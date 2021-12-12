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Гогилашвили получил гражданство Украины благодаря женитьбе, а в 2019 году фигурировал в уголовном производстве по сбыту наркотиков. ДОКУМЕНТ

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

Заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили в 2019 году фигурировал в уголовном производстве по сбыту наркотиков и "крышевал" наркоторговцев.

Соответствующую справку обнародовал в Facebook  активист Сергей Стерненко, информирует Цензор.НЕТ.

"Добрые люди из полиции (да, и такие там бывают) мне прислали еще по Гогилашвили оперативную справку. Он в 2019 году фигурировал в одном из уголовных производств по сбыту наркотиков и, по словам оперативников, употреблял метадон и "крышевал" наркоторговцев. Также в справке отмечено, что гражданство Украины Гогилашвили получил только в 2015 году благодаря заключению брака", - пишет активист.

Гогилашвили получил гражданство Украины благодаря женитьбе, а в 2019 году фигурировал в уголовном производстве по сбыту наркотиков 01
Гогилашвили получил гражданство Украины благодаря женитьбе, а в 2019 году фигурировал в уголовном производстве по сбыту наркотиков 02
Гогилашвили получил гражданство Украины благодаря женитьбе, а в 2019 году фигурировал в уголовном производстве по сбыту наркотиков 03

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Гогилашвили получил гражданство Украины благодаря женитьбе, а в 2019 году фигурировал в уголовном производстве по сбыту наркотиков 04

Он убежден, что перед назначением на должность замминистра внутренних дел при проверке эта информация была известна.

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"Аваков, зная это, в 2019 году назначил кадра своим заместителем и дал ему зону ответственности – противодействие наркопреступности. Кажется, Гогилашвили по уровню одиозности может смело соперничать с такими воспитанниками Авакова, как Дейдей и Кива. Последний, кстати, сейчас активно критикует МВД относительно этого скандала. Но почему-то забывает рассказать об Авакове, который Гогилашвили взял себе заместителем. Интересно, а чем сам Кива занимался в 2015 году, когда по указанию Авакова был председателем Департамента противодействия наркопреступности? Уверен, время нам покажет еще немало интересных открытий", - отмечает Стерненко. 

Напомним, замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили устроил "разборки" с полицейскими на блокпосту в Краматорске.

После этого глава МВД Денис Монастырский заявил, что будет инициировать дисциплинарное производство по действиям Гогилашвили. К этому времени он также будет отстранен от должности.

Гогилашвили принес извинения за "чрезмерную эмоциональность" во время нападения на полицейского и нецензурную лексику.

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Когда журналисты начали более подробно знакомиться с биографией замминистра, то оказалось, что он женат на секретаре президента Украины Марии Левченко и у них есть общие фото с президентом.

Также стало известно, что он в 1995-2010 годах жил в России и работал помощником боксера и депутата Госдумы Николая Валуева.

12 декабря стало известно, что у Гогилашвили есть действующее российское гражданство.
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Топ комментарии
+89
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12.12.2021 20:28
+88
Да че нормальный такой зам министра, у Зели каждый второй такой.
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12.12.2021 20:28
+50
Мелко.
С такой биографией ему бы в президенты!
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12.12.2021 20:31
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"Добрые люди из полиции (да, и такие там бывают) мне прислали еще по Гогилашвили оперативную справку. Он в 2019 году фигурировал в одном из уголовных производств по сбыту наркотиков и, по словам оперативников, употреблял метадон и "крышевал" наркоторговцев. Источник: https://censor.net/ru/p3304795

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12.12.2021 21:57 Ответить
"употреблял метадон и "крышевал" наркоторговцев"

