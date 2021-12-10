Группа врачей в Винницкой области наладила схему продажи фиктивных COVID-сертификатов, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
В Винницкой области полицейские разоблачили группу врачей, которые наладили схему продажи фиктивных COVID-сертификатов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Организовал заработок на фальшивках 37-летний медицинский работник, житель Винницкого района. Он действовал в сговоре с врачами разных медицинских учреждений области, которые вносили ложную информацию о вакцинации в электронную систему здравоохранения. Каждый день злоумышленники зарабатывали около 20 тысяч гривен.
По имеющейся информации следствия, организатор подыскивал желающих получить Covid-сертификаты без фактического введения вакцины, которые отражались в приложении "Дія", а другие врачи - вносили соответствующие данные в электронные реестры здравоохранения. Стоимость такой услуги составляла от 3000 до 7500 гривен.
При осмотре автомобиля организатора этой схемы полицейские изъяли Covid-сертификаты международного образца, черновые записи, банковские карты и мобильные телефоны, где сохранены переписки с клиентами.
Уголовное производство начато по ч. 3 ст. 362 Уголовного кодекса Украины (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней). За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.
Пожалуйста, подождите...
Мир продолжает бороться с пандемией Covid-19, но остается недостаточно подготовленным к будущим эпидемиям и пандемиям. Ни одна страна не достигла наивысшей категории готовности к будущим чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения в Глобальном индексе безопасности здравоохранения 2021 года, совместном проекте Инициативы по ядерной угрозе (NTI), Центра безопасности здоровья Джонса Хопкинса при Школе общественного здравоохранения Bloomberg и Economist Impact.
Индекс, который был пересмотрен с учетом опыта пандемии Covid-19, фокусируется на шести аспектах готовности страны: профилактика, обнаружение и отчетность, быстрое реагирование, системы здравоохранения, соблюдение международных норм и среда риска.
Говно-вопрос, после чумы тоже в целом никто не вымер и жизнь не остановилась.
Интересно - а куда грипп делся? То были пандемии гриппа - а нет - пропал грип - как корова языком слизала.
Только стадо ковидных баранов носится с блеяньем...
Відносно грипу, то все доволі просто. Коли більшість ходить у масках, миє руки, коли просто менше контактують, то зрозуміло, що грип, як вірус, що розповсюджується повітряно-крапельним шляхом, "втратив" так би мовити звичні шляхи розповсюдження. Це ж логічно!
https://www.youtube.com/watch?v=nrr6Fo6-c8M