Разрушенный наводнением 11 лет назад мост был отстроен на Буковине, - ОГА. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж
Завершено восстановление моста через реку Сирет в городе Старожинец на Буковине. Сейчас готовятся документы, необходимые для сдачи переправы в эксплуатацию.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Черновицкой ОГА.
"Мостовое сооружение в Сторожинце еще в 2010 году разрушило наводнение. Следовательно, около 5 тысяч горожан более десяти лет не имели удобного автомобильного сообщения с городом. Ведь чтобы попасть на противоположный берег реки, необходимо было делать крюк в 15 километров", - рассказали в ОГА.
Восстановление моста началось в 2019 году. Стоимость работ составила 17 млн грн, эти средства были выделены из госбюджета. На сооружении уложили финальный слой асфальтового покрытия, смонтировали барьерное и перильное ограждение. В скором времени планируется нарисовать разметку. Для этого ждут благоприятной погоды.
Как ранее сообщалось, в этом году программа Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" охватила 245 искусственных сооружений на украинских автодорогах.
Пожалуйста, подождите...
Повесте портрет Зели, вот счастья та будет у найвеличнишого.
Лучше бы деньги на Армию потратили.
Якщо вже дуже коробить, то можна так: "Моста почали будувати при Порошенкові, а зелене чмо лише добудувало, присвоїло собі заслугу та ще й вкрало кілька мільйонів на будівництві". Так краще?
Конечно мост нужен людям.
Он был разрушен в 2010-м году!
Но местные патриоты и в этом "зраду" найдут.
P.S.
Захотелось лайков хапануть.
Пусть попробуют танками проехать.
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Я честно предупреждала и просила чтобы ты заткнулся.
Я сам с "собой" не согласен.
Зібрались три подоляцкі тролі, розіграють тут "діспут"
Их мосты меня не интересуют.
Немного идиотов клюнуло, нормальных людей больше, чем вас.
И это радует.
То що подоляцкі істоти підлі провокатори,ніхто і не сумнівався, не може бути чесна людина за Зе.
Жодної червоної стрічки не пропустив)
Навіть відкриття переносили, щоб гетьман зміг приїхати з гетьманськими ножницями)
В 2015 году китайцы демонтировали старую автомобильную переправу и построили новую. Для этого им понадобилось всего 48 часов.
Блин, редакторы, если вы сами не знаете, как правильно пишется название населённого пункта, то загляните хотя бы в и-нет. ))
Сторожинец (Сторожинець) был основан, как сторожевой пост на Сирете. Отсюда и название, а вовсе не от старого "старого жинца".