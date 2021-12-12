"Мы все равны", - на Майдане прошла акция в поддержку прав людей с инвалидностью. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Общество
Акция в поддержку прав людей с инвалидностью прошла вечером 12 декабря на киевском Майдане.
Об этом сообщает корреспондент "Цензор.НЕТ".
Инициаторы акции - правозащитная организация людей с инвалидностью Fight For Right - отмечает, что акция – это общий вклад в защиту прав человека.
Участники акции вышли со следующими требованиями: "Ничего для нас без нас! Мы – люди с инвалидностью – отстаиваем право участвовать в принятии всех решений, а не разрешать делать это за нас.
Мы объявим требования о соблюдении прав людей с инвалидностью, которые сформулировало сообщество (правозащитная адженда).
Мы проведем первую в истории Украины правозащитную акцию, посвященную видимости людей с инвалидностью, Lights for Rights и начнем свою историю. И вместе с вами дадим старт тем изменениям, которые давно актуальны и которых требуем".
Фото, видео - Олег Богачук
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Якраз вони праві, що вийшли на мітинг. Не те що лгбт...
Хіба ні?
Це ж традиція совкових часів- робити вигляд, що таких людей не існує.
ПОЧЕМУ ИНВАЛИДЫ 2 И 3 ГРУПП ИНВАЛИДНОСТИ ПЛАТЯТ НАЛОГИ С ПЕНСИЙ ИЛИ ПОСОБИЙ????? власть об этом знает--- но ничего не делает Денисенко хрен поклала и все остальные Минсобес и прочие поясню размер пенсий или пособий расчитывают по размеру пенсий или пособий по возрасту старости И это 100%-- но платят инвалидам 2 группы не 100% а 90% удерживая с меня размер пенсии- которая дается второму инвалиду так мы инвалиды соответственно субсидируем друг- друга... а инвалиды 3 группы платят налог оброк 50% т.е. им платят от пенсии по возрасту-- пенсию -пособие по инвалидности 50%... мне 2 группа платят 90% забирая каждый месяц у меня 10% оброка....
ЛБГТ - це вже діагноз, це вже інвалідність. Але я б їм рівних прав не надавав би.
P.S. Точнее первый год около 2600,- (процент от зарплаты не помню) а потом уже около1000,- (с учетом оплату квартири и расходов на отопление).
На торговых центрах идиотские крутящиеся двери -
как раз коляской заезжать.
https://eadaily.com/ru/news/2019/12/20/v-ssha-dali-16-let-tyurmy-za-sozhzhenie-flaga-lgbt-visyashchego-nad-cerkovyu
"Ілі ето другоє"?