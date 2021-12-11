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Ангелы-хранители Гогилашвили – его жена Левченко и Зеленский, – журналист Руденко. ФОТОфакт
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины
Заместитель главы Министерства внутренних дел Александр Гогилашвили фотографировался с президентом Владимиром Зеленским.
Фотографию опубликовал в фейсбуке журналист Сергей Руденко, информирует Цензор.НЕТ.
"Ангелы-хранители Александра Гогилашвили - его жена Мария Левченко и Владимир Зеленский.
Скажите, ну кто его может отправить в отставку?
Он же, как говорится, кум королю и сват министру", - заметил Руденко.
Напомним, замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили устроил "разборки" с полицейскими на блокпосте в Краматорске.
После этого глава МВД Денис Монастырский заявил, что будет инициировать дисциплинарное производство по действиям Гогилашвили. К этому времени Гогилашвили также будет отстранен от должности.
Топ комментарии
+68 Имярек
показать весь комментарий11.12.2021 23:05
+64 Eugene Homenko
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+52 Алекс Ков
показать весь комментарий11.12.2021 23:06
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Примечательно, что новый паспорт в 2012 году был получен Гогилашвили взамен на старый. Причиной замены указана "непригодность к использованию" старого документа. Сохранился скрин формы на замену документа для Гогилашвили по поводу порчи документа.
Спасибо вам, 73%, сначала комуняка кравчук, потом бандит янык, теперь это зеленое совкоголовое чмо со своими чиновниками- рыгами и сепарами
Для понимающих совет:
Вечером после чистки оружия сделать один контрольный выстрел. Предупредительный. А завтра уже можешь не заморачиваться и не тратить патроны в воздух.
Узнав, что не успевает прихватизировать госдачу (уволили с должности), теща вырезала там газоны, срезала занавески и сукно на бильярдном столе.
На этой самой даче снимали новогоднюю серию фильма "Пес".
А евреев при ЗЕленском стало не то что больше, они позалазили во все щели
Отныне западло:
- пользоваться горшком после Зеленского
- пить зеленый чифир
- курить зеленую приму с ментолом
- мазать раны на коленке зеленкой
У нас в стране тысячи две украинцев выполняют указания и приказы одного еврея. А уж про армянина Авакова я молчу. КАк и про нонешнего Верховного правителя Киевского...
Хватит гнуться! Як калина при дорозі!
А ведь по Уставу караульному и боевому военнослужащий мог применить оружие, после неподчинения. ****ь, ну хотя бы коленку прострелил бы этому небожителю... Потом бы праздничным днем сделали - День Хранителей всех блокпостов!