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"Не слышишь ФОПов - теряешь рейтинг": предприниматели пикетировали Раду с требованием сохранения "упрощенки". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины
Сегодня, 14 декабря, в правительственном квартале в центре Киева проходила акция протеста предпринимателей.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Митингующие пикетировали Верховную Раду и Кабинет Министров. В ходе акции блокировалось движение по ул. Грушевского. Митингующие жгли файеры, держали флаги с символикой объединений ФЛП и плакаты со своими лозунгами. Их главное требование касается принятия законопроекта №5866-1, направленного на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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А як голосували, як голосували. Боже! Як голосували за нього.
а вот ШУФРИЧ уже практик 😀
А вы попробуйте получить кредит в банке на развитие малого бизнеса и узнаете как легко быть фопом в Украине.
Разбросали камни - теперь собирайте. За все приходится платить...
И да - ЗЕленый уй вам на воротник и новые подати от Гетманцева.
kowalskydonetsk
@kowalskydonetsk
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8 ч
Цены на молоко в Украине стали одними из самых высоких в Европе! Сахар дороже чем в Германии, подсолнечное масло одно из самых дорогих….куда мы катимся?
Всі розуміють, що конторі Клоуна на українців і на Україну "положити" як на Рояль ... Але думаю, що коли цю зелену шушеру будуть гнати на Ростов, то українці це їм все згадають - і про епоху бідності, і про епоху брехні, і про "садити будемо" і тисячі їхніх зрад. ..
в Словакии ФОП платит в месяц 200 евро ( это 5% от условного дохода) и ни в чем себе не отказывает .
Чего вам от меня еще надо?
В РФ селянам запретили забой скота в домашних условиях, людям теперь надо везти скатину на убой за десятки км!!! А многие мясокомбинаты и не имеют уже забойных цехов , ведь все закупают глубокую заморозку за границей!!!
ОТСТАНЬТЕ!!!!! Мы платим - а не просим !!! Это уже что то!!!
У них два выхода, обанкротится или поднять цены. Особенно с учетом новых цен на отопление и электроэнергию.
ФОПы поднимут цены, и народ начнет хаять "чертовых барыг".
Зеля души их ещё!
результат на лице
я уже писал как знакомый собственник четырех аптек в городе уже три месяца дальнобоем в европе, три аптеки продал, четвертая распродает товар чтобы погасить долг по штрафам от налоговой. ему влупили перерегистрацию лицензии и запросили за это 10000 с точки. не гривен естественно. он решил пропетлять и схимичить - заплатил всего 10000 (на три аптеки повесил вывеску "ремонт" думал прокатит. не прокатило). в результате вывернули мехом вовнутрь проверками.
а так радостно прыгал за зе. даже в депутаты пытался пробиться городские от партии недоумков
Тепер рвіть собі щось друге. Рейтингами вони грозять Ослу. Та він сцяв на вас, зедебіли.
Ви своє зробили а тепер "пішли у сраку"@
Чего только не сделаешь чтобы стать презедентом.
Якщо ви бачите в цьому халяву - чого ж ви самі не продаєте "закордонний мотлох, завезений контрабандою, і не заробляєте тисячі долярів"?.. Спробуйте, подивимось, чи багато продасте...