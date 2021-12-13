РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
3979 посетителей онлайн
Новости Фото Происшествия
5 297 9
взрыв (6102) Газ (10095) Львов (4431) ГСЧС (4482)

Газ взорвался в жилом доме во Львове, три человека в больнице. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

В жилом доме по ул. Замарстыновской произошел взрыв газа, а затем – пожар.

Об этом сообщили в ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

"По ул. Замарстыновская, 28 произошел взрыв предварительно бытового газа в квартире на втором этаже трехэтажного жилого дома с последующим возгоранием", - говорится в сообщении.

Трех жителей квартиры доставили в больницу с ожогами средней тяжести. Также пришлось эвакуировать обитателей верхних этажей.

Читайте также: Взрыв бытового газа произошел в многоэтажке в г. Новая Одесса, разрушена угловая часть двух этажей. Информацию о жертвах уточняют, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

"При тушении пожара произошло подтопление нижних этажей. При необходимости мэрия предложит пострадавшим место для временного отселения", - сообщила заместитель городского головы Львова Ирина Маруняк.

Движение по улице Замарстыновской временно перекрыто.

Газ взорвался в жилом доме во Львове, три человека в больнице 01

Газ взорвался в жилом доме во Львове, три человека в больнице 02
Газ взорвался в жилом доме во Львове, три человека в больнице 03
Газ взорвался в жилом доме во Львове, три человека в больнице 04
Газ взорвался в жилом доме во Львове, три человека в больнице 05
Газ взорвался в жилом доме во Львове, три человека в больнице 06
Газ взорвался в жилом доме во Львове, три человека в больнице 07
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Если есть в квартире газ. А что у вас?
показать весь комментарий
13.12.2021 20:28 Ответить
Чо за улица новая? Може то замарстинівська?
показать весь комментарий
13.12.2021 20:37 Ответить
Мєр сильно увлекся политикой,а городом не занимается.В его силах установить газ-контроль на газовых приборах.Особенно у старых людей.
показать весь комментарий
13.12.2021 20:56 Ответить
Та не.. У нас главный Мэр " политик" это Пидалик - речистый.. Хотя какой он "политик", да и "мэр" ,он просто полит информатор по ковиду... ( хотя тоже никудышный). А вот об установке газ- контроля для +65 (70 и т.д.) это вы правильно заметили и это не только нужно сделать во Львове а повсеместно..Газ страшная сила.. приходилось в живую несколько раз видеть и сам взрыв и последствия... Не дай Бог. Бедные люди.
показать весь комментарий
13.12.2021 21:32 Ответить
Как боксера,я Педалика поважаю очень.Об уровне мэра,его умственных и креативных способностях можно судить его экстравагантное предложение посыпать зимние дороги снегом.Ему бы какую нибудь очень почетную представительскую должность ,скажем ,в США,или Германии от Украины.Большую бы роль сыграл.
показать весь комментарий
13.12.2021 21:44 Ответить
Да бокс это его. Как футбол для Шевченко .. а вот когда он полез в политику да еще с Натахой Королевской то в лужу сел ( ну не его это) Что до Кличко.. ну какой он представитель.. умоляю.. Ну где нибудь в олимпийском комитете, я не знаю.. В общем что то связанное со спортом ( и то благодаря его бывшим заслугам) но есть одно но.. тогда бы он предпочел бы родной для него Гамбург.. Ну где то так...
показать весь комментарий
13.12.2021 22:27 Ответить
У ты во Львове снег.
показать весь комментарий
13.12.2021 21:05 Ответить
Замело в нас гарно
показать весь комментарий
13.12.2021 21:38 Ответить
Не зря Богдан и Сольский выбрали львовщину ,тернопольщину,закарпатье зоной своих исключительных интересов.Соя и Кукуруза без полива дают отменные урожаи на лучших землях.В Этом году они успели убраться до осенних дождей и снега,а прошлогодний урожай едва успели убрать к этому апрелю.
показать весь комментарий
13.12.2021 21:48 Ответить
 
 