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Убегая от патрульных, водитель сбил четырех человек в Луцке. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Общество

В Луцке водитель легковушки Renault, убегая от полицейских, сбил четырех пешеходов, среди них есть ребенок.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информационному агентству "Волынские новости" сообщили очевидцы, информацию подтвердили в полиции.

Как отметили в пресс-службе полиции Волыни, авария произошла сегодня, около 15:00, на проспекте Соборности в Луцке. Автомобиль Renault Megane, убегая от патрульных, совершил наезд на четырех пешеходов, пересекавших проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора, после чего врезался в дерево. Водитель и пассажиры пытались покинуть место ДТП. По словам полиции, за рулем находился несовершеннолетний.

Травмы разной степени тяжести получили 4 человека, среди них – ребенок, который был госпитализирован. На месте происшествия работало 6 бригад скорой помощи.

Смотрите также: Два человека скончались вследствие ДТП на Днепропетровщине, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Убегая от патрульных, водитель сбил четырех человек в Луцке 01
Убегая от патрульных, водитель сбил четырех человек в Луцке 02
Убегая от патрульных, водитель сбил четырех человек в Луцке 03
Убегая от патрульных, водитель сбил четырех человек в Луцке 04

Фото, видео - Волынские новости
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Топ комментарии
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Освіта зараз перебуває у жалюгідному стані. Мовчу про вищу, де просто торгують папіром та набирають будь-кого, але починається все з середньоі школи. Вчителям заткнули рота та сказали, що вони в усьому винні. Двійку не поставиш - не навчив, зауваження не запишеш - не вмієш знайти особистий підхід. Вчителі зараз безправні затуркані люди, які працюють по інерціі. Учень може обматерити, обхаркати вчителя, телефон в нього не мають права забирати, не випустити з класу (хоч 5 разів) - теж, може в нього енурез. Був випадок у школі, вчитель не випустила в десятий раз бешкетника, він розвернувся до стіни і насцяв на місці. Вчителя ледве не звільнили - він винен. Зі школи не мають права вигнати: сидить таке нагле та робить, що хоче, заважає нормальним вчитись,відточує лідерські якості на ботанах. Він потім стане решалою, бізнесменом, бандюком з грошима, а решта - терпіли та лохи. І батьки таких дітей свідомо потякають цьому, заохочуючи та "розвиваючи лідерські якості" таких виродків.
Що треба негайно робити зі школою. Саме головне- відбирати еліту, хто моде і хоче вчитись. Треба створити три типи шкіл на основі вже існуючих, тобто будувати особливо нічого не треба. Питання нестачі шкіл в центрі - це тема окремого обговорення.
1)Безкоштовні ліцеі (математика) та гімназіі (гуманітарні) для обдарованих дітей, яких десь 10-20 відсотків. Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів, а демократичних ******** педагогів, які будуть працювати із подібними дітьми. Вчителям платити у півтора рази більше
2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (5-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.Розмір оплати залежить від середнього балу за першу четверть. Чим вищий, тим менше плати. У рейтінг також враховувати участь у позакласній діяльності, поведінка, нагороди, конкурси. Для малозабеспечених та багатодітних - знижки аж до 5 доларів на місяць.
3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виліливши спеціальних вчителів, які булуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів та *********.
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12.12.2021 18:45
+21
Черговий довбень за кермом...
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12.12.2021 18:31
+15
Знову неповнолітній! Чи не багато "онижедетям" зараз свобод дали, починаючи зі школи ????
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12.12.2021 18:44
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Черговий довбень за кермом...
