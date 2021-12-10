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Памятник убитому наемниками РФ Народному Герою Украины Степану Чубенко установили в Краматорске. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

Над проектом памятника работал краматорский скульптор Игорь Нестеренко. Степан Чубенко изображен в полный рост с мячом в руках, в динамичном движении. Одет в спортивную форму команды с эмблемой Краматорского футбольного клуба "Авангард", за юношескую сборную которой он играл.

В память о герое руководство клуба решило навсегда закрепить за ним первый номер. Открыть памятник пригласили краматорского мэра Александра Гончаренко и маму погибшего школьника Сталину Чубенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Краматорского горсовета.

"Сегодня здесь, у Сада Бернацкого, вблизи футбольного поля установлен памятник Народному Герою Украины Степану Чубенко.

Чествование тех, кто отдал свою жизнь за Украину – важное событие для нашего города, мы всегда будем помнить всех павших героев.

Я глубоко сочувствую родным и близким. Сложно представить себе, через что вы прошли. Так не должно быть. Мы не должны были здесь собраться на открытии памятника 16-летнему парню, погибшему на украинской земле из-за желто-голубой ленты.

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Мы должны были здесь встретиться на увлекательном футбольном матче с искусным и талантливым вратарем – Степаном Чубенко. А он должен был жить: играть в футбол, учиться, любить. Но пути Господни неисповедимы.

Я уверен, что этот памятник станет местом, которое посетит много людей, и все они узнают об этом навсегда молодом парне из Краматорска. Потому что пока жива память о человеке – жив и он", – обратился к собравшимся городской голова Александр Гончаренко.

Также в честь погибшего героя уже установлена мемориальная доска в ОШ №12, в которой он учился и которая теперь носит его имя, и памятная доска у входа на стадион "Авангард". С 2015 года ежегодно в Краматорске проводится футбольный турнир памяти Степана Чубенко.

Памятник убитому наемниками РФ Народному Герою Украины Степану Чубенко установили в Краматорске 01
Памятник убитому наемниками РФ Народному Герою Украины Степану Чубенко установили в Краматорске 02
Памятник убитому наемниками РФ Народному Герою Украины Степану Чубенко установили в Краматорске 03
Памятник убитому наемниками РФ Народному Герою Украины Степану Чубенко установили в Краматорске 04
Памятник убитому наемниками РФ Народному Герою Украины Степану Чубенко установили в Краматорске 05
Памятник убитому наемниками РФ Народному Герою Украины Степану Чубенко установили в Краматорске 06
Памятник убитому наемниками РФ Народному Герою Украины Степану Чубенко установили в Краматорске 07
Памятник убитому наемниками РФ Народному Герою Украины Степану Чубенко установили в Краматорске 08
Памятник убитому наемниками РФ Народному Герою Украины Степану Чубенко установили в Краматорске 09
Памятник убитому наемниками РФ Народному Герою Украины Степану Чубенко установили в Краматорске 10
Памятник убитому наемниками РФ Народному Герою Украины Степану Чубенко установили в Краматорске 11
Памятник убитому наемниками РФ Народному Герою Украины Степану Чубенко установили в Краматорске 12
Памятник убитому наемниками РФ Народному Герою Украины Степану Чубенко установили в Краматорске 13
Памятник убитому наемниками РФ Народному Герою Украины Степану Чубенко установили в Краматорске 14
Памятник убитому наемниками РФ Народному Герою Украины Степану Чубенко установили в Краматорске 15

