РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
8467 посетителей онлайн
Новости Фото Политика Украины
58 347 256
Зеленский (16519) Квартал-95 (211) Офис Президента (1691) заработная плата (81) Гогилашвили (75)

Секретарь Зеленского Мария Левченко никак не оформлена в Офисе президента и получает зарплату в студии "Квартал 95". ДОКУМЕНТ

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Секретарь Зеленского Мария Левченко никак не оформлена в Офисе президента и получает зарплату в студии

Секретарь президента Владимира Зеленского Мария Левченко никак не оформлена в Офисе главы государства и получает зарплату в студии "Квартал 95".

Об этом журналистка Цензор.НЕТ Татьяна Николаенко пишет на своей странице в соцсети "Фейсбук".

"Мне кажется, что увольнением Гогилашвили скандал вокруг этой семьи и Зеленского не завершится, потому что  быковатость этого мужлана - это еще цветочки. Но есть еще один вопрос. Мне так кажется, что Левченко Мария Валентиновна никак не оформлена в Офисе президента.

В воюющей стране лицо, которое большую часть времени проводит возле президента, точно может даже не числиться в штате Офиса президента? Как она вообще на режимный объект каждый день входит? Почему я делаю такой вывод? Я просто не нашла деклараций Левченко, только ее мужа Гогилашвили, который в МВД за последний год заработал 800 тысяч, в октябре что-то продал автомобильной компании за полмиллиона, а затем у той же компании купил автомобиль по цене ниже рыночной.

Смотрите также: Ангелы-хранители Гогилашвили – его жена Левченко и Зеленский, – журналист Руденко. ФОТОфакт

Но эта сделка в декларации заместителя министра внутренних дел не главное. Главное там то, что его жена получила зарплату не только в 2018 году, но и за 2020 год (та-да-да-дам!!!!) в студии "Квартал 95", - пишет журналистка.

Секретарь Зеленского Мария Левченко никак не оформлена в Офисе президента и получает зарплату в студии Квартал 95 01

Напомним, замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили устроил "разборки" с полицейскими на блокпосту в Краматорске.

После этого глава МВД Денис Монастырский заявил, что будет инициировать дисциплинарное производство по действиям Гогилашвили. К этому времени он также будет отстранен от должности.

Гогилашвили принес извинения за "чрезмерную эмоциональность" во время нападения на полицейского и нецензурную лексику.

Когда журналисты начали более подробно знакомиться с биографией замминистра, то оказалось, что он женат на секретарше президента Украины Марии Левченко и у них есть общие фото с президентом.

Также стало известно, что он в 1995-2010 годах жил в России и работал помощником боксера и депутата Госдумы Николая Валуева.

12 декабря стало известно, что у Гогилашвили есть действующее российское гражданство.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+79
Человек с улицы имеет доступ к гостайне. Охренеть. Но все идет по накатаному. На другой ветке я писал что она будет назначена на роль позвонившего за вагнеровцев. Не Ермака же с Зеленским выводить из игры.
показать весь комментарий
12.12.2021 18:03
+73
Повна дискредитация державної влади. Перетворили державні інститути в забігайлівку квартала95.
показать весь комментарий
12.12.2021 18:09
+63
показать весь комментарий
12.12.2021 18:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Ще трохи авторського стилю заступника міністра МВС Олександра Гогілашвілі зі співробітниками поліції. Ця промова була виголошена під час перевірки через встановлені на його авто сині проблискові маячки (їх використання заборонене вже років 15).

https://bykvu.com/ua/bukvy/zukhvala-povedinka-ta-khamstvo-rozkrylysia-novi-detali-povedinky-hohilashvili/
показать весь комментарий
12.12.2021 19:56 Ответить
Это как? То есть, доступ к документам и информации доверили тетке с улицы? И она ни за что не отвечает? Это как?
показать весь комментарий
12.12.2021 20:06 Ответить
Так она присутствовала во время того как Ермак давал последние распоряжения Бурбе по прекращению операции по вагнеровцам.
показать весь комментарий
12.12.2021 20:19 Ответить
Тут сім'ю самого преЗЕдента треба перевірити на громадянство російське. Бо мають нерухомість в Криму. А там путІн якийсь указ видав стосовно нерухомості, кажись тре мати російський паспорт.
показать весь комментарий
12.12.2021 20:14 Ответить
Эту банду после импичмента и под суд нельзя будет отдать, потому что они не гос.служащие а вообще никто.
показать весь комментарий
12.12.2021 20:17 Ответить
вони просто зрадники та шпигуни, а отже.....
показать весь комментарий
12.12.2021 21:32 Ответить
жду выхода авакова с раскрытием того кто всучил этого гогу без спецпроверок, опыта работы и профильного образования
показать весь комментарий
12.12.2021 20:28 Ответить
показать весь комментарий
12.12.2021 20:40 Ответить
І що тепер? Що робити із цим зеленим лайном? Я навіть такого уявити собі не міг, що доповідали про операцію про вагнерівців при сторонній особі, чоловік, якої громадянин Росії
Де трибунал?
показать весь комментарий
12.12.2021 20:54 Ответить
У слуг - проходной двор. Алкаши, нарики, уголовники и граждане эрэфии.
показать весь комментарий
12.12.2021 21:14 Ответить
Это уже не государство - скотный двор, кто то сказал из великих.
показать весь комментарий
12.12.2021 21:28 Ответить
Оруел так сказав! Чудова казка:Скотный двор. Російською мовою.
показать весь комментарий
12.12.2021 21:40 Ответить
одержує зарплату у 95 кварталі м. Москви
 як і шифер, і вся ОПа

