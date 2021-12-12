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"Скажи нет СOVID-фашизму", - акция антивакцинаторов прошла в центре Киева. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
В центре Киева несколько сотен человек вышли на акцию протеста против обязательной вакцинации.
Участники акции не соблюдали дистанцию и не использовали средства индивидуальной защиты, информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
Колонна митингующих прошла через Крещатик к памятнику Тарасу Шевченко. Участники акции выступают против законопроекта №4142 "О системе общественного здоровья" и вакцинации против коронавируса. Кроме того, они требуют свободу "антивакцинатору" Остапу Стахиву, против которого возбуждено уголовное дело по подозрению в попытке свержения конституционного строя.
ФОТО - Укрінформ, РБК-Україна
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+35 Scorchua
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Вот дебилы в США выступают против вакцинации от оспы в 1919 году. Можно увидеть плакаты про то, что вакцинацию придумали ненавистные
рептилоиды и Билл Гейтснемцы.
1919 год. ПМВ.
Собственно, это вас очень роднит и сближает.
С этого стада скота надо брать расписки, если оно заболеет то лечится дома за свой счет травками!
Ублюдки!
тут один скот)) вот его ник)) а то люди вышли против обязательной не эффективной вакцины (шмурдяка) которую укололи по 3 раза и смертность не падает. Сравните статистику где 90% вакцинированных (Израиль, Италия, США , рф ) и страны где вакцинация минимальна. Где минимальная вакцинация смертность 0,06-0,6 % где максимальная 2.2-2,7% где эффективность?) Статистика на сайте ВОЗ.
Вирусы при чихе и кашле вылетают не поодиночке, а в частицах мокроты, которые и задерживаются маской...
ХОТЬ БЫ СТИЛИСТИКУ СМЕНИЛИ, А ТО ВЕЗДЕ ПЛАКАТЫ ПО ФОРМАТУ ОДНИ И ТЕ ЖЕ, ЧТО В ПРИБАЛТИКЕ, ЧТО В ДРУГИХ СТРАНАХ, УТВЕРЖДЕНЫ ЛИЧНО пуйлом.
ХОТЬ БЫ СТИЛИСТИКУ СМЕНИЛИ, А ТО ВЕЗДЕ ПЛАКАТЫ ПО ФОРМАТУ ОДНИ И ТЕ ЖЕ, ЧТО В ПРИБАЛТИКЕ, ЧТО В ДРУГИХ СТРАНАХ, УТВЕРЖДЕНЫ ЛИЧНО пуйлом.
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/vaccination/afghanistan/
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/vaccination/germany/
ось тобі ссилки на дві країни , знайди відмінності
Далеко зайшла ця опера з Вакцинацієй, того дивись скоро невакцинованих у
канцтабори почнуть запроторювати
адмінбудівель Київа кольорами гомосексалістів
Але влада чомусь боїться більше тіх хто не віре у Вакцинацію ніж содомитів.
Зе влада за гомосексуалістів і проти людей які відмовляються вакцинуватись ))