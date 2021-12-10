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Днепропетровщина (2873) Резниченко (470) Большая стройка (722)

На стадионе "Металлург" в Новомосковске создают новое поле и трибуны. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Общество

В Новомосковске Днепропетровской области в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" стартовала реконструкция стадиона "Металлург". Здесь обустраивают новые футбольное поле, трибуны и беговые дорожки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ с сообщением на прессслужбу Днепропетровской ОГА.

 "Отстраиваем спортивную инфраструктуру Днепропетровской области. С нуля строим бассейны, обновляем пришкольные стадионы. Кардинально меняем и главные городские арены. Одна из них – в Новомосковске", – рассказал глава области Валентин Резниченко.

Масштабное обновление спортивной арены проходит впервые за 50 лет. После завершения работ "Металлург" сможет принимать областные и национальные соревнования.

На стадионе Металлург в Новомосковске создают новое поле и трибуны 01
На стадионе Металлург в Новомосковске создают новое поле и трибуны 02

 Так, на объекте будет создано новое футбольное поле с натуральным газоном. В настоящее время подрядчики устраивают слой дренажа. Параллельно продолжаются работы по строительству трибун на 1,5 тыс. зрителей. Уже построили две, на очереди – еще одна. Первый ряд сделают удобным для людей с инвалидностью.

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Под трибунами обустроят раздевалку и душевую, а вдоль трибун – беговые дорожки с нетравматическим покрытием. На стадионе заниматься спортом смогут одновременно до 100 человек.

Как ранее сообщили в ОП, в этом году программа Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в Днепропетровской области восстанавливает или возводит "с нуля" 6 спортивных сооружений и 2 бассейна.

Автор: Анастасія Потіха
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ЗЕленое чмо,как будто спецально тратит деньги на право и налево,но только не на развитие армии.****.
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10.12.2021 12:56 Ответить
Ничего необычного. Он пилит деньги согласно их лозунга.

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10.12.2021 13:32 Ответить
Так это при Порошенко начали делать.При чём тут Зеленский?Шоколаду объелся?
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10.12.2021 14:44 Ответить
так у порошенка не было перемирия...
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10.12.2021 15:27 Ответить
При Попошенко армия получала новые вооружение,а при ЗЕнаруомане задолжености по зарплатам.
Шоколад полезный,но объедатся вредно.
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10.12.2021 15:37 Ответить
Встречать парад московитов готовятся.
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10.12.2021 12:57 Ответить
Заводы строить не пробовали?
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10.12.2021 13:12 Ответить
Вільху з нептуном потрібно строіть, а точно московіти там будуть грать.
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10.12.2021 13:19 Ответить
Новомосковск треба переймінувати на Орельск.
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10.12.2021 13:27 Ответить
в Новомосковську не Оріль, а Самара
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10.12.2021 13:29 Ответить
Самара и Оріль поряд.А Самарой - не годиться.
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10.12.2021 13:34 Ответить
Я в Самарі та Орелі купался .На каналі - теж.
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10.12.2021 13:38 Ответить
і я
і шо?
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10.12.2021 14:46 Ответить
А систему противоракетной обороны,не?
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10.12.2021 13:28 Ответить
Там столько не стыришь себе любимому. Там общественные советы наблюдают за финансами. А тут воруй вволю, зебилы только "за".
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10.12.2021 13:35 Ответить
4 года уже как рекоснтруируют, 4 года 70к жителей без стадиона
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10.12.2021 14:00 Ответить
 
 