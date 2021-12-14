ДТП с участием пассажирского микроавтобуса в Луганской области: 1 пассажир погиб, 7 человек травмированы, - полиция. ФОТОрепортаж

Сегодня, 14 декабря, в 6:40 утра в Старобельском районе Луганской области недалеко от с. Орехово, на трассе Чугуев-Меловое произошло ДТП с участием пассажирского микроавтобуса.

Об этом сообщила в фейсбуке пресс-секретарь Нацполиции Луганской области Татьяна Погукай, информирует Цензор.НЕТ.

По предварительной информации, водитель не учел дорожную обстановку (гололедица) и допустил выезд на обочину.

"В результате дорожно-транспортного происшествия один пассажир погиб, водитель и шестеро пассажиров получили телесные повреждения. Два пассажира госпитализированы, другим пострадавшим оказана помощь на месте происшествия", - говорится в сообщении.

На месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции и экстренные службы.

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