В Черкассах завершается капремонт областной больницы, внедрили энергоэффективные технологии, - ОГА. ФОТОрепортаж

В Черкассах завершается капитальный ремонт девятиэтажных корпусов областной больницы.

Об этом сообщила пресс-служба Черкасской ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

"Энергоэффективность и привлекательный внешний вид. Именно такой результат имеет проект "Капитальный ремонт фасадов с внедрением энергоэффективных технологий девятиэтажных корпусов КНП "Черкасская областная больница Черкасского областного совета", - рассказали в областной администрации.

Строители уже смонтировали теплоизоляционный пласт, завершили декоративную отделку фасада, нанесли шпатлевку и краску. В одном прогоне здания заменили все окна, в другом прогоне – демонтировали старые окна. Также завершили работы по утеплению пенополистирольными плитами фундамента. В настоящее время завершается утепление здания. Продолжается устройство пандуса и лестниц, а также благоустройство окружающей территории.

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Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский сообщил, что в 2022 году в рамках инициированной им программы "Большая стройка" в Украине начнется реконструкция 48 областных больниц.





