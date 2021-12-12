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"Скажи нет СOVID-фашизму", - акция антивакцинаторов прошла в центре Киева. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

В центре Киева несколько сотен человек вышли на акцию протеста против обязательной вакцинации.

Участники акции не соблюдали дистанцию и не использовали средства индивидуальной защиты, информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

Колонна митингующих прошла через Крещатик к памятнику Тарасу Шевченко. Участники акции выступают против законопроекта №4142 "О системе общественного здоровья" и вакцинации против коронавируса. Кроме того, они требуют свободу "антивакцинатору" Остапу Стахиву, против которого возбуждено уголовное дело по подозрению в попытке свержения конституционного строя.

Скажи нет СOVID-фашизму, - акция антивакцинаторов прошла в центре Киева 01
Скажи нет СOVID-фашизму, - акция антивакцинаторов прошла в центре Киева 02
Скажи нет СOVID-фашизму, - акция антивакцинаторов прошла в центре Киева 03
Скажи нет СOVID-фашизму, - акция антивакцинаторов прошла в центре Киева 04
Скажи нет СOVID-фашизму, - акция антивакцинаторов прошла в центре Киева 05

ФОТО - Укрінформ, РБК-Україна
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Топ комментарии
+35
Невакцинованих обмежують в правах, що ж тут незрозумілого. Це не просто вибір робити чи не робити, це вибір, чи зможеш ти вільно відвідувати громадські місця, магазини, розважальні та освітні заклади, мати право на роботу та її оплату.
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12.12.2021 15:01
+29
Не розумію цих антивакцинаторів , які водять хороводи по Києву -
не хочете робити щеплення , то не робіть , але для чого закликати інших до цього маразму ?🙁
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12.12.2021 14:56
+25
Карантин будет вечным. Вакцинация не спасает. Это уже очевидно. Только массовые акции остановят фашизм кукловодов.
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12.12.2021 15:15
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Як ти вже набридла, кокошніца, зі своїми фейками кацапячими. Коли тебе вже деактивують?
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12.12.2021 21:53 Ответить
Мила Нелла 95b75d1f., , Я конеша извиняюсь , а как вы определили шо шмурдяк , мне просто интересно , у вас дома наверно есть лаборатория по микро биологии , и микроскоп вы можете не только понюхать , ну и наверняка разбираетесь в криогенных температурах , явно высшее образование по термодинамике .
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12.12.2021 19:00 Ответить
Меня пфайзером кололи, а не ковишилдом, например. Твоя методичка на полгода устарела, проси у симоньян новую.
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12.12.2021 21:32 Ответить
Плідна гілка для тролів дегенератів...
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12.12.2021 19:12 Ответить
Це вже не "антивакси" , а ковідні кіллери, які намагаються знищити своїх оточуючих! Ідеї антиваксів беруть свій початок з москальщини та розповсюджуються тут через москальську церкву та її звіздоеутих апологетів. Тому кожен антивакс суть є мокшанський диверсант і автоматично підлягає суду Лінча! Антиваксів - геть на московію!!!!
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12.12.2021 20:39 Ответить
Да не. Во все времена были дремучие идиоты. Вопрос только в том, сколько их на одного адекватного человека.

Вот дебилы в США выступают против вакцинации от оспы в 1919 году. Можно увидеть плакаты про то, что вакцинацию придумали ненавистные рептилоиды и Билл Гейтс немцы.
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12.12.2021 20:49 Ответить
Я знал, что вы дебилы, но не настолько же.

1919 год. ПМВ.
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12.12.2021 21:03 Ответить
На Московии такие же дебилы. Только и всего.

Собственно, это вас очень роднит и сближает.
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12.12.2021 21:05 Ответить
был хороший повод для СБУ зафиксировать такую массу кремлевских агентов для дальнейшей фиксации деятельности вражеской агентуры
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12.12.2021 21:59 Ответить
GunnerHanz

С этого стада скота надо брать расписки, если оно заболеет то лечится дома за свой счет травками!

Ублюдки!

тут один скот)) вот его ник)) а то люди вышли против обязательной не эффективной вакцины (шмурдяка) которую укололи по 3 раза и смертность не падает. Сравните статистику где 90% вакцинированных (Израиль, Италия, США , рф ) и страны где вакцинация минимальна. Где минимальная вакцинация смертность 0,06-0,6 % где максимальная 2.2-2,7% где эффективность?) Статистика на сайте ВОЗ.
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12.12.2021 22:59 Ответить
агенты или нет я не знаю, но против масок которые пропускают 3 нм. а вирус 0,03 нм. и против вакцинации которая не работает они вышли правильно, но 80% уже ее скушало) и никуда не выйдет через год будут колоть детей от 5 лет которые вообще не болеют) а если болеют то за 2 дня полное выздоровление без симптомов.
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12.12.2021 23:01 Ответить
> "но против масок которые пропускают 3 нм. а вирус 0,03 нм"

