"Скажи нет СOVID-фашизму", - акция антивакцинаторов прошла в центре Киева. ФОТОрепортаж

В центре Киева несколько сотен человек вышли на акцию протеста против обязательной вакцинации.

Участники акции не соблюдали дистанцию и не использовали средства индивидуальной защиты, информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

Колонна митингующих прошла через Крещатик к памятнику Тарасу Шевченко. Участники акции выступают против законопроекта №4142 "О системе общественного здоровья" и вакцинации против коронавируса. Кроме того, они требуют свободу "антивакцинатору" Остапу Стахиву, против которого возбуждено уголовное дело по подозрению в попытке свержения конституционного строя.











ФОТО - Укрінформ, РБК-Україна