"Не слышишь ФОПов - теряешь рейтинг": предприниматели пикетировали Раду с требованием сохранения "упрощенки". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 14 декабря, в правительственном квартале в центре Киева проходила акция протеста предпринимателей.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

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Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Митингующие пикетировали Верховную Раду и Кабинет Министров. В ходе акции блокировалось движение по ул. Грушевского. Митингующие жгли файеры, держали флаги с символикой объединений ФЛП и плакаты со своими лозунгами. Их главное требование касается принятия законопроекта №5866-1, направленного на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности.



























Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