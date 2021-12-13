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взрывчатка (788) Киевская область (3537) оружие (9381) СБУ (18668)

Разоблачен подпольный цех по изготовлению взрывчатки в Киевской области, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

СБУ проводит комплексные мероприятия по предотвращению и нейтрализации террористических угроз, связанных с незаконным оборотом оружия. В ходе следственно-оперативных действий в Киевской области разоблачен подпольный цех по изготовлению средств поражения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Отмечается, что среди изъятого взрывные устройства на основе тротила, а также огнестрельное оружие с глушителями.

Проверяется информация о возможном использовании средств поражения для совершения терактов.

"Установлено, что противоправную деятельность организовал местный житель, ранее уже осужденный за изготовление самодельной взрывчатки. Подпольную оружейницу оборудовал на территории собственного домовладения в одном из населенных пунктов вблизи столицы. По предварительным данным, готовую продукцию он планировал реализовать через личные связи в криминальных кругах", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что во время обысков по месту жительства злоумышленника правоохранители обнаружили: большое количество тротила и других взрывоопасных веществ, компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств, боевые гранаты с запалами, 10 единиц огнестрельного оружия с глушителями, почти 2 тысячи патронов разного калибра, комплектующие к огнестрельному оружию, станковое и специализированное лабораторное оборудование.

Разоблачен подпольный цех по изготовлению взрывчатки в Киевской области, - СБУ 01
Разоблачен подпольный цех по изготовлению взрывчатки в Киевской области, - СБУ 02
Разоблачен подпольный цех по изготовлению взрывчатки в Киевской области, - СБУ 03
Разоблачен подпольный цех по изготовлению взрывчатки в Киевской области, - СБУ 04
Разоблачен подпольный цех по изготовлению взрывчатки в Киевской области, - СБУ 05
Разоблачен подпольный цех по изготовлению взрывчатки в Киевской области, - СБУ 06
Разоблачен подпольный цех по изготовлению взрывчатки в Киевской области, - СБУ 07
Разоблачен подпольный цех по изготовлению взрывчатки в Киевской области, - СБУ 08

Изъятые средства поражения направлены на экспертизу.

В рамках уголовного производства, начатого по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, злоумышленнику планируют сообщить о подозрении в совершении преступления и избрать меру пресечения.

Продолжается досудебное расследование по установлению всех обстоятельств незаконной деятельности и привлечению к ответственности других лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности Украины.

Смотрите: Агенты ФСБ планировали диверсии в южных регионах Украины: ликвидирован канал поставки взрывчатки из оккупированного Крыма, - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+3
Мабуть це смєтуни. Передрали з МП-40.
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13.12.2021 13:10
+3
Хороший материал в видео блоге

Що робити якщо війна? Як вижити в місті? Кілька порад цивільній людині від проєкту Хлопці з Лісу Ч.1

https://youtu.be/IoukTDvvj_Y
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13.12.2021 13:22
+3
народ как может вооружается
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13.12.2021 13:46
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Готуються до зустрічи з путінцями
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13.12.2021 13:06 Ответить
Не в тому напрямку свої вміння скеровував.
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13.12.2021 13:06 Ответить
так объявите кацапских неонацистов в ответ
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13.12.2021 13:06 Ответить
Мабуть це смєтуни. Передрали з МП-40.
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13.12.2021 13:10 Ответить
Хороший материал в видео блоге

Що робити якщо війна? Як вижити в місті? Кілька порад цивільній людині від проєкту Хлопці з Лісу Ч.1

https://youtu.be/IoukTDvvj_Y
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13.12.2021 13:22 Ответить
ИМХО ближе к STEN
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13.12.2021 13:44 Ответить
Взагалі то, нічого ні від МР, ні від Стена в цьому немає. Западто ускладнений пістолет-кулимет. Тут наглядно показано все те, чого намагаються уникнути справжні інженери. Людина думала, як використати утилізовані частини від калаша і магазини від гумострілів то ж, наліпила "из того, что было". В інтернеті достатньо прикладів простіших зразків. Чим складніше конструкція, тим вона ненадійніша. Хоча, майстерність виконання на колінці похвальна. "Хозяїн" отримає довгоочікуваного спеціаліста, а то все дрібна наркота нідочого не здатна сидить. Цей хоч зможе ножі віртухаям робити в тюремній майстерні. Ато чув що, перевелися на зонах майстри.
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13.12.2021 17:18 Ответить
Призначити директором институту артилерийсько-стрілкового озброєння.
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13.12.2021 13:35 Ответить
Такой человек! И на свободе
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13.12.2021 14:02 Ответить
Та не дай Боже таке отримати на озброєння! Прикіньте скільки тут деталей і порівняйте з тим же Стеном, Беретою чи МАС-10. А це, робочі години, енергія і кілограми сировини витрачені на одиницю виробу. Такий виробництво по вітру пустить.
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13.12.2021 17:23 Ответить
народ как может вооружается
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13.12.2021 13:46 Ответить
А ШО делать? «Таке життя!»
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13.12.2021 13:52 Ответить
А ось, реставрований Браунінг 1900 цікава з історичної точки зору річ. Колекціонери оцінили б, не багато у нас таких зразків.
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13.12.2021 17:32 Ответить
 
 