вся верхівка держави - зрадники та шпигуни !
унікальний випадок в державі, панове....
показать весь комментарий
12.12.2021 21:30 Ответить
ПОЗОР!
показать весь комментарий
12.12.2021 22:41 Ответить
КЛОНЫШВИЛИ - ОБЩЕЕ НАЗВАНИЕ ЧИНОВНИКОВ, ДРУЗЕЙ И ОКРУЖЕНИЯ ЗЕЛЕНСКОГО!
показать весь комментарий
12.12.2021 22:43 Ответить
Пропоную скорочено. Просто Швілі. Або Шпілі-Вілі
показать весь комментарий
13.12.2021 08:49 Ответить
Допуск до державної таємниці людини, яка не тільки не має спецдопуску до держтаємниці, а навіть не оформлена в ОПі - це вже

Стаття 111. Державна зрада ККУ
1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, - карається позбавленням волі на строк від дванадцяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.
показать весь комментарий
12.12.2021 22:43 Ответить
малюська не зря пыхтит над дизайном новых тюрем....

сядет много, если не будут "убиты при попытке сопротивления"
показать весь комментарий
12.12.2021 23:34 Ответить
КУБЛО
показать весь комментарий
12.12.2021 23:11 Ответить
Цікаво, вже всі курви пристроєні в ОПі?
Такої кількості лайна, яке заливає всю країну, навіть порохоботи не очікували...Це повний треш...
показать весь комментарий
12.12.2021 23:18 Ответить
Андрій Смолій

5 ч. ·



Знаєте що ще більш огидно в цих історіях «маладой каманди Зеленського»?

Їх відверта зневага до української мови. Єдиної державної мови країни.

Чиновник, заступник міністра веутрішніх справ, навіть не намагається говорити державною мовою. І в першому, і у другому випадках вся ця «матєрная брань» відбувається на мові іншої держави, тої що якраз і окупувала 7% нашої території.

Це не просто зневага до мови, це зневага до країни.
Слухайте, а хіба може бути інакше, коли громадянина РФ, помічника єдинороса Валуєва, без освіти, без будь якокого досвіду призначають цілим ЗАСТУПНИКОМ МІНІСТРА. Та плював він на все. Дружок Зеленський все «порішає».

І оця зневага до Законів, до мови країни куди приперлось ось це - вже є системою.

Вони НЕ асоціюють себе з Україною.
Весь цей шабашний «квартал» асоціює себе з малоросією, з «русскій міром», але точно не з Україною. Для них наша держава лише джерело прибутку. Де ж іще можна так красти, зневажати і принижувати , а тобі за це нічого не буде.

