Поджог авто закарпатского журналиста Билецкого: СБУ задержала исполнителя. ФОТОрепортаж

Исполнителя поджога автомобиля журналиста регионального информационного агентства Закарпатья задержали.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В ходе следственно-оперативных действий правоохранители установили местонахождение злоумышленника. Им оказался местный житель, ранее неоднократно привлекаемый к уголовной ответственности и осужденный за совершение тяжкого преступления.

Проверяется причастность фигуранта к совершению других незаконных действий против представителей СМИ.

По данным СБУ, в начале декабря этого года злоумышленник поджег автомобиль журналиста, который находился в Ужгороде. Огонь полностью уничтожил транспортное средство и частично повредил автомобиль его близкого родственника. Мотивом совершения преступления стало долговое обязательство потерпевшего.

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В настоящее время злоумышленник уведомлен о подозрении по ч. 2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании судом меры пресечения.

В рамках уголовного производства продолжаются следственные действия по установлению и привлечению к ответственности заказчиков преступления и других лиц, причастных к противоправной деятельности.

Ранее сообщалось, что в Ужгороде сожгли автомобиль закарпатского журналиста Павла Билецкого и его жены.











