Вандалы разрушили памятник Героям Небесной Сотни в Первомайске, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полицейские устанавливают лиц, которые повредили и осквернили надписями памятник Героям Небесной Сотни в Первомайске Николаевской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Первомайский районный отдел полиции Николаевской области.

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"Сегодня, 8 декабря, около 7:20 в райотдел полиции поступило сообщение от начальника управления ЖКХ Первомайска о том, что в центре города, у остановки общественного транспорта по ул.Грушевского, неизвестные повредили и осквернили надписями мемориал Героям Небесной Сотни и воинам АТО" , – говорится в сообщении.

Следователи квалифицировали произошедшее по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 296 УКУ "Хулиганство". Санкцией статьи предусмотрено наказание до пяти лет ограничения свободы.

Полицейские проводят первоочередные следственные действия по установлению причастных к совершению преступления лиц и привлечению их к ответственности.

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Правоохранители обращаются к гражданам, владеющим любой информацией об обстоятельствах указанного события и личности вандалов, сообщить в Первомайский районный отдел полиции по адресу: г. Первомайск, ул. Грушевского, 29 или по телефонам (093) 877-0974, (068) 314-29-49, 102.





Фото: сайт Нацполіції