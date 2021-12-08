Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 111 единиц российской военной техники, размещённой с нарушением Минских договоренностей, - СЦКК. КАРТА
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Наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали размещение на временно оккупированной территории Донбасса 111 единиц военной техники вооруженных формирований РФ, размещенной с нарушением Минских договоренностей.
Об очередных фактах нарушений Минских договоренностей со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей сообщает украинская сторона СЦКК, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Как отмечается, в зоне действий так называемого 2 армейского корпуса ЗФ РФ с нарушением линий отвода обнаружено:
- в районе н.п. Белое:
- САУ 2С1 – 2 единицы;
- буксируемые гаубицы Д-30 – 4 единицы;
- вблизи участка разведения в районе н.п. Станица Луганская:
- миномет 2Б14 "Поднос" – 1 единица.
За пределами определенных мест хранения в районе н.п. Бугаевка обнаружено:
- танки неопределенного типа – 27 единиц;
- артиллерия неопределенного типа – 10 единиц;
- ББМ – 67 единиц.
"Кроме того, в районе н.п.Светлое была обнаружена передвижная РЛС наземной разведки "Кредо – М1", которая производится в Российской Федерации. Работа СММ ОБСЕ на временно оккупированных территориях сопровождалась препятствиями со стороны вооруженных формирований Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Так, 7 декабря на блокпосту у южного края участки разведения сил и средств в районе н.п. Золотое вооруженные формирования РФ дважды не пропустили патрули СММ в подконтрольные правительству Украины районы. В этот день патрули Миссии были задержаны на блокпостах вооруженных формирований РФ в районе Молодежного и Станицы Луганской. Данные инциденты отражены в оперативном отчете СММ ОБСЕ от 7 декабря 2021 г.
Также отмечается, что днем ранее патрули Миссии были задержаны на блокпостах вооруженных формирований РФ в районе н.п.Ковское и Крещатицкое.
"Зафиксированные нарушения со стороны ЗФ РФ свидетельствуют о ведении ими активных мер боевой подготовки для создания предпосылок для дальнейшей эскалации напряжения на линии столкновения, а также попытки скрыть свою преступную деятельность от международных наблюдателей", - резюмирует украинская сторона СЦКК.
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