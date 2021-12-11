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Представители Министерства по делам ветеранов посетили одну из баз "Правого сектора" на Донеччине: обсудили вопросы сотрудничества. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Представители Министерства по делам ветеранов во главе с Юлией Лапутиной посетили одну из баз ДУК ПС в Донецкой области и обсудили перспективные пути дальнейшего сотрудничества.

Об этом командир ДУК ПС Андрей Стемпицкий сообщил на своей странице в соцсети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"Представители Министерства по делам ветеранов во главе с Юлией Лапутиной посетили одну из баз ДУК ПС в Донецкой области. Обсудили ряд вопросов по взаимодействию, наметили перспективные пути для дальнейшего сотрудничества. Благодарны за заботу и внимание министру по делам ветеранов Юлии Лапутиной", - написал Стемпицкий.

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Представители Министерства по делам ветеранов посетили одну из баз Правого сектора на Донеччине: обсудили вопросы сотрудничества 01
Представители Министерства по делам ветеранов посетили одну из баз Правого сектора на Донеччине: обсудили вопросы сотрудничества 02

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Представители Министерства по делам ветеранов посетили одну из баз Правого сектора на Донеччине: обсудили вопросы сотрудничества 03
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важлива новина, обговорим! га?
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11.12.2021 18:54 Ответить
А Кива где?
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11.12.2021 19:56 Ответить
Подивіться, що в Києві робиться !
Чогось ці хлопи німі як риби. Раніше то вони не мовчали.
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11.12.2021 19:28 Ответить
вот тот "боец" из пс, которому награду буба вручал хорошо встрял, с дерьмаком ничего не жмёт рядом сидеть

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11.12.2021 19:55 Ответить
Этот хлопец все почти 8 лет войны с фронта не вылазит. Общеизвестный факт. А где воевали вы, чтобы критиковать воюющих/воевавших?
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11.12.2021 23:36 Ответить
в АТО.
А ещё общеизвестный факт, что он отстрелял 700+ выстрелов из ПТУР. Наверно по всей зоне бегал собирал. О результатах отстрела не сообщал (наверно в угоду дерьмаку уничтожал бк).
А ещё общеизвестный факт, что он не знает как выглядит флаг Украины.
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12.12.2021 17:27 Ответить
1 выстрел ПТУР " Фагот" ~90тыс.грн.
700 * 90 000 = 63 млн.грн. было уничтожено этим другом дерьмака.
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12.12.2021 17:31 Ответить
в АТО понятие растяжимое.

Можно быть на передке, а можно где-нибудь под Изюмом на блоке стоять.

с "ДаВинчи" пересекался в декабре 14 - марте 15. Тогда он произвёл впечатление щегла-понтореза. Но все эти годы он на войне, в отличие от подавляющего большинства мужского населения страны. За что ему искреннее уважение.

Да, по крайней мере два ПТУРа 9М113 поразили цель. Это то, что видел своими глазами в Песках. За остальные не скажу, потому что не знаю.
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12.12.2021 18:07 Ответить
сейчас зрады никакой нет, нужно "просто прикратить стрилять"

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11.12.2021 19:56 Ответить
У Кварталі-95 паніка ...
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11.12.2021 19:36 Ответить
а чого бюсты смотрят в камеру?
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11.12.2021 20:58 Ответить
 
 