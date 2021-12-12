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"Мы все равны", - на Майдане прошла акция в поддержку прав людей с инвалидностью. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество

Акция в поддержку прав людей с инвалидностью прошла вечером 12 декабря на киевском Майдане.

Об этом сообщает корреспондент "Цензор.НЕТ".

Инициаторы акции - правозащитная организация людей с инвалидностью Fight For Right - отмечает, что акция – это общий вклад в защиту прав человека.

Участники акции вышли со следующими требованиями: "Ничего для нас без нас! Мы – люди с инвалидностью – отстаиваем право участвовать в принятии всех решений, а не разрешать делать это за нас.

Мы объявим требования о соблюдении прав людей с инвалидностью, которые сформулировало сообщество (правозащитная адженда).

Мы проведем первую в истории Украины правозащитную акцию, посвященную видимости людей с инвалидностью, Lights for Rights и начнем свою историю. И вместе с вами дадим старт тем изменениям, которые давно актуальны и которых требуем".

Мы все равны, - на Майдане прошла акция в поддержку прав людей с инвалидностью 01
Мы все равны, - на Майдане прошла акция в поддержку прав людей с инвалидностью 02
Мы все равны, - на Майдане прошла акция в поддержку прав людей с инвалидностью 03
Мы все равны, - на Майдане прошла акция в поддержку прав людей с инвалидностью 04
Мы все равны, - на Майдане прошла акция в поддержку прав людей с инвалидностью 05
Мы все равны, - на Майдане прошла акция в поддержку прав людей с инвалидностью 06
Мы все равны, - на Майдане прошла акция в поддержку прав людей с инвалидностью 07
Мы все равны, - на Майдане прошла акция в поддержку прав людей с инвалидностью 08
Мы все равны, - на Майдане прошла акция в поддержку прав людей с инвалидностью 09
Мы все равны, - на Майдане прошла акция в поддержку прав людей с инвалидностью 10
Мы все равны, - на Майдане прошла акция в поддержку прав людей с инвалидностью 11
Мы все равны, - на Майдане прошла акция в поддержку прав людей с инвалидностью 12
Мы все равны, - на Майдане прошла акция в поддержку прав людей с инвалидностью 13
Мы все равны, - на Майдане прошла акция в поддержку прав людей с инвалидностью 14
Мы все равны, - на Майдане прошла акция в поддержку прав людей с инвалидностью 15

