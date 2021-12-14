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"Не слышишь ФОПов - теряешь рейтинг": предприниматели пикетировали Раду с требованием сохранения "упрощенки". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Сегодня, 14 декабря, в правительственном квартале в центре Киева проходила акция протеста предпринимателей.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Митингующие пикетировали Верховную Раду и Кабинет Министров. В ходе акции блокировалось движение по ул. Грушевского. Митингующие жгли файеры, держали флаги с символикой объединений ФЛП и плакаты со своими лозунгами. Их главное требование касается принятия законопроекта №5866-1, направленного на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности.

Не слышишь ФОПов - теряешь рейтинг: предприниматели пикетировали Раду с требованием сохранения упрощенки 01

Не слышишь ФОПов - теряешь рейтинг: предприниматели пикетировали Раду с требованием сохранения упрощенки 02
Не слышишь ФОПов - теряешь рейтинг: предприниматели пикетировали Раду с требованием сохранения упрощенки 03
Не слышишь ФОПов - теряешь рейтинг: предприниматели пикетировали Раду с требованием сохранения упрощенки 04
Не слышишь ФОПов - теряешь рейтинг: предприниматели пикетировали Раду с требованием сохранения упрощенки 05
Не слышишь ФОПов - теряешь рейтинг: предприниматели пикетировали Раду с требованием сохранения упрощенки 06
Не слышишь ФОПов - теряешь рейтинг: предприниматели пикетировали Раду с требованием сохранения упрощенки 07
Не слышишь ФОПов - теряешь рейтинг: предприниматели пикетировали Раду с требованием сохранения упрощенки 08
Не слышишь ФОПов - теряешь рейтинг: предприниматели пикетировали Раду с требованием сохранения упрощенки 09
Не слышишь ФОПов - теряешь рейтинг: предприниматели пикетировали Раду с требованием сохранения упрощенки 10
Не слышишь ФОПов - теряешь рейтинг: предприниматели пикетировали Раду с требованием сохранения упрощенки 11
Не слышишь ФОПов - теряешь рейтинг: предприниматели пикетировали Раду с требованием сохранения упрощенки 12
Не слышишь ФОПов - теряешь рейтинг: предприниматели пикетировали Раду с требованием сохранения упрощенки 13
Не слышишь ФОПов - теряешь рейтинг: предприниматели пикетировали Раду с требованием сохранения упрощенки 14

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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Топ комментарии
+30
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14.12.2021 16:11
+23
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14.12.2021 16:13
+22
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14.12.2021 16:12
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14.12.2021 16:11 Ответить
😀
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14.12.2021 16:12 Ответить
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14.12.2021 16:12 Ответить
Когда тёмный вечер наступает вдруг. Когда кушать нечего тебе, мой друг, Если ты от жизни в нищете устал, Может вспомнишь, тормоз - за кого голосовал?!

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15.12.2021 10:06 Ответить
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14.12.2021 16:13 Ответить
І шо, почув?
А як голосували, як голосували. Боже! Як голосували за нього.
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14.12.2021 18:56 Ответить
Жидкувато...
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14.12.2021 16:14 Ответить
Остальная масса сидит перед телевизорами чтобы не пропустить как садят Петю...
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14.12.2021 16:30 Ответить
сидит перед телевизорами на бутылке
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14.12.2021 16:34 Ответить
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14.12.2021 16:49 Ответить
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14.12.2021 16:37 Ответить
Все просто - Гетьманцев теоретик для украинского народа
а вот ШУФРИЧ уже практик 😀
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14.12.2021 16:15 Ответить
За что боролись, на то и напоролись !
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14.12.2021 16:16 Ответить
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14.12.2021 16:17 Ответить
🐑🐐🐏🐲🐸🤡🤢 73% , КУШАЙ ТЕ !!!
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14.12.2021 16:37 Ответить
ФОПов никто не слышит.... ФОПы кормят Украину... Где-то я это уже слышал....
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14.12.2021 16:17 Ответить
Многие формы вынуждены работать фопами потому у государства нет рабочих мест.
А вы попробуйте получить кредит в банке на развитие малого бизнеса и узнаете как легко быть фопом в Украине.
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14.12.2021 17:37 Ответить
Может Вам рассказать как мне ТРУДНО и как я ВЫНУЖДЕН платить НДС? Или Вам рассказать как я ВЫНУЖДЕН сейчас опять платить минималку в пенсионный фонд, благодаря такой форме собственности как ФОП. Или рассказать как дегенераты, которым посвящена данная статья, лишила будущего в этой стране моих детей?
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14.12.2021 17:45 Ответить
Все Зеленскіе робяти економию ведут, жопу пальцев вытирают а бумагу берегут.
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14.12.2021 16:17 Ответить
Думать надо было до 21.04.2019.
Разбросали камни - теперь собирайте. За все приходится платить...

