РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
8421 посетитель онлайн
Новости Фото За рубежом
15 741 45
Великобритания (4250) награда (1672) военнослужащие (5634)

Украинец Лейси признан лучшим иностранным студентом Королевской военной академии в Великобритании, - посольство. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ За рубежом

Украинец Павел Лейси стал лучшим иностранным студентом Королевской военной академии сухопутных войск в Сандгерсте (Великобритания) и получил особое отличие - "Международный меч".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу посольства Великобритании в Украине.

Каждый год награда присуждается кадету, который продемонстрировал лучшие результаты в учебе. В этом году в академии учились офицеры из 26 различнных стран.

"Награду украинцу вручила Ее Королевское Высочество принцесса Анна на торжественной церемонии во время парада в честь Суверена. Искренне поздравляем Павла с этим важным достижением и желаем новых успехов!" - говорится в сообщении.

Читайте также: Зеленский отметил орденами и медалями десятерых военнослужащих, одного из них посмертно

Украинец Лейси признан лучшим иностранным студентом Королевской военной академии в Великобритании, - посольство 01
Украинец Лейси признан лучшим иностранным студентом Королевской военной академии в Великобритании, - посольство 02
Украинец Лейси признан лучшим иностранным студентом Королевской военной академии в Великобритании, - посольство 03
Украинец Лейси признан лучшим иностранным студентом Королевской военной академии в Великобритании, - посольство 04

Смотрите также: Зеленский присвоил звание Герой Украины добровольцу "Правого сектора" Коцюбайло (Да Винчи). ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+50
Справжньому Українському воїну Лейсі-респект...
показать весь комментарий
12.12.2021 19:30
+43
Красунчик, і вже не перший. Наші вітання !!!
показать весь комментарий
12.12.2021 19:32
+38
Майбутній генерал Збройних Сил України! Справжній генерал, а не гівно, підібране черговим президентом-неуком на помийниці!
показать весь комментарий
12.12.2021 19:37
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Справжньому Українському воїну Лейсі-респект...
показать весь комментарий
12.12.2021 19:30 Ответить
Ось зам. міністра МВС. Диплом хоча б не куплений
показать весь комментарий
12.12.2021 19:33 Ответить
Майбутній генерал Збройних Сил України! Справжній генерал, а не гівно, підібране черговим президентом-неуком на помийниці!
показать весь комментарий
12.12.2021 19:37 Ответить
Генерали України після повернення ЛДНР
показать весь комментарий
12.12.2021 19:42 Ответить
Чому зам,він що тупіше за МонюСтирського ???)))
показать весь комментарий
12.12.2021 19:44 Ответить
Так тримати ,козарлюга !!! Слава Україні! Смерть ворогам! !!!!)))
показать весь комментарий
12.12.2021 19:41 Ответить
ЛЕЙСИ -укроп? Прикольно.
показать весь комментарий
12.12.2021 20:18 Ответить
Лейси-укр?Где мои фаберже
показать весь комментарий
12.12.2021 20:41 Ответить
Та не хахлокацапське бидло, як ти, лайна шматок!
показать весь комментарий
12.12.2021 21:52 Ответить
Отрезали?
показать весь комментарий
13.12.2021 10:45 Ответить
Обрезали.
показать весь комментарий
14.12.2021 03:10 Ответить
Красунчик, і вже не перший. Наші вітання !!!
показать весь комментарий
12.12.2021 19:32 Ответить
Може його прізвище Ласий (Lasy), а не Лейси?
показать весь комментарий
12.12.2021 19:33 Ответить
Леший
показать весь комментарий
12.12.2021 19:57 Ответить
Якби прізвище Ласий, то у латинській (англійській) транскрипції було б Lasyi.
показать весь комментарий
12.12.2021 20:22 Ответить
Може так і є. Це ж також читатиметься як "лейси"
показать весь комментарий
12.12.2021 20:26 Ответить
Майбутній генерал Української армії.
показать весь комментарий
12.12.2021 19:36 Ответить
Э не. НЕ у нас и не при ЗЕ.
У наших генералов свои дети есть. И возможно им даже нравится Квартал-95.

Британской может быть.
показать весь комментарий
12.12.2021 20:59 Ответить
Цікаво, повернеться в Україну чи ні? А якщо так, то надовго?
показать весь комментарий
12.12.2021 19:37 Ответить
........... родину лучше любить издалека
показать весь комментарий
12.12.2021 19:55 Ответить
Молодець!
показать весь комментарий
12.12.2021 19:43 Ответить
Боже!Який красень!
показать весь комментарий
12.12.2021 19:46 Ответить
У москалей таких точно нет
показать весь комментарий
12.12.2021 19:49 Ответить
Почему фамилия такая английская?
показать весь комментарий
12.12.2021 19:51 Ответить
В пості вище він,напевно Ласий


Tommy Lee

Може його прізвище Ласий (Lasy), а не Лейси?
показать весь комментарий
12.12.2021 19:56 Ответить
Щиро вітаю. Пишаюся. Хай щастить. В Україні. В цілоу світі..
показать весь комментарий
12.12.2021 19:53 Ответить
М-да, это вам не тётя Рима
показать весь комментарий
12.12.2021 20:02 Ответить
Гордимся !!! В последнее время практически нет добрых, и положительных новостей.
показать весь комментарий
12.12.2021 20:02 Ответить
Крутой. Поздравляем. Сколько усердия, старания и труда. Звезды с неба не падают.
показать весь комментарий
12.12.2021 20:03 Ответить
Не вернётся
показать весь комментарий
12.12.2021 20:15 Ответить
Под начало четырижды уклониста ЗЕ, разваливающего армию, точно не вернется.
показать весь комментарий
12.12.2021 21:00 Ответить
За прославляння України за її межами Павлу Лейсі Слава!....Тричі!!!
P.S..Ви молодці!
показать весь комментарий
12.12.2021 20:19 Ответить
а стрелять по живым мишеням он может?А прятаться от реальных снайперов и реальных артобстрелов в бревенчатых блиндажах?
показать весь комментарий
12.12.2021 20:27 Ответить
Во Ва не умничай
показать весь комментарий
12.12.2021 21:10 Ответить
Головне, щоб вмів командувати зведеними військами проти москальської орди.
показать весь комментарий
12.12.2021 21:18 Ответить
Ото в главной канализации расии рване
показать весь комментарий
12.12.2021 20:34 Ответить
Когда я в учебке проходил курс молодого бойца, тоже такая выправка была, только форма похуже.
показать весь комментарий
12.12.2021 20:59 Ответить
Сравнивать королевскую академию Великобритании и совковую учебку - это все равно что сравнивать королевский бал и бомжей, бухающих на помойке.
показать весь комментарий
12.12.2021 21:02 Ответить
Ну, строевую и там и там проходят. Я за неделю научился, благодаря сержанту с Украины.
показать весь комментарий
12.12.2021 22:07 Ответить
1. С крыши. С острова. С горы. А про страну говорят ИЗ Украины.

2. В том-то и дело, что пучить глаза и ритмично шагать можно научить и обезьяну. Что и делали в советских учебках.
У военной академии задачи несколько шире.
показать весь комментарий
13.12.2021 01:41 Ответить
Хай береже Вас Матір Божа. Дякую Вашим Батькам за такого сина. Це гордість всієї України.
показать весь комментарий
12.12.2021 21:05 Ответить
Смотри ЧМО зеленое и учись!
показать весь комментарий
13.12.2021 00:16 Ответить
Принцеса Анна особливо вітала. Це добре.
показать весь комментарий
13.12.2021 02:18 Ответить
 
 