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Украинский курсант Лейси стал лучшим иностранным кадетом в Академии Сухопутных войск Великобритании. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Украинский курсант Павел Лейси признан лучшим иностранным кадетом в Королевской Академии Сухопутных войск Сандхерст (Великобритания).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВС Украины.

Украинский курсант Лейси стал лучшим иностранным кадетом в Академии Сухопутных войск Великобритании 01

"Вооруженные Силы Украины поздравляют курсанта Павла Лейси с успешным завершением обучения в Королевской Академии Сухопутных войск Сандхерст и награждением Ее Королевским Высочеством Королевской Принцессой Анной Международным мечом как лучшего иностранного кадета", - говорится в сообщении.

Украинский курсант Лейси стал лучшим иностранным кадетом в Академии Сухопутных войск Великобритании 02

Украинский курсант Лейси стал лучшим иностранным кадетом в Академии Сухопутных войск Великобритании 03

Начальник Генерального штаба Британской армии Вооруженных сил Великобритании генерал сэр Марк Карлтон-Смит вручил курсанту Лейси "Медаль Сандхерста" в ознаменование его чрезвычайных достижений как иностранного кадета.

Украинский курсант Лейси стал лучшим иностранным кадетом в Академии Сухопутных войск Великобритании 04

Каждый год награда присуждается кадету, который продемонстрировал лучшие результаты в учебе. В этом году в Академии учились офицеры из 26 разных стран.

Смотрите также: Украинец Лейси признан лучшим иностранным студентом Королевской военной академии в Великобритании, - посольство. ФОТОрепортаж

Украинский курсант Лейси стал лучшим иностранным кадетом в Академии Сухопутных войск Великобритании 05

Как сообщает АрмияИнформ, Лейси уже второй курсант Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, который в последние годы удостоился звания лучшего иностранного кадета Королевской Академии Сухопутных войск Сандхерст. Два года назад это звание заслужил также курсант факультета ракетных войск и артиллерии этого учебного заведения Артем Бараненко.

Украинский курсант Лейси стал лучшим иностранным кадетом в Академии Сухопутных войск Великобритании 06

20-летний Павел Лейси родом из Сумщины, в Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного получает специальность артиллерийского разведчика, учится на 4 курсе. Обучение в Королевской Академии Сухопутных войск Сандхерст длилось почти год, после новогодних праздников курсант Лейси должен вернуться в Украину.
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Топ комментарии
+22
молодець- так тримати-
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13.12.2021 20:52
+16
Да, куда ему с такой фамилией до потомственного запорожского козака Вадика Рабиновича или Шефира с прочими Гогиашвилями.
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13.12.2021 21:52
+15
ЭЛИТА СТРАНЫ!
Это вам не разного рода судимые граждане РФ на должностях замминистра благодаря своей жене - секретутки и прочая швали считающая с чего то себя "золотой молодёжью" аля андруши ющенки и иже с ними.
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13.12.2021 21:49
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молодець- так тримати-
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13.12.2021 20:52 Ответить
Порубаємо кацяпів на капусту.
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13.12.2021 21:02 Ответить
Британец украинского походження?
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13.12.2021 20:55 Ответить
Статья читать или только буква писать?
Место забивай, пока не женат будущий генерал.
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13.12.2021 21:04 Ответить
20-летний Павел Лейси родом из Сумщины, в Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного получает специальность артиллерийского разведчика, учится на 4 курсе. Обучение в Королевской Академии Сухопутных войск Сандхерст длилось почти год, после новогодних праздников курсант Лейси должен вернуться в Украину.

