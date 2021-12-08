Вандалы разрушили памятник Героям Небесной Сотни в Первомайске, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
Полицейские устанавливают лиц, которые повредили и осквернили надписями памятник Героям Небесной Сотни в Первомайске Николаевской области.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Первомайский районный отдел полиции Николаевской области.
"Сегодня, 8 декабря, около 7:20 в райотдел полиции поступило сообщение от начальника управления ЖКХ Первомайска о том, что в центре города, у остановки общественного транспорта по ул.Грушевского, неизвестные повредили и осквернили надписями мемориал Героям Небесной Сотни и воинам АТО" , – говорится в сообщении.
Следователи квалифицировали произошедшее по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 296 УКУ "Хулиганство". Санкцией статьи предусмотрено наказание до пяти лет ограничения свободы.
Полицейские проводят первоочередные следственные действия по установлению причастных к совершению преступления лиц и привлечению их к ответственности.
Правоохранители обращаются к гражданам, владеющим любой информацией об обстоятельствах указанного события и личности вандалов, сообщить в Первомайский районный отдел полиции по адресу: г. Первомайск, ул. Грушевского, 29 или по телефонам (093) 877-0974, (068) 314-29-49, 102.
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Червень 14-го року...
А вот ""Дончане захватили танк??Молодцы".-ФАКТ!!!!
Рэпер Моргенштерн не понимает, зачем нужно праздновать День Победы. «Я вообще не понимаю вот этого праздника победы, которая состоялась 76 лет назад. Из года в год на это тратятся миллионы, что-то празднуют, всем что-то пытаются - не знаю, может, это скрепы какие-то? Наверное, гордиться просто нечем. Вспоминать каждый год на протяжении почти века о том, что когда-то тогда вы победили - не знаю», - отметил он в интервью Ксении Собчак.
ветераны уже все в гробу, остались лишь НКВДешники и липовые "ветераны"
для Украины было бы лучше,если бы сначала гитлер победил сталина, а потом США нас бы освободили!
тогда мы бы уже были в ЕС и НАТО и не было бы войны с москальной ордой
как тебе такое? что ты можешь на ето умного ответить?
мой отец был под немцами в Херсоне и рассказывал что немцы очень хорошо относились к украинцам (считали нас нацией,пострадавшей от москалей) моему отцу тогда было 5 лет и он запомнил как немец катал его на мотоцикле и угощал печеньем.
а моя бабушка по матери жила в оккупации в селе,Черниговской области и рассказывала что немцы дали им корову а пришли "освободители" и корову забрали! еще бабушка рассказывала как в Голодомор варили суп из крапивы и семья выжила лишь потому что дедушка работал на железной дороге и ездил в Гомель (Беларусь) привозил оттуда немного еды!
вот и сравни при ком жилось лучше!
такое по кисель.TV не расскажут
Голодомор ето когда трупы лежали на улицах ,умерших от голода!
а ты занимаешься словоблудием, а посему -в спам казламордое!
ни немцы,ни турки,ни поляки не убили столько украинцев!
за 400 лет оккупации Украины : москали уничтожили Голодомором-геноцидом миллионы украинцев!,репресировали (растреляли) и вывезли в Сибирь еще столько же, до етого Екатерина уничтожила Сечь и ввела крепостное право (сделала украинских казаков рабами), Петр1 головы рубал тем, кто печатал книги украiнскою мовою.
так что весь етот бред что ты написал-детский лепет по отношению к москальным преступлениям против Украины!
когда на месте будущей москвы еще было болото и жабы квакали
Новгородский сребреник Ярослава Мудрого XI века[1]
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA
кстати Киевская Русь имела и второе название-Украина,так же как Англия-Великобритания, Голландия-Нидерланды
такое вам в расиюшке не говорят по телеку?
https://vieniga.livejournal.com/568342.html
(однако украинцы Голокост признают,а евреи Голодомор еще не признали)
и если ты еще не окончательно зомбированый ********** пропагандой,то со мной согласишься что гитлер и сталин-два сапога пара
НІ!!!! бо якби ці уроди бачили вище написане, вони ніколи в житті не зробили б такого.
наруга над державністю. а це інша стаття і інший срок...
Що цей пам'ятник ніхто не чипав до цього, теж показово...
Латентної вати там звичайно теж вистачає але вона не здатна на подібне...
Знаю тільки одного йо...ого. В нього батько піп РПЦ.
Памятники треба робити з металу, так щоб ці гніди не мали згоди їх розбити, фарба то таке - відмиється розчиником, а кам яна плита розколота то вже інше.
Думаю треба зробити по Кримінальному кодексу покарання за НАРУГУ НАД УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ, УКРАЇНСЬКИМ СТЯГОМ, ПАМЯ ТНИКАМИ ПАТРІОТАМ І ФАЛЬСІФІКАЦІЇ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ШТРАФИ ВІД 10 000 $ і більше (в залежності від суспільного резонансу) чи 10 років тюрми, або виправних робіт.