И да - ЗЕленый уй вам на воротник и новые подати от Гетманцева.
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14.12.2021 16:20 Ответить
За що боролись, на те і напоролись. Їжте, не обляпайтесь.
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14.12.2021 16:22 Ответить
😆
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14.12.2021 16:24 Ответить
Які знайомі зелені прапори! 😁 Наголосували? Їж-те! - Зєля! Зєля! Зєля!
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14.12.2021 16:26 Ответить


kowalskydonetsk


@kowalskydonetsk

·
8 ч



Цены на молоко в Украине стали одними из самых высоких в Европе! Сахар дороже чем в Германии, подсолнечное масло одно из самых дорогих….куда мы катимся?
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14.12.2021 16:27 Ответить
Зато без Пети катимся!
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14.12.2021 16:32 Ответить
Уже приехали , осталось референдум провести и узаконить !
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14.12.2021 16:39 Ответить
Это уже хорошо и без таких покатимся.
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14.12.2021 16:50 Ответить
То ось вона незліченна кількість смєтунів !!! Смакуйта що замовляли ,не обляпайтеся !!!))))
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14.12.2021 16:35 Ответить
Щоб створити одне робоче місце держава витрачає мінімум 15 тис. дол...( Це приміщення, навчання, основні засоби, оборотні кошти....) А Ці ж люди створили самі для себе робочі місця, без допомоги держави, часто вони мають кучу кредитів, які взяли для розвитку "ризикового" в Україні бізнесу...Вони сплачують митний збір, податки в бюджет та пенсійний фонд.... ( Тут не має "магнатів", тут звичайні пересічні українці)!!! І Якщо державі не потрібен малий бізнес ( а в Польщі на такий бізнес припадає 80% економіки) , то ці люди просто стануть на біржу праці ...
Всі розуміють, що конторі Клоуна на українців і на Україну "положити" як на Рояль ... Але думаю, що коли цю зелену шушеру будуть гнати на Ростов, то українці це їм все згадають - і про епоху бідності, і про епоху брехні, і про "садити будемо" і тисячі їхніх зрад. ..
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14.12.2021 16:36 Ответить
В Україні всі бізнеси ризикові ,якщо ти не родич якоїсь високопосадової гниди !!!)))
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14.12.2021 16:40 Ответить
Можно подробнее про рабочие места, которые создает гос-во за 15 тис. дол. и про митний сбор, который платят ФОПы, я пока попкорна сбегаю куплю!
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14.12.2021 16:40 Ответить
Мета,"Лишьби не Порошенко" ,здійснилася ,то чим знов незадоволені ???)))
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14.12.2021 16:37 Ответить
Хочу обратить Ваше внимание , что под ФОП рыли все власти - и Юля, и Южанина ( бухгалтер Пороха)и теперь теоретик Гетьманцев . Все не знают как наложить лапу на деньги ФОП.