24.09.19. В Україні в нелегальному обігу метадону вшестеро більше, ніж у легальному, - співзасновник Міжнародної антинаркотичної асоціації Олександр Гогілашвілі
https://censor.net/ua/r3150063
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14.12.2021 08:30 Ответить
наверное на одной ребухе с зезедентом висел
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12.12.2021 22:00 Ответить
****, повна дискредитація держави.
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12.12.2021 22:01 Ответить
Хіба зелені не обіцяли, що буде ржака?
Але цей Порошенко зовсім втратив береги.
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13.12.2021 20:52 Ответить
І така шобла у цій владі?!...
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12.12.2021 22:09 Ответить
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12.12.2021 22:11 Ответить
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12.12.2021 22:11 Ответить
в МВД один барбершоп?
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12.12.2021 22:12 Ответить
**..ла власти

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12.12.2021 22:13 Ответить
Ай, маладес,****!
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12.12.2021 22:28 Ответить
Украина страна чудес, не перестаю удивляться. Если правильно понял, то какой то не пришей рукав грузиняка, припёрся в Украину с ипеней. Тут продаёт наркотики, женится и становится замминистра. Вот это карьера. Но умным его не назовёшь. Если бы не быковал на блокпосту, то и дальше наслаждался бы жизнью за счёт украинцев.
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12.12.2021 22:29 Ответить
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12.12.2021 22:37 Ответить
Сипатый наркозидент полностью спалился.
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12.12.2021 22:39 Ответить
Так мені не здалось. ще після батду з бутосовим , що Єрмак ще пресухою почав зливати вову ? А сам з послами та з Саліван тусив - перевербувався? Так роздягти й ого в стані нєвмєнямості а потім потягти на гелікптерах на ДНЮХУ Ах да Єрмачок ах прадюСЕР!!!
Ось й Поярков сьогодні натякнув вові не Єрмака ШОСЬ ТАКОЄ знає про нього ...
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12.12.2021 22:39 Ответить
"Кадрьі решают всьо!" (с) Зеленський В.В.
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12.12.2021 23:05 Ответить
А як в народі кажуть "яке дибало, таке й здибало"
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12.12.2021 23:06 Ответить
КУБЛО
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12.12.2021 23:09 Ответить
вова дав кришу наркобандюку своєй дєвачкай памошніцай , а чим той з ним розплачується , ну коли вдало збудуть те, шо перекрили на наркотрафіках ... Там Баканов лєйтєнант ага старшой ... тоже в долях?
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12.12.2021 23:29 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=3GG81JKV3_g&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2


Навіть не уявляєте, як кацапи бажають помножити на нуль свого путлера!!! Так - є путлерлавери, але значна кількість людей - це інші. Я не знаю які, але інші.
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12.12.2021 23:32 Ответить
От нічому люди не вчаться. Хорошиє русскіє бувають тільки в ненауковій фантастиці.
Ось тобі цитата з твого нєтакого Міші:

В своих текстах вы негативно отзываетесь о протестном движении. Что именно в данном случае вызывает ваше неприятие?

К митингам отношусь отрицательно, потому что считаю их пустой тратой времени. Революция должна происходить в головах, а не на площади.

https://web.archive.org/web/20200124151140/https://gaude.ru/news/23009
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13.12.2021 11:08 Ответить
Интиресно... Это в квартале есть мнение?
Ну как может произойти революция в голове против самого себя? Ведь остальным мягко говоря насрать тебе в голову. Ну как Людовик мог сам себе отрубить голову?
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13.12.2021 11:19 Ответить
Бубочка, оно тебе надо?- стремно, проблемно. Прими поболее то, что муж твоей секретарши поставлял - уйди в астрал. И не возвращайся
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12.12.2021 23:35 Ответить
Воры и наркоманы, просто нет слов...
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12.12.2021 23:55 Ответить
А теперь должен вылезти Лещенко и сказать :" Ну и что, сейчас все торгуют наркотиками"😁
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13.12.2021 00:01 Ответить
Какой президент, такие министры с замами и его окружение!
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13.12.2021 00:05 Ответить
- таки так , "керівник" підібрав помічників таких , як і сам ...
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13.12.2021 19:39 Ответить
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13.12.2021 00:12 Ответить
Журналисты,большое вам всем СПАСИБО, и чем больше таких ТВАРЕЙ вы разоблачите,тем не так МРАЧНЕЕ будет выглядеть будущее УКРАИНЫ
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13.12.2021 00:13 Ответить
А кто помнит как МВС подготовило санкции и там оказались добровольцы ?

