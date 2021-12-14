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Два человека погибли в результате столкновения пассажирского поезда с автомобилем в Ивано-Франковской области, - ГСЧС. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Два человека погибли в ДТП при участии пассажирского поезда и легкового автомобиля в Ивано-Франковской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
13 декабря в 23:32 в ГСЧС поступило сообщение о том, что на железнодорожном переезде в селе Угринов Ивано-Франковского района произошло столкновение пассажирского поезда с легковым автомобилем.
"Спасатели с помощью комбинированного гидроинструмента провели мероприятия по деблокированию из автомобиля двух человек без признаков жизни: мужчины 1992 года рождения и женщины 1985 года рождения", - говорится в сообщении.
Все обстоятельства данного события устанавливаются.
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