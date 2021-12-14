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Гогилашвили участвовал в совместных с "оплотовцем" Олейником мероприятиях. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

Александр Гогилашвили принимал участие в совместных с "Оплотом" мероприятиях и пресс-конференциях.

Об этом свидетельствуют фотографии с соответствующих мероприятий, обнародованных на сайте "Миротворец", которые нашел волонтер, председатель Благотворительного фонда "Мир и КО" Мирослав Гай, передает Цензор.НЕТ.

"По Гогилашвили здесь уже всплыло не только российское гражданство... С помощью нейроидентиграфа нашел. Рядом с ним "оплотовец" Олийнык", - рассказал он.

Также смотрите: "Очень х#ево, что ты начальство не узнаешь! Ты что, тупой? Ох#ел?" - появилось еще одно видео разговора Гогилашвили с патрульными в Киеве. ВИДЕО

Отметим, что Гогилашвили работал в общественной организации "Центр здоровой молодежи". Из интервью "Бульвару" бывшего руководителя организации Евгения Нерухи известно, что "Центр здоровой молодежи" сотрудничал с "Оплотом". Время и место проведения мероприятия, в котором участвуют Гогилашвили и Олийнык, не указаны, но, вероятно, речь идет о периоде его работы в "Центре здоровой молодежи" и при сотрудничестве организации с "Оплотом".

Гогилашвили участвовал в совместных с оплотовцем Олейником мероприятиях 01
Гогилашвили участвовал в совместных с оплотовцем Олейником мероприятиях 02
Гогилашвили участвовал в совместных с оплотовцем Олейником мероприятиях 03

Напомним, замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили устроил "разборки" с полицейскими на блокпосту в Краматорске.

После этого глава МВД Денис Монастырский заявил, что будет инициировать дисциплинарное производство по действиям Гогилашвили. К этому времени он также будет отстранен от должности.

Гогилашвили принес извинения за "чрезмерную эмоциональность" во время нападения на полицейского и нецензурную лексику.

Смотрите также: "Очень х#ево, что ты начальство не узнаешь! Ты что, тупой? Ох#ел?" - появилось еще одно видео разговора Гогилашвили с патрульными в Киеве. ВИДЕО

Когда журналисты начали более подробно знакомиться с биографией замминистра, то оказалось, что он женат на секретаре президента Украины Марии Левченко и у них есть общие фото с президентом.

Также стало известно, что он в 1995-2010 годах жил в России и работал помощником боксера и депутата Госдумы Николая Валуева.

12 декабря стало известно, что у Гогилашвили есть действующее российское гражданство.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+88
Жодного дня без "зеленого зашквару"
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13.12.2021 11:22
+54
Короче, СБУ у нас нет ! Ну, как это недоразумение могло стать замминистра !?
Каськив с его лыжным инструктором - детский сад.....
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13.12.2021 11:26
+52
Зебилы, прокомментируйте...
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13.12.2021 11:22
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Страница 2 из 2
Ну Аваков не только его протянул. Вместе с Билецким протянули и российского фсб-ника и неонациста С.Коротких (малюта,боцман) и через нацполицию и нацгвардию пристроили его руководить ! Охраной стратегических обьектов!
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13.12.2021 14:17 Ответить
хАвакову его просто тупо навязали ...- и не более
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13.12.2021 16:01 Ответить
Кончені сєпари

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13.12.2021 14:52 Ответить
все вірно - відкрита "законспірована" фаза почалась після Бухарестського в 2008 му ...- після заяви пУтлера ... в розрізі питання про членство України в НАТО - відмашка пішла по всіх напрямах...
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13.12.2021 16:04 Ответить
и почему мы не в НАТО...?
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13.12.2021 15:28 Ответить
у меня сейчас ощущение появилось, что Путин защищает Зеленского. То бишь все думали, что с началом отопительного сезона и платежки придут большие и будет майдан, а Путин сделал угрозу, чтобы переключить внимание на войну и спасти Зеленского, который вероятно обманщик лестный и актер неплохой, что ему столько поверило людей. А по сути мы видим тоже, что и при Януковиче - окружение все президента - агентура РФ на всех местах власти и органов Украины, а президент крутится, как Янукович и разводит народ. Страшная херня, мне захотелось резко свалить с этой страны ибо просвета не видно в перспективе. РФ со своей агентурой будут просто издеваться над Украиной, просто потому что они на уровне философии по ту сторону добра и зла и у них нету морали и если обычные люди подчиняются принципам добра и зла или правилам морали по религиям и т.п. То эти же вошли в состояние сверх человека и они делают так, как хотят. Мне даже кажется, что Путин не хочет захватить Украину, он хочет ее уничтожить изнутри. Ему нравится просто издеваться над Украиной. Как маленькие дети издеваются над мухами на стекле опаливают им лапки и крылья, так и Путину нравится издеваться над Украиной, просто потому что у него есть такая воля и нет над ним никакой морали. Украина проклята! За всю историю тут пролиты настоящие реки крови и муки прошла страна из самого ящика Пандоры. реально аж не по себе стало.
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13.12.2021 15:34 Ответить
про те, що в Україні немає української влади я тут пишу вже давним-давно! "Українська" влада в реальності кишить москальськими гнидами, крисами і, як тепер модно казати, кротами! І взагалі вся ідея привести до "влади" зелен-ого є повністю москальсько-єврейською. Чи всі забули, як москалі радо лізли обніматись з "братушкамі" влітку 2019-ого зразу після перемоги зелен-ого???
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14.12.2021 10:15 Ответить
туту все просто....... Мы с нимии один нарот.... -))) Таких сотни тысяч, был недавно в Кременчуге, там вообще за ОПСЖ весь город
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14.12.2021 12:23 Ответить
У зелених схоже є якийсь таєний центр відбору дебілів персоналу на державні посади, бо такі "самородки" ще й треба постаратися знайти.
Хоча з іншої сторони, шахрай Беня всучив з Г+Г нам Голобородька і нарід підтримав, ще й **** обрав ************(
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13.12.2021 16:44 Ответить
зеля чмошница, вешайся, с.ка на доверии..
понавыбирали блдй..(
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13.12.2021 17:21 Ответить
в СБУ у нас друг и барыго партнёр зеленского, поэтому они таких не выявляют сейчас, точнее выявляют, но приказано молчать.
Единственное в чём нам повезло, так в том, что эти макаки сами себя палят постоянно
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13.12.2021 17:54 Ответить
Хахаль довголітньої секретарки блазня, сподіваюсь всі зебіли зрозуміли які думки там панують.
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13.12.2021 19:05 Ответить
Зорян Шкіряк, колишній помічник екс-міністра Авакова, щойно в етері "уркаїна24" (в 19:03) заявив, що Олександра Гогілашвілі на посаду заступника міністра внутрішніх справ лобіював особисто Зеленський, що це він дав таку команду Авакову.
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13.12.2021 19:11 Ответить
"...це він дав таку команду Авакову."