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12.12.2021 18:31 Ответить
Знову неповнолітній! Чи не багато "онижедетям" зараз свобод дали, починаючи зі школи ????
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12.12.2021 18:44 Ответить
Освіта зараз перебуває у жалюгідному стані. Мовчу про вищу, де просто торгують папіром та набирають будь-кого, але починається все з середньоі школи. Вчителям заткнули рота та сказали, що вони в усьому винні. Двійку не поставиш - не навчив, зауваження не запишеш - не вмієш знайти особистий підхід. Вчителі зараз безправні затуркані люди, які працюють по інерціі. Учень може обматерити, обхаркати вчителя, телефон в нього не мають права забирати, не випустити з класу (хоч 5 разів) - теж, може в нього енурез. Був випадок у школі, вчитель не випустила в десятий раз бешкетника, він розвернувся до стіни і насцяв на місці. Вчителя ледве не звільнили - він винен. Зі школи не мають права вигнати: сидить таке нагле та робить, що хоче, заважає нормальним вчитись,відточує лідерські якості на ботанах. Він потім стане решалою, бізнесменом, бандюком з грошима, а решта - терпіли та лохи. І батьки таких дітей свідомо потякають цьому, заохочуючи та "розвиваючи лідерські якості" таких виродків.
Що треба негайно робити зі школою. Саме головне- відбирати еліту, хто моде і хоче вчитись. Треба створити три типи шкіл на основі вже існуючих, тобто будувати особливо нічого не треба. Питання нестачі шкіл в центрі - це тема окремого обговорення.
1)Безкоштовні ліцеі (математика) та гімназіі (гуманітарні) для обдарованих дітей, яких десь 10-20 відсотків. Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів, а демократичних ******** педагогів, які будуть працювати із подібними дітьми. Вчителям платити у півтора рази більше
2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (5-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.Розмір оплати залежить від середнього балу за першу четверть. Чим вищий, тим менше плати. У рейтінг також враховувати участь у позакласній діяльності, поведінка, нагороди, конкурси. Для малозабеспечених та багатодітних - знижки аж до 5 доларів на місяць.
3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виліливши спеціальних вчителів, які булуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів та *********.
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12.12.2021 18:45 Ответить
Бачу, Вас це допекло, але ніхто нічого міняти не буде. Школа зараз виховує самовпевнених віслюків, які завжди праві, і їм навіть про це сказати не можна. Життя, звісно, все поправить. Але ціле покоління людей з відсутнім критичним ставленням до себе і с заниженими вимогами, будуть лікувати, керувати транспортом і працювати на небезпечних виробництвах. І саме жахливе - керувати країною.
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12.12.2021 19:21 Ответить
Вже керують.
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13.12.2021 02:09 Ответить
100%
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13.12.2021 10:40 Ответить
думаю, що замість всіх цих реформ достатньо повернути вчителям право карати різками, за поведінку і "старанність".
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13.12.2021 09:38 Ответить
Ви недооцінюєте цей важливий період, який називається дитинство та юність. В цей час закладаєтья основа для всього життя. Привчили батьки викидати сміття в смітник, то дитина навчить і своїх дітей цьому. Це так для прикладу. Те саме про моральні вчинки. Подивіться, як влаштована шкільна освіта в Німеччині той же, для прикладу. Діти відповідають за свої вчинки .Дітям не ставлять просто так оцінки - там з дитинства вчать знати ціну праці та старанності. В нас іде зараз розбещення молоді і перші квіточки вже повилазили, а ягодки ще не достигли...
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13.12.2021 11:18 Ответить
> "Знову неповнолітній! Чи не багато "онижедетям" зараз свобод дали, починаючи зі школи ???? "

