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КГГА (2931) права человека (965) ЛГБТ-сообщество (328)

Мэрию Киева подсветили цветами ЛГБТ-флага по случаю Международного дня прав человека. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Киевские новости

Киевскую городскую государственную администрацию подсветили цветами ЛГБТ-символики по случаю Международного дня прав человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает КГГА.

"Цель акции, инициаторами которой являются Amnesty International и KyivPride - привлечь внимание общественности и власти к важности надлежащей реакции на преступления на почве гомофобии и трансфобии", - отмечается в сообщении.

Заместитель председателя КГГА Николай Поворозник отметил: "Международный день прав человека отмечают 10 декабря, потому что в этот день 1948 ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека.

Этот революционный документ провозгласил, что права и свободы человека не могут быть ограничены ни по каким признакам. Сегодняшняя акция обращает внимание именно на равенство прав всех без исключения людей. Уверен, что признание каждым из нас этого равенства ведет людей к свободе, взаимоуважению и миру".

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Как отметила директор Amnesty International Украина Оксана Покальчук, в Украине ни законодательная база, ни правоохранительные органы не могут обеспечить надлежащей защиты ЛГБТКИ-людям, поэтому в Международный день прав человека важно привлечь внимание к этой проблеме.

"Киев, поддержав нашу общую борьбу за безопасный город для всех, может стать примером для других городов Украины. Мы призываем начать системные изменения на уровне города для повышения уровня безопасности для всех без исключения", – подчеркнула Оксана Покальчук.

Директор ОО "КиевПрайд" Ленни Эмсон подчеркнул, что в Киеве, как в столице, которая должна быть примером для других городов, "каждому и каждой, независимо от возраста, сексуальной ориентации, гендерной идентичности должно быть безопасно".

Мэрию Киева подсветили цветами ЛГБТ-флага по случаю Международного дня прав человека 01
Мэрию Киева подсветили цветами ЛГБТ-флага по случаю Международного дня прав человека 02
Мэрию Киева подсветили цветами ЛГБТ-флага по случаю Международного дня прав человека 03
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Топ комментарии
+15
- Джордж, що це за шум за вікном?
- Парад копрофілів, сер.
- Так? І що ж вони хочуть?
- Вони всього лише відстоюють свої права на рівність, сер.
- Не зрозумів. Їм хтось не дає їсти лайно вдома?
- Та ні, сер. Вони не хочуть їсти його тільки вдома. Вони виступають за те, щоб лайно продавалося у всіх закладах громадського харчування, щоб на перехрестях можна було легко купити лайно на паличці, а в ресторані без проблем замовити гівна на лопаті.
- Але це ж нудотно і абсолютно не природно, Джордж.
- Ну чому ж, сер? Це вроджене, генетика. Вони такими народилися і ми повинні це поважати.
- Джордж, я правильно розумію, що якщо вони доб'ються свого, то в моєму улюбленому кафе на розі, разом з полуничним суфле подаватимуть гівно на тарілочці ???
- Абсолютно вірно, сер. Копрофіли абсолютно нормальні люди і мають право істи своє улюблене блюдо під час обіду, не приховуючи своїх уподобань.
- Боже, та мене ж просто знудить на місці!
- Пане професоре, ну як Ви можете ?! Це ж абсолютно не толерантно. Вас за таке як мінімум оштрафують, а як максимум посадять. І до речі, сер, один знаменитий психіатр свого часу сказав щось на кшталт: "якщо Вам не подобаються копрофіли, то, цілком можливо, що Ви насправді теж копрофіл, просто прихований". Я не ручаюсь за достовірність фрази, але все ж прислухайтеся до себе, можливо Вас чекають свіжі смакові відкриття ...
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11.12.2021 07:15
+10
Нищенская пенсия и нищенские зарплаты - это нарушение прав человека. Всё остальное пропаганда и лапша на уши
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11.12.2021 09:31
+8
Мерію Києва підсвітили кольорами ЛГБТ
А чому саме ЛГБТ? Це ж кольори веселки...
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11.12.2021 02:12
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Страница 3 из 3
а выбирали их точно такие же ..........))))) так что это ВСЕНАРОДНЫЙ праздник
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11.12.2021 12:28 Ответить
100%
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11.12.2021 15:59 Ответить
Меньшиков не был женат на Петре I...,в 1707 году то была пьяная Оргия двух чуваков по случаю присвоения ему звания князь Римской Империи.... Кокина в те времена не было...
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11.12.2021 09:38 Ответить
Тобто ви порушуєте права й свободи усього населення нав'язуючи вакцинацію і це вам норм, а тут ви записалися до борців за права й свободи?

