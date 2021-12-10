Госпогранслужба закупила 60 современных дронов стоимостью почти 50 млн грн для охраны границы с воздуха. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Государственная пограничная служба Украины в соответствии с государственным оборонным заказом на 2021 год закупила комплексы беспилотных летательных аппаратов общей стоимостью почти 50 млн грн.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.
"Данные комплексы закуплены Администрацией Государственной пограничной службы Украины по государственному оборонному заказу на 2021 год. Часть из них уже доставлена в Главный центр подготовки личного состава Государственной пограничной службы Украины имени генерал-майора Игоря Момота", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что уже получено 8 комплексов, в состав которых входят 24 беспилотных летательных аппарата с самым современным мониторинговым оборудованием. Еще 12 таких комплексов (36 дронов) планируется получить до конца текущего года.
"Данные комплексы предназначены для осуществления воздушного мониторинга с целью выявления нарушителей на удаленных и труднодоступных участках государственной границы, осуществления фото- и видеофиксации выявленных правонарушений, оперативного реагирования на изменения обстановки, а также уменьшения нагрузки на личный состав", - отмечают пограничники.
Кроме того, сообщается, что в состав каждого комплекса входят три беспилотных летательных аппарата DJI Matrice 300 с системами распознавания помех. Также комплексы включают в себя пульты дистанционного управления, комбинированные подвесы с камерами дневного видения, телевизионными камерами и лазерными дальномерами. Для обеспечения возможности обработки полетной информации, обработки донесений, изучения метеорологической обстановки, организации поисковых операций комплекс укомплектован автоматизированным рабочим местом на базе ноутбука и планшета.
Полученные дроны могут использоваться в радиусе до 15 км от оператора как днем, так и ночью, потому что комплектуются и оптическими и тепловизионными камерами.
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Небольшие 2-4 местные полноразмерные самолёты можно купить дешевле.
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Кто-то немного подзаработал?
Но погранцы заказывают явно не базовые комплекты, а с вагоном аксессуаров.
Поэтому кто ищет зраду - тот ее (везде) находит, а что там на самом деле - знают только причастные.
Очередной деребан государственных денег преподносится как
большое достижение