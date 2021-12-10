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Азовское море (1575) война (46506) Керченский пролив (414) корабль (1926) Клименко Андрей журналист (59)

Журналист Клименко о реакции РФ на "инцидент" с судном ВМС Украины "Донбасс": Военно-информационная истерика на ровном месте. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Подобные "инциденты" с прохождением украинских кораблей в Азовском море не новшество. Однако на этот раз российская сторона решила вызвать военно-информационную истерику на ровном месте.

Об этом написал на своей странице в фейсбуке главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко, передает Цензор.НЕТ.

"Только что рассказал в эфире телеканала "Настоящее время" о вчерашнем инциденте в Азовском море, точнее - о военно-информационной истерике РФ на ровном месте", - отмечает он.

Журналист Клименко о реакции РФ на инцидент с судном ВМС Украины Донбасс: Военно-информационная истерика на ровном месте 01

Далее Клименко публикует основные положения своего рассказа:

  1. В период недавней эскалации по запросу ВМСУ были перекрыты морские районы в Азовском море вблизи Мариуполя, Бердянска, Кирилловки, проведения стрельб. И это совершенно верно (это десантоопасные участки).

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Журналист Клименко о реакции РФ на инцидент с судном ВМС Украины Донбасс: Военно-информационная истерика на ровном месте 02

  1. С сентября 2018 года (когда поисково-спасательный корабль "Донбасс" вместе с буксиром ВМСУ "Корец" неожиданно прошли Керченским проливом к Азовскому морю, а одновременно в Мариуполь были перевезены первые катера ВМСУ типа "Гюрза-М"). ВМС Украины начало эскортирование торговых судов, идущих из украинских портов Мариуполь и Бердянск. В результате прекратились дерзкие задержания таких судов Береговой охраной РФ во время движения в Азовском море. (т.е. в РФ теперь к "Донбассу" особая любовь).

Журналист Клименко о реакции РФ на инцидент с судном ВМС Украины Донбасс: Военно-информационная истерика на ровном месте 03

  1. Ориентировочно около 21:00 - 21:30 (киевское время) вчера 09.11.2021 ракетный катер (!) ЧФ РФ "Шуя" (бортовой номер 962), переброшенный в Азовское море для усиления и без того немалой группировки кораблей Береговой охраны РФ угрожал украинскому кораблю "Донбасс" применением оружия, если он не изменит курс. Украинским военным морякам не в первый раз слышать такие угрозы, не в первый раз отвечать аналогично, не в первый раз их игнорировать.

Журналист Клименко о реакции РФ на инцидент с судном ВМС Украины Донбасс: Военно-информационная истерика на ровном месте 04

  1. В это же время находившийся в море береговой пост Морской охраны Украины на специальной открытой радиоволне передал кораблю Береговой охраны РФ "Коршун" (бортовой номер 373. шифр Гюйс, проект 03050)) требование довести до корабля ЧФ РФ, бортовой 962 (ракетный катер "Шуя") о правовом статусе Азовского моря, а также о том, что угроза применения оружия со стороны №962 незаконна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Судно ВМС Украины "Донбасс" не заходило в "чувствительные зоны", сейчас возвращается на базу, - пресс-центр ОС

Журналист Клименко о реакции РФ на инцидент с судном ВМС Украины Донбасс: Военно-информационная истерика на ровном месте 05

  1. Корабль ВМСУ "Донбасс" продолжил идти по своему курсу, а затем вернулся на базу.
  2. Подобные инциденты уже давно не новость – просто о большинстве из них обычно никто никого не информирует. То есть, оперативное включение в эту "игру" ведущих информагентств РФ – является ничем иным, как информационно-психологической спецоперацией (ИПСО). Формируют настроения – как в РФ, так и за рубежом на фоне известных событий.

Напомним, ранее в ФСБ России обвинили корабль ВМС Украины "Донбасс" в создании угрозы в районе Керченского пролива.

Журналист Клименко о реакции РФ на инцидент с судном ВМС Украины Донбасс: Военно-информационная истерика на ровном месте 06
Журналист Клименко о реакции РФ на инцидент с судном ВМС Украины Донбасс: Военно-информационная истерика на ровном месте 07

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+10
Треба частіше проводити наші суда, щоб мокші звикали, бо Зеля фактично віддав Азов хутіну.
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10.12.2021 12:49
+5
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10.12.2021 13:38
+4
Не. Хутину
а путинхуйлу.
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10.12.2021 13:08
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Треба частіше проводити наші суда, щоб мокші звикали, бо Зеля фактично віддав Азов хутіну.
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10.12.2021 12:49 Ответить
Не. Хутину
а путинхуйлу.
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10.12.2021 13:08 Ответить
Для цего потрібні ЯЙЦЯ СТАЛЕВІ, а де їх взяти? Видно, при обрізанні припіздєнту їх видалили разом з крайньою плоттю.
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10.12.2021 13:16 Ответить
А кацапам-то что? Они и войну на ровном месте начали.
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10.12.2021 13:20 Ответить
лучше Нептуна ракеты не пояснит кацапам убого дегенеративным- что Азовское море-- также море Украины и еще согласно ДЕЙСТВУЮЩЕГО ДОГОВОРА ВРЕМЕН КУЧМЫ---это внутренее море России и Украины..или эти ублюдки хотят статуса Азовского моря по Морской Конвенции ООН?? О!! тогда вовсе кацапам хреново придется...
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10.12.2021 13:27 Ответить
с 2018 года, когда были атакованы наши корабли и взяты в плен наши экипажи.... рашка плюет на все конвенции и правила морского соседства... это такая тварь...что тупо не слышит аргументов если это не соответствует интересам рашки... и поднимает вой по любому поводу и без... если ей показалось что кто-то посмел покуситься на ее самой установленные и самой трактуемые правила и законы
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10.12.2021 13:40 Ответить
Одно судно и переполох…
А если бы было два корабля, россияне бы кричала о начале нападения НАТО
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10.12.2021 13:35 Ответить
не забывайте инцидент осени 2018 года....когда раша и с моря и с воздуха атаковала украинские корабли, нарушая все морские конвенции и законы о добрососедском разделении общих морей...
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10.12.2021 13:43 Ответить
Россия и законы добрососедства , в одном предложении не уместны )
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10.12.2021 14:26 Ответить
100500++
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10.12.2021 14:29 Ответить
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10.12.2021 13:38 Ответить
а в другим магазинах, между прочим, есть даже эксперты, которые проверяют продукцию )))

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10.12.2021 13:46 Ответить
Яке розумне мишеня, не їсть аби шо, а чіабату
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10.12.2021 13:48 Ответить
Хоча більше схоже на піццу
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10.12.2021 13:48 Ответить
все равно неплохое видать - зооконтролеру понравилось ))))
(хотя думаю это не мышеня...а таки крысеныш)))))))
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10.12.2021 13:55 Ответить
 
 