Фото, видео - Олег Богачук
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Топ комментарии
+8
От що не кажіть, а держава не спромоглась надати рівні можливості людям з інвалідністю.
Якраз вони праві, що вийшли на мітинг. Не те що лгбт...
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12.12.2021 17:40
+6
100% Здвиг по фазі !!!)))
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12.12.2021 18:16
+4
Чому ви виключаєте, що лгбт не мають інвалідності?
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12.12.2021 18:12
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
От що не кажіть, а держава не спромоглась надати рівні можливості людям з інвалідністю.
Якраз вони праві, що вийшли на мітинг. Не те що лгбт...
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12.12.2021 17:40 Ответить
Чому ви виключаєте, що лгбт не мають інвалідності?
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12.12.2021 18:12 Ответить
100% Здвиг по фазі !!!)))
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12.12.2021 18:16 Ответить
Наразі мова про певні права і можливості.
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12.12.2021 18:17 Ответить
Ну то й вони вимагають прав.
Хіба ні?
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12.12.2021 18:28 Ответить
Вони мають все. Такі ж права як і я.
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12.12.2021 18:31 Ответить
Це правда. Ви теж не можете одружитися із жінкою.
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12.12.2021 19:09 Ответить
Так до цього довели чоловіки. Одружуватись не хочуть, то жінки хоч самі попаруються
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12.12.2021 19:27 Ответить
Чому ж це , одра не хочуть...
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12.12.2021 22:08 Ответить
Кому знати, як не вам
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12.12.2021 22:12 Ответить
Але формально права людей з інвалідністю не є обмеженими і вони теж мають ті самі права, що і ви. Поза тим, вони наголошують на виокремлені певних прав, таким чином, щоби прямо захистити від посягань на їх права. От, наприклад, дядько нижче твердить, що він потребує податкових пільг. Чи це такі самі права, що у вас?
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12.12.2021 19:15 Ответить
Не те що права обмежені, радше не забезпечені. Адже не кожна людина з інвалідністю може вільно та безпечно пересуватись містом, країною, заробляти на життя.
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12.12.2021 19:28 Ответить
Безпечно зараз і звичайна людина не може пересуватись. Он у вас що малолітні двбби накоїли...
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12.12.2021 19:44 Ответить
Не порівнюйте. В будинках такі ліфти і сходи, що візочник не зможе самостійно виїхати
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12.12.2021 19:46 Ответить
Я не маю нічого проти людей з інвалідністю. Але тут інший вимір. Візки мають відповідати інфраструктурі, яка існує. Бо за її перевлаштування для окремої категорії платять усі платники податків. Натомість, зараз в нас інший пріорітет. А ще зелене крадівництво підсилює хронічну неспроможність українського бюджету.
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12.12.2021 20:10 Ответить
А якщо інфраструктура не передбачала нічого для людей з інвалідністю ?
Це ж традиція совкових часів- робити вигляд, що таких людей не існує.
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12.12.2021 20:14 Ответить
А якщо військо мало дірки в чоботях? Хіба я казав, що не треба нічого робити? Поступово, під час планових ремонтів. Але я казав, що створення спецальних засобів (навіть пощук серед існуючих) , які вписуються в інфраструктуру міг би задовольнити частину потреб.
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12.12.2021 22:13 Ответить
А як вам громадський транспорт ? Хіба він доступний людям з обмеженнями?
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12.12.2021 22:16 Ответить
В Києві - трапляється. Але замало
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12.12.2021 22:33 Ответить
Я ИНВАЛИД С РОЖДЕНИЯ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ ВОЙНЫ ПО ПРИЗНАКУ НАЦИОНАЛЬНОЙ НЕНАВИСТИ КО МНЕ ДОКТОРОВ И МЕДИКОВ РОДДОМА В МОМЕНТ РОЖДЕНИЯ ОНИ МЕНЯ ОТПРАВИЛОИ К БОГУ... ТАКОЕ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ СЛУЧАЕМ-- ЗАРАЖЕНИЕ КРОВИ У МЛАДЕНЦА В 11 СУТОК и 41 градус ТЕМПЕРАТУРА тела...и НЕ РАБОТАЮЩИЕ ЛЕГКИЕ- ПОДЕРЖАЛИ В НОЯБРЕ МОРОЗНОМ И ДАЛЕКОМ 1963 ГОДА..на подокойнике... ОКНА ДАЖЕ НЕ ЗАКЛЕЕНЫ В РОДДОМЕ БЫЛИ.... И ВСЕ ЛЕГКИЕ НЕ ДЫШАТ ...стафилококк И ЗАРАЖЕНИЕ И СПРАВКА ВЫПИСАН ДОМОЙ ЗДОРОВЫМ!!!! а ТО ЧТО МЛАДЕНЕЦ ЧЕРЕЗ 3 ЧАСА ОКАЖЕТСЯ В РЕАНИМАЦИИ И ВРАЧИ ИНЫХ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ НАЧНУТ БОРОТЬСЯ ЗА ЕГО ЖИТИЕ- 3 МЕСЯЦА ОН ВЫЖИВЕТ И ОСТАНЕТСЯ КАЛЕКОЙ ЭТО ТАК МЕЛОЧИ - я вырос- без отца, сам получил высшее образование, сам заработал с 15 лет себе на пенсию.. женился, двое детей родил ,но в 2012 году ГОСУДАРСТВО МЕНЯ ЛИШАЕТ ПРАВА НА ТРУД убирая с профессии адвоката как неудобного- годы правления Урки и Портнова начало расцвета криминальной власти в стране... меня Иное волнует
ПОЧЕМУ ИНВАЛИДЫ 2 И 3 ГРУПП ИНВАЛИДНОСТИ ПЛАТЯТ НАЛОГИ С ПЕНСИЙ ИЛИ ПОСОБИЙ????? власть об этом знает--- но ничего не делает Денисенко хрен поклала и все остальные Минсобес и прочие поясню размер пенсий или пособий расчитывают по размеру пенсий или пособий по возрасту старости И это 100%-- но платят инвалидам 2 группы не 100% а 90% удерживая с меня размер пенсии- которая дается второму инвалиду так мы инвалиды соответственно субсидируем друг- друга... а инвалиды 3 группы платят налог оброк 50% т.е. им платят от пенсии по возрасту-- пенсию -пособие по инвалидности 50%... мне 2 группа платят 90% забирая каждый месяц у меня 10% оброка....
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12.12.2021 18:24 Ответить
Ты бы лучше бухал , а хотя да , у тебя же диабет . Смотри , наркота тебя сведёт в могилу быстрее синьки.
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12.12.2021 18:45 Ответить
Та він явно вакцинований. Нормальний таке не напише. )))
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12.12.2021 19:47 Ответить
Це агресивний антивакс! Нормальний не може бути антиваксом.
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12.12.2021 22:45 Ответить
Якби інвалідів звільнили б від податків, то відразу ж Ахметка, Беня, ... 435 народних детапутів стали б інвалідами. )))
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12.12.2021 19:49 Ответить

