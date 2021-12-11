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Зеленский (16498) Руденко (17) Гогилашвили (75)

Ангелы-хранители Гогилашвили – его жена Левченко и Зеленский, – журналист Руденко. ФОТОфакт

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Заместитель главы Министерства внутренних дел Александр Гогилашвили фотографировался с президентом Владимиром Зеленским.

Фотографию опубликовал в фейсбуке журналист Сергей Руденко, информирует Цензор.НЕТ.

"Ангелы-хранители Александра Гогилашвили - его жена Мария Левченко и Владимир Зеленский.

Скажите, ну кто его может отправить в отставку?

Он же, как говорится, кум королю и сват министру", - заметил Руденко.

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Ангелы-хранители Гогилашвили – его жена Левченко и Зеленский, – журналист Руденко 01

Напомним, замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили устроил "разборки" с полицейскими на блокпосте в Краматорске.

После этого глава МВД Денис Монастырский заявил, что будет инициировать дисциплинарное производство по действиям Гогилашвили. К этому времени Гогилашвили также будет отстранен от должности.

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Топ комментарии
+68
Нікчемне, тупе, мстиве і закомплексоване чмо - янгол! O tempora, o mores!
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11.12.2021 23:05
+64
Але ж він не кум і не армійсьий друг, да зєбои?
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11.12.2021 23:04
+52
Вигребай мудрий нарід
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11.12.2021 23:06
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Страница 2 из 2
Позор нам всем, что допустили их к власти.
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12.12.2021 00:30 Ответить
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12.12.2021 00:34 Ответить
Самое интересное, что данные об отказе Гогилашвили от гражданства РФ полностью отсутствуют. Согласно одной из баз, данные которой доступный за небольшую плату, на имя Гогилашвили Александра Генриховича 4 июля 2012 года был выдан загранпаспорт. Документ действителен до сих пор, а значит его носитель от российского гражданства не отказывался.
Примечательно, что новый паспорт в 2012 году был получен Гогилашвили взамен на старый. Причиной замены указана "непригодность к использованию" старого документа. Сохранился скрин формы на замену документа для Гогилашвили по поводу порчи документа.
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12.12.2021 00:37 Ответить
зеля!! Ты ТВАРЬ!!
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12.12.2021 00:41 Ответить
К_ндом
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12.12.2021 00:53 Ответить
Его ангел хранитель, малолетний сын Зеленского. 100% инфа. Он мне сам об этом говорил. Мне всегда нравился Бутусова, но по моему он начал отмораживаться и запах пошёл не совсем хороший....
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12.12.2021 00:52 Ответить
зе_чмошники!
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12.12.2021 00:56 Ответить
"Скажи, кто твой друг и я скажу, кто ты."
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12.12.2021 01:00 Ответить
Никакого кумовства, просто зеленая плесень.
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12.12.2021 01:13 Ответить
"Зеленские исправно оплачивают ЖКХ под Ялтой": что известно о VIP-жилье семьи президента в Крыму

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12.12.2021 01:17 Ответить
Ну и что?
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12.12.2021 06:06 Ответить
Та для такой скотины, как ты, кремле-зеленогнойнойдрочерской- это нормально!!!! Потому и живете так хреново- что для таких как ты- преступления это норма, да и сами вы мечтаете жить и творить хер зна что, как ваши кумиры- два ***** вовы. Только не получается, потому, что вы ТУПЫЕ мрази и продажные твари, а предателям не верят никогда и никто. Поэтому вы, орущие про зубожиння больше всех, но не видящие ничего криминального в огульном воровстве и предательстве своего "кумира", всегда жили и будете жить ХЕРОВО!!!! Заслужили честно!
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12.12.2021 11:51 Ответить
А вот это чмо в косоворотке - президент Украины.
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12.12.2021 07:08 Ответить
Всякого дерьма было но такого еще не было.
Спасибо вам, 73%, сначала комуняка кравчук, потом бандит янык, теперь это зеленое совкоголовое чмо со своими чиновниками- рыгами и сепарами
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12.12.2021 01:35 Ответить
Хотя бы уже кремлёвский клоун не был наркоманом, к которому тянутся все самые конченые наркоманы страны... Но его состояние не вызывает сомнений ни у кого... .Может Зеленского отправить на принудительное лечение? У него же мозг почти разложился. Он не владеет собой - своими действиями, эмоциями, мимикой, речью, жестикуляцией.... Такого больного и сторожить овощной склад никто не доверит....Какое из этого ужаса президент? Надо инициировать референдум по срочным перевыборам этого дефективного кошмара и зелёной кодлы всякого сброда, прислуживающего кремлю..
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12.12.2021 07:37 Ответить
Ти пропустив ще двох бандитів. Кучму та Порошенка.
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12.12.2021 13:47 Ответить
Нетерпимість до хачів-біженців з ростова і інших неблагополучних регіонів росте.Терпимість до подібного зброду зникає.Хлопців на блок-посту - до нагороди,зверя на ростов.
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12.12.2021 01:50 Ответить
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12.12.2021 04:16 Ответить
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12.12.2021 04:17 Ответить
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12.12.2021 09:54 Ответить
С какой целью чиновники такого ранга ездят на окупированную территорию? Объясните кто знает
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12.12.2021 05:34 Ответить
Получить удостоверение участника боевых действий. Ну и по работе. В МВД у него должность заместитель министра по контролю за движением и оборотом наркотиков, значит либо сопроводить либо провезти какой то особо важный груз.
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12.12.2021 07:05 Ответить
А черномазые имеют какое-нибудь отношение к соросятне?
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12.12.2021 06:05 Ответить
А пацаны на блок-посту - красавцы. Не растерялись, еще и видос выложили. А реально - что терять человеку, которому платят 12 тысяч за то, чтотон сутками рискует жизнью?
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12.12.2021 06:24 Ответить
Этот замминистра точно гашеный был. Угрожать человеку с автоматом на блокпосту. Надо было еще мордой в грязь положить.
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12.12.2021 06:55 Ответить
Надо было по ногам стрелять, когда толкаться и дёргать за автомат полез.
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12.12.2021 07:43 Ответить
после короткой предупредительной очереди в упор и выстрела вверх для прокурора.
Для понимающих совет:
Вечером после чистки оружия сделать один контрольный выстрел. Предупредительный. А завтра уже можешь не заморачиваться и не тратить патроны в воздух.
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12.12.2021 08:52 Ответить
я вот не понимающий хочу уточнить: а какой в этом смысл?
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12.12.2021 12:50 Ответить
Мудрый нарид не может же ошибаться.
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12.12.2021 07:18 Ответить
Стошнило
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12.12.2021 07:38 Ответить
Теща и тесть сего индивида - приближенные к Тигипко люди, в первой десятке "трудовой украины".
Узнав, что не успевает прихватизировать госдачу (уволили с должности), теща вырезала там газоны, срезала занавески и сукно на бильярдном столе.
На этой самой даче снимали новогоднюю серию фильма "Пес".
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12.12.2021 07:57 Ответить
Так грузин ведь, а не евреев Александров Генриховичей Гогашвили 😂

