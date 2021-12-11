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Два человека скончались вследствие ДТП на Днепропетровщине, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

На автодороге М-30 Киев-Луганск-Изварино вблизи села Карабиновка на Днепропетровщине грузовой автомобиль DAF столкнулся с легковушкой ВАЗ-2101.

Такое сообщение поступило утром 11 декабря в Службу спасения "101", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГСЧС.

"До прибытия чрезвычайников на место происшествия пострадавшие были извлечены свидетелями ДТП из разбитого легкового автомобиля и переданы работникам экстренной медицинской помощи. К сожалению, по пути в больницу двое пострадавших скончались. Бойцы ГСЧС отключили аккумуляторы автомобилей от питания, чтобы избежать загорания горюче-смазочных материалов", - говорится в сообщении.

Два человека скончались вследствие ДТП на Днепропетровщине, - ГСЧС 01

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Два человека скончались вследствие ДТП на Днепропетровщине, - ГСЧС 02
Два человека скончались вследствие ДТП на Днепропетровщине, - ГСЧС 03
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і знов фура..
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11.12.2021 19:39 Ответить
І знов ваз. Как та сраная корейка грузовик перевернула
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11.12.2021 20:19 Ответить
https://t.me/dnepr_operative/6419
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11.12.2021 20:28 Ответить
замітив що в совкових автомобілях майже немає шансу вижити.
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11.12.2021 21:11 Ответить
Фура сзади догнала? Хотя удар боковой по касательной... Не видно правой стороны дороги...
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11.12.2021 22:24 Ответить
Бачив насліки на власні очі. Фура з "копійкою" у кюветі з правої сторони дороги були передком на зустріч потоку. На тій ділянці дороги зустрічні смуги перекриті ремонтниками, по двом смугам реверсивний рух. Таке враження, що копійка вилитіла з прилягаючої дороги, та знесла фуру з дороги, або фура йшла на обгін "копійки" і трапилось бокове зіткнення.
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12.12.2021 08:06 Ответить
Вот и я к такому же выводу пришел, глядя на фото...
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12.12.2021 18:55 Ответить
Надо просто перестать продавать лекговые автомобили жителям городов и мегаполисов.
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11.12.2021 23:05 Ответить
 
 