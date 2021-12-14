Гогилашвили участвовал в совместных с "оплотовцем" Олейником мероприятиях. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Александр Гогилашвили принимал участие в совместных с "Оплотом" мероприятиях и пресс-конференциях.

Об этом свидетельствуют фотографии с соответствующих мероприятий, обнародованных на сайте "Миротворец", которые нашел волонтер, председатель Благотворительного фонда "Мир и КО" Мирослав Гай, передает Цензор.НЕТ.

"По Гогилашвили здесь уже всплыло не только российское гражданство... С помощью нейроидентиграфа нашел. Рядом с ним "оплотовец" Олийнык", - рассказал он.

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Отметим, что Гогилашвили работал в общественной организации "Центр здоровой молодежи". Из интервью "Бульвару" бывшего руководителя организации Евгения Нерухи известно, что "Центр здоровой молодежи" сотрудничал с "Оплотом". Время и место проведения мероприятия, в котором участвуют Гогилашвили и Олийнык, не указаны, но, вероятно, речь идет о периоде его работы в "Центре здоровой молодежи" и при сотрудничестве организации с "Оплотом".

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Напомним, замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили устроил "разборки" с полицейскими на блокпосту в Краматорске.

После этого глава МВД Денис Монастырский заявил, что будет инициировать дисциплинарное производство по действиям Гогилашвили. К этому времени он также будет отстранен от должности.

Гогилашвили принес извинения за "чрезмерную эмоциональность" во время нападения на полицейского и нецензурную лексику.

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Когда журналисты начали более подробно знакомиться с биографией замминистра, то оказалось, что он женат на секретаре президента Украины Марии Левченко и у них есть общие фото с президентом.

Также стало известно, что он в 1995-2010 годах жил в России и работал помощником боксера и депутата Госдумы Николая Валуева.

12 декабря стало известно, что у Гогилашвили есть действующее российское гражданство.