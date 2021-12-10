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С легендарным волонтером Сергеем Максимцом простились в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Сегодня, 10 декабря, в Киеве простились с легендарным волонтером Сергеем Максимцом, которого на передовой называли Дядя Сережа.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места события.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сегодня, 10 декабря, в центре Киева в Михайловском соборе состоялась церемония прощания с легендарным волонтером Сергеем Максимцом (Дядя Сережа).

Он скончался 8 декабря.

Сергей Максимец много лет был дальнобойщиком, работал на Чернобыльской АЭС. После этого он поселился в Донецке и начал отливать церковные колокола. Колокола его работы были установлены в сотнях храмов в Украине и мире - в том числе в колокольне храма Девы Марии в Вифлееме. В конце мая 2014 Максимца предупредили, что он попал в "расстрельные списки" оккупантов. Он был вынужден вместе с семьей покинуть город. Сергей Максимец стал помогать защитникам Украины. На своем микроавтобусе он возил на фронт передачи бойцам, вывозил из зоны АТО раненых и помогал эвакуироваться гражданским.

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Во время волонтерства Максимец пережил контузии и частично потерял слух. В последние годы он перенес инфаркт и две сложные операции.

Сергею Максимцу было 69 лет.

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С легендарным волонтером Сергеем Максимцом простились в Киеве 02

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С легендарным волонтером Сергеем Максимцом простились в Киеве 05
С легендарным волонтером Сергеем Максимцом простились в Киеве 06
С легендарным волонтером Сергеем Максимцом простились в Киеве 07
С легендарным волонтером Сергеем Максимцом простились в Киеве 08
С легендарным волонтером Сергеем Максимцом простились в Киеве 09
С легендарным волонтером Сергеем Максимцом простились в Киеве 10
С легендарным волонтером Сергеем Максимцом простились в Киеве 11
С легендарным волонтером Сергеем Максимцом простились в Киеве 12
С легендарным волонтером Сергеем Максимцом простились в Киеве 13
С легендарным волонтером Сергеем Максимцом простились в Киеве 14
С легендарным волонтером Сергеем Максимцом простились в Киеве 15
С легендарным волонтером Сергеем Максимцом простились в Киеве 16
С легендарным волонтером Сергеем Максимцом простились в Киеве 17
С легендарным волонтером Сергеем Максимцом простились в Киеве 18
С легендарным волонтером Сергеем Максимцом простились в Киеве 19
С легендарным волонтером Сергеем Максимцом простились в Киеве 20
С легендарным волонтером Сергеем Максимцом простились в Киеве 21
С легендарным волонтером Сергеем Максимцом простились в Киеве 22
С легендарным волонтером Сергеем Максимцом простились в Киеве 23
С легендарным волонтером Сергеем Максимцом простились в Киеве 24
С легендарным волонтером Сергеем Максимцом простились в Киеве 25
С легендарным волонтером Сергеем Максимцом простились в Киеве 26
С легендарным волонтером Сергеем Максимцом простились в Киеве 27
С легендарным волонтером Сергеем Максимцом простились в Киеве 28
С легендарным волонтером Сергеем Максимцом простились в Киеве 29
С легендарным волонтером Сергеем Максимцом простились в Киеве 30
С легендарным волонтером Сергеем Максимцом простились в Киеве 31
С легендарным волонтером Сергеем Максимцом простились в Киеве 32
С легендарным волонтером Сергеем Максимцом простились в Киеве 33
С легендарным волонтером Сергеем Максимцом простились в Киеве 34
С легендарным волонтером Сергеем Максимцом простились в Киеве 35
С легендарным волонтером Сергеем Максимцом простились в Киеве 36
С легендарным волонтером Сергеем Максимцом простились в Киеве 37
С легендарным волонтером Сергеем Максимцом простились в Киеве 38
С легендарным волонтером Сергеем Максимцом простились в Киеве 39
С легендарным волонтером Сергеем Максимцом простились в Киеве 40
С легендарным волонтером Сергеем Максимцом простились в Киеве 41
С легендарным волонтером Сергеем Максимцом простились в Киеве 42
С легендарным волонтером Сергеем Максимцом простились в Киеве 43
С легендарным волонтером Сергеем Максимцом простились в Киеве 44
С легендарным волонтером Сергеем Максимцом простились в Киеве 45
С легендарным волонтером Сергеем Максимцом простились в Киеве 46
С легендарным волонтером Сергеем Максимцом простились в Киеве 47
С легендарным волонтером Сергеем Максимцом простились в Киеве 48
С легендарным волонтером Сергеем Максимцом простились в Киеве 49
С легендарным волонтером Сергеем Максимцом простились в Киеве 50
С легендарным волонтером Сергеем Максимцом простились в Киеве 51
С легендарным волонтером Сергеем Максимцом простились в Киеве 52

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: Анастасія Потіха
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ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
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10.12.2021 15:06 Ответить
Нехай покійному земля буде пухом, а Господь дарує Царство Небесне та вічний спокій його душі!
Спочивай з миром, Дядя Серьожа.....
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10.12.2021 16:06 Ответить
 
 