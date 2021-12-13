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Валуев (60) Крым (26016) Березовец (130) Офис Президента (1691) Гогилашвили (75) Левченко Мария (14)

Березовец обнародовал совместное фото Левченко, Гогилашвили и Валуева из Крыма: "Еще одно важное доказательство работы российской кротофермы в ОП". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

В сети опубликовали фото секретарши президента Владимира Зеленского Марии Левченко, ее мужа Александра Гогилашвили, боксера и депутата Госдумы РФ Николая Валуева, сделанное в Крыму в 2012 году.

Данное фото опубликовал политтехнолог Тарас Березовец, передает Цензор.НЕТ.

"Крым 2012 год. На фото Мария Левченко (помощница Зеленского), Николай Валуев (депутат Госдумы РФ) и Александр Гогилашвили. Еще одно важное доказательство работы российской кротофермы в Офисе Президента", - прокомментировал он фото.

Смотрите: Гогилашвили получил гражданство Украины благодаря женитьбе, а в 2019 году фигурировал в уголовном производстве по сбыту наркотиков. ДОКУМЕНТ

Березовец обнародовал совместное фото Левченко, Гогилашвили и Валуева из Крыма: Еще одно важное доказательство работы российской кротофермы в ОП 01

Напомним, замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили устроил "разборки" с полицейскими на блокпосту в Краматорске.

После этого глава МВД Денис Монастырский заявил, что будет инициировать дисциплинарное производство по действиям Гогилашвили. К этому времени он также будет отстранен от должности.

Гогилашвили принес извинения за "чрезмерную эмоциональность" во время нападения на полицейского и нецензурную лексику.

Смотрите также: "Очень х#ево, что ты начальство не узнаешь! Ты что, тупой? Ох#ел?" - появилось еще одно видео разговора Гогилашвили с патрульными в Киеве. ВИДЕО

Когда журналисты начали более подробно знакомиться с биографией замминистра, то оказалось, что он женат на секретаре президента Украины Марии Левченко и у них есть общие фото с президентом.

Также стало известно, что он в 1995-2010 годах жил в России и работал помощником боксера и депутата Госдумы Николая Валуева.

12 декабря стало известно, что у Гогилашвили есть действующее российское гражданство.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+71
собрал всю анти-украинскую сволочь возле себя в рекордно короткие сроки.. - и сам такой
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13.12.2021 09:44
+42
таке враження ніби в Зекоманді є інші....
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13.12.2021 09:42
+34
Дмитро Чекалкин Це Зеленський в Москві "помирає за Крим", поки Порошенко "втрачає Донбас".
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13.12.2021 09:51
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А ти хто таке, щоб критикувати Порошенка ?
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13.12.2021 11:14 Ответить
А ти хто така, щоб це забороняти? Точно такмвалують совкові вчилки, що у них педкорона і вони святі, їх нізя критикувати. Яка особлива індульгенція у Пороха? Малорозвинуті баби, які вирішили з пороха зробити ідола? Здорова критика повина бути, бо саме по причині її відсутності країна в сраці.
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13.12.2021 11:30 Ответить
А ти хто таке, щоб це робити? Ботяра під проксі у драних шкарпетках!

