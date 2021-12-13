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Газ взорвался в жилом доме во Львове, три человека в больнице. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
В жилом доме по ул. Замарстыновской произошел взрыв газа, а затем – пожар.
Об этом сообщили в ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.
"По ул. Замарстыновская, 28 произошел взрыв предварительно бытового газа в квартире на втором этаже трехэтажного жилого дома с последующим возгоранием", - говорится в сообщении.
Трех жителей квартиры доставили в больницу с ожогами средней тяжести. Также пришлось эвакуировать обитателей верхних этажей.
"При тушении пожара произошло подтопление нижних этажей. При необходимости мэрия предложит пострадавшим место для временного отселения", - сообщила заместитель городского головы Львова Ирина Маруняк.
Движение по улице Замарстыновской временно перекрыто.
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