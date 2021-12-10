РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11706 посетителей онлайн
Новости Фото ФоторепортажВойна в Украине
4 119 21
беспилотник (2074) Госпогранслужба (5387) граница (4722)

Госпогранслужба закупила 60 современных дронов стоимостью почти 50 млн грн для охраны границы с воздуха. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Государственная пограничная служба Украины в соответствии с государственным оборонным заказом на 2021 год закупила комплексы беспилотных летательных аппаратов общей стоимостью почти 50 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

"Данные комплексы закуплены Администрацией Государственной пограничной службы Украины по государственному оборонному заказу на 2021 год. Часть из них уже доставлена ​​в Главный центр подготовки личного состава Государственной пограничной службы Украины имени генерал-майора Игоря Момота", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что уже получено 8 комплексов, в состав которых входят 24 беспилотных летательных аппарата с самым современным мониторинговым оборудованием. Еще 12 таких комплексов (36 дронов) планируется получить до конца текущего года.

"Данные комплексы предназначены для осуществления воздушного мониторинга с целью выявления нарушителей на удаленных и труднодоступных участках государственной границы, осуществления фото- и видеофиксации выявленных правонарушений, оперативного реагирования на изменения обстановки, а также уменьшения нагрузки на личный состав", - отмечают пограничники.

Кроме того, сообщается, что в состав каждого комплекса входят три беспилотных летательных аппарата DJI Matrice 300 с системами распознавания помех. Также комплексы включают в себя пульты дистанционного управления, комбинированные подвесы с камерами дневного видения, телевизионными камерами и лазерными дальномерами. Для обеспечения возможности обработки полетной информации, обработки донесений, изучения метеорологической обстановки, организации поисковых операций комплекс укомплектован автоматизированным рабочим местом на базе ноутбука и планшета.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Первый катер, построенный для Морской охраны ГПСУ, спущен на воду во Франции. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Госпогранслужба закупила 60 современных дронов стоимостью почти 50 млн грн для охраны границы с воздуха 01
Госпогранслужба закупила 60 современных дронов стоимостью почти 50 млн грн для охраны границы с воздуха 02
Госпогранслужба закупила 60 современных дронов стоимостью почти 50 млн грн для охраны границы с воздуха 03
Госпогранслужба закупила 60 современных дронов стоимостью почти 50 млн грн для охраны границы с воздуха 04
Госпогранслужба закупила 60 современных дронов стоимостью почти 50 млн грн для охраны границы с воздуха 05
Госпогранслужба закупила 60 современных дронов стоимостью почти 50 млн грн для охраны границы с воздуха 06
Госпогранслужба закупила 60 современных дронов стоимостью почти 50 млн грн для охраны границы с воздуха 07
Госпогранслужба закупила 60 современных дронов стоимостью почти 50 млн грн для охраны границы с воздуха 08
Госпогранслужба закупила 60 современных дронов стоимостью почти 50 млн грн для охраны границы с воздуха 09
Госпогранслужба закупила 60 современных дронов стоимостью почти 50 млн грн для охраны границы с воздуха 10
Госпогранслужба закупила 60 современных дронов стоимостью почти 50 млн грн для охраны границы с воздуха 11

Полученные дроны могут использоваться в радиусе до 15 км от оператора как днем, так и ночью, потому что комплектуются и оптическими и тепловизионными камерами.

