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Фото Политика Украины
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взятка (5748) коррупция (8130) Укроборонпром (1164) ГБР (2143)

Один из руководителей предприятия "Укроборонпрома" требовал 80 тыс. грн у иностранной компании за "помощь" в экспорте деталей пулемета в обход контроля, - ГБР. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении заместителю гендиректора одного из государственных предприятий концерна "Укроборонпром", который просил у представителя иностранной компании более 80 тысяч гривен за "услугу".

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.

"Должностное лицо обещало за эти деньги посодействовать иностранному обществу оборонной промышленности в получении положительного ответа для экспортной операции. В частности, он гарантировал влияние на Государственную службу экспортного контроля Украины относительно предоставления письма-разъяснения о том, что якобы одна из деталей к пулемету не является товаром военного и двойного назначения и не подлежит экспортному контролю", - говорится в сообщении.

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Чиновник задержан, ему уведомлено о подозрении в порядке ч. 1 статьи 369 УКУ (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) и статье 190 УКУ (мошенничество).

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества

Подозреваемому избрана мера пресечения – личное обязательство.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Киевская городская прокуратура, оперативное сопровождение – ГБР.

Один из руководителей предприятия Укроборонпрома требовал 80 тыс. грн у иностранной компании за помощь в экспорте деталей пулемета в обход контроля, - ГБР 01
Один из руководителей предприятия Укроборонпрома требовал 80 тыс. грн у иностранной компании за помощь в экспорте деталей пулемета в обход контроля, - ГБР 02
Один из руководителей предприятия Укроборонпрома требовал 80 тыс. грн у иностранной компании за помощь в экспорте деталей пулемета в обход контроля, - ГБР 03
Один из руководителей предприятия Укроборонпрома требовал 80 тыс. грн у иностранной компании за помощь в экспорте деталей пулемета в обход контроля, - ГБР 04
Один из руководителей предприятия Укроборонпрома требовал 80 тыс. грн у иностранной компании за помощь в экспорте деталей пулемета в обход контроля, - ГБР 05

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Топ комментарии
+5
На фото явно не украинец . Опять грузин Гога ? 😀
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14.12.2021 09:31
+5
Удивительно.
При Порохе завозили необходимые и отсутствующие в Украине запчасти даже из РФ, а при ЗЕ стали обкладывать данью украинские запчасти.
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14.12.2021 09:42
+3
Да хоть на Чукотку. Лишь бы поскорее и со всей его кодлой. В новой ВР не должно остаться ни одного члена СН.
Даже с жопоблоком можно мириться, как к неизбежным и уже заклеймленным злом, но только не с этими прохвостами.
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14.12.2021 09:52
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На фото явно не украинец . Опять грузин Гога ? 😀
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14.12.2021 09:31 Ответить
И второе, мол, иностранная компания - не с каазлабада часом? Тогда все сходится... Янелох кагбе и не лох... все"диджитализируется" четко по пыня-методичке , на всех уровнях идет замена руководителей на временщиков еще тех вреимен и народов.
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14.12.2021 09:43 Ответить
а ми то думали куди ж Гогілашвілі "перепризначать")))а ось де він "опинився")))
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14.12.2021 09:34 Ответить
80 тисяч - копійки у порівнянні з мільйонами Зе-банди.
ДБР Сухачова - кишенькове бюро ОП.
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14.12.2021 10:51 Ответить
а на стене и на полочках стеклянных сколько дипломов, вымпелов, грамот, кубков!!! молодец какой!!!!
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14.12.2021 09:39 Ответить
Это свинярчук зеленского
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15.12.2021 14:32 Ответить
Удивительно.
При Порохе завозили необходимые и отсутствующие в Украине запчасти даже из РФ, а при ЗЕ стали обкладывать данью украинские запчасти.
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14.12.2021 09:42 Ответить
Тю, для меня ща самый актуальный вопрос, трон уже зашатался, клоуну тоже дадут чухнуть на Ростов.
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14.12.2021 09:46 Ответить
Да хоть на Чукотку. Лишь бы поскорее и со всей его кодлой. В новой ВР не должно остаться ни одного члена СН.
Даже с жопоблоком можно мириться, как к неизбежным и уже заклеймленным злом, но только не с этими прохвостами.
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14.12.2021 09:52 Ответить
У квартальщиків борода для солідності... І не біда, що мізків немає, а в штанах ще з 2014 року лайно, очі засцяні... Головне борода і нахабство!
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14.12.2021 09:47 Ответить
Эти все грузинские зашквары наталкивают на мысль , не Саакашвили ли поставлял бубе своих пыниных протеже.
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14.12.2021 09:48 Ответить
Та ну вы шо??? От это новость!!! Третий день жду, когда же ДБР займётся **@лом и его жинкой, помощницей Зели. Но, походу, с ними всё ок. По краю Зеля ходит, ой, по краю.
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14.12.2021 09:51 Ответить
Гендиректор нюх потерял, забыл кто кресло ему предоставил...
Хапуга, делится надо!
PS: А где ещё $500, на столе только ₴67000?
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14.12.2021 10:34 Ответить
И снова бородатая срань....где, на каком мусорнике таких подбирают???
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14.12.2021 12:07 Ответить
 
 