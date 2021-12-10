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Группа врачей в Винницкой области наладила схему продажи фиктивных COVID-сертификатов, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

В Винницкой области полицейские разоблачили группу врачей, которые наладили схему продажи фиктивных COVID-сертификатов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Организовал заработок на фальшивках 37-летний медицинский работник, житель Винницкого района. Он действовал в сговоре с врачами разных медицинских учреждений области, которые вносили ложную информацию о вакцинации в электронную систему здравоохранения. Каждый день злоумышленники зарабатывали около 20 тысяч гривен.

По имеющейся информации следствия, организатор подыскивал желающих получить Covid-сертификаты без фактического введения вакцины, которые отражались в приложении "Дія", а другие врачи - вносили соответствующие данные в электронные реестры здравоохранения. Стоимость такой услуги составляла от 3000 до 7500 гривен.

Группа врачей в Винницкой области наладила схему продажи фиктивных COVID-сертификатов, - Нацполиция 01
Группа врачей в Винницкой области наладила схему продажи фиктивных COVID-сертификатов, - Нацполиция 02

При осмотре автомобиля организатора этой схемы полицейские изъяли Covid-сертификаты международного образца, черновые записи, банковские карты и мобильные телефоны, где сохранены переписки с клиентами.

Группа врачей в Винницкой области наладила схему продажи фиктивных COVID-сертификатов, - Нацполиция 03
Группа врачей в Винницкой области наладила схему продажи фиктивных COVID-сертификатов, - Нацполиция 04

Уголовное производство начато по ч. 3 ст. 362 Уголовного кодекса Украины (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней). За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 19 поддельных COVID-сертификатов обнаружили в аэропорту "Борисполь" - полиция открыла уголовные производства

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+11
Скасуйте ці незаконні сертифікати нахрен і ніхто не буде їх продавати!
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10.12.2021 16:54
+8
Когда уже жуликов раздувающих ковидистерию привлекут?

Интересно - а куда грипп делся? То были пандемии гриппа - а нет - пропал грип - как корова языком слизала.
Только стадо ковидных баранов носится с блеяньем...
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10.12.2021 16:20
+7
за два с лишним года ни африка, ни беларусия , да и в целом никто не вымер, жизнь не остановилась.Если принять как должное что вирус был рукотворный и заточеный под определеные цели - кол-во смертей не должно удивлять от слова совсем. Да и в масштабах планеты за 2+года эти мизерная цифра.
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10.12.2021 16:12
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При Порошенко такого не було.
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10.12.2021 15:39 Ответить
зебланпля
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10.12.2021 16:17 Ответить
Сегодня на Шустере Петя нам расскажет,шо було,а шо небуло.
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10.12.2021 16:28 Ответить
Страны, лучше всего и хуже всего подготовленные к пандемии


Мир продолжает бороться с пандемией Covid-19, но остается недостаточно подготовленным к будущим эпидемиям и пандемиям. Ни одна страна не достигла наивысшей категории готовности к будущим чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения в Глобальном индексе безопасности здравоохранения 2021 года, совместном проекте Инициативы по ядерной угрозе (NTI), Центра безопасности здоровья Джонса Хопкинса при Школе общественного здравоохранения Bloomberg и Economist Impact.

Индекс, который был пересмотрен с учетом опыта пандемии Covid-19, фокусируется на шести аспектах готовности страны: профилактика, обнаружение и отчетность, быстрое реагирование, системы здравоохранения, соблюдение международных норм и среда риска.
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10.12.2021 15:57 Ответить
за два с лишним года ни африка, ни беларусия , да и в целом никто не вымер, жизнь не остановилась.Если принять как должное что вирус был рукотворный и заточеный под определеные цели - кол-во смертей не должно удивлять от слова совсем. Да и в масштабах планеты за 2+года эти мизерная цифра.
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10.12.2021 16:12 Ответить
> " да и в целом никто не вымер, жизнь не остановилась."

Говно-вопрос, после чумы тоже в целом никто не вымер и жизнь не остановилась.
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10.12.2021 17:14 Ответить
А если не принимать "как должное", а избегать непроверенных гипотез и конспирологии?
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11.12.2021 00:02 Ответить
Малаццы!
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10.12.2021 16:02 Ответить
Когда уже жуликов раздувающих ковидистерию привлекут?

Интересно - а куда грипп делся? То были пандемии гриппа - а нет - пропал грип - как корова языком слизала.
Только стадо ковидных баранов носится с блеяньем...
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10.12.2021 16:20 Ответить
Они далеко сидят-их не достанешь.
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10.12.2021 16:23 Ответить
а кто их привлекать-то будет, если все в доле
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10.12.2021 16:25 Ответить
Востаннє грип косив українців в далекому 2016 році - тоді за день захворівало до 70 000 осіб. А от статистику смертності тоді не проголошували, бо ще час "Ч" не настав...
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10.12.2021 16:57 Ответить
Ковід-істерія та грип -- це, як мухи та котлети, їх треба розділяти.
Відносно грипу, то все доволі просто. Коли більшість ходить у масках, миє руки, коли просто менше контактують, то зрозуміло, що грип, як вірус, що розповсюджується повітряно-крапельним шляхом, "втратив" так би мовити звичні шляхи розповсюдження. Це ж логічно!
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10.12.2021 16:57 Ответить
Никуда не делся. Вот только что переболел - язык показать?
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11.12.2021 00:02 Ответить
Скасуйте ці незаконні сертифікати нахрен і ніхто не буде їх продавати!
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10.12.2021 16:54 Ответить
Ще паспорти і водійські бо їх такж підроблюють
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11.12.2021 15:18 Ответить
Бумажку эту с печатями выдавали за деньги просто неширяли граждан
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10.12.2021 18:04 Ответить
Европа. Сопротивление набирает обороты. Новости из Польши
https://www.youtube.com/watch?v=nrr6Fo6-c8M
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10.12.2021 19:15 Ответить
Какое-то сборище дегенератов-плоскоземельников, в комментариях ад и израиль. )))
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11.12.2021 00:13 Ответить
Советую тебе быстро сделать третью дозу суперпроверенной научной вакцины. Иначе можешь такой умный умереть от смертельного вируса, от которого забиты морги.
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11.12.2021 10:02 Ответить
 
 