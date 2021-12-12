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"Свободу политзаключенным", - акция в поддержку пленников Кремля прошла в центре Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

12 декабря, в 12:00 в Киеве на Майдане Независимости состоялась акция солидарности "Свободу политзаключенным" к Международному Дню защиты прав человека.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ. с места событий.

Организаторы акции пригласили всех небезразличных граждан, которым небезразлична судьба наших соотечественников, удерживаемых российским оккупационным режимом.

В акции приняли участие представители правозащитных организаций, Платформы политзаключенных, независимых общественных объединений переселенцев, семей политзаключенных, Меджлиса крымскотатарского народа, переселенцы из Крыма и Донбасса, представители Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и других органов государственной власти.

Во время мероприятия был проведен перформанс "Кайданам не забрать мою волю" с участием бывших пленников Кремля.

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Свободу политзаключенным, - акция в поддержку пленников Кремля прошла в центре Киева 01
Свободу политзаключенным, - акция в поддержку пленников Кремля прошла в центре Киева 02
Свободу политзаключенным, - акция в поддержку пленников Кремля прошла в центре Киева 03
Свободу политзаключенным, - акция в поддержку пленников Кремля прошла в центре Киева 04
Свободу политзаключенным, - акция в поддержку пленников Кремля прошла в центре Киева 05
Свободу политзаключенным, - акция в поддержку пленников Кремля прошла в центре Киева 06
Свободу политзаключенным, - акция в поддержку пленников Кремля прошла в центре Киева 07
Свободу политзаключенным, - акция в поддержку пленников Кремля прошла в центре Киева 08
Свободу политзаключенным, - акция в поддержку пленников Кремля прошла в центре Киева 09
Свободу политзаключенным, - акция в поддержку пленников Кремля прошла в центре Киева 10
Свободу политзаключенным, - акция в поддержку пленников Кремля прошла в центре Киева 11

Фото, видео - Олег Богачук  
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***** ця акція до самісінької сраки(ДСС).
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12.12.2021 13:34 Ответить
А против закона 4142 разве нет акции?
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12.12.2021 13:38 Ответить
Внутри Кремля москвичи сегодня опять слышали одиночные автоматные очереди и разрыв двух гранат, с Кремля выехало два двойника кремлёвского Фюрера
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12.12.2021 13:58 Ответить
Нет, гранат было три. А один из двойников ехал с Раисой Максимовной.
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12.12.2021 14:14 Ответить
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12.12.2021 14:16 Ответить
В Україні достатньо і своїх політв`язнів - Антоненко, Дугарь, Кузьменко, та багато інших! Хто захистить їхні права ? Чому Денисова і відповідні комітети не захищають права своїх громадян?
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12.12.2021 14:13 Ответить
Права чувака на РАБссии...,смешная фраза...,я когда нарыл что в ГУЛАГе Сралина сидили академики ,авиаконструкторы,доктора околовсяческих наук и прочий умный люд на 1/6 части суши...,то это уже даже не деградация и полный дебилизм... Шарико-Швондеров...
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12.12.2021 14:13 Ответить
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12.12.2021 14:18 Ответить
 
 