До чого тут школа та увесь цей довгий спіч? Він просто довбень, такі завжди були.
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12.12.2021 18:54 Ответить
Того що половина проблем в Україні, що система деградує. Дипломи нічого не варті. Діти спостерігають, як нахраписте бидло має гроші, владу та можливості, а розумні сидять по норах та цілують дупи бездарям, але наглим. Що не начальник, то майже бандюк. Що не голова, то аморальна людина. Що не депутат, то кримінал.
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12.12.2021 19:53 Ответить
Якщо дипломи нічого не варті та нікому не потрібні, то навіщо усі запропоновані вами (в коментарі вище) школи для "еліти, що може і хоче вчитись"?
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13.12.2021 02:08 Ответить
а нащо гонятись за довбнем?
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12.12.2021 19:44 Ответить
Ви це серйозно ? Навіщо зупиняти та гонятись за правопорушниками? Чи ви по аналогії з мопедистами, яких поліція не переслідує, бо можуть вбитись.
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12.12.2021 19:50 Ответить
Пристойних слів не вистачає, щоб описати свої емоції.
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12.12.2021 18:35 Ответить
Какие сливы ? Не сезон. Или "сливы" в смысле - "сливать, слить " ?
Как до речи насчёт китов ? Китов синих , кохаете Оксано ?
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12.12.2021 20:28 Ответить
Людською мовою, будь ласка. Козлячої говірки не розумію
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12.12.2021 21:14 Ответить
В таких випадках необхідні як невідворотність, так і показова жорстокість покарання. Не зважаю на вік.
А для батьків утричі
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12.12.2021 18:42 Ответить
Спочатку Трухін,а потім батьки,пацани і всі інші...Але спочатку Трухін...Його смугла фізія загороджує все наше прагнення до порядку і справедливості...
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12.12.2021 18:54 Ответить
Повну відповідальність мають нести батьки виродка. Останніх судити, позбавляти батьківських прав і відправляти в тюрму - працювати на жертв. Виродків в колонію для малолітніх злочинців з подальшим відбуттям покарання на дорослій зоні загального режиму.
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12.12.2021 18:51 Ответить
і переслідувачів, нах, з роботи. тому що основні слова в статті, тікали від ментів, і в,їхали...
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12.12.2021 18:57 Ответить
получается во всём мире гонятся и преследуют нарушителей .а здесь зная что нельзя они будут нарушать... гонять и убивать и хулиганить.....а их задержать нельзя.... нажали на газ....а полицейские одновременно на ТОРМОЗ! ДА.... такая борьба с преступниками и искоренению её ни к чему совсем не приведёт.....(( нельзя догнать..задержать и наказать....ато собьют когото...просто растреливать нужно дать разрешение и всё .а там прибили случайно пулей кто в салоне .да .... с ним....((
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12.12.2021 19:15 Ответить
Ты явный ДЕБИЛ
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12.12.2021 19:35 Ответить
Это полицейские спровоцировали ДТП. В городе ездить быстрее 50 км/ч запрещено даже мусорам. Как они догнать хотели?
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12.12.2021 19:43 Ответить
пуйло ти Гаррі, в мене 34 роки водійського стажу. я знаю про що я, а ти не знаєш.....
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12.12.2021 19:44 Ответить
Ты подтвердил, что ты дебил - какое отношение имеет твой водительский стаж к задержанию преступников?
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12.12.2021 19:46 Ответить
Бачили ми таких з 34-річними стажем, котрі дивлячись на "кирпич" на знаку думали, що там цегляний завод
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13.12.2021 22:08 Ответить
Юрко з когорти "перестать стрелять".
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12.12.2021 22:24 Ответить
совершенно верно. Есть номер - занимайтесь.
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12.12.2021 19:39 Ответить
колись писав та ще раз напишу. НЕ МОЖНА ментам дозволяти переслідувати порушників д. руху. так як і стріляти в людних місцях. вони тупі і не знають як правильно діяти. вимушуйте виїхати з міста, там робіть що хочете, або є прийом штучної перешкоди для авто порушника. виставили поліцейські машини, направили куди треба, їжак на дорогу і все. на кінець є камери та з,язак, щоб зафіксувати все та взяти за яйці після зупинки. а ще, це сталося тому що ментами керують не грамотні підараси такі як зам міністра мвс
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12.12.2021 18:53 Ответить
Дибілко чи що? Тобто вся гопота преспокійно тікатиме від ментів після пограбування чи т.п. а ті не матимуть права переслідувати? Та право відкривати вогонь на поразку якщо не щупинився на втмогу дати, задрало п'яне бидло і їхні випердеші, що гонки влаштовує.
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12.12.2021 19:14 Ответить
Останнім часом саме поліція і є у полі злочинців, що зафіксовано для нащадків. Поліція України - мудозвони
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12.12.2021 19:30 Ответить
дебілко чи що? переслідувати, розумно, можна і треба, а гонки з нариком чи п,яним, це смерть оточуючим. треба переслідувати, вибирати момент і затримувати.
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12.12.2021 19:31 Ответить
Йолоп, а може ще смс-ку надсилати з вимогою зупинитись? Ти дійсно такий дурний, чи прикалуєшся??
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12.12.2021 21:15 Ответить
