Два человека погибли в результате столкновения пассажирского поезда с автомобилем в Ивано-Франковской области, - ГСЧС. ФОТО

Два человека погибли в ДТП при участии пассажирского поезда и легкового автомобиля в Ивано-Франковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

13 декабря в 23:32 в ГСЧС поступило сообщение о том, что на железнодорожном переезде в селе Угринов Ивано-Франковского района произошло столкновение пассажирского поезда с легковым автомобилем.





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"Спасатели с помощью комбинированного гидроинструмента провели мероприятия по деблокированию из автомобиля двух человек без признаков жизни: мужчины 1992 года рождения и женщины 1985 года рождения", - говорится в сообщении.

Все обстоятельства данного события устанавливаются.