может это все дела таких замминистра из раши как Гога ?

«Сегодня отменили санкции по 108 людям, которые несправедливо попали в список« воров в законе ». 108! людей, которых орлы Авакова внесли туда незаконно по разным причинам. Некоторые - потому добровольцы, и сработали российские спецслужбы и уж надо было добиться их экстрадиции из Украины в лапы ФСБ. Некоторых - внесли за «бабло» конкуренты по бизнесу, и еще много интересных моментов.

Еще 4,5 месяца назад я начала писать и поднимать эту тему в СМИ, а позже выяснила, что списки было 2 - один, проголосовало СНБО и второй, который подписал Президент. Фальсификация документов состоялась на самом высоком государственном уровне, когда Аваков и Ко убирали из списков реальных воров за деньги, а взамен вносили тех, кого там хотели видеть. Именно так из перечня пропали реальные криминальные авторитеты, а появились добровольцы.«
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13.12.2021 00:57 Ответить
И что, главзебил сделал выводы из этого? НЕТ!
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13.12.2021 01:31 Ответить
- навіть не підберу слів , щоб чітко виразити своє здивування ...
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13.12.2021 19:43 Ответить
А чьому це вас дивуе? дуже очiкувано...або ви iншого чекали?
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13.12.2021 21:35 Ответить
«Чули про сесію комісії ООН, яка визнала канабіс ліками? Так от, Гогілашвілі очолював українську делегацію на тій сесії. І позиція наших представників повністю збігалась з російською. Хоча до його приходу делегація підтримувала рішення про зміну статусу медканабісу на світовому рівні. Але з'явився цей Гогілашвілі і стався розворот на 180 градусів - Україна тепер проти. І лиш наш з вами розголос та тиск змусили делегатів змінити позицію і утриматись, що й стало вирішальним - медканабіс став ліками на рівні цілої планети.

Те, що українську політику у сфері наркотичних речовин очолює цей чорт - неприпустимо. Це було неприпустимо як рік тому, так і на момент його призначення. Чувак на рівному місці отримав високу посаду і став вирішувати аж занадто багато. І все через свою дружину, яка працює на Зеленського ще з часів «95 кварталу». Кінець епохи кумівства, ага.

Ми раді, що Гогілашвілі вчора показав своє справжнє обличчя. Ми раді, що інцидент привернув увагу до його біографії. Раді, що всі заговорили про Росію, Валуєва та інші зашквари.