ти сліпе, чи не вмієш мислити? по рації чи телефону,між мінтами робити коридор щоб направити в тупік, затор, щоб не було куди їхати.
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12.12.2021 21:30 Ответить
а что, мусорам можно в черте города ездить больше 50 км/ч? Откуда у козы баян? Фильмов насмотрелся?
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12.12.2021 19:45 Ответить
Можна,з включеною сиреною і мигалками, а ти крім тік току чимось цікався теж.
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12.12.2021 19:55 Ответить
нельзя. Преследование в черте города это создание угрозы жизни горожанам, что в принципе и произошло. Мусора спровоцировали ДТП
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12.12.2021 20:27 Ответить
Суд Линча отменили...
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12.12.2021 18:55 Ответить
То навєрноє ватнік із Харькова)
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12.12.2021 19:03 Ответить
простите.....******** малолетняя тварь....ну когда уже это всё прекратится с малолетками....мажорами.... наркоманами и алкашами и чиновниками за рулём? мразей вешать... так деревьев получается не хватит на всех этих уродов....((
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12.12.2021 19:11 Ответить
тогда, когда полиция нормальная будет. Это полиция спровоцировала ДТП в черте города, гонки устроила. Раньше гонки в городе были строго запрещены.
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12.12.2021 19:38 Ответить
Втікачів треба зупиняти автоматю чергою , а не ганятися за ними по місту . Це і ефективніше і безпечніше і менш затратно . Ну і при такому підході , кількість дібілів буде стрімко зменшуватись.
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12.12.2021 19:25 Ответить
а помните как коп застрелил подростка, стреляя типа по колесам? и сколько было воя и разборок..
и сколько раз тот коп проклял тот день...
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12.12.2021 19:36 Ответить
Було таке . Бо закон у нас працює не на людей , а проти .
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12.12.2021 19:39 Ответить
желаю тебе встретиться с мусором у которого оружие. Гавкать сразу перестанешь.
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12.12.2021 19:46 Ответить
Рускій, бажаю тобі попасти під колеса обкуреного мажора без прав.
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12.12.2021 21:16 Ответить
задерживать нужно, но с умом, которого нет у молодого поца которий пошел в полицию чтоб ни....уя не делать и косить бабло. на сколько % ты уверен что менты их догоняли чтоб арестовать и оштрафовать а не СРУБИТЬ БАБЛА и отпустить. хочеш ли ты лично получить пулю сидя в такси, если таксист наркокурьер и будет убегать? желаеш ли ты быть раздавленным машиной, за которой гониться придурковатый коп? прочитай, подумай, а потом ответь. только не неси всякую х....йню а дай конкрктный ответ на конкретный вопрос. их у меня к тебе всего три. прошу.......
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12.12.2021 19:27 Ответить
Ліквідувати дібіла можуть в спокійній обстановці , на свілофорі , зовсім інші поліцейські на не поліцейському авто , коли дібіл переконаний що давно відірвався від погоні і веде себе спокійно.
Просто під'їхали і ліквідували. Не наражаючи нікого на небезпеку .
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12.12.2021 19:37 Ответить
а раптом копи переплутають автівку з твоєю?
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13.12.2021 22:10 Ответить
Стратегічно полиция поступила
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12.12.2021 19:28 Ответить
Полицейские совсем охренели! Не хер было догонять в черте города. За авто гоняются, за мопедами гоняются... Твари.
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12.12.2021 19:37 Ответить
Вони думали що ви знаходитесь в багажнику цього авто . Інакше чого б водій втікав ? Хотіли вас визволити .
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12.12.2021 19:43 Ответить
от я, де кому що в танку сидять, це саме пробую пояснити. варіантів піймати море. той самий штучний затор. по рації. вул, марка, мент з палкою зупинив усіх, їхати нема куди, все.
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12.12.2021 19:41 Ответить
По ходу поліція і спровокувала даний інцидент. Чи їм ще і медалями нагородять?
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12.12.2021 20:21 Ответить
та не потрібно розганяти, може то заступник міністра з росс громадянством, від зелупи...
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12.12.2021 20:26 Ответить
когда тупорылые ментярвы перестанут гоняться за нарушителями? камер накупили на миллионы... бараны, у вас есть видеонаблюдение... не остановился мудак-нарушитель, посмотрите по камерам, остановите на управляемом светофоре... а ментярвы как бараны, научившиеся ездить на автогонках в компьютере думают, что могут все...
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13.12.2021 10:17 Ответить
Законодатели хреновы , да приймите уже закон , что если несовершеннолетний попадает в ДТП то уголовную ответственность должен понести и тот кто дал ключи от машины , уверен после этого проблема просто исчезнет !
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13.12.2021 10:29 Ответить
как можно в городе . где кругом люди с детьми устраивать погоню за этим выродком . неужели нельзя было связаться с владельцем машины . чтобы он по телефону остановил подонка или перекрыть улицу другими патрульными машинами . ведь когда началась погоня было понятно что эта тварь на красный не остановится и перед зеброй тоже . спасибо хоть не начали стрелять как в КИЕВЕ в подобной ситуации
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13.12.2021 15:39 Ответить
 
 