І Авакян виконав її із великим задоволенням.
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13.12.2021 23:05 Ответить
В разделе биография на сайте МВД указано только одно место работы - социальный работник общественной организации по лечению наркоманов на протяжении 11 месяцев 2018-19 годов. Других деталей биографии Гогилашвили, кроме работы в общественной организации - нет, прошлое почти полностью покрыто тайной. Одновременно выяснилось, что Гогилашвили получил диплом о высшем образовании только в 45 лет - непосредственно перед назначением замминистра МВД в сентябре 2019 года от какого-то малоизвестного университета, что даёт основания предполагать, что обучение было фиктивным и диплом мог быть куплен специально для оформления на высокую должность.

Гогилашвили большую часть жизни работал в России, где был помощником боксера, а ныне депутата Госдумы РФ Николая Валуева. Обстоятельства его жизни и переезда в Украину неизвестны.

По сути, достоверно известно про Гогилашвили только одно - прибыв в Украину по одним данным в 2010-м, а по другим в 2013 году, он женился на личном секретаре Владимира Зеленского Марии Левченко. И Гогилашвили, судя по многочисленным фото, лично дружит с Зеленским.
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13.12.2021 19:14 Ответить
...Если вдруг выяснится, что невероятная спецоперация утекла к противнику просто потому, что тупая песда без доступа просто сидела на совещании, как на проходном дворе, а потом дома вечером под пельмени рассказала мужу, что там слышала, а тот, чисто потрындеть, в чате под пивко написал своему какому-нибудь дружку в Восточном Бирюлево «прикинь, чё моя-то рассказывает» - и так была похерена спецоперация десятилетия…
А потом ему достался бронеавтомобиль поверженного сотрудника ГУР. - Бабчєнко (стєбьоцца)
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13.12.2021 19:52 Ответить
Отмазывают рыбу поценнее - на букву Е начинаеца. И то, шо ты эту мулю вбрасываешь (и ты не один такой) говорит о многом. Ведь все тут знают, за кого ты топишь и за чьи деньги харчуешься. А так - красивый сьезд - типа ТП сидела, ога, она и слила. а там не не, все борцуны за независимость, плотные, шо грузди в банке. Нашли решение, токо не поможет
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13.12.2021 21:52 Ответить
по рожі гоги видно що рига і анал
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13.12.2021 21:18 Ответить
Выгоните этого лоха, только МВС позорит черт московитый
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14.12.2021 00:58 Ответить
Ну теперь понятно почему ЗЕрмаки так быстро слили Гоги. За ним такой уголовный и кацапский шлейф...

Но это совсем не мешало назначать его замминистра МВД.
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14.12.2021 02:07 Ответить
А кто сказал, что они слили? Они ему другое тёплое местечко найдут. Такие люди для Московии на вес золота.
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14.12.2021 11:30 Ответить
Все по классике.
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14.12.2021 02:11 Ответить
І ця істота була замміністром МВС! Просто вдумайтесь в це!!! І якби не останні зашквари, ніхто навіть і не знав би про його існування!
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14.12.2021 07:23 Ответить
зесранцы вряд ли все это читают, если судя по интеллекту, читать умеют
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14.12.2021 07:35 Ответить
Це треба мати ТАЛАНТ, щоб знайти саме такого ублюдка
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14.12.2021 08:51 Ответить
гавно притягиет гавно...вот и все...
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14.12.2021 20:35 Ответить
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