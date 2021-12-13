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25-я ОВДБр в Авдеевке получила батальонный комплекс видеонаблюдения. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

Пятый президент, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко во время своего визита в Авдеевку передал комплекс батальонного видеонаблюдения 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Порошенко поблагодарил воинов и волонтеров за установку и оснащение всей линии столкновения системой видеоразведки, наблюдения.

"Приборы ночного видения, камеры с большим зумом, которые будут четко отмечать любое движение вражеских сил. Сейчас с учетом повышения напряжения на фронте это еще и дополнительные преимущества. Начали мы это с 10-й горно-штурмовой бригады, которую сменила сейчас 95-я", - сказал лидер "ЕС" и добавил, что вторым этапом стала Авдеевка.

Он отметил, что в Авдеевке другая геометрия, которая используется для видеонаблюдения, другие технические решения более ценны.

"Этот проект стоит миллионы гривен. 50% собирает "Дело общин". На сегодняшний день уже более 5 тысяч украинцев перечислили средства. Это и есть отчет, происходящий с вашими средствами. А 50% перечисляет Фонд Порошенко", - пояснил Порошенко.

По его словам, это означает, что "и у снайперов, привезенных из России, и у российских наемников из ЧВК "Вагнер", и у кадровых российских военнослужащих не будет возможности вести атаки, вести охоту на наших воинов".

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25-я ОВДБр в Авдеевке получила батальонный комплекс видеонаблюдения 01

25-я ОВДБр в Авдеевке получила батальонный комплекс видеонаблюдения 02
25-я ОВДБр в Авдеевке получила батальонный комплекс видеонаблюдения 03
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Топ комментарии
+46
Респект Пороху и ЕС!
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13.12.2021 17:40
+38
Вот же ж барыга!
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13.12.2021 17:35
+32
да, "барыга" еще тот !

"Этот проект стоит миллионы гривен. 50% собирает "Дело общин". На сегодняшний день уже более 5 тысяч украинцев перечислили средства.
А 50% перечисляет Фонд Порошенко",
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13.12.2021 17:51
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Вот же ж барыга!
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13.12.2021 17:35 Ответить
да, "барыга" еще тот !

"Этот проект стоит миллионы гривен. 50% собирает "Дело общин". На сегодняшний день уже более 5 тысяч украинцев перечислили средства.
А 50% перечисляет Фонд Порошенко",
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13.12.2021 17:51 Ответить
От невгамовний ,що не міг якогось щебня закупити ,чи саджанців !!!)))
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13.12.2021 18:09 Ответить
Уж точно не Моника с Дерьмаком. И не ваше зеленое стадо.
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13.12.2021 18:42 Ответить
Точно не из $ 40млн, которые Монике твой хозяин Беня из краденых миллиардов на оффшор отстегнул.
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13.12.2021 18:56 Ответить
знаєм ми еті фонди! бабло чєрєз ніх отмиваєт і в апшори панамскіє пєрєводіт і на Мальдіви катаєтся!
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13.12.2021 21:10 Ответить
Всё никак не может остановиться и продолжает грабить армию?
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13.12.2021 18:02 Ответить
та ти що сам не бачиш! так грабує що аж гай шумить!
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13.12.2021 18:05 Ответить
Да уж, мутный тип ...
Это ж теперь его бухгалтерия по закону имеет право поставить эти 50% себе на уменьшение налога на прибыль и бюджет не дополучит миллионы гривен! А в результате - у приличных людей колоссальный недопил!? Отжыш гад!
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13.12.2021 18:19 Ответить
чьортов клєптоман!
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13.12.2021 18:10 Ответить
Порох та Ірина за смаколики не забули: по ********** на кожного
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13.12.2021 17:36 Ответить
Надеюсь, апельсинки наколоты? Почему говноботы ещё визг не подняли?
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13.12.2021 20:53 Ответить
Респект Пороху и ЕС!
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13.12.2021 17:40 Ответить
а тем временем вавий не лох и давид хламидий ищут нового поставщика
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13.12.2021 17:41 Ответить
Так землячок хламидия как раз и ехал на даунбасс к своим поставщикам, а полицаи и сорвали эту сделку.
Думаешь, что этого кретина бубочка зря сделал замминистром?
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13.12.2021 18:15 Ответить
слухай, в тебе є клон з новеньким ІD,

