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Примотали к себе более 150 банок красной икры: На границе с Молдовой задержали контрабандистов с вкусняшками. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

На границе с Молдовой задержаны двое украинцев, которые на себе хотели перевезти более 150 банок с икрой.

Об этом в Facebook сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

"В пункте пропуска "Паланка-Маяки-Удобное" пограничники и Государственная таможенная служба Украины вместе с коллегами из Молдовы обнаружили у двух украинцев 154 банки с красной икрой", - говорится в сообщении.

Деликатес мужчины несли прямо на себе под одеждой, примотав в туловище полиэтиленовой пленкой. По словам украинцев, вкусности предназначались для дедушки в Молдове.

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"Поскольку "гениальный план" провалился, мужчины отказались продолжать свое путешествие и вернулись на территорию Украины. Красную икру изъяли представители таможенной службы Республики Молдова", - добавили в Госпогранслужбе.

Примотали к себе более 150 банок красной икры: На границе с Молдовой задержали контрабандистов с вкусняшками 01
Примотали к себе более 150 банок красной икры: На границе с Молдовой задержали контрабандистов с вкусняшками 02
Примотали к себе более 150 банок красной икры: На границе с Молдовой задержали контрабандистов с вкусняшками 03

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+9
Новий флеш-моб "Дідусь любить червону ікру".
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10.12.2021 10:14
+8
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10.12.2021 10:26
+6
В країні такий триндець, що вже подібні новини сприймаються як анекдот.
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10.12.2021 10:16
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Новий флеш-моб "Дідусь любить червону ікру".
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10.12.2021 10:14 Ответить
Может Чауса назад отправят? Готовят запас продуктов.
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10.12.2021 10:33 Ответить
В країні такий триндець, що вже подібні новини сприймаються як анекдот.
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10.12.2021 10:16 Ответить
Сразу понятно, что это ЗЕизбиратели
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10.12.2021 10:19 Ответить
И что такого,просто экспортный бизнес,люди хотят кормить семьи и платить коммуналку.
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10.12.2021 10:20 Ответить
дедушка умирает... икры просит...
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10.12.2021 10:22 Ответить
"сегодня праздник в погранцов
сегодня будут пьянки....." ))
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10.12.2021 10:22 Ответить
Два лосося.
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10.12.2021 10:23 Ответить
Йшли на нерест 😅🤣😂
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10.12.2021 10:45 Ответить
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10.12.2021 10:26 Ответить
Ні,просто не казав правду.😠😡🤬
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10.12.2021 11:04 Ответить
Те, що йде на один термін - брехня найперша і очевидна.
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10.12.2021 11:12 Ответить
Ширма не может быть брехуном.. Она всего лишь - ширма
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11.12.2021 13:16 Ответить
вспоминается статья времён прожекторов перестройки в, кажись, "известиях", как одна работница, где то под смоленском, с завода по производству хрусталя, хотела через проходную вынести под юбкой 15 килограмовую хрустальную вазу ))
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10.12.2021 10:28 Ответить
Осталось с дня рождения оного известного человека?
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10.12.2021 10:32 Ответить
Нужно было глотать.
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10.12.2021 10:35 Ответить
КТО ТЕПЕРЬ СОЖРЕТ ЭТУ ИКРУ?
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10.12.2021 10:45 Ответить
Там спільний кордон і оформлення... Наші знаходяться на території Молдови, тому так. Не жени на прикордонників вони твою дупу стережуть Муділла!
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10.12.2021 11:11 Ответить
Tut nicego kriminalnogo netu, teper takyje bronezileti v modu posli
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10.12.2021 10:42 Ответить
і як та ікра з Кацапстану в Україну попадає?
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10.12.2021 10:43 Ответить
Так там на фотографиях вроде ж наша укр фирма
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10.12.2021 12:05 Ответить
з початку санкцій Білорусь стала морською державою і почала постачати морепродукти до раші. тепер Молдова торгуватиме кальмарами та осетриною, нормально.... скоро й підводний флот появиться
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10.12.2021 10:45 Ответить
Теперь понимаю фразу " НИ дыхнуть ни пер....ть"
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10.12.2021 10:48 Ответить
Красную икру изъяли представители таможенной службы Республики Молдова....
То есть украинских пограничников они прошли без проблем.... а вот молдавские взяток не взяли и задержали.
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10.12.2021 11:01 Ответить
Якщо такий вумний йди на кордон трохи послужи.... Відразу яхту купиш
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10.12.2021 11:14 Ответить
Заболотнюк,ви з якої печери вилізли? Ві в курсі,скільки потрібно заплатити,щоб попасти хоть на якусь митницю,не кажучи вже про міждержавну? І не зрівнюй службу на кордоні і службу на митниці. А ще краще проїдь до Рави Руської. Там, недалеко до м. Львів, стоять "хатинки погранців і митників.Куда тій Конча Заспі ....
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11.12.2021 17:04 Ответить
А я всегда говорил, что Плинский все врет, рассказывая о миллиардах украденных на серых таможенных схемах. Вот кто подрывает бюджет Украины - бедолаги с икрой на пузе!
Интересно, таможенники оповестили все СМИ Украины о таком героическом задержании контрабандистов?
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10.12.2021 11:15 Ответить
Litve tomoznia takimi melocami nezanimajetsia,sebia uvazajet.Da jesli tam fura cigaret popadajetsia pokazet
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10.12.2021 12:15 Ответить
хм??и что тут такого??мужики просто себе реально ,,цену"подняли!! (как ни как за кордон ехали хотелось ,,достойно" выглядеть )
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10.12.2021 12:14 Ответить
я не ел икры авокадо и манго(не ездил на фирари даже на москвиче не ездил((
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10.12.2021 18:20 Ответить
жалко тебя
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10.12.2021 19:34 Ответить
и деда жалко
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10.12.2021 19:37 Ответить
не груби мажор проклятый
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12.12.2021 14:12 Ответить
нужно было их проглотить ,тогда б не нашли)
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12.12.2021 09:24 Ответить
Смаколики - солдатам на фронт , жуліків - оштрафувати , а гроші перерахувати на армію. Чесно і справедливо .
В тюрму не садити , бо вдруге вони схочуть пафтаріть , папітка номер 2 🇺🇦🤣👍
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13.12.2021 06:49 Ответить
Аха!!!! Мужики на нерест ехали))
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28.02.2022 11:17 Ответить
 
 