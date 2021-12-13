Украинский курсант Лейси стал лучшим иностранным кадетом в Академии Сухопутных войск Великобритании. ФОТОрепортаж

Украинский курсант Павел Лейси признан лучшим иностранным кадетом в Королевской Академии Сухопутных войск Сандхерст (Великобритания).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВС Украины.

"Вооруженные Силы Украины поздравляют курсанта Павла Лейси с успешным завершением обучения в Королевской Академии Сухопутных войск Сандхерст и награждением Ее Королевским Высочеством Королевской Принцессой Анной Международным мечом как лучшего иностранного кадета", - говорится в сообщении.

Начальник Генерального штаба Британской армии Вооруженных сил Великобритании генерал сэр Марк Карлтон-Смит вручил курсанту Лейси "Медаль Сандхерста" в ознаменование его чрезвычайных достижений как иностранного кадета.

Каждый год награда присуждается кадету, который продемонстрировал лучшие результаты в учебе. В этом году в Академии учились офицеры из 26 разных стран.

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Как сообщает АрмияИнформ, Лейси уже второй курсант Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, который в последние годы удостоился звания лучшего иностранного кадета Королевской Академии Сухопутных войск Сандхерст. Два года назад это звание заслужил также курсант факультета ракетных войск и артиллерии этого учебного заведения Артем Бараненко.

20-летний Павел Лейси родом из Сумщины, в Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного получает специальность артиллерийского разведчика, учится на 4 курсе. Обучение в Королевской Академии Сухопутных войск Сандхерст длилось почти год, после новогодних праздников курсант Лейси должен вернуться в Украину.