ЛБГТ - це вже діагноз, це вже інвалідність. Але я б їм рівних прав не надавав би.
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12.12.2021 19:44 Ответить
Надеюсь поливающие грязь на не уколотых не будут искать и здесь московский след? Скажите что инвалиды тоже проплачены еще!
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12.12.2021 17:43 Ответить
краще мовчи, бо в темі вакцинації ти зеленський
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12.12.2021 17:47 Ответить
сожалею, штырит тебя не по детски после уколов. Бедняга но ты сделал свой выбор, скоро получишь товарный QR код.
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12.12.2021 17:54 Ответить
Уже получил и даже в Европу успел смотаться. А тебя бедняга даже на работу не пускают….
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12.12.2021 18:50 Ответить
Хвастаешься что в "даже (!!!) в Европу успел смотаться." . Я вообще то, куда ты можешь иногд "смотаться" живу и не жалею из этого какого то достижения. Твой уровень понятен но как я не обижаюсь на мышей так и на тебя не обижаюсь
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12.12.2021 19:25 Ответить
правильно не делаю из этого достижения. Кстати на работу меня с тестом пока пускают. Перестанут пускать уволят буду получать социалку больше 1000 EUR . Как нибудь переживу
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12.12.2021 19:33 Ответить
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12.12.2021 19:36 Ответить
Хочу работать мне нравится моя работа.

P.S. Точнее первый год около 2600,- (процент от зарплаты не помню) а потом уже около1000,- (с учетом оплату квартири и расходов на отопление).
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12.12.2021 19:41 Ответить
Про Европу я писал без бахвальства, я там довольно часто бываю, и только потому что имею сертификат (без него не пустят). Спасибо безвизовый сейчас удобно. У меня в Брюсселе близкие люди живут поэтому там часто бываю. А что тебе не понравилось? Живи себе я ж не против, хотя на 1 тыс я бы не прожил…. А написал тебепотому что не куй наших граждан смущать , живешь среди бюргеров -вот их и охмуряй, а у нас своих дятлов хватает. Ферштейн?
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12.12.2021 19:42 Ответить
Я также гражданин Украины и мне важно чтобы Права человека, в Украине также соблюдались, думаю не только о себе а й о тебе тоже, а вместо благодарности ты называешь меня дятлом, переходиш на личности как какой нибудь рузке. Понимаю совок вывести тяжело но надо стараться.
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12.12.2021 19:55 Ответить
"Все люди равны. Но некоторые люди равнее других" - Санёк Гогилашвилли
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12.12.2021 17:45 Ответить
вообще то, по классике, это чмо - типичное животное со скотного двора опы ))
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12.12.2021 17:59 Ответить
Значит его жена - скотница с того же двора или фермы. А если учесть что ферма у них одна, то и те кто в этой ферме пасётся - тоже скоты - ну и т.д. Логика шановни и против неё не попрёшь!
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12.12.2021 18:53 Ответить
))) ага. оруэлл классик. и в описании опы тоже.
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12.12.2021 18:56 Ответить
одна из единичных акций на Майдане ПО СУТИ.
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12.12.2021 18:18 Ответить
А кто ущемляет права инвалидов? Акция ни о чем, но кто-то же ее инициировал!
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12.12.2021 19:10 Ответить
А где пандусы? Где удобные входы?
На торговых центрах идиотские крутящиеся двери -
как раз коляской заезжать.
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12.12.2021 20:53 Ответить
Мы все равны.

https://eadaily.com/ru/news/2019/12/20/v-ssha-dali-16-let-tyurmy-za-sozhzhenie-flaga-lgbt-visyashchego-nad-cerkovyu
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12.12.2021 19:28 Ответить
А коли будуть солідаризуватися із невакцинуватися із неваецинованими без плр- тестів?

"Ілі ето другоє"?
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12.12.2021 19:53 Ответить
Коли турботливі вакцинатори вийдуть на марш "Невакциновані теж люди!"?
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12.12.2021 20:55 Ответить
Про цивілізованість країни можна судити по двом речам: відношення до людей з обмеженими можливостями та наявність тварин безхатченків.
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12.12.2021 22:42 Ответить
Я имею право полететь в космос,но не имею возможности.Если государство ,за чей то счет,не обеспечит это,то мои права будут нарушены.Я так хочу.
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13.12.2021 04:49 Ответить
 
 