А евреев при ЗЕленском стало не то что больше, они позалазили во все щели
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12.12.2021 08:17 Ответить
И не выковырять уже их. Закон о своей безопастности приняли..Чуть,что сразу в антисемиты запишут..
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12.12.2021 11:02 Ответить
Во всяком случае с большим интеллектом.
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12.12.2021 08:21 Ответить
разницу между Деканоидзе и этим не видишь?
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12.12.2021 17:58 Ответить
Зеля и твоя зекомандА, вас будут пздить все... особенно обоссаные вами ваши 73% жлобов-экспериментаторов.. "біжіть, дУрні"(с)
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12.12.2021 07:59 Ответить
И без служебной проверки достаточно снятого видео, чтобы как минимум отправить с должности нах ,"гусей пасти". Ему повезло ещё что не пристрелили, пожалели обкуреного.
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12.12.2021 08:26 Ответить
Зеле-импичмент !
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12.12.2021 08:42 Ответить
Детский сад города Вольного объявил импичмент Зеленскому!
Отныне западло:
- пользоваться горшком после Зеленского
- пить зеленый чифир
- курить зеленую приму с ментолом
- мазать раны на коленке зеленкой
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12.12.2021 09:07 Ответить
Только сначала нам, украинцам, нужно между собой разобраться, и кой кого из своих же соседей изолировать лет на двадцать, до полной победы украинцев над международными жлобами.
У нас в стране тысячи две украинцев выполняют указания и приказы одного еврея. А уж про армянина Авакова я молчу. КАк и про нонешнего Верховного правителя Киевского...
Хватит гнуться! Як калина при дорозі!
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12.12.2021 09:01 Ответить
Не проходить і тижня аби хтось із зелені гучно не всрався. Гнати їх негайно з Банкової,як вошей дустом!
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12.12.2021 08:54 Ответить
И кто-то еще против всего совкового? Слава богу хоть таблицу умножения, которая в советских тетрадках была на задней обложке, не запретили.
А ведь по Уставу караульному и боевому военнослужащий мог применить оружие, после неподчинения. ****ь, ну хотя бы коленку прострелил бы этому небожителю... Потом бы праздничным днем сделали - День Хранителей всех блокпостов!
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12.12.2021 08:57 Ответить
мрак і маразм
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12.12.2021 10:21 Ответить
саакашвили СВОЮ мафию разогнал , так они ОКОПАЛИСЬ в Украине !!! а Валуев так тот был КРИМИНАЛЬНЫМ элементом , впрочем как многие и у нас ((((((
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12.12.2021 10:22 Ответить
гопата . не додати не відняти
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12.12.2021 10:29 Ответить
Юристів клепають за рік, а потім дивуємось із за немічності і продажності правоохоронної системи. Але якщо клоун президент, то чого очікувати.
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12.12.2021 12:51 Ответить
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12.12.2021 13:33 Ответить
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12.12.2021 13:38 Ответить
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12.12.2021 13:40 Ответить
Квартал уродів
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12.12.2021 21:02 Ответить
Народ хотів нові обличчя. Народ їх отримав
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13.12.2021 13:27 Ответить
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