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+46
Рашисти - фашисти XXI століття !
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10.12.2021 16:17
+40
Надо иметь подобие Моссада в Украине - если не сдаются для исполнения приговора, значит найти за границей (в рф, надо понимать) и вывезти в Украину тайно. Если это технически невозможно - ликвидировать. Чтобы другим неповадно было.
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10.12.2021 16:36
+34
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ СТЕПАНЧИКУ. СПОЧИВАЙ З МИРОМ, ГЕРОЮ
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10.12.2021 16:42
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Рашисти - фашисти XXI століття !
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10.12.2021 16:17 Ответить
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10.12.2021 16:20 Ответить
русские должны родиться в кирзовых сапогах и с биркой "200"
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10.12.2021 17:04 Ответить
С теми было всё понятно , а эти - подлый сброд .
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10.12.2021 16:21 Ответить
Саме Степан та такі як він є справжніми героями України,на відміну від деяких так би мовити героїв...
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10.12.2021 16:23 Ответить
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10.12.2021 16:28 Ответить
Убийцы Степана Чубенко приговорены к пожизненному сроку, мать подростка добивается экстрадиции боевиков из РФ

10.11.2017

Дзержинском суде Донетчины был вынесен приговор трем убийцам 16-летнего краматорского школьника Степана Чубенко - боевики, казнившие подростка летом 2014 года, заочно были приговорены к пожизненному заключению.