Поки не почнемо поважати себе. Поважати свою мову, закони, культуру і країну загалом - ось такі покидьки і будуть нами керувати.
показать весь комментарий
12.12.2021 23:30 Ответить
Для них уже, и офис президента,и государство и Квартал-95 - это один и тот же Балаган, только в нем они привыкли жить и работать.
показать весь комментарий
13.12.2021 00:13 Ответить
Она никак не оформлена ?
Ещё скажите, что она никак не отрабатывает.
показать весь комментарий
13.12.2021 00:37 Ответить
А нахрена ей зарплата в ОП, ей достаточно информации в ОП
показать весь комментарий
13.12.2021 01:28 Ответить
Следующий кадр на подходе))))
показать весь комментарий
13.12.2021 01:32 Ответить
Кучма самый лучший Президент! Вернись Данилыч!!!
показать весь комментарий
13.12.2021 06:22 Ответить
Страну захватили клоуны.
показать весь комментарий
13.12.2021 09:08 Ответить
показать весь комментарий
13.12.2021 09:12 Ответить
Геннадій Москаль давно про це говорив.
показать весь комментарий
13.12.2021 09:24 Ответить
ну журналистка странная, конечно... выводы делает из чего? а она слышала о работе по совместительству? КЗОТ пусть читает... дура или прикидывается? пусть сделает офф запрос в ОП и получит офф ответ.
показать весь комментарий
13.12.2021 09:32 Ответить
100% - у Байдена секретарша тоже в Маппет-Шоу подрабатывает,а у Путина - в Утренней Почте..
показать весь комментарий
13.12.2021 09:49 Ответить
Я думав, що кадрова політика Петі -бариги це вже дно. Але тут постукали знизу.
показать весь комментарий
13.12.2021 09:47 Ответить
ти хyjово думав тому що. За Петра були найкращі кадри із можливих в нашій країні.
показать весь комментарий
13.12.2021 11:17 Ответить
Чем дальше тем интереснее, но ***** страшнее, но одно радует, чем быстрее всю эту нору затопить, тем лучше... Пацанам на блоке еще раз респект!!! Если б не они, то фиг бы знает сколько еще мы об этом не знали.
показать весь комментарий
13.12.2021 09:48 Ответить
А кто то это все копит и документирует. Можете не сомневаться. Главное не дать зеленым скипнуть из страны.
показать весь комментарий
13.12.2021 10:04 Ответить
Тем более учитывая,что обосравшийся сумел не только просрать все,но и посраться со всеми кем можно
показать весь комментарий
13.12.2021 13:54 Ответить
Во как быстро выздоравливает страна - всего-лишь со сменой на честного Президента

показать весь комментарий
13.12.2021 10:07 Ответить
А можна детальніше про оздоровлення ?
показать весь комментарий
13.12.2021 10:20 Ответить
https://censor.net/ua/n3304764

показать весь комментарий
13.12.2021 10:33 Ответить
Який ти смішний А коли зе його призначав , він думав що все буде тихо
показать весь комментарий
13.12.2021 10:37 Ответить
Страна не выздоравливает в один день, пока за 30 лет унавожена негодяями

показать весь комментарий
13.12.2021 10:49 Ответить
За яке одужання ти кажеш з негодяєм президентом ?
показать весь комментарий
13.12.2021 10:52 Ответить
Негодяев-президентов народ изгоняет.
Напомню вам про 2014-й и 2019-й года

показать весь комментарий
13.12.2021 11:28 Ответить
Тоді виходе з вашої логіки що і Кравчука на Кучму народ вигнав ( дострокові вибори ) , а Кучму який создав цій олігархат в країні народ за негідника не рахував і він відсидів два терміни , а що у на в 19 були дострокові вибори чи революція ?
показать весь комментарий
13.12.2021 11:33 Ответить
Оформлена как кубометр корабельной сосны
показать весь комментарий
13.12.2021 10:14 Ответить
Країну захопили кремлівські холуі і відверті ворюги , яких країна ще не знала 😡
показать весь комментарий
13.12.2021 10:18 Ответить
а где взять других?.....ну разве, что Ложкина пригласить))))
показать весь комментарий
13.12.2021 10:33 Ответить
зеля - злокачественное, пока что мелкое, пятно на теле Украины..
если эту хйню не удалить - у Украины большие проблемы, разрастание которых по экспоненте мы уже наблюдаем..
и да, спасибА дебилам выбравшим и жрущим с удовольствием это говно.. вашим детям тоже будет пофиг на вас, жлобов...
показать весь комментарий
13.12.2021 10:35 Ответить
Да, мелкое, но чрезвычайно заметное и вредоносное пятно. Украина из-за него давно имеет кучу больших проблем, ибо если у руля жадный дурак, то их невозможно избежать.
показать весь комментарий
14.12.2021 22:52 Ответить
А сколько еще "бойцов невидимого фронта" трудится в ОП на деньги квартала 95? Это же какая экономия для страны? Может они еще за свой счет дороги будут строить?
показать весь комментарий
13.12.2021 10:54 Ответить
К корыту так или иначе приобщёно наверное около половины из всех, кто имеет отношение к "квадралу". А может и больше.
показать весь комментарий
14.12.2021 22:56 Ответить
Зеля красавчик,нагибает нелохов решительно и беспощадно.
показать весь комментарий
13.12.2021 11:32 Ответить
Зекумовство.
показать весь комментарий
14.12.2021 22:49 Ответить
Страница 3 из 3
 
 