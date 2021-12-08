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Запорожье (2340) мост (1004) Укравтодор (661) Большая стройка (722)

Вантовый мост в Запорожье "раскрасят" LED-подсветкой в цвета украинского флага. ВИДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Общество

По завершению строительства мосты в Запорожье станут не только связующим звеном между двумя частями города и островом Хортица, но и полноценным арт-объектом.

"Укравтодор" продемонстрировал, какой будет подсветка нового вантового моста, передает Цензор.НЕТ.

Строительство верховой части вантового моста – сооружения № 10 Автотранспортной магистрали через Днепр в г. Запорожье – уже на финишной прямой. Мостостроители уже смонтировали все 48 вантов и готовятся к опусканию пролетного строения.

"Уже недалеко время, когда движение транспорта по части моста откроют. После завершения всех строительных работ, по проекту предусмотрено архитектурное украшение пилона, вант и других элементов моста современной и яркой LED-подсветкой", - говорят в автодоре.

Напомним, комплекс мостов в Запорожье является одним из известнейших долгостроев Украины. Проект разморозили в 2020 году по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Ранее министр инфраструктуры Александр Кубраков показавл, как выглядит финальная стадия монтажа вант на одном из Запорожских мостов.

Читайте также: В Ромнах достроят мост, который начали и забросили 17 лет назад, - Сумская ОГА