Цирк на дроті, який нічим хорошим не закінчиться.
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11.12.2021 09:53 Ответить
у ********* світі права людини обмежуються правами секс-меншин?
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11.12.2021 09:58 Ответить
к тебе пристают голубые?
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11.12.2021 12:30 Ответить
ну и молодцы!!!красиво и весело!!!
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11.12.2021 10:01 Ответить
ОП подсветите
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11.12.2021 10:03 Ответить
Я не против гомосексуалистов, я против тех, кто "защищает их права", кстати там большинство гетеросексуалы, но тупо невротики шо ппц...
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11.12.2021 10:04 Ответить
ну хоть кто то борется за свои права, а биомассе они не нужны
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11.12.2021 12:31 Ответить
Ізоляція, Крим? Та ні, київську владу турбує ЛГБТ, хай би пан Кличко сфоткався з прапорцем шести кольорів і цього достатньо. Хай буде щирим, хай фоткається, чи то його заступник як злодій вночі самостійно без відома Віталія такого наробив?

P.S. Цензор, ви нормально так заангажовані в бік гомосексуалістів і трансгендерів, як вам коменти ваших читачів під цією новиною?
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11.12.2021 10:24 Ответить
содомия подкрадывается постепенно
И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму - делать непотребства, 29 так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распрей, обмана, злонравия, 30 злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, 31 безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. 32 Они знают праведный [суд] Божий, что делающие такие [дела] достойны смерти; однако не только [их] делают, но и делающих одобряют.
виталька, ты в курсе? спроси у Пастора, он в теме
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11.12.2021 10:25 Ответить
Фу, яка гидота!!!!!!! Ідеологію ЛГБТ треба заборонити.
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11.12.2021 10:27 Ответить
Таке враження, що права повинні бути тільки у підарасів. Фу!
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11.12.2021 10:28 Ответить
Кажется там перепутали "Международный день прав человека" и "Международный день прав пид@раса"
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11.12.2021 10:38 Ответить
И отчего эти ********-барцы с ЛГБТ с такой активность бегают с лупами в попытках заглянуть в чужую жопу?
Это наводит на подозрения относительно их собственной ориентации!
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11.12.2021 10:52 Ответить
Я їм вже написав , що вони такі і є .
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11.12.2021 10:58 Ответить
В стране где на митингующих выводят полтысячи полицейских с автозаками,где за публичную критику президента журналисты подвергаються репресиям,где своих оппонентов власть уничтожает самыми грязными методами ,только и осталось в день защиты прав человека вспомнить об правах сексменьшинств. Королевство кривых зеркал.
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11.12.2021 11:00 Ответить
Это сигнал. Дайте ещё кредитов или присосаться к фонду какому.
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11.12.2021 11:12 Ответить
Какое отношение п*дарасы имеют к правам человека? Права человека - это Сахаров, Мартин Лютер Кинг, Махатма Ганди, но никак не п*дарасы

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11.12.2021 11:11 Ответить
может ты импотент или пиписька мала?)))) чем тебя обидели педики? или просто зависть ?)))
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11.12.2021 12:17 Ответить
Наивные извращенцы и фемки реально верят что они не финансируются и что их действия никто не координирует. Их просто используют как таран против традиционного общества. Надо больше рассказывать людям о сатанинской сути неомарксизма.
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11.12.2021 11:14 Ответить
ты с зелей на пару нюхаешь?)))))
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11.12.2021 12:15 Ответить
И вот ещё что. Почему борцы за права извращенцев и фемок не требуют толерантности от мусульман? Ждут когда они перестанут быть меньшинством? Про Антифа и говорить не чего они просто подстилки головорезов и насильников из арабских стран.
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11.12.2021 11:30 Ответить
Завтра к мэру с визитом прибывает соратнк - Иван Дулин из Челябинска.
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11.12.2021 11:32 Ответить
Окончилась пора нищеты, началось время веселки !
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11.12.2021 11:36 Ответить
Правильно! Я бы больше и не выключал!
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11.12.2021 12:25 Ответить
Какой же бестиарий совковых пещерных дурачков собрала эта новость.
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11.12.2021 13:42 Ответить
ПОЗОР! При чем тут права людини и ЛГБТ ???
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11.12.2021 14:49 Ответить
Намекают, что мэрия - сборище пи***?
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11.12.2021 16:08 Ответить
Я только не пойму, с какого .... эти присвоили себе радугу, принадлежащую ВСЕМ одинаково???? Это ущемляет права БОЛЬШИНСТВА!

Ну выбрали бы себе розово-голубой с коричневой полосой и все бы соответствовало правде жизни)))
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12.12.2021 00:51 Ответить
День підарасів, прикольно, а розмножуються гавноміси як
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12.12.2021 07:48 Ответить
А я тоже имею право на то, чтобы мне вообще никогда даже и не напоминали о самом факте существования заднеприводных пИдагогов. Хотят гомосеки друг другу выхлопухи хонинговать - втихаря сколько угодно, хоть до зеркального состояния. А будут назойливо доставать своею гоммосятиною, то у меня черенок от лопаты найдётся. Но не нахлобучивать (пусть не радуются), а хребты рихтовать.
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12.12.2021 09:49 Ответить
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