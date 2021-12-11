Представители Министерства по делам ветеранов посетили одну из баз "Правого сектора" на Донеччине: обсудили вопросы сотрудничества. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины
Представители Министерства по делам ветеранов во главе с Юлией Лапутиной посетили одну из баз ДУК ПС в Донецкой области и обсудили перспективные пути дальнейшего сотрудничества.
Об этом командир ДУК ПС Андрей Стемпицкий сообщил на своей странице в соцсети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.
"Представители Министерства по делам ветеранов во главе с Юлией Лапутиной посетили одну из баз ДУК ПС в Донецкой области. Обсудили ряд вопросов по взаимодействию, наметили перспективные пути для дальнейшего сотрудничества. Благодарны за заботу и внимание министру по делам ветеранов Юлии Лапутиной", - написал Стемпицкий.
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Чогось ці хлопи німі як риби. Раніше то вони не мовчали.
А ещё общеизвестный факт, что он отстрелял 700+ выстрелов из ПТУР. Наверно по всей зоне бегал собирал. О результатах отстрела не сообщал (наверно в угоду дерьмаку уничтожал бк).
А ещё общеизвестный факт, что он не знает как выглядит флаг Украины.
700 * 90 000 = 63 млн.грн. было уничтожено этим другом дерьмака.
Можно быть на передке, а можно где-нибудь под Изюмом на блоке стоять.
с "ДаВинчи" пересекался в декабре 14 - марте 15. Тогда он произвёл впечатление щегла-понтореза. Но все эти годы он на войне, в отличие от подавляющего большинства мужского населения страны. За что ему искреннее уважение.
Да, по крайней мере два ПТУРа 9М113 поразили цель. Это то, что видел своими глазами в Песках. За остальные не скажу, потому что не знаю.