Вирусы при чихе и кашле вылетают не поодиночке, а в частицах мокроты, которые и задерживаются маской...
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13.12.2021 02:14 Ответить
всякая, млять, кухарка....
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13.12.2021 11:10 Ответить
а мікрочастинок і пилинок, що не затримує маска хіба не існує? Я до речі одягаю маску і не стільки проти ковіду як проти інших всяких інфекцій. І коли мене заразила родичка (грип напевно), то вона була в масці, а я - ні. Спілкувалися кілька секунд - тільки розписався і печать поставив на договорі. Все - наступного дня шаленна температура і виздоровлення на протязі пару днів. От я і стараюся тепер одягати маску. А ті, що перехворіли ковідом(самі розповідали) - маски не носять. а навіщо їм?
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14.12.2021 04:10 Ответить
Маска не гарантирует спасение. Маска снижает вероятность заражения.
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15.12.2021 11:59 Ответить
ТУПАЯ РУSSНЯ ПЫТАЕТСЯ КОСИТЬ ПОД УКРАИНЦЕВ!
ХОТЬ БЫ СТИЛИСТИКУ СМЕНИЛИ, А ТО ВЕЗДЕ ПЛАКАТЫ ПО ФОРМАТУ ОДНИ И ТЕ ЖЕ, ЧТО В ПРИБАЛТИКЕ, ЧТО В ДРУГИХ СТРАНАХ, УТВЕРЖДЕНЫ ЛИЧНО пуйлом.
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12.12.2021 23:41 Ответить
ТУПАЯ РУSSНЯ ПЫТАЕТСЯ КОСИТЬ ПОД УКРАИНЦЕВ!
ХОТЬ БЫ СТИЛИСТИКУ СМЕНИЛИ, А ТО ВЕЗДЕ ПЛАКАТЫ ПО ФОРМАТУ ОДНИ И ТЕ ЖЕ, ЧТО В ПРИБАЛТИКЕ, ЧТО В ДРУГИХ СТРАНАХ, УТВЕРЖДЕНЫ ЛИЧНО пуйлом.
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12.12.2021 23:44 Ответить
Методичку прочитал? Чуть что русня!Може це ти косиш під українця? І ким затверджені твої тупі фрази?

https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/vaccination/afghanistan/

https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/vaccination/germany/

ось тобі ссилки на дві країни , знайди відмінності
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13.12.2021 01:37 Ответить
Всех этих так называемых ковидных "Антифашистов" нужно ставить на учет, и в случае обращения за медицинской помощью выписывать пурген и отпускать.
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13.12.2021 01:47 Ответить
Яке звірство !!!! Гітлер просто щеня проти вакцинованих....
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13.12.2021 09:34 Ответить
Если у вас есть права то есть(или должны быть) обязанности.Государство должно беспечить свободу выбора вакцинироваться от ковида или нет ,права так сказать.Но и обязать в письменной форме отказ в случае заражением ковидом от госпитализации и лечением!Так будет справедливо и пусть идут с богом!
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13.12.2021 10:10 Ответить
Конституция гарантирует право на здоровье.
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13.12.2021 11:11 Ответить
У центрі Києва кілька сотень людей вийшли на акцію протесту проти обов'язкової вакцинації. Джерело: https://censor.net/ua/p3304768


Далеко зайшла ця опера з Вакцинацієй, того дивись скоро невакцинованих у
канцтабори почнуть запроторювати
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13.12.2021 15:05 Ответить
Права людини це набагато краще ніж парад гомосексуалістів і ПІДСВІДЧЕННЯ
адмінбудівель Київа кольорами гомосексалістів
Але влада чомусь боїться більше тіх хто не віре у Вакцинацію ніж содомитів.

Зе влада за гомосексуалістів і проти людей які відмовляються вакцинуватись ))

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13.12.2021 15:12 Ответить
Я скоріше підтримаю , щоб подібних дегенератів з секти Гуні Масковскава задували газом , змивали водометами , на виході насипали дубіналами і лупили серйозні штрафи . Оце було б красиво та справедливо . А взагалі , цю шарашкіну контору з московськими попами треба прикрити , як і злодіїв у законі . То одна шайка фсб-шна.
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13.12.2021 21:08 Ответить
А тебе дебіла до концлагерю на екскурсію, чи проживання, там вже одні експериментували над людьми в 40-х. Подивишся, подумаєш, ну якщо мізки ще є... Уся Європа вже буянить, теж попи московські??? Чи дебіли зеленоваті?????
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13.12.2021 23:33 Ответить
Так я ж і кажу , робіть як в Бельгії . Там цих дегенератів змивали з площі водометами і лупили палицями . Навели порядок дуже швидко і операція рашистів провалилася.
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14.12.2021 05:58 Ответить
Барыги должны платить !!! Разогнать эту шоблу !!!
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17.02.2022 10:58 Ответить
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