Примотали к себе более 150 банок красной икры: На границе с Молдовой задержали контрабандистов с вкусняшками. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
На границе с Молдовой задержаны двое украинцев, которые на себе хотели перевезти более 150 банок с икрой.
Об этом в Facebook сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.
"В пункте пропуска "Паланка-Маяки-Удобное" пограничники и Государственная таможенная служба Украины вместе с коллегами из Молдовы обнаружили у двух украинцев 154 банки с красной икрой", - говорится в сообщении.
Деликатес мужчины несли прямо на себе под одеждой, примотав в туловище полиэтиленовой пленкой. По словам украинцев, вкусности предназначались для дедушки в Молдове.
"Поскольку "гениальный план" провалился, мужчины отказались продолжать свое путешествие и вернулись на территорию Украины. Красную икру изъяли представители таможенной службы Республики Молдова", - добавили в Госпогранслужбе.
Пожалуйста, подождите...
сегодня будут пьянки....." ))
То есть украинских пограничников они прошли без проблем.... а вот молдавские взяток не взяли и задержали.
Интересно, таможенники оповестили все СМИ Украины о таком героическом задержании контрабандистов?
В тюрму не садити , бо вдруге вони схочуть пафтаріть , папітка номер 2 🇺🇦🤣👍