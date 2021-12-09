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больница (1387) Черкассы (803) Большая стройка (722)

В Черкассах завершается капремонт областной больницы, внедрили энергоэффективные технологии, - ОГА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

В Черкассах завершается капитальный ремонт девятиэтажных корпусов областной больницы.

 Об этом сообщила пресс-служба Черкасской ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

"Энергоэффективность и привлекательный внешний вид. Именно такой результат имеет проект "Капитальный ремонт фасадов с внедрением энергоэффективных технологий девятиэтажных корпусов КНП "Черкасская областная больница Черкасского областного совета", - рассказали в областной администрации.

Строители уже смонтировали теплоизоляционный пласт, завершили декоративную отделку фасада, нанесли шпатлевку и краску. В одном прогоне здания заменили все окна, в другом прогоне – демонтировали старые окна. Также завершили работы по утеплению пенополистирольными плитами фундамента. В настоящее время завершается утепление здания. Продолжается устройство пандуса и лестниц, а также благоустройство окружающей территории.

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Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский сообщил, что в 2022 году в рамках инициированной им программы "Большая стройка" в Украине начнется реконструкция 48 областных больниц.

В Черкассах завершается капремонт областной больницы, внедрили энергоэффективные технологии, - ОГА 01

В Черкассах завершается капремонт областной больницы, внедрили энергоэффективные технологии, - ОГА 02
В Черкассах завершается капремонт областной больницы, внедрили энергоэффективные технологии, - ОГА 03
В Черкассах завершается капремонт областной больницы, внедрили энергоэффективные технологии, - ОГА 04

Автор: Анастасія Потіха
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Фасад накрасили как у Интергалбуда!
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09.12.2021 13:17 Ответить
великий пенопласт - прорывная технология
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09.12.2021 13:33 Ответить
Одно слово Пенопласт вызывает дежавю.Пожары и смерти на пожарах -наше Фсё.Может они ветряк поставили,или солнечные панели?Не слышал.А так по ушам лохторату топчатся допотопники.
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09.12.2021 14:00 Ответить
По наличию кондиционеров можно определить кабинеты начальства..
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09.12.2021 14:23 Ответить
Прилепил пенопласт 10 см-и потери тепла в 2 раза ниже! На себе попробовал, 6 лет как утеплился. Конечно нужен учёт, лучше всего с автономным обогревом или в крайнем случае-с возможностью отключать-включать обогрев в каждой отдельной квартире. Одного устраивает +18 в хате, другой готов платить больше и хочет +24. Каждому свой флаг в руки!
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09.12.2021 17:43 Ответить
 
 