Гогилашвили получил гражданство Украины благодаря женитьбе, а в 2019 году фигурировал в уголовном производстве по сбыту наркотиков. ДОКУМЕНТ

Заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили в 2019 году фигурировал в уголовном производстве по сбыту наркотиков и "крышевал" наркоторговцев.

Соответствующую справку обнародовал в Facebook активист Сергей Стерненко, информирует Цензор.НЕТ.

"Добрые люди из полиции (да, и такие там бывают) мне прислали еще по Гогилашвили оперативную справку. Он в 2019 году фигурировал в одном из уголовных производств по сбыту наркотиков и, по словам оперативников, употреблял метадон и "крышевал" наркоторговцев. Также в справке отмечено, что гражданство Украины Гогилашвили получил только в 2015 году благодаря заключению брака", - пишет активист.







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Он убежден, что перед назначением на должность замминистра внутренних дел при проверке эта информация была известна.

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"Аваков, зная это, в 2019 году назначил кадра своим заместителем и дал ему зону ответственности – противодействие наркопреступности. Кажется, Гогилашвили по уровню одиозности может смело соперничать с такими воспитанниками Авакова, как Дейдей и Кива. Последний, кстати, сейчас активно критикует МВД относительно этого скандала. Но почему-то забывает рассказать об Авакове, который Гогилашвили взял себе заместителем. Интересно, а чем сам Кива занимался в 2015 году, когда по указанию Авакова был председателем Департамента противодействия наркопреступности? Уверен, время нам покажет еще немало интересных открытий", - отмечает Стерненко.

Напомним, замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили устроил "разборки" с полицейскими на блокпосту в Краматорске.

После этого глава МВД Денис Монастырский заявил, что будет инициировать дисциплинарное производство по действиям Гогилашвили. К этому времени он также будет отстранен от должности.

Гогилашвили принес извинения за "чрезмерную эмоциональность" во время нападения на полицейского и нецензурную лексику.

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Когда журналисты начали более подробно знакомиться с биографией замминистра, то оказалось, что он женат на секретаре президента Украины Марии Левченко и у них есть общие фото с президентом.

Также стало известно, что он в 1995-2010 годах жил в России и работал помощником боксера и депутата Госдумы Николая Валуева.

12 декабря стало известно, что у Гогилашвили есть действующее российское гражданство.