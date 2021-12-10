С легендарным волонтером Сергеем Максимцом простились в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 10 декабря, в Киеве простились с легендарным волонтером Сергеем Максимцом, которого на передовой называли Дядя Сережа.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места события.

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Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сегодня, 10 декабря, в центре Киева в Михайловском соборе состоялась церемония прощания с легендарным волонтером Сергеем Максимцом (Дядя Сережа).

Он скончался 8 декабря.

Сергей Максимец много лет был дальнобойщиком, работал на Чернобыльской АЭС. После этого он поселился в Донецке и начал отливать церковные колокола. Колокола его работы были установлены в сотнях храмов в Украине и мире - в том числе в колокольне храма Девы Марии в Вифлееме. В конце мая 2014 Максимца предупредили, что он попал в "расстрельные списки" оккупантов. Он был вынужден вместе с семьей покинуть город. Сергей Максимец стал помогать защитникам Украины. На своем микроавтобусе он возил на фронт передачи бойцам, вывозил из зоны АТО раненых и помогал эвакуироваться гражданским.

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Во время волонтерства Максимец пережил контузии и частично потерял слух. В последние годы он перенес инфаркт и две сложные операции.

Сергею Максимцу было 69 лет.









































































































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