Ну що ти, Саша? Не впізнали тебе, бідного? Тепер у кожному АТБ ти будеш відомим. Ну і головне питання: хто ж тепер високомірне бидло, Саша?»
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13.12.2021 01:34 Ответить
А ВОТ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ , что депутаты копируют законы раши
«Чули, що Гогілашвілі працював та жив у Росії? Так, життя в цій країні лишає свій відбиток, тож Гогілашвілі просто копіює російські закони. Наприклад, законопроєктом №2784 він хотів «легалізувати» примусове лікування наркозалежних, Це протирічить міжнародним правам людей, хоч Гогілашвілі про права людей дізнався з Росії, там все зрозуміло. Крім того, у цьому законопроєкті була цікава стаття за пропаганду вживання наркотиків.»
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13.12.2021 01:36 Ответить
Звиздец
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13.12.2021 04:42 Ответить
Фууу,Стерненко...то есть это Авакян сам его откопал ,а не зекрыса?так толсто отмазывать зечмо -надо уметь,тем более менты то во всю топят не авакяна,а именно **********)
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13.12.2021 05:19 Ответить
Зрозуміло-порібно лише правильно прилаштувати свого пісюна...
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13.12.2021 05:56 Ответить
Ось і проявилася власне позиція самого Стерненка. 😊 У нього Зєля "нєувінават", а винуватий виключно "підлий Аваков". І Стерненку видно прикро, що Порошенка до Авакова причепити не можна, бо то все-таки антагоністи. 😁 І цей "патріот" начисто забув, що Аваков у союзі з Коломойським спричинилися до "восцарєнія" Зєлєнского в Україні. І звичайно ж Гогілашвілі не є креатурою Авакова і тим паче Порошенка, а є виключно кадром Зєлєнского. Правда в тому, що при такій узурпації влади призначення чи не призначення другана Зєлєнского від Авакова жодним чином не залежало.
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13.12.2021 06:56 Ответить
Я навпаки вже бачу як зеко ***** зможе до цього Гогі приплести Пороха.
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13.12.2021 09:13 Ответить
Если хорошо ,,копнуть,, то в Зе команде можно найти фигурантов пр всем статьям УК - наркоманы, наркоторговцы, педофилы, садисты , зоофилы, воры. Даже наверное экзотика какая нибудь найдётся, как в анекдоте- ,,изнасилование крупного рогатого скота со смертельным исходом..Что , у них есть время заниматься страной и народом? Сомневаюсь. У этих козлов в голове только - побольше украсть, клубы, бабы, кокс,тачки- моральные уроды, клоуны. У подобной публики острый комплекс не полноценности- они , как рабы, возвысившись- должны утверждаться над людьми, компенсируя уродство. Отсюда и 50 раз в интервью ,,я президент,,....
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13.12.2021 07:06 Ответить
один барадатый анал-табу чего стоит))) и ничё доси работает депутатом))) а педофил тоже на работу ходит и улыбается)) не Рада а филиал шапито 95 баканов-костюмер квартал 95 командует СБУ гоги нарко дилер стал великим помощником МВД весёлые времена настали.
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13.12.2021 11:38 Ответить
Стерненко катит бочку на Авакова вернувшегося из Италии поминистрить при следующей власти.
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13.12.2021 07:15 Ответить
А чому поцЗедент не поставив Гогі зам міністра освіти чи мінздрава??
Тому що йому потрібні фахівці!!!
А хто більш досвіченний по наркоті!!!
Тож Зе не лох!!
Знає киди кого всунути
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13.12.2021 07:54 Ответить
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13.12.2021 08:04 Ответить
Превратили Украину в проходной двор. Может быть разномастным "гостям" пора и честь знать? Украинское радушие (без разбору) идет во вред.
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13.12.2021 08:32 Ответить
було б смішно якщо б не було так сумно(с)
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13.12.2021 09:08 Ответить
кожна зелена падлюка чимось зашкварена. інакше не може бути. бо вона зелена падлюка....
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13.12.2021 09:24 Ответить
Нехай отримує. Мене дивує інше:як людина, яка була ніким і яку звати ніяк так запросто могла дістатися до міністерської посади в одному з найважливіших міністерств однієї з найбільших держав Європи? Напевно таки це правда Україна = Гондурас.
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13.12.2021 09:54 Ответить
- тільки у випадку коли "преЗедент" продався запоребрикавим мокшам ...
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13.12.2021 19:49 Ответить
По-моєму, типовий російський гопник...
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13.12.2021 10:01 Ответить
так що злочини котрі були у 2019році це є норма партії ЗЕ.
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13.12.2021 10:21 Ответить
ЛЮмтрувати всіх керівнків
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13.12.2021 10:22 Ответить
Ипать проФфесианал! "Нужный" кадр для Украины. Реформы зели в действии. Никакого кумовства!
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13.12.2021 12:18 Ответить
Вот интересно, а куда подевались все эти "смИтуны" , которые орали "толькониПорошенкоаесличо томыивосмитьом!"?
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14.12.2021 09:58 Ответить
Цікавий момент, Гогі на посаді заступника вже 2 роки, а цікаві факти його біографії вилазять тільки після зашквару на КПП. Стерненко, Береза, Березовець та ін... до 11 грудня цих персон все влаштовувало у ньому?
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14.12.2021 16:22 Ответить
Наркоділка на посаду може призначити тільки наркозалежна людина. Інакше це протирічить здоровому глузду.
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14.12.2021 18:38 Ответить
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