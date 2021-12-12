Гогилашвили получил гражданство Украины благодаря женитьбе, а в 2019 году фигурировал в уголовном производстве по сбыту наркотиков. ДОКУМЕНТ
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия
Заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили в 2019 году фигурировал в уголовном производстве по сбыту наркотиков и "крышевал" наркоторговцев.
Соответствующую справку обнародовал в Facebook активист Сергей Стерненко, информирует Цензор.НЕТ.
"Добрые люди из полиции (да, и такие там бывают) мне прислали еще по Гогилашвили оперативную справку. Он в 2019 году фигурировал в одном из уголовных производств по сбыту наркотиков и, по словам оперативников, употреблял метадон и "крышевал" наркоторговцев. Также в справке отмечено, что гражданство Украины Гогилашвили получил только в 2015 году благодаря заключению брака", - пишет активист.
Он убежден, что перед назначением на должность замминистра внутренних дел при проверке эта информация была известна.
"Аваков, зная это, в 2019 году назначил кадра своим заместителем и дал ему зону ответственности – противодействие наркопреступности. Кажется, Гогилашвили по уровню одиозности может смело соперничать с такими воспитанниками Авакова, как Дейдей и Кива. Последний, кстати, сейчас активно критикует МВД относительно этого скандала. Но почему-то забывает рассказать об Авакове, который Гогилашвили взял себе заместителем. Интересно, а чем сам Кива занимался в 2015 году, когда по указанию Авакова был председателем Департамента противодействия наркопреступности? Уверен, время нам покажет еще немало интересных открытий", - отмечает Стерненко.
Напомним, замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили устроил "разборки" с полицейскими на блокпосту в Краматорске.
После этого глава МВД Денис Монастырский заявил, что будет инициировать дисциплинарное производство по действиям Гогилашвили. К этому времени он также будет отстранен от должности.
Гогилашвили принес извинения за "чрезмерную эмоциональность" во время нападения на полицейского и нецензурную лексику.
Когда журналисты начали более подробно знакомиться с биографией замминистра, то оказалось, что он женат на секретаре президента Украины Марии Левченко и у них есть общие фото с президентом.
Также стало известно, что он в 1995-2010 годах жил в России и работал помощником боксера и депутата Госдумы Николая Валуева.
12 декабря стало известно, что у Гогилашвили есть действующее российское гражданство.
Пожалуйста, подождите...
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24.09.19. В Україні в нелегальному обігу метадону вшестеро більше, ніж у легальному, - співзасновник Міжнародної антинаркотичної асоціації Олександр Гогілашвілі
https://censor.net/ua/r3150063
Але цей Порошенко зовсім втратив береги.
Ось й Поярков сьогодні натякнув вові не Єрмака ШОСЬ ТАКОЄ знає про нього ...
Навіть не уявляєте, як кацапи бажають помножити на нуль свого путлера!!! Так - є путлерлавери, але значна кількість людей - це інші. Я не знаю які, але інші.
Ось тобі цитата з твого нєтакого Міші:
В своих текстах вы негативно отзываетесь о протестном движении. Что именно в данном случае вызывает ваше неприятие?
К митингам отношусь отрицательно, потому что считаю их пустой тратой времени. Революция должна происходить в головах, а не на площади.
https://web.archive.org/web/20200124151140/https://gaude.ru/news/23009
Ну как может произойти революция в голове против самого себя? Ведь остальным мягко говоря насрать тебе в голову. Ну как Людовик мог сам себе отрубить голову?
может это все дела таких замминистра из раши как Гога ?
«Сегодня отменили санкции по 108 людям, которые несправедливо попали в список« воров в законе ». 108! людей, которых орлы Авакова внесли туда незаконно по разным причинам. Некоторые - потому добровольцы, и сработали российские спецслужбы и уж надо было добиться их экстрадиции из Украины в лапы ФСБ. Некоторых - внесли за «бабло» конкуренты по бизнесу, и еще много интересных моментов.
Еще 4,5 месяца назад я начала писать и поднимать эту тему в СМИ, а позже выяснила, что списки было 2 - один, проголосовало СНБО и второй, который подписал Президент. Фальсификация документов состоялась на самом высоком государственном уровне, когда Аваков и Ко убирали из списков реальных воров за деньги, а взамен вносили тех, кого там хотели видеть. Именно так из перечня пропали реальные криминальные авторитеты, а появились добровольцы.«
Те, що українську політику у сфері наркотичних речовин очолює цей чорт - неприпустимо. Це було неприпустимо як рік тому, так і на момент його призначення. Чувак на рівному місці отримав високу посаду і став вирішувати аж занадто багато. І все через свою дружину, яка працює на Зеленського ще з часів «95 кварталу». Кінець епохи кумівства, ага.
Ми раді, що Гогілашвілі вчора показав своє справжнє обличчя. Ми раді, що інцидент привернув увагу до його біографії. Раді, що всі заговорили про Росію, Валуєва та інші зашквари.
Ну що ти, Саша? Не впізнали тебе, бідного? Тепер у кожному АТБ ти будеш відомим. Ну і головне питання: хто ж тепер високомірне бидло, Саша?»
«Чули, що Гогілашвілі працював та жив у Росії? Так, життя в цій країні лишає свій відбиток, тож Гогілашвілі просто копіює російські закони. Наприклад, законопроєктом №2784 він хотів «легалізувати» примусове лікування наркозалежних, Це протирічить міжнародним правам людей, хоч Гогілашвілі про права людей дізнався з Росії, там все зрозуміло. Крім того, у цьому законопроєкті була цікава стаття за пропаганду вживання наркотиків.»
Тому що йому потрібні фахівці!!!
А хто більш досвіченний по наркоті!!!
Тож Зе не лох!!
Знає киди кого всунути