Разоблачен подпольный цех по изготовлению взрывчатки в Киевской области, - СБУ. ФОТОрепортаж

СБУ проводит комплексные мероприятия по предотвращению и нейтрализации террористических угроз, связанных с незаконным оборотом оружия. В ходе следственно-оперативных действий в Киевской области разоблачен подпольный цех по изготовлению средств поражения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Отмечается, что среди изъятого взрывные устройства на основе тротила, а также огнестрельное оружие с глушителями.

Проверяется информация о возможном использовании средств поражения для совершения терактов.

"Установлено, что противоправную деятельность организовал местный житель, ранее уже осужденный за изготовление самодельной взрывчатки. Подпольную оружейницу оборудовал на территории собственного домовладения в одном из населенных пунктов вблизи столицы. По предварительным данным, готовую продукцию он планировал реализовать через личные связи в криминальных кругах", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что во время обысков по месту жительства злоумышленника правоохранители обнаружили: большое количество тротила и других взрывоопасных веществ, компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств, боевые гранаты с запалами, 10 единиц огнестрельного оружия с глушителями, почти 2 тысячи патронов разного калибра, комплектующие к огнестрельному оружию, станковое и специализированное лабораторное оборудование.

















Изъятые средства поражения направлены на экспертизу.

В рамках уголовного производства, начатого по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, злоумышленнику планируют сообщить о подозрении в совершении преступления и избрать меру пресечения.

Продолжается досудебное расследование по установлению всех обстоятельств незаконной деятельности и привлечению к ответственности других лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности Украины.

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