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Фото Происшествия
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Два человека погибли в результате столкновения пассажирского поезда с автомобилем в Ивано-Франковской области, - ГСЧС. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Два человека погибли в ДТП при участии пассажирского поезда и легкового автомобиля в Ивано-Франковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Два человека погибли в результате столкновения пассажирского поезда с автомобилем в Ивано-Франковской области, - ГСЧС 01

13 декабря в 23:32 в ГСЧС поступило сообщение о том, что на железнодорожном переезде в селе Угринов Ивано-Франковского района произошло столкновение пассажирского поезда с легковым автомобилем.

Два человека погибли в результате столкновения пассажирского поезда с автомобилем в Ивано-Франковской области, - ГСЧС 02
Два человека погибли в результате столкновения пассажирского поезда с автомобилем в Ивано-Франковской области, - ГСЧС 03

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"Спасатели с помощью комбинированного гидроинструмента провели мероприятия по деблокированию из автомобиля двух человек без признаков жизни: мужчины 1992 года рождения и женщины 1985 года рождения", - говорится в сообщении.

Два человека погибли в результате столкновения пассажирского поезда с автомобилем в Ивано-Франковской области, - ГСЧС 04

Все обстоятельства данного события устанавливаются.

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Адміни, ви б фото хоч замазали. На задньому сидінні схоже хтось є.
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14.12.2021 01:54 Ответить
Не треба, хай дивляться і думають, чи треба так поспішати перед потягом.
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14.12.2021 09:18 Ответить
За кермом була жінка
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14.12.2021 10:46 Ответить
Похоже за рулем была женщина.
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14.12.2021 05:48 Ответить
Дебіл за кермом був, ото і вся причина!
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14.12.2021 07:24 Ответить
 
 