Країна у сраці через розумово відсталих зебілів та кацапських ботів, які їм підгавкують. Як ти та інша нечість під німецьким vpn. От коли Порошенко знову буде президентом, от тоді і будеш його критикувати, а зараз є твій бубочка та його кроти з московіі, от їх і критикуй.
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13.12.2021 12:46 Ответить
Хм, у тебе такий чисто рогульо кугутський когнитивний дисонанс: тобто ти пишеш про дві однакові речі - про 73% мозглих і кацапів 146%номозглих. Тобто ти неосознано визнаєш що їх не відрізнити в коментах і що 73% номозглі реально жителі України. Так при чому тут кацапи, коли своїх дохріна з тобою у купі. А іноземні українці обрали пороха. Що мені робити, не кугуткам хоч які за пороха розказувати. Бо ти як і всі інші з одного постсовкового контейнера випали.
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13.12.2021 13:47 Ответить
Нульофка! Пішло за парєбрік! Там твій совок, там і троль. Мерзота повилазила та випорожняється тут, наче має якесь відношення до України .
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13.12.2021 14:10 Ответить
Як ти точно себе характеризуєш! І сама себе посилаєш ц вфрному напрямку! Обожнюю самокритиків!
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13.12.2021 14:24 Ответить
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13.12.2021 14:57 Ответить
Чо у методичкі більш нічого немає так ти імпровізуеш як школярка? Чи гугл перекладач не справляється і ти паузу смайлами ЩОБ не мовчки заповнюєш?
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13.12.2021 15:11 Ответить
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13.12.2021 15:46 Ответить
Маю відношення до України більше ніж у твоєй кугутській макітрі рощуміння!
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13.12.2021 14:26 Ответить
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13.12.2021 14:58 Ответить
Твій примітивний мощок вже втдохся? Ну що і очикувалося.
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13.12.2021 15:09 Ответить
А що ти баном вважаєш? Спам лише у тебе у браузері приховує комент. Наче тобі вже було пояснено, но ти ж триндичиха.
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13.12.2021 15:13 Ответить
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13.12.2021 15:45 Ответить
Зелю тупо используют, как изделие №2, а они - одноразовые в нормальном обшестве
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13.12.2021 10:59 Ответить
У совку було ізделіє #4
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14.12.2021 17:47 Ответить
Це вже не кротоферма, а просто влада рф, яка сама себе призначає на найвищі державні посади та керує Україною завдяки кловану з 95 кварталу.
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13.12.2021 11:12 Ответить
Шо і планувалося
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13.12.2021 11:21 Ответить
Так Гогі Зелі не перший раз шукає слави! Не признана звізда гебнявого балету. Тсн залила нове відео з обіженним хлебалом.
https://youtu.be/S6-9IwJcBIo
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13.12.2021 11:20 Ответить
Левченко вслід за Гогі.
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13.12.2021 11:33 Ответить
В українців є тепер є свій Гогі. Скоро анекдоти підуть травити.
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13.12.2021 11:42 Ответить
Якщо ви в МВС призначаєте першим заступником ворога ,ну це вже дно,хтось повинен за це відповісти і президент і Авака ви несете персональну відповідальність ,чи думаєте що скоро забудется ?
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13.12.2021 12:20 Ответить
Вроде Зорян Шкиряк говорил золотые слова, повоняют и перестанут
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13.12.2021 12:37 Ответить
Не аваков взял, а зельцман назначил смотрящим за аваковым.
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14.12.2021 01:27 Ответить
А с каких пор зеленое полшестого зельцман стало попередником? Я что-то пропустила?
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14.12.2021 21:00 Ответить
не сметь обзывать сладчайшего предыдущника "зеленое полшестого зельцман"!
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14.12.2021 22:58 Ответить
Тебя спросить забыла, как мне гринпоца называть)))
лечись, ботяра!
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14.12.2021 23:03 Ответить
прекратите обзывать наше ясно солнышко (закатившееся в 2019) гнинпоцем, как вам не стыдно!
ну и правильно вы сами себе о себе написали "лечись, ботяра!"
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14.12.2021 23:06 Ответить
Ваше ясное солнышко, именуемое в народе гринпоцем, к сожалению в 19 закатилось на Банковую и разворовывает сейчас страну!
Узнаю прием подоляковских ублюдков: своих мозгов Бог не дал, только повторяют чужие фразы))) В спам,бот.Больше денег не получишь)))
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15.12.2021 01:07 Ответить
Ты с ошибками, подоляковский ублюдок? написал.
Вот как верно: "Наше ясное солнышко, именуемое в народе гринпоцем, к счастию в 19 скатилось с Банковой, а до этого разворовывало страну!
Узнаю свой собственный прием подоляковского ублюдка: своих мозгов Бог не дал, только повторяю чужие фразы))) В спам, бот. Больше денег не получишь)))"
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15.12.2021 02:41 Ответить
и только не говорите мне что это не явные кандидаты для вербовки.

а потом люди сидят и думают кто сливает инфу.

кто её и его вообще взял на государственные должности? кто за это ответит?
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14.12.2021 12:16 Ответить
Цікаво, а якщо б цей Гогішпілівілі не зашкварився на КПП, ця вся інформація також спливла? Він з 2019 року на посаді заступника, де усі ці Березовці були 2 роки тому? Чому тільки зараз?
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14.12.2021 14:41 Ответить
В мережі опублікували фото секретарки президента Володимира Зеленського Марії Левченко, її чоловіка Олександра Гогілашвілі, боксера та депутата Держдуми РФ Миколи Валуєва, зроблене в Криму в 2012 році. Джерело: https://censor.net/ua/p3304841


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14.12.2021 16:07 Ответить
Хорошая картина. Душевная
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14.12.2021 17:50 Ответить
*****,як це противно....
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16.12.2021 20:10 Ответить
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