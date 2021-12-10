Группа врачей в Винницкой области наладила схему продажи фиктивных COVID-сертификатов, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Винницкой области полицейские разоблачили группу врачей, которые наладили схему продажи фиктивных COVID-сертификатов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

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Организовал заработок на фальшивках 37-летний медицинский работник, житель Винницкого района. Он действовал в сговоре с врачами разных медицинских учреждений области, которые вносили ложную информацию о вакцинации в электронную систему здравоохранения. Каждый день злоумышленники зарабатывали около 20 тысяч гривен.

По имеющейся информации следствия, организатор подыскивал желающих получить Covid-сертификаты без фактического введения вакцины, которые отражались в приложении "Дія", а другие врачи - вносили соответствующие данные в электронные реестры здравоохранения. Стоимость такой услуги составляла от 3000 до 7500 гривен.





При осмотре автомобиля организатора этой схемы полицейские изъяли Covid-сертификаты международного образца, черновые записи, банковские карты и мобильные телефоны, где сохранены переписки с клиентами.





Уголовное производство начато по ч. 3 ст. 362 Уголовного кодекса Украины (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней). За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

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