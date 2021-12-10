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В Киеве разоблачили полицейского и медика, продававших COVID-сертификаты за 4-5 тыс. грн за штуку, - Офис генпрокурора. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры разоблачено и сообщено о подозрении работнику медицинского учреждения и сотруднику патрульной полиции во внесении недостоверных сведений в информационную систему о вакцинации лиц от COVID-19.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис генпрокурора.

По данным следствия, работник патрульной полиции города Киева совместно с работником медицинского учреждения за денежное вознаграждение организовали схему внесения в информационную систему сведений о якобы прохождении гражданами вакцинации от коронавирусной болезни для дальнейшего генерирования в приложении "Дія" электронного сертификата о вакцинации. Поиском клиентов занимался полицейский, а работник медучреждения вносил сведения в электронную систему. Размер денежного вознаграждения зависел от вакцины, которой якобы делали прививку, и составлял от 4000 до 5000 грн.

По месту работы и проживания подозреваемых проведены санкционированные обыски, в ходе которых изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, COVID-сертификаты, списки граждан, которые обращались с целью получения поддельных свидетельств о вакцинации, а также почти 340 тыс. грн и 13,5 тыс. долларов США. Эти списки насчитывают более 200 фамилий, что может свидетельствовать о получении участниками группы неправомерной выгоды на сумму около миллиона гривен.

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В Киеве разоблачили полицейского и медика, продававших COVID-сертификаты за 4-5 тыс. грн за штуку, - Офис генпрокурора 01

Подозреваемым инкриминировано несанкционированное изменение информации, обрабатываемой в автоматизированных системах, совершенное лицом, имеющим право доступа к нему, а также получение неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 362, ч. 4 ст. 354 УК Украины).

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер. Устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к этому преступлению.

Разоблачены правонарушения прокурорами совместно со следователями территориального управления ДБР, расположенного в Киеве, при оперативном сопровождении Киевского городского управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины.

В Киеве разоблачили полицейского и медика, продававших COVID-сертификаты за 4-5 тыс. грн за штуку, - Офис генпрокурора 02

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

В Киеве разоблачили полицейского и медика, продававших COVID-сертификаты за 4-5 тыс. грн за штуку, - Офис генпрокурора 03
В Киеве разоблачили полицейского и медика, продававших COVID-сертификаты за 4-5 тыс. грн за штуку, - Офис генпрокурора 04
В Киеве разоблачили полицейского и медика, продававших COVID-сертификаты за 4-5 тыс. грн за штуку, - Офис генпрокурора 05
Фото: сайт Офиса генпрокурора
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Топ комментарии
+8
В нас дуже Вумний нарід. Пам'ятаєте як в 2020-му кричали на кожному році, що чиновники втіхаря прививались за 2 тис.баксів, а тіпа нам простим смертним, що робити? А зараз пхають ту вакцину у всі дірки, а вони не хочуть. Придумали байку про те, що то родити не будуть, то третье яйце через рік виросте то ще якусь дурню і платять гроші, щоб не робити щеплення. Дурня та і тільки.
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10.12.2021 13:29
+4
а хто, коли бачив любий, нелегально-кримінальний заробіток, де силовики, чи то менти, чи сбу, чи прокуратура не підставили б своє, реформоване плече. весь кримінал зав,язаний на них і контролюється ними.
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10.12.2021 13:00
+3
А полицейский то здесь причём?
Медик, зря ты с ним связался. Теперь-то понимаешь, почему всё вскрылось. Там работают сам должен был понимать, изначально, кто, и уровень их интеллекта.
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10.12.2021 19:39
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а хто, коли бачив любий, нелегально-кримінальний заробіток, де силовики, чи то менти, чи сбу, чи прокуратура не підставили б своє, реформоване плече. весь кримінал зав,язаний на них і контролюється ними.
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10.12.2021 13:00 Ответить
Також виявив організоване злочинне угрупування, там ще суди задіяні
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12.12.2021 11:33 Ответить
на Новий рік думала купіть сапогі ..
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10.12.2021 13:04 Ответить
Зараз буде конкурс між суддями хто візьме цю справу. Стільки ж кешу пропадає !!!
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10.12.2021 13:09 Ответить
А вот, интересно, те, кто купил сертификат тоже будут получать по 1000 грн? Если да, то это уже подпадает под статью мошенничество.
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10.12.2021 13:12 Ответить
Каким образом?
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10.12.2021 13:16 Ответить
Таким же, как и реально вакцинированные. Если сертификат высвечивается в Діє, то э1000 получат и те, кто купил.
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10.12.2021 15:55 Ответить
Жадность фраеров сгубила...
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10.12.2021 13:19 Ответить
В нас дуже Вумний нарід. Пам'ятаєте як в 2020-му кричали на кожному році, що чиновники втіхаря прививались за 2 тис.баксів, а тіпа нам простим смертним, що робити? А зараз пхають ту вакцину у всі дірки, а вони не хочуть. Придумали байку про те, що то родити не будуть, то третье яйце через рік виросте то ще якусь дурню і платять гроші, щоб не робити щеплення. Дурня та і тільки.
показать весь комментарий
10.12.2021 13:29 Ответить
А полицейский то здесь причём?
Медик, зря ты с ним связался. Теперь-то понимаешь, почему всё вскрылось. Там работают сам должен был понимать, изначально, кто, и уровень их интеллекта.
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10.12.2021 19:39 Ответить
Что-то дороговато. 2000 - нормальная цена.
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10.12.2021 19:47 Ответить
Хто всі ті лохи, хто платив 5000 за підробку?

Сертифікат можна отримати безкоштовно, а ще й захистити себе від смерті. В Україні лохів ще на 100 років вистачить, тому шахраям у нас працювати та працювати. Зараз будуть знімати гроши з рахунків у тих, хто вовіну тисячу хоче отримати.
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10.12.2021 19:57 Ответить
Зруйнувати свою генетику - це не "безкоштовно".
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10.12.2021 20:41 Ответить
бабка на заборе написала? или глубоко експертное мнение?
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11.12.2021 13:20 Ответить
А сколько продано до этого?
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10.12.2021 19:58 Ответить
Коммерческая тайна
(Аркадий Гайдар: "Тимур и его сертификат")
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10.12.2021 20:42 Ответить
Дорого - так им и надо.
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10.12.2021 20:41 Ответить
 
 