Kiт Бегемот
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13.12.2021 18:22 Ответить
Не только на Цензоре. Я с этим ником на кацапском издании РосБалт несколько лет опускал фюрера репоедов ***** из Фейсбука. Это питерское издание, и они, также как и я ненавидят ***** . но их тоже прижала гебня, и мой ник Кот Бегемот забанили наглухо. Потом я заходил к ним из твиттера, как сейчас, но они забанили мой айпишник. Так-же и на цензоре сейчас делают. Банят меня тут регулярно.
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13.12.2021 18:32 Ответить
Хреновый у тя ник , Булгаков антиукраинский писатель , почитай пьесу "Дни Турбиных" , там он издевается над украинским языком , конкретно за котов речь шла.
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13.12.2021 18:43 Ответить
Булгаков, в своем припадке русского шовинизма, даже не понял, шо поиздевался заодно и над "вЯЯликим мААгучим", в котором слово, обозначающее морское животное "КИТ", тупо украдено из греческого.
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13.12.2021 18:59 Ответить
я не знаю, але, здається, клон-нік по правилам форуму цензора положено деактивувати, тільки потрібно модеру написати
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13.12.2021 18:52 Ответить
Зваж, буква "K" - в нього з англ.шрифту
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13.12.2021 18:25 Ответить
привезли апельсинки наколотые ненавистью к карликам-президентам по имени Вова
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13.12.2021 17:46 Ответить
Неужели опять будут бороться за президента Порошенко и Зеленский, и конечно Юлия Владимировна со своими бабушками.
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13.12.2021 17:47 Ответить
Как писал Марк Твен: "политики и подгузники должны меняться часто и по одной и той же причине".
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14.12.2021 10:38 Ответить
А поставили би в назві теми прізвище Порошенко, одразу прибігли би і кремлеботи і шмарклеботи
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13.12.2021 17:55 Ответить
Только от одной фамилии Порошенко у найвелычнишой шмаркли начинается неконтролируемая диффузная диарея и бубочка от лютой ненависти жиденько обсирает не только свои портки, а и всю ОПу, а у рыгоаналов, укремлеботов и шмарклеботов начинается истерика.
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13.12.2021 18:41 Ответить
сто пудов пиарится барыга проклятый . нет что бы что то полезное сделать . например видос в поддержку записать или фотки свои из спортзала на Фейсе выложить
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13.12.2021 18:06 Ответить
А шо там найвелычниша ЗЕлена шмаркля, хоть 20 гривень перевел на нашу армию из своего кармана? Или ему Ленка запрещает?
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13.12.2021 18:11 Ответить
у него нема наличмана. он "имеет право" за наш счет боговать.... "поки що" хрипатая крыса
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13.12.2021 18:14 Ответить
Ну не можно матом ,а таке бажання ,аж язик свербить !!!)))
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13.12.2021 18:16 Ответить
Меня и не за мат на 3 дня забанили, а за то, что бубочку обидел, за эту фразу : потому что бубочка слаб головой и умеет только рожи корчить. Клоун, что с него взять. только что из бана вернулся.
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13.12.2021 18:22 Ответить
З легким паром !!!)))
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13.12.2021 18:33 Ответить
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13.12.2021 18:35 Ответить
а заметили, статья вышла в 17:31, а и целых 40 минут на ветке нет ни одного Зебила..
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13.12.2021 18:14 Ответить
они в ступоре вторые сутки. у меня в закладках две страницы твитера отбитых зебаранов. второй день котики и "новости из мира животных"
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13.12.2021 18:15 Ответить
Кстати, порох ехал через тот самый блокпост на котором снимали видео с гоги. И порох остановился и пообщался с патрульными

https://www.youtube.com/watch?v=wY07yd8uG5c
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13.12.2021 19:03 Ответить
и здесь ни одного зебарана
Привет
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13.12.2021 19:21 Ответить
здоров
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13.12.2021 20:22 Ответить
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13.12.2021 20:13 Ответить
Клептоман, раздаёт награбленное.

Героям Слава!!! Слава Украине!!!
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13.12.2021 21:47 Ответить
Любой рыбак знает, что с рыбой приходится делиться хлебом чтобы потом лучше клевала.
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13.12.2021 22:22 Ответить
Ну хоть что то вернулось народу в виде полезной техники. Хотя, до этого, среди порохоботов ходила легенда, что он за свои кровно заработанные построил ПВО Киева вроде бы. Не пожалел миллиардов. Молодец.
А попиариться хватило бы и одного ящика обколотых апельсинов.
Учись Тимошенко, как надо подкупать голоса избирателей!
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14.12.2021 10:36 Ответить
 
 