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Вспыхнул пожар в офисно-складском здании в центре Киева, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

В Киеве пожарные ликвидируют пожар в офисно-складском здании.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

"10 декабря в 13:58 в ГСЧС поступила информация, что в Соломенском районе, по ул. Льва Толстого, 67, на втором этаже офисно-складского здания возник пожар на площади около 200 м. кв. Предварительно жертв и пострадавших нет. К тушению привлечены 28 человек и 6 единиц техники ГСЧС", - отмечают спасатели.

Вспыхнул пожар в офисно-складском здании в центре Киева, - ГСЧС 01
Вспыхнул пожар в офисно-складском здании в центре Киева, - ГСЧС 02
Вспыхнул пожар в офисно-складском здании в центре Киева, - ГСЧС 03

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Автор: Анастасія Потіха
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10.12.2021 15:03 Ответить
?
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10.12.2021 15:54 Ответить
200 кв? В Киеве: Где ларек без сигнализации хрен откроешь. 100 пудов ...
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10.12.2021 16:00 Ответить
А так хорошо все начиналось - в офисно...
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10.12.2021 15:56 Ответить
знищують докази протиправної діяльності)
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10.12.2021 16:38 Ответить
 
 