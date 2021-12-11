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Два человека скончались вследствие ДТП на Днепропетровщине, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
На автодороге М-30 Киев-Луганск-Изварино вблизи села Карабиновка на Днепропетровщине грузовой автомобиль DAF столкнулся с легковушкой ВАЗ-2101.
Такое сообщение поступило утром 11 декабря в Службу спасения "101", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГСЧС.
"До прибытия чрезвычайников на место происшествия пострадавшие были извлечены свидетелями ДТП из разбитого легкового автомобиля и переданы работникам экстренной медицинской помощи. К сожалению, по пути в больницу двое пострадавших скончались. Бойцы ГСЧС отключили аккумуляторы автомобилей от питания, чтобы избежать загорания горюче-смазочных материалов", - говорится в сообщении.
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