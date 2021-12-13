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Задержан подозреваемый в подготовке к убийству депутата облсовета в Днепре, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Задержан мужчина, который подозревается в подготовке к убийству депутата Днепропетровского областного совета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, 8 декабря 2021 года в городе Днепр перед офисом депутата областного совета взорвался автомобиль. В салоне авто находился автомат Калашникова с прикрепленным самодельным устройством для его дистанционного приведения в действие. Это позволило подозреваемому, находясь на расстоянии, произвести не менее трех выстрелов в здание. После этого автомобиль взорвался от заранее установленной им легковоспламеняющейся горючей жидкости для уничтожения следов преступления.

Во время обысков по месту жительства мужчины и в его авто обнаружены пистолет и патроны, которые он носил и хранил без предусмотренного законом разрешения.

Задержанный подозревается в подготовке к убийству депутата областного совета, а также в незаконном приобретении, ношении, хранении огнестрельного оружия и боевых припасов (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

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Суд избрал ему безальтернативную меру пресечения - содержание под стражей.

Напомним, ранее сообщалось, что автомат с дистанционным управлением обнаружили в багажнике сгоревшего автомобиля в Днепре.

Задержан подозреваемый в подготовке к убийству депутата облсовета в Днепре, - Офис Генпрокурора 01
Задержан подозреваемый в подготовке к убийству депутата облсовета в Днепре, - Офис Генпрокурора 02
Задержан подозреваемый в подготовке к убийству депутата облсовета в Днепре, - Офис Генпрокурора 03
Задержан подозреваемый в подготовке к убийству депутата облсовета в Днепре, - Офис Генпрокурора 04
Задержан подозреваемый в подготовке к убийству депутата облсовета в Днепре, - Офис Генпрокурора 05
Задержан подозреваемый в подготовке к убийству депутата облсовета в Днепре, - Офис Генпрокурора 06

Автор: Анастасія Потіха
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Да, "киллер" еще тот.
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13.12.2021 14:40 Ответить
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13.12.2021 14:45 Ответить
Похоже на детский муляж. Нижнее фото , уклекислотный огнетушитель с чекой соединён резиновым шлангом с кислородным ( яко бы) баллоном. Это просто какое-то детское недоразумение для "'''спецов""'" СБУ. Ребята ,лапша на уши уже не модно
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13.12.2021 16:16 Ответить
Кусок шланга и верёвочка дополняют картину. Просто треш!
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13.12.2021 16:17 Ответить
Похоже на Устройство для подрыва банкоматов газом
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13.12.2021 17:45 Ответить
не. без луцкого захватчика заложников никак...
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13.12.2021 14:46 Ответить
Чем больше в системе элементов, тем меньше надёжность !
Теория вероятности - она такая.......
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13.12.2021 14:48 Ответить
насмотрелось кинофильмов, но ума не хватило
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13.12.2021 14:48 Ответить
этот что ли?
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13.12.2021 14:48 Ответить
Охосподя, это ещё что за Днепровские "шакалы"?.. Депутат тоже из самых честных и неподкупных персонажей?
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13.12.2021 14:50 Ответить
Ну... если из жопоблока кого вальнуть хотели, или шарийского выродка, то этот человек кристально чист на самом деле.
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13.12.2021 17:20 Ответить
 
 