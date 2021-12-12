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Украинец Лейси признан лучшим иностранным студентом Королевской военной академии в Великобритании, - посольство. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ За рубежом
Украинец Павел Лейси стал лучшим иностранным студентом Королевской военной академии сухопутных войск в Сандгерсте (Великобритания) и получил особое отличие - "Международный меч".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу посольства Великобритании в Украине.
Каждый год награда присуждается кадету, который продемонстрировал лучшие результаты в учебе. В этом году в академии учились офицеры из 26 различнных стран.
"Награду украинцу вручила Ее Королевское Высочество принцесса Анна на торжественной церемонии во время парада в честь Суверена. Искренне поздравляем Павла с этим важным достижением и желаем новых успехов!" - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+50 Александр Чуднивец f1b95bc0
показать весь комментарий12.12.2021 19:30
+43 Чайка Київ
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показать весь комментарий12.12.2021 19:37
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У наших генералов свои дети есть. И возможно им даже нравится Квартал-95.
Британской может быть.
Tommy Lee
Може його прізвище Ласий (Lasy), а не Лейси?
P.S..Ви молодці!
2. В том-то и дело, что пучить глаза и ритмично шагать можно научить и обезьяну. Что и делали в советских учебках.
У военной академии задачи несколько шире.