в Словакии ФОП платит в месяц 200 евро ( это 5% от условного дохода) и ни в чем себе не отказывает .
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14.12.2021 16:45 Ответить
Не знаю, как там у вас в Словакии, а вот в Чехии кассы для местных фопов через год. Если в очередной раз не отложат
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14.12.2021 16:52 Ответить
Я пам"ятаю ці наїзди ще з часів СРСР ,як раділи обкладаючи податками перших кооператорів !!!)))
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14.12.2021 17:11 Ответить
У меня магазин - павилион!!! Я работаю сам !!! Электричество по 5 гр , аренда, 3 тыс в мес. я плачу налог, оброт до 1 млн гр. в год!!! Я не хочу идти в АТБ грузчиком!!!!
Чего вам от меня еще надо?
В РФ селянам запретили забой скота в домашних условиях, людям теперь надо везти скатину на убой за десятки км!!! А многие мясокомбинаты и не имеют уже забойных цехов , ведь все закупают глубокую заморозку за границей!!!
ОТСТАНЬТЕ!!!!! Мы платим - а не просим !!! Это уже что то!!!
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14.12.2021 16:38 Ответить
Кокаин и шлюхи удовольствия не из дешевых, поэтому никто от вас не отстанет... это не барыга, который вас обворовывал...
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14.12.2021 16:52 Ответить
Ясно!!!! Ну и ладно!!!
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14.12.2021 16:55 Ответить
"Фактуру" даси - стосовно заборони "забоя скота в домашних условиях"? Бо на практиці (особливо в Росії) - "голий піз**ж!" При Сталіні в Україні умудрялися обходить вимогу здавать шкіру свинячу в заготконтори (якщо треба - розкажу технологію) а зараз? Коли дільничний в села раз у місяць приїжджає? ти кому "лапшу на вуха вішаєш"?
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14.12.2021 17:10 Ответить
Пакуй чемоданы и тикай пока не поздно, я вот уже тоже собираюсь, в этой стране толку не будет
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14.12.2021 17:17 Ответить
Давайте, пацаны, на помидорах в Польше встретитесь.... Только большая просьба - на выборы назад не приезжайте, пожалуйста!
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14.12.2021 17:26 Ответить
В Польше делать особо нечего, можно в Канаду и в Штаты при желании переехать на пмж и вполне легально
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14.12.2021 17:33 Ответить
Нет я уже приехал!!!! Я тут буду!!!! Уже набегался!!!
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14.12.2021 17:26 Ответить
ФОПи наголосували? Тепер - ЖРІ-ТЄ!
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14.12.2021 16:41 Ответить
Жрем куда деваться!!!! Лопаем!!!!
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14.12.2021 16:56 Ответить
Этих протестов никто не слышит! 95% людей не видят причинно-следственных связей.
У них два выхода, обанкротится или поднять цены. Особенно с учетом новых цен на отопление и электроэнергию.
ФОПы поднимут цены, и народ начнет хаять "чертовых барыг".
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14.12.2021 16:56 Ответить
фоп, вам жоп.
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14.12.2021 17:02 Ответить
Что-то улыбок мало, слабо таки ржут.
Зеля души их ещё!
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14.12.2021 17:03 Ответить
минимум две трети знакомых фоповцев в 2019 радостно гыкая совали голого за зебила
результат на лице
я уже писал как знакомый собственник четырех аптек в городе уже три месяца дальнобоем в европе, три аптеки продал, четвертая распродает товар чтобы погасить долг по штрафам от налоговой. ему влупили перерегистрацию лицензии и запросили за это 10000 с точки. не гривен естественно. он решил пропетлять и схимичить - заплатил всего 10000 (на три аптеки повесил вывеску "ремонт" думал прокатит. не прокатило). в результате вывернули мехом вовнутрь проверками.
а так радостно прыгал за зе. даже в депутаты пытался пробиться городские от партии недоумков
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14.12.2021 17:12 Ответить
Так всі базари голосували за Осла. Там хто не був за Квартал95 тим пасть рвали.
Тепер рвіть собі щось друге. Рейтингами вони грозять Ослу. Та він сцяв на вас, зедебіли.
Ви своє зробили а тепер "пішли у сраку"@
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14.12.2021 17:28 Ответить
Бастуют чтобы не платить налоги? Кипи - продай фопы называются
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14.12.2021 17:29 Ответить
Большинство фопов проголосовали за хитрого еврея мошенника, который, по сути, их кинул, наобещав с три короба.
Чего только не сделаешь чтобы стать презедентом.
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14.12.2021 17:55 Ответить
Большинство украинцев (в том числе большинство фопов или наемных рабочих или студентов или бюджетников, это пофик) проголосовали за клоуна
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15.12.2021 10:16 Ответить
я б цим хитрожопим ще податків насипав... уроди, які заробляють тисячі доларів, перепродуючи закордонний мотлох, завезений контрабандою, а податків платять на 20 баксів! та сама хитрожопа маса як і євробляхери(((
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14.12.2021 18:02 Ответить
В нас половина громадян взагалі не працюють, бо вони пенсіонери, діти та хворі, а з решти половина отримує зарплатню з бюджету. Ті ФОПи хоча б вміть щось заробити самостійно, та ще якісь податки платять.
Якщо ви бачите в цьому халяву - чого ж ви самі не продаєте "закордонний мотлох, завезений контрабандою, і не заробляєте тисячі долярів"?.. Спробуйте, подивимось, чи багато продасте...
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15.12.2021 01:39 Ответить
Пока таможня и большой бизнес тырит миллиарды, мелкие предприниматели точно не первое где надо придумывать новые контрольные меры
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14.12.2021 18:15 Ответить
не хер было голосовать за Зе....умники херовы
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14.12.2021 18:43 Ответить
В чем проблема платить налоги и работать по белому? Почему под Эйфелевой башней негр продавая хот- дог за 2 € обязательно выдаст вам чек, и покупая на складе стройматериалы на 30 тыс. тебе скажут, что терминал не работает- ибо хозяин запрещает, плати только наличкой
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14.12.2021 19:22 Ответить
А ви спробуйте, і зрозумієте.
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15.12.2021 01:40 Ответить
Все тут так злорадствуют: "Наголосовали - жрите!" За Пороха или ЗЕдебил - жрём мы ВСЕ. Это наша ОБЩАЯ беда.( А я так вобще за Турчинова )
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14.12.2021 19:29 Ответить
Молодцы!
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15.12.2021 01:22 Ответить
ПОЗОР ЗЕЛЕНСКОМУ!
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15.12.2021 01:23 Ответить
Когда тёмный вечер наступает вдруг. Когда кушать нечего тебе, мой друг, Если ты от жизни в нищете устал, Может вспомнишь, тормоз - за кого голосовал?!

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15.12.2021 09:57 Ответить
Це ФОПи, які сотнями числяться в супермаркетах, щоб баригі не платили податки. Бо якщо запровадять касові апарати, то весь обман вилізе назовні. Хитросраким пора платити податки в казну як і всі платять
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15.12.2021 14:43 Ответить
 
 