Вантовый мост в Запорожье "раскрасят" LED-подсветкой в цвета украинского флага. ВИДЕО+ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Общество
По завершению строительства мосты в Запорожье станут не только связующим звеном между двумя частями города и островом Хортица, но и полноценным арт-объектом.
"Укравтодор" продемонстрировал, какой будет подсветка нового вантового моста, передает Цензор.НЕТ.
Строительство верховой части вантового моста – сооружения № 10 Автотранспортной магистрали через Днепр в г. Запорожье – уже на финишной прямой. Мостостроители уже смонтировали все 48 вантов и готовятся к опусканию пролетного строения.
"Уже недалеко время, когда движение транспорта по части моста откроют. После завершения всех строительных работ, по проекту предусмотрено архитектурное украшение пилона, вант и других элементов моста современной и яркой LED-подсветкой", - говорят в автодоре.
Напомним, комплекс мостов в Запорожье является одним из известнейших долгостроев Украины. Проект разморозили в 2020 году по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".
Ранее министр инфраструктуры Александр Кубраков показавл, как выглядит финальная стадия монтажа вант на одном из Запорожских мостов.
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Европув дерьмо.
мене влаштовує, що ціна на будівництво доріг, банда зеленського підняла на 92% в порівнянні з 2018 роком. мене плаштовує що укроборонзамовлення не виконується. я ложив на те що гинуть люди, бо хочу з вітерцем кататися по хороших дорогах та катати ...лядей. і мені ...рати на те що в Україні війна. я ж під......бав людину яка хоче щоб ВСУ були сильні а все другорядне, почекає.
пай свій вже продав??? підтримав ідею зечмошніків?
навішо пишеш розумні речення?
бувай, доброї ночі.
їм війна не мішає це все творити. голосував за пороха, не довіряю жодному презу, крім частково Ющенку. але це моя особиста позиція.
А я, до речі, вперше за 30 років проїхав нормальною ДОРОГОЮ від західного кордону до Чернігова.
, в предверии возможной ( я не нагнетаю!) войны.
влада веде себе так, наче б то ні війни ні втрат нема.
Только не понятно мне - зачем ванты, если опоры стоят так часто? И судоходству эти опоры как кость в горле. Я надеялся, что если ванты, то никаких опор в воде.
Если уберут, другое дело.
Армия, дороги ... уже не требуют финансирования. Осталось только на лампочки и ёлки тратить миллионы.