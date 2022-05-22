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Поджог авто закарпатского журналиста Билецкого: СБУ задержала исполнителя. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Исполнителя поджога автомобиля журналиста регионального информационного агентства Закарпатья задержали.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В ходе следственно-оперативных действий правоохранители установили местонахождение злоумышленника. Им оказался местный житель, ранее неоднократно привлекаемый к уголовной ответственности и осужденный за совершение тяжкого преступления.

Проверяется причастность фигуранта к совершению других незаконных действий против представителей СМИ.

По данным СБУ, в начале декабря этого года злоумышленник поджег автомобиль журналиста, который находился в Ужгороде. Огонь полностью уничтожил транспортное средство и частично повредил автомобиль его близкого родственника. Мотивом совершения преступления стало долговое обязательство потерпевшего.

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В настоящее время злоумышленник уведомлен о подозрении по ч. 2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании судом меры пресечения.

В рамках уголовного производства продолжаются следственные действия по установлению и привлечению к ответственности заказчиков преступления и других лиц, причастных к противоправной деятельности.

Ранее сообщалось, что в Ужгороде сожгли автомобиль закарпатского журналиста Павла Билецкого и его жены.

Поджог авто закарпатского журналиста Билецкого: СБУ задержала исполнителя 01
Поджог авто закарпатского журналиста Билецкого: СБУ задержала исполнителя 02
Поджог авто закарпатского журналиста Билецкого: СБУ задержала исполнителя 03
Поджог авто закарпатского журналиста Билецкого: СБУ задержала исполнителя 04
Поджог авто закарпатского журналиста Билецкого: СБУ задержала исполнителя 05
Поджог авто закарпатского журналиста Билецкого: СБУ задержала исполнителя 06

Автор: Анастасія Потіха
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Мерзотник і бидло , так як знищувати майно , це підло і не пристойно !
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08.12.2021 16:32 Ответить
А борги віддавати!?
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08.12.2021 17:01 Ответить
и скоко ты должен?
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08.12.2021 18:20 Ответить
Как говорится, вот она наша журналистика! Это ж на чём они ездят, оказывается. Далеко не на Жигулях и не на Славутах.
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08.12.2021 17:08 Ответить
На жыгулях ездят кацапы. А это 20-летний хюндай (был). Ничего особенного
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08.12.2021 18:17 Ответить
соврал: Subaru Forester, но тоже 20-летний
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08.12.2021 18:19 Ответить
А не взяли ли первого попавшегося под руку бедолагу и не "назначили" ли поджигателем?
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08.12.2021 17:35 Ответить
Можуть коли хочуть. А ось палія авто Богдана і по цей день "шукають".
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08.12.2021 17:53 Ответить
Одного разу СБУ захопило прикордонників і побило їх. Із цим точно не наплутали? Одного разу СБУ прохлопало терористичні організації лнр, днр, сорок сороков, оплот. А тут точно не прохлопали?
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09.12.2021 00:17 Ответить
 
 