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дороги (2498) Полтавщина (903) Большая стройка (722)

Ремонт 15 км трассы вблизи Лубен завершен на Полтавщине. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

В Лубенском районе Полтавской области завершился ремонт 15-километрового участка трассы М-03 Киев-Харьков

Об этом сообщила в Facebook Сслужба автодорог в Полтавской области, передает Цензор.НЕТ.

После ремонта толщина дорожной одежды по обоим проездам участка составляет 43 см: 22 см регенерационного слоя, два слоя асфальтобетона толщиной 16 см, а также 5-сантиметровый слой щебеночно-мастичного асфальтобетона. Подрядчик также проделал ряд других работ на дороге.

"Новые дорожные знаки, барьерное ограждение, пластиковая разметка, павильоны остановок общественного транспорта и другие элементы инфраструктуры установлены по всей протяженности данного участка", - рассказали в автодоре.

Напомним, ранее сообщалось, что программа Президента Зеленского "Большая стройка" предусматривает ремонт и реконструкцию 24 тыс. км автодорог до конца 2024 года. Обновить планируется как государственные трассы, так и местные дороги.

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Ремонт 15 км трассы вблизи Лубен завершен на Полтавщине 01
Ремонт 15 км трассы вблизи Лубен завершен на Полтавщине 02

Автор: Анастасія Потіха
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Зачем нам оружие. Пусть Байден приезжает и нас защищает ! Барыга!!
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10.12.2021 10:46 Ответить
Зе було *****..Зе стало *****....Що змінилось???
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10.12.2021 10:49 Ответить
Слава Зеле! Слава евреям!
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10.12.2021 11:01 Ответить
А у меня подъезд в доме отремонтировали. Чем не новость? Срочно во все новостные топики Украины.
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10.12.2021 10:50 Ответить
"Героя" прорабу , срочно !
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10.12.2021 10:54 Ответить
Молодцы, давно пора.
Жаль только что цена в 10 раз выше чем в США... ну то уже наши реалии.
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10.12.2021 11:03 Ответить
Молодцы!!! Уважуха!
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10.12.2021 11:06 Ответить
Когда этот гребанный зе-совок сдохнет! Ни в одном уважающем себя издании германии или британии никогда вы не увидите новостей с ремонтом дорог где-то в провинции, а в Украине, где шут гороховый през - это норма. Доколе, пиар зе-мародера будет транслироваться за наши налоги?!
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10.12.2021 11:29 Ответить
Приятно глянуть.
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10.12.2021 11:30 Ответить
Кто там ездил, то знает что дороги в Полтаве на участке Киев-Харьков, практически не было) в некоторых местах скорость движения была 5 км/ч) Ехал там пару месяцев назад - то вообще все круто) местами, конечно, еще ремонт был и вторая полоса была перекрыта, но сравнить с тем что было невозможно.
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10.12.2021 12:03 Ответить
За Порошенка зробили дорогу Львів -Тернопіль, Львів-Луцьк. Львів -Рогатин та інші і не кричали на всіх ефірах що то таке велике будівництво. Чому так зебіл ставить в пріоритет так зване велике будівництво - ба там можна пропіаритись і заробити багато грошей. Наші дороги коштують набагато дорожче Європейських автобанів. Відкати при зебілі на велике будівництво сягають більше 40%
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10.12.2021 12:06 Ответить
Було - стало. Якою ціною (і життів), чи надовго?
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10.12.2021 13:34 Ответить
 
 