Лишень до кінця дочитати варто.
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14.12.2021 09:22 Ответить
Шо то фамилие ну сильно украинское...
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13.12.2021 20:58 Ответить
Головне, що він - український курсант.
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13.12.2021 21:09 Ответить
Да, куда ему с такой фамилией до потомственного запорожского козака Вадика Рабиновича или Шефира с прочими Гогиашвилями.
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13.12.2021 21:52 Ответить
Чому на восьмий рiк вiйни ми не маємо програми навчання офіцерів та сержантів в найкращих військових навчальних закладах світу?! Чому майбутніх фахових військових навчають совки (або постсовки) за ганебними, вкрай застарілими та не ефективними совєтськими методиками? На виході ми маємо типових радянських "офіцерів" з набором радянських звичок та вірою в"адиннарот"???
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13.12.2021 21:01 Ответить
В Украине уже были достойные выпускники западных учебных заведений и многочисленных курсов, так вот интересно, где они сейчас и на каких командных должностях? А то на фоне Гоги-баринов и подобного эпичного сброда, как-то боязно становится за наше настоящее, а тем более ближайшее будущее
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13.12.2021 21:12 Ответить
Гоги-баринов с зе-царьком воглаве породили мы сами. Нам эту ошибку и исправлять. И чем раньше,тем лучше.
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13.12.2021 21:47 Ответить
Чому - тому що зеееееееееееееееее!
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13.12.2021 21:14 Ответить
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13.12.2021 21:07 Ответить
ну авжеж, спробуйте-но транскрибувати "Ласий" англійською...
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13.12.2021 21:14 Ответить
вот после всех этих королевских церемоний лордов, дома его встретит маленькое и злобное зеленое ЧМО - "нужно просто перестать стрелять!"

- и малоросьня "какаяразница" на каждом шагу..
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13.12.2021 21:24 Ответить
Мне вот одно непонятно.Почему авиакурсантов не направляют в США ,Британию осваивать их авиатехнику?Набор авиакурсантов надо увеличить раз в 5.Дорого? Дорого! Но надо!
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13.12.2021 21:24 Ответить
это кацап не обязательно - чтобы сбивать ваши кацмалёты нужно только ПВО...
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13.12.2021 23:37 Ответить
А у принцессы неплохая фехтовальная осанка. Наверняка на шпагах любого курсанта уложит
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13.12.2021 21:30 Ответить
Замолоду принцеса Анна була наїзницею, брала участь у змаганнях у Києві - https://apostrophe.ua/ua/article/lime/learn/2020-10-23/v-seti-vspomnili-foto-docheri-elizavetyi-ii-v-kieve---a-ved-i-video-gde-ona-padaet-s-loshadi-v-pirogovo/35731

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13.12.2021 21:45 Ответить
Помнится она и на Олимпийских играх выступала
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14.12.2021 15:47 Ответить
ЭЛИТА СТРАНЫ!
Это вам не разного рода судимые граждане РФ на должностях замминистра благодаря своей жене - секретутки и прочая швали считающая с чего то себя "золотой молодёжью" аля андруши ющенки и иже с ними.
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13.12.2021 21:49 Ответить
Наш гавнокомандуючий з таким довгим і гострим ножем до себе б не підпустив!
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13.12.2021 22:10 Ответить
Звичайно не підпустить бо нелох.
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13.12.2021 23:09 Ответить
Ось він цвіт нашої Нації!
Ось такі хлопці мають бути генералами української Армії!
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13.12.2021 22:12 Ответить
Ні, краще висунемо у енерали Рабіновича. Ну шоб "наверняка"...
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13.12.2021 22:38 Ответить
Продублювали новину, але ок.

Павла можна зразу на плакат якийсь військовий.
Вітання та успіхів !
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14.12.2021 07:59 Ответить
Підтримую Вашу пропозицію і поздоровляю цього розумника
ПАВЛА ЛЕЙСІ з такою нагородою! М О Л О Д Ц А !!! Здоровля
тобі хлопче,успіхів та щастя в житті!
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14.12.2021 15:23 Ответить
Колись Британія половину миру тримала.
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14.12.2021 12:29 Ответить
Лейси? Он шотландец?
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14.12.2021 20:16 Ответить
 
 