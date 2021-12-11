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Маршрутка столкнулась с грузовиком во Львовской области: 7 человек пострадали. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

10 декабря, во Львовской области, произошло столкновение маршрутного автобуса "Mercedes" с грузовым автомобилем "Volvo", в результате чего пострадали 7 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"10 декабря в 21:54 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что вблизи с. Верчаны Стрыйского района произошло столкновение автобуса "Mercedes" с грузовым автомобилем "Volvo"", - говорится в сообщении.

На момент столкновения в автобусе находились 20 человек.

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К месту происшествия выехали спасатели 8-й государственной пожарно-спасательной части г. Стрый и 9-й государственной пожарно-спасательной части г. Моршин.

По данным ГСЧС, в результате ДТП травмированы 7 человек из автобуса, водителя автобуса зажало деформированными конструкциями. Спасатели с помощью гидравлического снаряжения деблокировали пострадавшего водителя и передали медикам.

Маршрутка столкнулась с грузовиком во Львовской области: 7 человек пострадали 01
Маршрутка столкнулась с грузовиком во Львовской области: 7 человек пострадали 02

После осмотра медиками троих пострадавших с травмами разной степени тяжести госпитализировали в Стрыйскую центральную районную больницу.

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Обстоятельства и причины происшествия устанавливают.
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90%-вина государства. Отвратительное качество дорог,коррупция в органах контроля дорожного движения,коррупция в органах власти,коррупция ...,коррупция ..., коррупция.
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11.12.2021 13:28 Ответить
Тоже с грузового переделана?
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11.12.2021 13:30 Ответить
Да. С троллейбуса.
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11.12.2021 13:47 Ответить
фура это всегда опасно. даже если она едет за бетонным забором. менталитет у водителей фур,как у барана!
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11.12.2021 13:53 Ответить
В Днепре грузовик завалил теплотрассу и протаранил киоск, угол дома, поломал балкон и сбил кондиционер....и уехал дальше.

https://t.me/informator_video/514

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11.12.2021 13:59 Ответить
На междугородних перевозках должны быть запрещены автобусы с вместимостью меньше 40 чел. Автобусы должны выглядеть как Блю берд - с капотом метра 1,5, большими колесами, задним свесом, усиленными бортами. Сейчас уже не те скорости, что в 80-е годы. Машин полно, много фур, дороги узкие. Риск для людей, напханых в Спринтеры очень велик. Если американцы не подарят б/у Блю берды, то можно делать автобусы на базе Краза, по типу автобусов для вахтовиков, только сделать пол пониже, чтобы пенсионеры могли залезть. Только так можно снизить смертность среди пассажиров автобусов.
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11.12.2021 14:03 Ответить
Всех водил грузовиков нужно расстрелять.
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11.12.2021 18:14 Ответить
Шановні,в ношому гандурасі всігда винять водіїв автобусів,а то що ці дибіли на фурах подрізають по дорозі і нима куди діватися,і змушений водій котрий за кермом автобуса за щитані сикунди відригува і уникнути від ДТП, а той що управляе фурою и порушуе ПДД, поїхав собі дальше, і наша держава с дибільними керівниками звинувачуе саме водіїв автобусів.
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11.12.2021 14:08 Ответить
 
 