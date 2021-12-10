РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11837 посетителей онлайн
Новости Фото Происшествия
6 865 10
вор в законе (310) воровство (662) Запорожье (2337) криминалитет (595)

Так называемый "смотрящий" по исправительному учреждению Запорожья получил подозрение за распространение преступного воздействия, - Нацполиция. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Оперативники управления стратегических расследований в Запорожской области Нацполиции совместно со следователями областной полиции задокументировали противоправную деятельность лица, находящегося в статусе субъекта повышенного преступного воздействия.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Нацполиции.

"Как установили полицейские, мужчина 1996 года рождения, имея связи и поддержку со стороны представителей криминалитета, получил так называемый статус "смотрящего" по исправительной колонии, а затем начал назначать своих помощников. Через последние он контролировал соблюдение "воровских" традиций и заставлял иждивенцев участвовать в азартных играх. В случае невыполнения требований - оказывали психологическое и физическое давление на осужденных", - отмечается в сообщении.

Кроме того, по информации полицейских, "смотрящий" лично координировал незаконные каналы поступления в колонию запрещенных веществ, занимался сбором и распределением средств так называемого "общака". Также выступал в роли "третейского судьи", решая спорные вопросы между осужденными.

Также читайте: Болгарского наркобарона Брендо задержали в Украине после нескольких лет поисков, - СМИ

В Нацполиции подчеркнули: "Оперативщики и следователи собрали обоснованные доказательства, которые стали основанием для уведомления так называемому"смотрящему" подозрения в установлении и распространении преступного воздействия в местах лишения свободы - ч. 2 ст. 255-1 Уголовного кодекса Украины. Теперь "уголовному авторитету может угрожать до 15-ти лет заключения".

Так называемый смотрящий по исправительному учреждению Запорожья получил подозрение за распространение преступного воздействия, - Нацполиция 01

Так называемый смотрящий по исправительному учреждению Запорожья получил подозрение за распространение преступного воздействия, - Нацполиция 02

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ось прочитав статтю та бачу, що всі надані звинувачення до діяльності Татарова теж підходять.
показать весь комментарий
10.12.2021 15:39 Ответить
Талант . Может его в рашу заслать ?
показать весь комментарий
10.12.2021 15:40 Ответить
Шо то в такие молодые года высокий статус пацан заработал. Что такого совершил ? Не особо верится, есть «ветераны» постарше и поавторитетнее… апельсин? Статус купил? Родаки богатые?
показать весь комментарий
10.12.2021 16:13 Ответить
Это ты просто от зависти. Человек в 25 уже добился признания и стал смотрящим в СИЗО, а чего добился ты?
показать весь комментарий
10.12.2021 16:18 Ответить
Офигенная зависть на зоне чалится! Пацан шёл к успеху. Успокойся Кеша с пивом,я не по этой части… сразу вспоминается Лука Мудищев - «… поизмельчали все людишки, куев уж нет, одни куишки!».
показать весь комментарий
10.12.2021 16:33 Ответить
Иногда забываю что есть люди которым юмор недоступен.
показать весь комментарий
10.12.2021 16:44 Ответить
Бывает….
показать весь комментарий
10.12.2021 17:00 Ответить
А может просто беспредельщик? Авторитеты уважают таких, пока "беспредел" не коснётся их.
показать весь комментарий
10.12.2021 16:20 Ответить
Г + Г тепер зробе ток шоу "На ЗОНІ ВСІ" чи "Як СТАТИ АВТОРИТЕТОМ"
показать весь комментарий
12.12.2021 19:17 Ответить
 
 