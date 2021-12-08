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Автомат с дистанционным управлением обнаружили в багажнике сгоревшего автомобиля в Днепре. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

В среду, 8 декабря, в Днепре на проспекте Яворницкого вспыхнул автомобиль Opel. Спасатели оперативно прибыли на место и погасили автомобиль, однако в багажнике обнаружили автомат с дистанционным управлением.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Информатор".

Очевидцы сообщили о возгорании примерно в 09:10. В багажнике автомобиля стоял обгоревший автомат, закрепленный на специальной станине. Автомат имел дистанционное управление и был подключён к отдельному автомобильному аккумулятору, который находился в салоне. Он был направлен в сторону арки дома. Скорее всего, он имел бакелитовый магазин с патронами, поскольку от него в результате пожара осталась лишь одна пружина. Что именно стало причиной возгорания — пока неизвестно. Сам автомобиль зарегистрирован в Жёлтых Водах.

По неподтвержденной информации, сообщает издание, автомобиль стоял на этом месте уже около недели. Сначала очевидцы услышали несколько хлопков, которые могли быть выстрелами, а затем вспыхнул автомобиль. Якобы после возгорания очевидцы услышали автоматную очередь. Однако официально комментария от полиции пока нет, на месте работают следователи.

Также читайте: Нам не нужны американские или канадские солдаты. Мы будем бороться сами, но нам нужно вооружение, - Резников

Автомат с дистанционным управлением обнаружили в багажнике сгоревшего автомобиля в Днепре 01
Автомат с дистанционным управлением обнаружили в багажнике сгоревшего автомобиля в Днепре 02
Автомат с дистанционным управлением обнаружили в багажнике сгоревшего автомобиля в Днепре 03
Автомат с дистанционным управлением обнаружили в багажнике сгоревшего автомобиля в Днепре 04
Автомат с дистанционным управлением обнаружили в багажнике сгоревшего автомобиля в Днепре 05
Автомат с дистанционным управлением обнаружили в багажнике сгоревшего автомобиля в Днепре 06

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+13
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08.12.2021 15:02
+13
Фильм "Шакал" с Брюсом Уиллисом в главной роли)
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08.12.2021 15:41
+7
Кто-то пересмотрел сериал "Во все тяжкие"
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08.12.2021 14:58
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"День Независимости" пацаны не зря смотрели,походу..
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08.12.2021 14:52 Ответить
Фильм "Шакал" с Брюсом Уиллисом в главной роли)
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08.12.2021 15:41 Ответить
Если сравнивать то скорее леша-солдат из ореховской опг, такой же неудачный который он пытался скопировать из шакала, а тут вообще облом
Насмотрятся хфильмоффф и думают что в жизни можно легко повторить.
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08.12.2021 15:59 Ответить
Кто же это сделал?
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08.12.2021 14:53 Ответить
Немцы.
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08.12.2021 17:26 Ответить
Цікаво хто живе в тому будинку? Такі штуки звичайний кіллер не використовуває.
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08.12.2021 14:56 Ответить
Насколько я знаю царские дома на бульваре на Яворницкого это самый элитный район Днепра
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08.12.2021 20:22 Ответить
Кто-то пересмотрел сериал "Во все тяжкие"
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08.12.2021 14:58 Ответить
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08.12.2021 15:21 Ответить
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08.12.2021 15:02 Ответить
это уже переворот?
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08.12.2021 15:03 Ответить
Сгорел переворот, дело переворота закрыто.
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08.12.2021 15:26 Ответить
Халтура..
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08.12.2021 15:04 Ответить
Креативненько. Это не дубиной по голове
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08.12.2021 15:18 Ответить
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08.12.2021 15:32 Ответить
фігня якась без особливого керування.
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08.12.2021 15:55 Ответить
Мотузка, прив`язана до спускового гачка - теж дистанційне керування).
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08.12.2021 16:37 Ответить
А кто сказал что задача была убить? Возможно предупредить, напугать и т.п. Дешево и сердито.
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08.12.2021 17:29 Ответить
ага, по цене опеля
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08.12.2021 18:03 Ответить
Тамада весёлый и конкурсы интересные ! ))
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08.12.2021 15:43 Ответить
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08.12.2021 15:45 Ответить
ахметов шлет привет бэне , там явка у коли майского
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08.12.2021 15:48 Ответить
\Швидше за все, він мав бакелітовий магазин із патронами, оскільки від нього внаслідок пожежі залишилася лише одна пружина \\

Специ? Що це мае значити?
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08.12.2021 15:55 Ответить
Пластиковий.
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08.12.2021 16:03 Ответить
Автоматный магазин изготовленный из бакелита (материал АГ-4С, очень редко АГ-4В).
Отличительная особенность - оранжевый цвет.
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08.12.2021 18:03 Ответить
Такі ковдри колись були(в 60х) з верблюжої вовни.
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08.12.2021 15:56 Ответить
Может это был просто станок для пристрелки. Есть в любом охотничьем магазине.
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08.12.2021 15:57 Ответить
Краще використовувати РПВ на станині із дистанційним керуванням, Гіві не дасть збрехати
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08.12.2021 15:59 Ответить
народ чи дурний чи нe шуганий - машина горить можe рвонуть - ходять як нi в чом нe бувало.
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08.12.2021 16:05 Ответить
Это похоже на след израильских спецслужб по ликвидации Махабади - радиоуправляемый со спутника пулемет, в автомобиле потом самоликвидировался!
Но в данной версии - ЧТО-ТО ПОШЛО НЕ ТАК !!!
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08.12.2021 16:07 Ответить
Идея хорошая, а реализация - как всегда Gавно.
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08.12.2021 16:12 Ответить
Видать кнопку перепутали - стрелять и машину подорвать(только подрыв какой то не серьезный - дилетантный)
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08.12.2021 16:28 Ответить
Пересічні перехожі равнодушные какие то, стоят, щёлкают ******* возвле горящей машины, даже дверь в салон не открыли
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08.12.2021 16:25 Ответить
Знакомое одеяло на фото... насирова авто, к бабке не ходи...
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08.12.2021 17:28 Ответить
пару лет назад израильтяне таким способом ликвидировали иранского ученого, который руководил ядерной программой ирана
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08.12.2021 17:37 Ответить
Таким же способом, в 2014 году был убит в Желтых Водах Иван Великий. Преступление до сих пор не раскрыто. Также было закреплено оружие в авто, с дистанционным управлением и после выстрела автоматический подпал авто. Слишком много совпадений https://m.youtube.com/watch?v=NfVRn7esrxs
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08.12.2021 19:18 Ответить
Кому слава Моссада не даёт покоя
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08.12.2021 20:47 Ответить
Машинка праворульна, номера свіжі.
В когось хороший ангел охоронець.
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08.12.2021 23:35 Ответить
Самое удивительное, кто это комментирует. Это нач. ГУНП Днепровской области А. Щадило. Это тот, который месяцами укрывает уголовные преступления. Фальсифицирует ст. УК Украины. Подделывает показания свидетелей и их подписи. То есть сам ходит под статьями, санкции за которые до 10 лет. И еще что то рассказывает. Это позор для МВД!
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14.12.2021 10:14 Ответить
 
 