Джерело: https://vchasnoua.com/donbass/53873-ubijtsy-stepana-chubenko-prigovoreny-k-pozhiznennomu-sroku-mat-dobivaetsya-ekstraditsii-boevikov-iz-rf
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10.12.2021 16:30 Ответить
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10.12.2021 16:31 Ответить
Надо иметь подобие Моссада в Украине - если не сдаются для исполнения приговора, значит найти за границей (в рф, надо понимать) и вывезти в Украину тайно. Если это технически невозможно - ликвидировать. Чтобы другим неповадно было.
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10.12.2021 16:36 Ответить
чтобы иметь СВОЁ подобие Моссада, ликвидацию врагов Украины нужно начинать с ОПы..(
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10.12.2021 16:58 Ответить
Убивць 15літнього Дані Дідика з Харкова ( і ще 3ьох людей) також засудили до "довічно"... Але Оманський їх просто відпустив до Ху#ла , чим "добив" батьків ще раз.... Тут не знаєш з кого потрібно починати справедливість, коли в країні при влаdі зрадники...
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10.12.2021 17:26 Ответить
Так наша спецура которая из тыла оккупантов приволокла Цемаха, работала над следующей вылазкой в Донецкий концлагерь Изоляция.
Летом 2020 бакановское сбу окружило базу спецуры и всех арестовало, шьют дела
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11.12.2021 00:17 Ответить
А цей підрозділ існує в ГУР МО, чи, принаймні, існував до приходу зільоної наволочі. Згадайте хіроїв новососії хіві, моторило, останнього правітєля днри, навіть, забув як звали падлюку. Всім їм намастили лижі внебуття, саме, ЦІ ХЛОПЦІ. А потім припіздєнт здав їх , в сенсі ЗАСВІТИВ, косабам.
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12.12.2021 10:57 Ответить
Справа погодин, сейчас чиновник в оккупационной власти Крыма
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10.12.2021 16:49 Ответить
мать Чубенко зовут Сталина... Ну вот что было в голове у бабки с дедом ????
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10.12.2021 16:33 Ответить
Andrey Shevchenko f5154a7a Вата.
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10.12.2021 16:53 Ответить
Что могло быть в головах людей той эпохи кроме мусора сталинской пропаганды?
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10.12.2021 16:58 Ответить
Діти не відповідають за батьків. В Україні сраліна вже давно нема, та його порядки не діють!
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10.12.2021 16:59 Ответить
Это лишний раз подчеркивает эволюцию украинцев. От коммуняцких дедов до внуков - патриотов Украины.
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10.12.2021 17:04 Ответить
матір Степана Чубенка росіянка,
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11.12.2021 09:57 Ответить
Я писал про патриотизм, а не про национальность. В АТО/ООС очень много этнических россиян погибло и это не уменьшает их патриотизм.
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11.12.2021 11:02 Ответить
не всяких, а красножопих палачей и виродков человечества.
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10.12.2021 19:30 Ответить
Яке вам діло до баби з дідом, якщо Мати виховала справжнього Українця?
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10.12.2021 20:03 Ответить
просто для информации - как там на Донбассе все переплелось
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11.12.2021 10:00 Ответить
мама у нього з Росії,а батько українець
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11.12.2021 10:06 Ответить
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10.12.2021 16:41 Ответить
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ СТЕПАНЧИКУ. СПОЧИВАЙ З МИРОМ, ГЕРОЮ
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10.12.2021 16:42 Ответить
Футбольна символіка на пам'ятнику??!І це все?!
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10.12.2021 16:53 Ответить
Герої не вмирають..(
а щурі кремля на чолі з Зєлєю Зрадницею беруть і ось просто так відпускають "вагнерівців" серед яких міг бути і причетний до вбивства Чубенка.. та, як мінімум, інших українців - точно...
скільки ще горя та біди принесе прездобольство Найвєличнішої гниди ніхто й не знає...
сум та сором..(
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10.12.2021 16:55 Ответить
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10.12.2021 16:56 Ответить
Угробили ребенка твари рашисткие...это вам не байки про распятых мальчиков...
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10.12.2021 16:56 Ответить
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10.12.2021 17:06 Ответить
Герої не вмирають
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10.12.2021 17:06 Ответить
Герою Слава !
співчуття батькам !
подяка скульптору - памятник зворушує
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10.12.2021 17:07 Ответить
помню про него все новости давние...... просмотрел...аж сльозы не сдержал... жалко парнишку...садисты убийцы в крыму кажется падла одна живёт....(( а другая где то сдохла кажется писали ...
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10.12.2021 17:21 Ответить
Спасибо Игорь! Ты талант.
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10.12.2021 17:24 Ответить
Bez sljoz v glazah dazhe i ne prochitatj, da budet prokljati ubijci.
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10.12.2021 17:53 Ответить
Руський мір сіє тільки кров та сльози.
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10.12.2021 18:49 Ответить
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглому за Батьківщину Герою....
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10.12.2021 19:41 Ответить
Это СВЯТОЙ 21 ВЕКА .......
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10.12.2021 19:54 Ответить
Можно обратить внимание на художественное исполнение, и сравнить с множеством выс&&ов что сейчас ставятся на РФии (Бопосова даже можно не учитывать). И конечно вечная память, герои не вмирають.
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10.12.2021 19:57 Ответить
А оманський тікав у 2014-15 роках від повісток з військкомату …., а
тепер хуілу кудись заглядувати хоче…
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10.12.2021 20:40 Ответить
в жопу
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11.12.2021 10:00 Ответить
шмальнеш так як він, ще гірше захочеш.
не дай тобі Бог.
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12.12.2021 22:24 Ответить
Герою Слава! Дякуємо матері за сина героя! R.I.P Степан Чубенко
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10.12.2021 22:09 Ответить
Слава Герою!
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10.12.2021 23:57 Ответить
До сліз., болісно. Жаль парня. Царство небесное. Сил маме. Спасибо всем нашим хлопцам, положившим жизнь за защиту и преданность Украины.
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11.12.2021 00:21 Ответить
Пам'ять про тебе, Степане, у наших серцях.
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11.12.2021 06:28 Ответить
Загубили тварюки молоде життя ні за що...
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11.12.2021 10:03 Ответить
Донбаські сєпари вбили пацана за маленький прапор України, стрічку - це і є лице Руцкого міру.
Наступним був депутат Рибак з Горлівки
Земля пухом Героям України і слава Богу за патріотів України.
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11.12.2021 18:22 Ответить
Слава тобі Герою і Вічна пам'ять, а. вбивцям твоїм довічне прокляття до сьомого коліна.
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12.12.2021 10:59 Ответить
Закатований бандформуваннями......
Якими *** бандформуваннями????
КАЦАПАМИ!
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12.12.2021 17:10 Ответить
Немає значення де народилися. Має значення що кацапи
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13.12.2021 08:26 Ответить
 
 