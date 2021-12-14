РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
22354 посетителя онлайн
Фото Происшествия
2 692 12
ДТП (7279) Луганщина (4977) Нацполиция (14702) Погукай (33)

ДТП с участием пассажирского микроавтобуса в Луганской области: 1 пассажир погиб, 7 человек травмированы, - полиция. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Сегодня, 14 декабря, в 6:40 утра в Старобельском районе Луганской области недалеко от с. Орехово, на трассе Чугуев-Меловое произошло ДТП с участием пассажирского микроавтобуса.

Об этом сообщила в фейсбуке пресс-секретарь Нацполиции Луганской области Татьяна Погукай, информирует Цензор.НЕТ.

По предварительной информации, водитель не учел дорожную обстановку (гололедица) и допустил выезд на обочину.

"В результате дорожно-транспортного происшествия один пассажир погиб, водитель и шестеро пассажиров получили телесные повреждения. Два пассажира госпитализированы, другим пострадавшим оказана помощь на месте происшествия", - говорится в сообщении.

На месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции и экстренные службы.

Также смотрите: Два человека погибли в результате столкновения пассажирского поезда с автомобилем в Ивано-Франковской области, - ГСЧС. ФОТО

ДТП с участием пассажирского микроавтобуса в Луганской области: 1 пассажир погиб, 7 человек травмированы, - полиция 01
ДТП с участием пассажирского микроавтобуса в Луганской области: 1 пассажир погиб, 7 человек травмированы, - полиция 02
ДТП с участием пассажирского микроавтобуса в Луганской области: 1 пассажир погиб, 7 человек травмированы, - полиция 03
ДТП с участием пассажирского микроавтобуса в Луганской области: 1 пассажир погиб, 7 человек травмированы, - полиция 04

ДТП с участием пассажирского микроавтобуса в Луганской области: 1 пассажир погиб, 7 человек травмированы, - полиция 05

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
 Поддержать Цензор.НЕТ
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Продолжаем калечить людей в переделанных скотовозах... Украина, это даже не Африка!
показать весь комментарий
14.12.2021 09:15 Ответить
И что Вас побудило сделать вывод что эта скотовозка переделанная???? И не поделитесь своими умозаключениями, как переделанные скотовозки влияют на аварийность???
показать весь комментарий
14.12.2021 09:40 Ответить
Судя по повреждениям тут причина трагедии в том, что не пристёгнуты ремнями безопасности были. Да, в автобусах тоже надо пристёгиватся.
показать весь комментарий
14.12.2021 10:55 Ответить
Причина в том, что водитель мозг дома забыл, да и резина не факт, что зимняя.
показать весь комментарий
14.12.2021 11:37 Ответить
1. проверить резину
2. проверить скорость
3. проверить ремни безопасности
4. состояние водителя - как долго без отдыха за рулем.
показать весь комментарий
14.12.2021 13:31 Ответить
Ну так вали в Африку, там якраз тебе чекають.
показать весь комментарий
14.12.2021 11:00 Ответить
так а шо? они со своим ковидом сделали нелегальные перевозки на повозках...
показать весь комментарий
14.12.2021 09:31 Ответить
Люди привыкли ездить по танкодромам, а тут вдруг отремонтировали дороги и сразу газ в пол и попёр-бобёр.
показать весь комментарий
14.12.2021 10:07 Ответить
Новая дорога в первую зиму вообще каток. Устойчивость как на мокром линолеуме.
показать весь комментарий
14.12.2021 11:01 Ответить
Там был не танкодром, а противотанковое направление)))
Известная дорога.
показать весь комментарий
14.12.2021 11:20 Ответить
ее совсем недавно отремонтировали.
водители попросту отвыкли ездить по нормальным дорогам.

а нормальная дорога ночью после дождя - как стекло.
показать весь комментарий
14.12.2021 13:32 Ответить
Я и на писал БЫЛО направление.
За 14-15-е года, разбили вщент.
И про ремонт знаю.
Но там ещё одно НО существует)))
Эта дорога, самое прямое и короткое направление "контрабаса" на парашостан. Уж сколько вывозилось и вывозится товара со Старобельска в Меловое и далее, можно поэмы писать. Сколько ловили и давили, не пересчитать... Про стрельбу, промолчим.
Вот из-за хорошего теперь качества дороги, грузопоток увеличился ещё больше. А раз так, то и гнать можно. БАБЛО РУЛИТ. А в тех краях, кроме "контрабаса", и ничем практически не занимаются (обработка полей - не в счёт, там другие правила от НИБУЛОНа).
показать весь комментарий
14.12.2021 13:46 Ответить
 
 