Так называемый "смотрящий" по исправительному учреждению Запорожья получил подозрение за распространение преступного воздействия, - Нацполиция. ФОТО

Оперативники управления стратегических расследований в Запорожской области Нацполиции совместно со следователями областной полиции задокументировали противоправную деятельность лица, находящегося в статусе субъекта повышенного преступного воздействия.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Нацполиции.

"Как установили полицейские, мужчина 1996 года рождения, имея связи и поддержку со стороны представителей криминалитета, получил так называемый статус "смотрящего" по исправительной колонии, а затем начал назначать своих помощников. Через последние он контролировал соблюдение "воровских" традиций и заставлял иждивенцев участвовать в азартных играх. В случае невыполнения требований - оказывали психологическое и физическое давление на осужденных", - отмечается в сообщении.

Кроме того, по информации полицейских, "смотрящий" лично координировал незаконные каналы поступления в колонию запрещенных веществ, занимался сбором и распределением средств так называемого "общака". Также выступал в роли "третейского судьи", решая спорные вопросы между осужденными.

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В Нацполиции подчеркнули: "Оперативщики и следователи собрали обоснованные доказательства, которые стали основанием для уведомления так называемому"смотрящему" подозрения в установлении и распространении преступного воздействия в местах лишения свободы - ч. 2 ст. 255-1 Уголовного кодекса Украины. Теперь "уголовному авторитету может угрожать до 15-ти лет заключения".