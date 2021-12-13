Березовец обнародовал совместное фото Левченко, Гогилашвили и Валуева из Крыма: "Еще одно важное доказательство работы российской кротофермы в ОП". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж
В сети опубликовали фото секретарши президента Владимира Зеленского Марии Левченко, ее мужа Александра Гогилашвили, боксера и депутата Госдумы РФ Николая Валуева, сделанное в Крыму в 2012 году.
Данное фото опубликовал политтехнолог Тарас Березовец, передает Цензор.НЕТ.
"Крым 2012 год. На фото Мария Левченко (помощница Зеленского), Николай Валуев (депутат Госдумы РФ) и Александр Гогилашвили. Еще одно важное доказательство работы российской кротофермы в Офисе Президента", - прокомментировал он фото.
Напомним, замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили устроил "разборки" с полицейскими на блокпосту в Краматорске.
После этого глава МВД Денис Монастырский заявил, что будет инициировать дисциплинарное производство по действиям Гогилашвили. К этому времени он также будет отстранен от должности.
Гогилашвили принес извинения за "чрезмерную эмоциональность" во время нападения на полицейского и нецензурную лексику.
Когда журналисты начали более подробно знакомиться с биографией замминистра, то оказалось, что он женат на секретаре президента Украины Марии Левченко и у них есть общие фото с президентом.
Также стало известно, что он в 1995-2010 годах жил в России и работал помощником боксера и депутата Госдумы Николая Валуева.
12 декабря стало известно, что у Гогилашвили есть действующее российское гражданство.
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Країна у сраці через розумово відсталих зебілів та кацапських ботів, які їм підгавкують. Як ти та інша нечість під німецьким vpn. От коли Порошенко знову буде президентом, от тоді і будеш його критикувати, а зараз є твій бубочка та його кроти з московіі, от їх і критикуй.
https://youtu.be/S6-9IwJcBIo
лечись, ботяра!
ну и правильно вы сами себе о себе написали "лечись, ботяра!"
Узнаю прием подоляковских ублюдков: своих мозгов Бог не дал, только повторяют чужие фразы))) В спам,бот.Больше денег не получишь)))
Вот как верно: "Наше ясное солнышко, именуемое в народе гринпоцем, к счастию в 19 скатилось с Банковой, а до этого разворовывало страну!
Узнаю свой собственный прием подоляковского ублюдка: своих мозгов Бог не дал, только повторяю чужие фразы))) В спам, бот. Больше денег не получишь)))"
а потом люди сидят и думают кто сливает инфу.
кто её и его вообще взял на государственные должности? кто за это ответит?