Гогилашвили участвовал в совместных с "оплотовцем" Олейником мероприятиях. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж
Александр Гогилашвили принимал участие в совместных с "Оплотом" мероприятиях и пресс-конференциях.
Об этом свидетельствуют фотографии с соответствующих мероприятий, обнародованных на сайте "Миротворец", которые нашел волонтер, председатель Благотворительного фонда "Мир и КО" Мирослав Гай, передает Цензор.НЕТ.
"По Гогилашвили здесь уже всплыло не только российское гражданство... С помощью нейроидентиграфа нашел. Рядом с ним "оплотовец" Олийнык", - рассказал он.
Отметим, что Гогилашвили работал в общественной организации "Центр здоровой молодежи". Из интервью "Бульвару" бывшего руководителя организации Евгения Нерухи известно, что "Центр здоровой молодежи" сотрудничал с "Оплотом". Время и место проведения мероприятия, в котором участвуют Гогилашвили и Олийнык, не указаны, но, вероятно, речь идет о периоде его работы в "Центре здоровой молодежи" и при сотрудничестве организации с "Оплотом".
Напомним, замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили устроил "разборки" с полицейскими на блокпосту в Краматорске.
После этого глава МВД Денис Монастырский заявил, что будет инициировать дисциплинарное производство по действиям Гогилашвили. К этому времени он также будет отстранен от должности.
Гогилашвили принес извинения за "чрезмерную эмоциональность" во время нападения на полицейского и нецензурную лексику.
Когда журналисты начали более подробно знакомиться с биографией замминистра, то оказалось, что он женат на секретаре президента Украины Марии Левченко и у них есть общие фото с президентом.
Также стало известно, что он в 1995-2010 годах жил в России и работал помощником боксера и депутата Госдумы Николая Валуева.
12 декабря стало известно, что у Гогилашвили есть действующее российское гражданство.
Пожалуйста, подождите...
дебілівперсоналу на державні посади, бо такі "самородки" ще й треба постаратися знайти.
Хоча з іншої сторони, шахрай Беня всучив з Г+Г нам Голобородька і нарід підтримав, ще й **** обрав ************(
понавыбирали блдй..(
Единственное в чём нам повезло, так в том, что эти макаки сами себя палят постоянно
І Авакян виконав її із великим задоволенням.
Гогилашвили большую часть жизни работал в России, где был помощником боксера, а ныне депутата Госдумы РФ Николая Валуева. Обстоятельства его жизни и переезда в Украину неизвестны.
По сути, достоверно известно про Гогилашвили только одно - прибыв в Украину по одним данным в 2010-м, а по другим в 2013 году, он женился на личном секретаре Владимира Зеленского Марии Левченко. И Гогилашвили, судя по многочисленным фото, лично дружит с Зеленским.
А потом ему достался бронеавтомобиль поверженного сотрудника ГУР. - Бабчєнко (стєбьоцца)
Но это совсем не мешало назначать его замминистра МВД.