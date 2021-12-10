В Киеве разоблачили полицейского и медика, продававших COVID-сертификаты за 4-5 тыс. грн за штуку, - Офис генпрокурора. ФОТОрепортаж

При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры разоблачено и сообщено о подозрении работнику медицинского учреждения и сотруднику патрульной полиции во внесении недостоверных сведений в информационную систему о вакцинации лиц от COVID-19.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис генпрокурора.

По данным следствия, работник патрульной полиции города Киева совместно с работником медицинского учреждения за денежное вознаграждение организовали схему внесения в информационную систему сведений о якобы прохождении гражданами вакцинации от коронавирусной болезни для дальнейшего генерирования в приложении "Дія" электронного сертификата о вакцинации. Поиском клиентов занимался полицейский, а работник медучреждения вносил сведения в электронную систему. Размер денежного вознаграждения зависел от вакцины, которой якобы делали прививку, и составлял от 4000 до 5000 грн.

По месту работы и проживания подозреваемых проведены санкционированные обыски, в ходе которых изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, COVID-сертификаты, списки граждан, которые обращались с целью получения поддельных свидетельств о вакцинации, а также почти 340 тыс. грн и 13,5 тыс. долларов США. Эти списки насчитывают более 200 фамилий, что может свидетельствовать о получении участниками группы неправомерной выгоды на сумму около миллиона гривен.

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Подозреваемым инкриминировано несанкционированное изменение информации, обрабатываемой в автоматизированных системах, совершенное лицом, имеющим право доступа к нему, а также получение неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 362, ч. 4 ст. 354 УК Украины).

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер. Устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к этому преступлению.

Разоблачены правонарушения прокурорами совместно со следователями территориального управления ДБР, расположенного в Киеве, при оперативном сопровождении Киевского городского управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины.

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.







Фото: сайт Офиса генпрокурора