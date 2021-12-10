Памятник убитому наемниками РФ Народному Герою Украины Степану Чубенко установили в Краматорске. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж
Над проектом памятника работал краматорский скульптор Игорь Нестеренко. Степан Чубенко изображен в полный рост с мячом в руках, в динамичном движении. Одет в спортивную форму команды с эмблемой Краматорского футбольного клуба "Авангард", за юношескую сборную которой он играл.
В память о герое руководство клуба решило навсегда закрепить за ним первый номер. Открыть памятник пригласили краматорского мэра Александра Гончаренко и маму погибшего школьника Сталину Чубенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Краматорского горсовета.
"Сегодня здесь, у Сада Бернацкого, вблизи футбольного поля установлен памятник Народному Герою Украины Степану Чубенко.
Чествование тех, кто отдал свою жизнь за Украину – важное событие для нашего города, мы всегда будем помнить всех павших героев.
Я глубоко сочувствую родным и близким. Сложно представить себе, через что вы прошли. Так не должно быть. Мы не должны были здесь собраться на открытии памятника 16-летнему парню, погибшему на украинской земле из-за желто-голубой ленты.
Мы должны были здесь встретиться на увлекательном футбольном матче с искусным и талантливым вратарем – Степаном Чубенко. А он должен был жить: играть в футбол, учиться, любить. Но пути Господни неисповедимы.
Я уверен, что этот памятник станет местом, которое посетит много людей, и все они узнают об этом навсегда молодом парне из Краматорска. Потому что пока жива память о человеке – жив и он", – обратился к собравшимся городской голова Александр Гончаренко.
Также в честь погибшего героя уже установлена мемориальная доска в ОШ №12, в которой он учился и которая теперь носит его имя, и памятная доска у входа на стадион "Авангард". С 2015 года ежегодно в Краматорске проводится футбольный турнир памяти Степана Чубенко.
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10.11.2017
Дзержинском суде Донетчины был вынесен приговор трем убийцам 16-летнего краматорского школьника Степана Чубенко - боевики, казнившие подростка летом 2014 года, заочно были приговорены к пожизненному заключению.
Джерело: https://vchasnoua.com/donbass/53873-ubijtsy-stepana-chubenko-prigovoreny-k-pozhiznennomu-sroku-mat-dobivaetsya-ekstraditsii-boevikov-iz-rf
Летом 2020 бакановское сбу окружило базу спецуры и всех арестовало, шьют дела
а щурі кремля на чолі з Зєлєю Зрадницею беруть і ось просто так відпускають "вагнерівців" серед яких міг бути і причетний до вбивства Чубенка.. та, як мінімум, інших українців - точно...
скільки ще горя та біди принесе прездобольство Найвєличнішої гниди ніхто й не знає...
сум та сором..(
співчуття батькам !
подяка скульптору - памятник зворушує
тепер хуілу кудись заглядувати хоче…
не дай тобі Бог.
Наступним був депутат Рибак з Горлівки
Земля пухом Героям України і слава Богу за патріотів України.
Якими *** бандформуваннями????
КАЦАПАМИ!