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+5
Дроны на 30 км стоят около 2 шт.$. Пусть тут какие то навороченные ну 5 шт максимум. Но не 35 же!....
показать весь комментарий
10.12.2021 12:46
+4
Не в тему, але в кацапії вертоліт впав. 32й з початку року.
показать весь комментарий
10.12.2021 12:24
+2
И они хотят сказать , что эти дроны стоят $32000 за штуку???
Очередной деребан государственных денег преподносится как
большое достижение
показать весь комментарий
10.12.2021 13:32
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Потрібна справа.
показать весь комментарий
10.12.2021 12:22 Ответить
Звісно, як ще ловити контробандистів з цигарками? Щоб ті гади не демпінгували на сигаретному ринку ЄС,
показать весь комментарий
10.12.2021 12:25 Ответить
Краще вільхи М закупили!
показать весь комментарий
10.12.2021 12:24 Ответить
Чи ще один фільм про гейське кохання випустили. "Ромео і Джульєр!" як це романтично.
показать весь комментарий
10.12.2021 12:26 Ответить
Не в тему, але в кацапії вертоліт впав. 32й з початку року.
показать весь комментарий
10.12.2021 12:24 Ответить
такой комент грех не лайкнуть
показать весь комментарий
10.12.2021 13:16 Ответить
За два дня побьют и раскрадут ... подобное происходит с Приусами.
показать весь комментарий
10.12.2021 12:24 Ответить
Там контингент інший. В 2014-му до поліції брали всіх, хто просився.
показать весь комментарий
10.12.2021 12:27 Ответить
Контрабандисты закупят антидроновые ружья раньше, чем пограничники освоят применение этих дронов.
показать весь комментарий
10.12.2021 12:25 Ответить
А шо это за цены?
Небольшие 2-4 местные полноразмерные самолёты можно купить дешевле.
показать весь комментарий
10.12.2021 12:38 Ответить
Много одноплановых фотографий. Из 11 достаточно было разместить три фото
показать весь комментарий
10.12.2021 12:44 Ответить
Дроны на 30 км стоят около 2 шт.$. Пусть тут какие то навороченные ну 5 шт максимум. Но не 35 же!....
показать весь комментарий
10.12.2021 12:46 Ответить
С одной стороны и новость неплохая, хотя конечно цена немного непонятная, ну как обычно у нас +- лям туда-сюда, а с другой рядовая закупка даже не оружия и боеприпасов, а всего лишь квадриков для 40-ка миллионного государства превращается в пэрэможную новость. Это ж как надо было упасть и на какое дно с нашими ГАВНОкомандующими Гэтьманами, при чём ещё со времён позднего Кучмы
показать весь комментарий
10.12.2021 12:58 Ответить
Дороговастенько.....
показать весь комментарий
10.12.2021 13:00 Ответить
Дрон за почти лимон гривен??? Касьянов нервно рыдает в уголке...
показать весь комментарий
10.12.2021 13:15 Ответить
Местный гугл говорит, что такое чудо стоит в пересчёте - 255тыщ гривен...
В Киеве за 600 тыщ можно взять в розницу.. https://dji-kyiv.com/ua/multikopter-dji-matrice-300-rtk/
Кто-то немного подзаработал?
показать весь комментарий
10.12.2021 13:25 Ответить
Да, оптом должно быть подешевле, чем в розницу.

Но погранцы заказывают явно не базовые комплекты, а с вагоном аксессуаров.

Поэтому кто ищет зраду - тот ее (везде) находит, а что там на самом деле - знают только причастные.
показать весь комментарий
10.12.2021 13:59 Ответить
дрон на триста тыщ и ещё на 700 тыщ аксесуаров к нему? Кстати вполне может быть. Сам был свидетелем, как один предприимчивый человек продал в МЧС наклейку на сервере за 20 тыщ гривен (курс бакса тогда 5 был). Так что вполне возможно, что покрытие отдельных участков дрона специальной радароотталкивающей синей изолентой и привело к удорожанию готового комплекта.
показать весь комментарий
10.12.2021 16:18 Ответить
И они хотят сказать , что эти дроны стоят $32000 за штуку???
Очередной деребан государственных денег преподносится как
большое достижение
показать весь комментарий
10.12.2021 13:32 Ответить
Красиво суки народні гроші ******... Хоч би вже не хвалилися, стирили тихенько і сидіть як миша під віником! Нє, нада повиябуватися, похвалитися! Знущаються вже в відкриту.
показать весь комментарий
10.12.2021 14:14 Ответить
эти дроны из золота? почти по 40 тыщ зела каждый
показать весь комментарий
10.12.2021 15:44 Ответить
 
 