Вантовый мост в Запорожье раскрасят LED-подсветкой в цвета украинского флага 01
Вантовый мост в Запорожье раскрасят LED-подсветкой в цвета украинского флага 02
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Топ комментарии
+10
Красиво , если бы не возможная война . Я не нагнетаю , но лучше бы эти деньги потратили на оборону Украины .
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08.12.2021 16:38
+5
да, це дуже гарно та патріотично, тільки ціну забули назвати, тіпа на робочий проєкт пішло 2 мільйона, на роботу піде 23 чи ще більше.... бо за останні 2 роки ніхрена не бачу так багато новин про постачання озброєння в ВСУ, а звіти про дороги, мости, площі, освітлення, тепер про покраску, кожен Божий день. У нас є війна, люди на передовій гинуть, чи ні???
влада веде себе так, наче б то ні війни ні втрат нема.
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08.12.2021 16:44
+4
Отступления ? Так не правильно думать .
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08.12.2021 16:44
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Красиво , если бы не возможная война . Я не нагнетаю , но лучше бы эти деньги потратили на оборону Украины .
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08.12.2021 16:38 Ответить
Намекаешь, что местные колаборанты в легку перепрограмиют эти лед панели на триКАЛор и надпис раиса? В таком случае нужно мост не разукрашивать, а минировать в случае отступления
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08.12.2021 16:40 Ответить
Отступления ? Так не правильно думать .
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08.12.2021 16:44 Ответить
Ок. Знач будем наступать!!!
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08.12.2021 16:52 Ответить
Ты уже наступил... в Европу в дерьмо.
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08.12.2021 18:36 Ответить
підтримую на МІЛЬЙОН %. і ще що б з великого крадівництва забрали 70% на ВСУ а 20 на ковід
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08.12.2021 16:47 Ответить
А для повного щастя - ям наробити на вже побудованих дорогах і зробити їх просто напрямками. Це ж нам так звично!
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08.12.2021 18:00 Ответить
що я бачу в написаному тобою..... я не воював, відмазався.
мене влаштовує, що ціна на будівництво доріг, банда зеленського підняла на 92% в порівнянні з 2018 роком. мене плаштовує що укроборонзамовлення не виконується. я ложив на те що гинуть люди, бо хочу з вітерцем кататися по хороших дорогах та катати ...лядей. і мені ...рати на те що в Україні війна. я ж під......бав людину яка хоче щоб ВСУ були сильні а все другорядне, почекає.
пай свій вже продав??? підтримав ідею зечмошніків?
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08.12.2021 18:38 Ответить
Конченый, за такие наезды на людей, кто проявляет каплю позитива в украинских реалиях, специально буду голосовать за Зеленского на следующих выборах. Чтобы такие кровожадные упыри как ты не имели шансов на управление страной.
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08.12.2021 18:46 Ответить
та ти й так за нього голосував,
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08.12.2021 18:51 Ответить
Ти "таке бачиш", що нормальні людині ніколи і не на сниться. Раджу обстежитися.
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08.12.2021 19:24 Ответить
мабудь у кожного є своє бачення, та свій досвід. як що я кажу що на дорозі крадуть від 30 до 70% а подекуди і всі 300% то я знаю про що кажу. я теж хочу не товкти свою ауді на хреновій дорозі, але є одно але.... витрачати треба на те що важливіше на цей час. приклад, міст Кличко. вартість така що можна порівняти з мостами на морях в пару км. я колись дуже поважав його, так як і зеленського, коміка, актора. тепер ненавиджу обох. здогадайся чому
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08.12.2021 20:35 Ответить
Якщо ти знаєш і бачиш крадіжки і в тебе є беззастережні факти, то ти вчиняєш злочин, не інформуючи про це правохоронні органи. Звертайся, волай, пиши заяви.... А ти балаболиш в дописах.
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08.12.2021 22:18 Ответить
як що політики та нардепи пишуть заяви і їх заяви венедіктова закидає на полицю, то мою не приймуть ще й проти мене відкриють щось. ти нече розумна людина, ти не бачиш що творить ця зелена шобла?
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09.12.2021 09:10 Ответить
Я бачу нормальний державотворчий процес. Нарешті! З притаманними для всякої діючої влади (активної) недоліків і недопрацювань \. Це природно. Не помиляється тільки той, хто нічого не робить.
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09.12.2021 16:14 Ответить
Максе. сказав би що повністтю підтримуєш дії зеленського та ермака.
навішо пишеш розумні речення?
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09.12.2021 17:28 Ответить
Я підтримую все і всіх, хто хоть щось робить на користь держави і людей. А пустих говорунів і критикантів, недолугих "гетьманів" і " атаманів" у нас завжди було вдоволь. Напевне від того і не маємо ми держави міцної до нашого часу.
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09.12.2021 20:34 Ответить
Макс, я чесно, тебе не розумію. ця зелена шобла залишила нас і тебе в тому числі без стратегічних запасів. якщо Лукашенко в січні, лютому нас пошле і не дасть єнергію, якщо путін не розблокує постачання вугілля з казахстану, ми і ти, як місцеві жителі залишимося без єлектропостачання, а це означає, без води, без тепла, без хліба. крім цього, ми обсеримо всю прибудинкрву територію а до цього добавляться пограбуваня. я вважаю що зеленоєрмак зробив це спеціально,, тому що, влітку гроші були, газ був по 200. зараз він по 1200 і купити не можливо. те ж саме з вугіллям. чому вони так зробили, відповіді нема. я думаю, така ж зрада як з спецопераціями. і що, на кого я наговорив? чи може у тебе з цим все в порядку, то тоді, в які країні ти живеш, бо явно не в Україні
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09.12.2021 22:02 Ответить
Не залякуй себе страшилками і не згущуй фарби ... Все буде добре! До речі, твої пророкування сумної долі України дуже переплітаються з запахом "соловьинного помета" і твердою впевненістю Скабєєвої про крах України.
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09.12.2021 22:18 Ответить
з чим з тобою згоден, то це "все буде добре" я на це теж сподіваюсь але не завдяки зешоблі і в 5 разів дорожче чим мало бути. що до цих п...дерів, соловьева, киселева і суки скабеевої. попрошу не опускатись до такого порівняння. я віддав в 14-16 роках добробатам як коштує хороши кемрі 2016-17 року випуску. два зятя і дочка УБД, по 3-4 ротації. сам проїхав від константинівки до станиці луг. багато разів. і мабудь не я винен що бачу в очах зе та його оточення зраду і користь.
бувай, доброї ночі.
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09.12.2021 22:30 Ответить
Я поважаю твої заслуги... Але скажи: яку користь ти несеш зараз своїми видумками і планомірним розшатуванням, і без того, напруженої ситуації в державі? Чого ти добиваєшся і на що надієшся?
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09.12.2021 22:44 Ответить
добиваюсь та надіюсь що наші "правителі" повернуться до народу лицем, а не як зараз.
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09.12.2021 22:57 Ответить
