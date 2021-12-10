На стадионе "Металлург" в Новомосковске создают новое поле и трибуны. ФОТО

В Новомосковске Днепропетровской области в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" стартовала реконструкция стадиона "Металлург". Здесь обустраивают новые футбольное поле, трибуны и беговые дорожки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ с сообщением на прессслужбу Днепропетровской ОГА.

"Отстраиваем спортивную инфраструктуру Днепропетровской области. С нуля строим бассейны, обновляем пришкольные стадионы. Кардинально меняем и главные городские арены. Одна из них – в Новомосковске", – рассказал глава области Валентин Резниченко.

Масштабное обновление спортивной арены проходит впервые за 50 лет. После завершения работ "Металлург" сможет принимать областные и национальные соревнования.





Так, на объекте будет создано новое футбольное поле с натуральным газоном. В настоящее время подрядчики устраивают слой дренажа. Параллельно продолжаются работы по строительству трибун на 1,5 тыс. зрителей. Уже построили две, на очереди – еще одна. Первый ряд сделают удобным для людей с инвалидностью.

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Под трибунами обустроят раздевалку и душевую, а вдоль трибун – беговые дорожки с нетравматическим покрытием. На стадионе заниматься спортом смогут одновременно до 100 человек.

Как ранее сообщили в ОП, в этом году программа Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в Днепропетровской области восстанавливает или возводит "с нуля" 6 спортивных сооружений и 2 бассейна.