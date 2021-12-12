Секретарь Зеленского Мария Левченко никак не оформлена в Офисе президента и получает зарплату в студии "Квартал 95". ДОКУМЕНТ
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины
Секретарь президента Владимира Зеленского Мария Левченко никак не оформлена в Офисе главы государства и получает зарплату в студии "Квартал 95".
Об этом журналистка Цензор.НЕТ Татьяна Николаенко пишет на своей странице в соцсети "Фейсбук".
"Мне кажется, что увольнением Гогилашвили скандал вокруг этой семьи и Зеленского не завершится, потому что быковатость этого мужлана - это еще цветочки. Но есть еще один вопрос. Мне так кажется, что Левченко Мария Валентиновна никак не оформлена в Офисе президента.
В воюющей стране лицо, которое большую часть времени проводит возле президента, точно может даже не числиться в штате Офиса президента? Как она вообще на режимный объект каждый день входит? Почему я делаю такой вывод? Я просто не нашла деклараций Левченко, только ее мужа Гогилашвили, который в МВД за последний год заработал 800 тысяч, в октябре что-то продал автомобильной компании за полмиллиона, а затем у той же компании купил автомобиль по цене ниже рыночной.
Но эта сделка в декларации заместителя министра внутренних дел не главное. Главное там то, что его жена получила зарплату не только в 2018 году, но и за 2020 год (та-да-да-дам!!!!) в студии "Квартал 95", - пишет журналистка.
Напомним, замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили устроил "разборки" с полицейскими на блокпосту в Краматорске.
После этого глава МВД Денис Монастырский заявил, что будет инициировать дисциплинарное производство по действиям Гогилашвили. К этому времени он также будет отстранен от должности.
Гогилашвили принес извинения за "чрезмерную эмоциональность" во время нападения на полицейского и нецензурную лексику.
Когда журналисты начали более подробно знакомиться с биографией замминистра, то оказалось, что он женат на секретарше президента Украины Марии Левченко и у них есть общие фото с президентом.
Также стало известно, что он в 1995-2010 годах жил в России и работал помощником боксера и депутата Госдумы Николая Валуева.
12 декабря стало известно, что у Гогилашвили есть действующее российское гражданство.
Пожалуйста, подождите...
https://bykvu.com/ua/bukvy/zukhvala-povedinka-ta-khamstvo-rozkrylysia-novi-detali-povedinky-hohilashvili/
Де трибунал?
як і шифер, і вся ОПа
вся верхівка держави - зрадники та шпигуни !
унікальний випадок в державі, панове....
Стаття 111. Державна зрада ККУ
1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, - карається позбавленням волі на строк від дванадцяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.
сядет много, если не будут "убиты при попытке сопротивления"
Такої кількості лайна, яке заливає всю країну, навіть порохоботи не очікували...Це повний треш...
5 ч. ·
Знаєте що ще більш огидно в цих історіях «маладой каманди Зеленського»?
Їх відверта зневага до української мови. Єдиної державної мови країни.
Чиновник, заступник міністра веутрішніх справ, навіть не намагається говорити державною мовою. І в першому, і у другому випадках вся ця «матєрная брань» відбувається на мові іншої держави, тої що якраз і окупувала 7% нашої території.
Це не просто зневага до мови, це зневага до країни.
Слухайте, а хіба може бути інакше, коли громадянина РФ, помічника єдинороса Валуєва, без освіти, без будь якокого досвіду призначають цілим ЗАСТУПНИКОМ МІНІСТРА. Та плював він на все. Дружок Зеленський все «порішає».
І оця зневага до Законів, до мови країни куди приперлось ось це - вже є системою.
Вони НЕ асоціюють себе з Україною.
Весь цей шабашний «квартал» асоціює себе з малоросією, з «русскій міром», але точно не з Україною. Для них наша держава лише джерело прибутку. Де ж іще можна так красти, зневажати і принижувати , а тобі за це нічого не буде.
Поки не почнемо поважати себе. Поважати свою мову, закони, культуру і країну загалом - ось такі покидьки і будуть нами керувати.
Ещё скажите, что она никак не отрабатывает.
Напомню вам про 2014-й и 2019-й года
если эту хйню не удалить - у Украины большие проблемы, разрастание которых по экспоненте мы уже наблюдаем..
и да, спасибА дебилам выбравшим и жрущим с удовольствием это говно.. вашим детям тоже будет пофиг на вас, жлобов...