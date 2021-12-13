25-я ОВДБр в Авдеевке получила батальонный комплекс видеонаблюдения. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж
Пятый президент, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко во время своего визита в Авдеевку передал комплекс батальонного видеонаблюдения 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
Порошенко поблагодарил воинов и волонтеров за установку и оснащение всей линии столкновения системой видеоразведки, наблюдения.
"Приборы ночного видения, камеры с большим зумом, которые будут четко отмечать любое движение вражеских сил. Сейчас с учетом повышения напряжения на фронте это еще и дополнительные преимущества. Начали мы это с 10-й горно-штурмовой бригады, которую сменила сейчас 95-я", - сказал лидер "ЕС" и добавил, что вторым этапом стала Авдеевка.
Он отметил, что в Авдеевке другая геометрия, которая используется для видеонаблюдения, другие технические решения более ценны.
"Этот проект стоит миллионы гривен. 50% собирает "Дело общин". На сегодняшний день уже более 5 тысяч украинцев перечислили средства. Это и есть отчет, происходящий с вашими средствами. А 50% перечисляет Фонд Порошенко", - пояснил Порошенко.
По его словам, это означает, что "и у снайперов, привезенных из России, и у российских наемников из ЧВК "Вагнер", и у кадровых российских военнослужащих не будет возможности вести атаки, вести охоту на наших воинов".
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"Этот проект стоит миллионы гривен. 50% собирает "Дело общин". На сегодняшний день уже более 5 тысяч украинцев перечислили средства.
А 50% перечисляет Фонд Порошенко",
Это ж теперь его бухгалтерия по закону имеет право поставить эти 50% себе на уменьшение налога на прибыль и бюджет не дополучит миллионы гривен! А в результате - у приличных людей колоссальный недопил!? Отжыш гад!
Думаешь, что этого кретина бубочка зря сделал замминистром?
Kiт Бегемот
https://www.youtube.com/watch?v=wY07yd8uG5c
Привет
Героям Слава!!! Слава Украине!!!
А попиариться хватило бы и одного ящика обколотых апельсинов.
Учись Тимошенко, как надо подкупать голоса избирателей!