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Черновицкая область (854) мост (1004) Большая стройка (722)

Разрушенный наводнением 11 лет назад мост был отстроен на Буковине, - ОГА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

Завершено восстановление моста через реку Сирет в городе Старожинец на Буковине. Сейчас готовятся документы, необходимые для сдачи переправы в эксплуатацию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Черновицкой ОГА.

"Мостовое сооружение в Сторожинце еще в 2010 году разрушило наводнение. Следовательно, около 5 тысяч горожан более десяти лет не имели удобного автомобильного сообщения с городом. Ведь чтобы попасть на противоположный берег реки, необходимо было делать крюк в 15 километров", - рассказали в ОГА.

Восстановление моста началось в 2019 году. Стоимость работ составила 17 млн грн, эти средства были выделены из госбюджета. На сооружении уложили финальный слой асфальтового покрытия, смонтировали барьерное и перильное ограждение. В скором времени планируется нарисовать разметку. Для этого ждут благоприятной погоды.

Как ранее сообщалось, в этом году программа Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" охватила 245 искусственных сооружений на украинских автодорогах.

Также смотрите: 70 км трассы от Евсуга до Мелового отремонтировали в Луганской области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Разрушенный наводнением 11 лет назад мост был отстроен на Буковине, - ОГА 01
Разрушенный наводнением 11 лет назад мост был отстроен на Буковине, - ОГА 02
Разрушенный наводнением 11 лет назад мост был отстроен на Буковине, - ОГА 03