Вибач, але я приведу цитату російського політолога, який не є нашим братом і захисником, і який бачить інше, аніж ти і твої однодумці "... но заболеваемость «короной» наконец-то идет на спад, что подстегнет предпринимателей, курс гривны на удивление стабильный, а программа «Большая стройка», которую на Украине не критикует только ленивый, позволила избежать существенного падения ВВП. Еще никогда на Украине за год не было построено и реконструировано столько дорог, школ, детских садов, спортивных учреждений. Ну и наконец - быстрое перевооружение украинской армии, посмеяться над которой теперь никак уже не получается.
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09.12.2021 23:10 Ответить
75% от денег на ВСУ не идут на вооружение их (проедают). так что 2,5 года вооружения почти не было. по дорогам садам и школам скажу как строитель. на дороге можна скомуниздить от половины и до 300%. люди мони в 2019 удвоили цену на строительство дорог, при том что битум, основная и самая дорогая связующая асфальта, подешевел. все это и школы садики зависят от """правильно""" составленной сметы, которая может превышать реальную суммув разы. и я не против дорог и школ, а наоборот за. но....... читай то что выше. и не в тему. укроборонпром, будет похлеще укравтодора. разгонять их всех нужно и нанимать торок, немцев, кого угодно, будет гораздо дешевле, тем более что они берут на работу наших людей.
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09.12.2021 23:24 Ответить
" У попа була собака..."- все пішло по-колу.. Я не можу повність заперечити твоїх слів, але і не сприймаю їх , як факти. Але скажи відверто: сказане тобою -це новина для нашої реальності? чи закономірність на протязі вже 30 років? Назови періоди нашої історії, коли не брали відкати?, коли армія повністю фінансувалася?, коли ви будівельники не " комуніздили"? при тому і не будували нормально... Чи може це все для нас 2-річна новина???
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09.12.2021 23:39 Ответить
от якраз пишу тому, що хочу щоб цього не було. чи краще мовчати, не розхитувати лодку бо війна?
їм війна не мішає це все творити. голосував за пороха, не довіряю жодному презу, крім частково Ющенку. але це моя особиста позиція.
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09.12.2021 23:47 Ответить
Уяви, що ти розхитав і все рухнуло... тобі на радість. Там - війна, тут розруха,.. І не факт, що штурвал підберуть люди, яким дуже хочеться зробити тебе щасливим, а Україну багатою і незалежною. Я так думаю, що безліч шулік тільки цього і чекають..
А я, до речі, вперше за 30 років проїхав нормальною ДОРОГОЮ від західного кордону до Чернігова.
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10.12.2021 00:00 Ответить
тебе б в президенти..... може навчив би всяку мразоту думати.
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08.12.2021 16:54 Ответить
Для этого надо быть не человеком . Не считаю себя таким .
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08.12.2021 16:57 Ответить
Лучше бы совсем не строили (как попероедники)
, в предверии возможной ( я не нагнетаю!) войны.
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08.12.2021 17:54 Ответить
Красиво конечно, но зачем? Деньги девать больше некуда?
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08.12.2021 16:39 Ответить
ти один з мільйонів Українців які задають те ж саме питання
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08.12.2021 16:48 Ответить
Уже два .
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08.12.2021 16:49 Ответить
Ти мабуть не був в Запоріжжі.
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08.12.2021 18:27 Ответить
Тебя, суку, поставить в пробку километровую утром и вечером, и в обед, и ночью, тогда гавкать будешь, что важнее! небось, падла, сам по семи мостам Киева катаешься
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08.12.2021 20:48 Ответить
нажаль, Київські теж стоять у заторах, але набагато більше ніж 1 км.
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08.12.2021 21:23 Ответить
да, це дуже гарно та патріотично, тільки ціну забули назвати, тіпа на робочий проєкт пішло 2 мільйона, на роботу піде 23 чи ще більше.... бо за останні 2 роки ніхрена не бачу так багато новин про постачання озброєння в ВСУ, а звіти про дороги, мости, площі, освітлення, тепер про покраску, кожен Божий день. У нас є війна, люди на передовій гинуть, чи ні???
влада веде себе так, наче б то ні війни ні втрат нема.
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08.12.2021 16:44 Ответить
Подсветка - дело хорошее - и красивое и полезное для судоходства.
Только не понятно мне - зачем ванты, если опоры стоят так часто? И судоходству эти опоры как кость в горле. Я надеялся, что если ванты, то никаких опор в воде.
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08.12.2021 16:50 Ответить
Так це ж технічні опори. Поки не підвісять на ванти міст, а потім їх розберуть.
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08.12.2021 17:16 Ответить
Тоже так думал, но теперь вижу - их тоже подсвечивают.
Если уберут, другое дело.
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08.12.2021 17:29 Ответить
Опоры стоят нормально... для того и ванты . А на счёт траты денег... вам бы писакам нед5льку постоять по два три часа утром и после работы - вечером, вот тогда и попиз ...... ,посоветовать, можно было.
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08.12.2021 17:19 Ответить
Где я писал про траты денег, писака?
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08.12.2021 17:28 Ответить
Як це все нагадує квасний комуняцький патріотизм з їх лозунгами на кожному кроці,транспорантами і червоними прапорами!Та ж не в тому заключається патріотизм,тим паче у воюючій країні!А от якби реально посадили на нари мера Запоріжжя,який винен у тих довгобудах,то набагато більше людей стало б гордитись своїм містом і країною...Але як його тепер посадиш,він тепер патріот...
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08.12.2021 17:02 Ответить
Ну лишние деньги в Бюджете!
Армия, дороги ... уже не требуют финансирования. Осталось только на лампочки и ёлки тратить миллионы.
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08.12.2021 17:15 Ответить
згоден з вами. краще всі гроші на армію тратити. хлопці вже воювати не хочуть за такі мізерні зарплати.
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09.12.2021 10:17 Ответить
Зарплаты это еще не всё. Не хватает хорошего зимнего обмундирования, квадрокоптеров, запчастей ... Волонтеры сутками ищут средства, для покупки самого необходимого.
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09.12.2021 10:39 Ответить
Дуже файно. Це - плюс !!!
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08.12.2021 18:53 Ответить
Лампочки (подсветка) - излишек, который будет тянуть за собой эксплуатационные издержки. Сам мост жизненно необходим моему городу: ДнепроГЭС в аварийном состоянии, мост Преображенского тоже. Два моста, которые соединяют левый и правый берег, с пропускной способностью одна полоса туда и одна обратно. С таким движением на Правый берег - только в случае острой необходимости!!!
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08.12.2021 18:56 Ответить
Да я уже лет 10-15 как на Правом не был и, как-то, живу не тужу.
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08.12.2021 19:32 Ответить
Кордони з ЛДНР зовсім не далеко. Ждемо наступ Путіна. Для чого вся ця маячня? Краще б бомбосховища облаштували.
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09.12.2021 10:14 Ответить
 
 