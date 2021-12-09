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Рейсовый микроавтобус и легковушка столкнулись в Тернопольской области: 10 пострадавших, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Вечером 8 декабря на автодороге М 19 "Кременець - Тернополь" вблизи села Лозовая в Тернопольской области столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль. В результате аварии пострадали 10 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"8 декабря в 16 ч 26 мин в оперативно-диспетчерскую службу Главного управления поступило сообщение о том, что на автодороге М-19 вблизи с. Лозовая произошло дорожно-транспортное происшествие - столкнулись рейсовый микроавтобус и легковой автомобиль", - говорится в сообщении.

На место происшествия срочно направлены спасательное отделение аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения и работники оперативно-координационного центра Главного управления.

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Спасатели провели деблокировку потерпевших и передали работникам экстренной медицинской помощи.

Рейсовый микроавтобус и легковушка столкнулись в Тернопольской области: 10 пострадавших, - ГСЧС 01

Также сотрудники ГСЧС приняли меры, направленные на предотвращение возникновения пожара.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 10 человек, погибших нет.

Рейсовый микроавтобус и легковушка столкнулись в Тернопольской области: 10 пострадавших, - ГСЧС 02
Рейсовый микроавтобус и легковушка столкнулись в Тернопольской области: 10 пострадавших, - ГСЧС 03
Рейсовый микроавтобус и легковушка столкнулись в Тернопольской области: 10 пострадавших, - ГСЧС 04
Фото: ГСЧС

Автор: Наталя Джума
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Поки не піднімуть штрафи за порушення ПДР хотя би в 10 раз, і поки поліція не почне виконувати свою роботу і притягати порушників до відповідальності вбивства на дорогах будуть продовжуватись.
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09.12.2021 10:42 Ответить
контроль за рейсовыми надо проводить. а наши копы за 100 гривен (условных) не замечают вопиющие нарушения. бывают водители бухие, резина лысая, стоячие места на межгороде. а копы не видят. пока не произойдет трагедия. назначат виноватого и дальше все как было
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09.12.2021 10:45 Ответить
тогда давай и билеты поднимай в 20 раз, шоб на штрафы хватало
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09.12.2021 10:47 Ответить
вопрос по цене сюда не подходит.

давай каждую неделю по 20-30 фрагов на рейсовых автобусах. вот ***** за неделю уже 15. тебе мало? нужно больше?
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09.12.2021 10:51 Ответить
А нащо порушувати ПДР і платити штрафи, якщо можна не порушувати і не платити? Штрафи для того і придумали щоб люди не порушували ПДР.
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09.12.2021 10:56 Ответить
А шта, уже точно известно, что виноват именно водитель микроавтобуса, а не трухин условный с легковухи?

Сначала неотвратимость наказания, штрафы - потом.
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09.12.2021 11:09 Ответить
По вашій логіці, вам і податки треба підняти в 10 раз, щоб коли пяний мусор побє вас дубінкою і зробить інвалідом держава мала гроші на відшкодування вам мат. моральної шкоди.
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09.12.2021 11:16 Ответить
До того мудрого нарыда нычого не доходить. Воно ж скотина поки може давити на газ, воно на нього і давить. Чим та тварина дума не зрозуміло. Такой плотности дебилов как на дорогах Украині я не видела нигде.
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09.12.2021 11:36 Ответить
які білети?
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09.12.2021 10:48 Ответить
 
 