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+7
Ти статтю читав? Люди одинадцять років робили гак у 15 км, щоб добратися з однієї частини міста в іншу.
Якщо вже дуже коробить, то можна так: "Моста почали будувати при Порошенкові, а зелене чмо лише добудувало, присвоїло собі заслугу та ще й вкрало кілька мільйонів на будівництві". Так краще?
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09.12.2021 10:19
+3
"Я памятник себе возвиг!"- Наполеон Зеленский.
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09.12.2021 10:17
+3
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09.12.2021 10:24
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У людей свято.
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09.12.2021 10:11 Ответить
А шо там за плакатик висит на мосту?
Повесте портрет Зели, вот счастья та будет у найвеличнишого.
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09.12.2021 10:14 Ответить
11 лет без него обходились.
Лучше бы деньги на Армию потратили.
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09.12.2021 10:15 Ответить
Ти статтю читав? Люди одинадцять років робили гак у 15 км, щоб добратися з однієї частини міста в іншу.
Якщо вже дуже коробить, то можна так: "Моста почали будувати при Порошенкові, а зелене чмо лише добудувало, присвоїло собі заслугу та ще й вкрало кілька мільйонів на будівництві". Так краще?
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09.12.2021 10:19 Ответить
Ты не уловил сарказма в моём посте.
Конечно мост нужен людям.
Он был разрушен в 2010-м году!
Но местные патриоты и в этом "зраду" найдут.
P.S.
Захотелось лайков хапануть.
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09.12.2021 10:24 Ответить
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09.12.2021 10:24 Ответить
да-да... там и лесенка под мост придумана.
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09.12.2021 10:38 Ответить
ти краще роскажи як люди сидять в окопах вже 8 років та гинуть від рук окупанта, а Зе запланував на армію п,яту частину від необхідного! Народ що не годує свою армію ,буде годувати чужу. Якщо по цім мостикам поїдуть кацапські танки ,будеш ти цей гак у 15 км, як спринтер проносити.
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09.12.2021 10:26 Ответить
Мосты разрушить, дороги перекопать, на границе всё рабицей загородить.
Пусть попробуют танками проехать.
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09.12.2021 10:29 Ответить
Країна починається з тебе) - вийди з будинку та перекопай дорогу біля себе)
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09.12.2021 11:01 Ответить
Перекопал. Что дальше?
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09.12.2021 11:06 Ответить
Еще "ежи" поставь, заминируй подходы и об окопе не забудь)
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09.12.2021 11:09 Ответить
Цей міст у Чернівецькій області! Давай к ****** все розвалимо, перериємо дороги, підірвемо мости, що ху.ло не змогло наступати! Так правильно?
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09.12.2021 10:45 Ответить
Если власть не вкладывает в армию во время войны,то все эти мостики через ручейки развалят чужие войска , как и дома зебанутых " строителей".Так что нам к ****** не придеться валить самим .Во время войны есть первоочередные заботы,и да,если будет наступать путлер,возможно и придеться взрывать эти мостики к ****** и перерывать дороги.Потому что у нас во власти уклонист,не желающий защищать Украину.Уму не постижимо чтобы в нашей ситуации инфраструктура финансировалась в разы больше чем армия.
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09.12.2021 15:54 Ответить
А ты такое омерзительное и продажное,у нас даже дураки плюються в Зе,значит ты хуже дурака.меня не волнует мосты и мостики через речки и ручейки,и овраги,меня во время войны волнует вот это-
Бюджет-2022: видатки на інфраструктуру перевищать фінансування Міноборони Джерело: https://biz.censor.net/n3303995
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09.12.2021 12:43 Ответить
Вякни еще раз тут , и я тебе покажу кто на ЦН шутит последним, в момент крестиком станеш. Хоть три дня твоей тошниловки никто читать не будет.
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09.12.2021 16:41 Ответить
У кого путин *****,у тебя? То поэтому ты прикрываешь "вэликекрадывницьтво" при строительстве монументальных мостов через ручей? В то время ,когда миллионные долги перед армией и в бюджете на армию копейки заложены? Твои жалкие потуги попутать концы расчитаны на таких дураков как ты.А теперь , макака Подоляка ,я познакомлю с тобой админом..
Я честно предупреждала и просила чтобы ты заткнулся.
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09.12.2021 16:58 Ответить
Конечно не согласны.
Я сам с "собой" не согласен.
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09.12.2021 10:25 Ответить
то продай свою,чи немає бажання допомогти армії?А може Зе продасть свою і допоможе? Госбюджет і є народні гроші,котрі ваш зельцман розпілює на сваї забаганки.
Зібрались три подоляцкі тролі, розіграють тут "діспут"
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09.12.2021 10:29 Ответить
у вас на рашці 40 років через річку лену міст ніяк не збудують- згинь мокшанін-
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09.12.2021 10:41 Ответить
Я не "на рашці" живу.
Их мосты меня не интересуют.
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09.12.2021 10:45 Ответить
це просто робота "влади" за бюджетні кошти -податни Громадян ...- і не більше ....розкажіть скільки вкрали та дали відкатів ...
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09.12.2021 10:17 Ответить
"Я памятник себе возвиг!"- Наполеон Зеленский.
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09.12.2021 10:17 Ответить
Спасибо за лайк.
Немного идиотов клюнуло, нормальных людей больше, чем вас.
И это радует.
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09.12.2021 10:27 Ответить
вже написала ,що думаю,з приводу вашого спілкування.
То що подоляцкі істоти підлі провокатори,ніхто і не сумнівався, не може бути чесна людина за Зе.
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09.12.2021 10:33 Ответить
Та мне плевать на то, что ты "думаешь".
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09.12.2021 10:35 Ответить
Взаимно.
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09.12.2021 10:37 Ответить
Я себе не представляю, чтобы в германии, Британии или франции, в центральных СМИ публиковали новость о восстановлении моста в каком-то селе. Когда уже этот гребанный зе-совок сдохнет!
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09.12.2021 10:35 Ответить
Ага, міст то пів біди, а гетьман радіовишки, зерносховища, дитячі садки відкривав. Ото сміху)
Жодної червоної стрічки не пропустив)
Навіть відкриття переносили, щоб гетьман зміг приїхати з гетьманськими ножницями)
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09.12.2021 19:00 Ответить
місто називається Сторожинець-корінь сторож-
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09.12.2021 10:37 Ответить
11 лет, карл!
В 2015 году китайцы демонтировали старую автомобильную переправу и построили новую. Для этого им понадобилось всего 48 часов.
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09.12.2021 10:48 Ответить
скучив за комуняками?
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09.12.2021 17:50 Ответить
якщо без сарказму, поцікавтесь виконавцем, стадією планування та загальним часом виконання та ОСНОВНЕ- умовами оплати за виконання (як і гарантією на споруду).
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09.12.2021 18:01 Ответить
"Завершено восстановление моста через реку Сирет в городе Старожинец на Буковине".
Блин, редакторы, если вы сами не знаете, как правильно пишется название населённого пункта, то загляните хотя бы в и-нет. ))
Сторожинец (Сторожинець) был основан, как сторожевой пост на Сирете. Отсюда и название, а вовсе не от старого "старого жинца".
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09.12.2021 11:15 Ответить
Редактора в школу треба назад відправити за такий ляп з назвою міста Сторожинець
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09.12.2021 12:51 Ответить
на жаль, жодного разу, коли вказував на помилку у раді форумчан- виправлення не було, тільки дякую від адміна... Маю надію, що Васю Шевченка почують?
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09.12.2021 17:56 Ответить
 
 