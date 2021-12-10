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Вспыхнул пожар в офисно-складском здании в центре Киева, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
В Киеве пожарные ликвидируют пожар в офисно-складском здании.
Об этом говорится в сообщении пресс-центра ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.
"10 декабря в 13:58 в ГСЧС поступила информация, что в Соломенском районе, по ул. Льва Толстого, 67, на втором этаже офисно-складского здания возник пожар на площади около 200 м. кв. Предварительно жертв и пострадавших нет. К тушению привлечены 28 человек и 6 единиц техники ГСЧС", - отмечают спасатели.
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