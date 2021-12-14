ДТП с участием пассажирского микроавтобуса в Луганской области: 1 пассажир погиб, 7 человек травмированы, - полиция. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Сегодня, 14 декабря, в 6:40 утра в Старобельском районе Луганской области недалеко от с. Орехово, на трассе Чугуев-Меловое произошло ДТП с участием пассажирского микроавтобуса.
Об этом сообщила в фейсбуке пресс-секретарь Нацполиции Луганской области Татьяна Погукай, информирует Цензор.НЕТ.
По предварительной информации, водитель не учел дорожную обстановку (гололедица) и допустил выезд на обочину.
"В результате дорожно-транспортного происшествия один пассажир погиб, водитель и шестеро пассажиров получили телесные повреждения. Два пассажира госпитализированы, другим пострадавшим оказана помощь на месте происшествия", - говорится в сообщении.
На месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции и экстренные службы.
Пожалуйста, подождите...
2. проверить скорость
3. проверить ремни безопасности
4. состояние водителя - как долго без отдыха за рулем.
Известная дорога.
водители попросту отвыкли ездить по нормальным дорогам.
а нормальная дорога ночью после дождя - как стекло.
За 14-15-е года, разбили вщент.
И про ремонт знаю.
Но там ещё одно НО существует)))
Эта дорога, самое прямое и короткое направление "контрабаса" на парашостан. Уж сколько вывозилось и вывозится товара со Старобельска в Меловое и далее, можно поэмы писать. Сколько ловили и давили, не пересчитать... Про стрельбу, промолчим.
Вот из-за хорошего теперь качества дороги, грузопоток увеличился ещё больше. А раз так, то и гнать можно. БАБЛО РУЛИТ. А в тех краях, кроме "контрабаса", и ничем практически не занимаются (обработка полей - не в счёт, там другие правила от НИБУЛОНа).