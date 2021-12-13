Газ взорвался в жилом доме во Львове, три человека в больнице. ФОТОрепортаж

В жилом доме по ул. Замарстыновской произошел взрыв газа, а затем – пожар.

Об этом сообщили в ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

"По ул. Замарстыновская, 28 произошел взрыв предварительно бытового газа в квартире на втором этаже трехэтажного жилого дома с последующим возгоранием", - говорится в сообщении.

Трех жителей квартиры доставили в больницу с ожогами средней тяжести. Также пришлось эвакуировать обитателей верхних этажей.

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"При тушении пожара произошло подтопление нижних этажей. При необходимости мэрия предложит пострадавшим место для временного отселения", - сообщила заместитель городского головы Львова Ирина Маруняк.

Движение по улице Замарстыновской временно перекрыто.











