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Карманник ударил ножом в грудь пассажира троллейбуса в Киеве, - полиция. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости

Нарушитель ударил оппонента ножом в грудь, а после скрылся с места преступления.

Об этом сообщает у Facebook полиция Киева, информирует Цензор.НЕТ.

В полицию поступило сообщение от мужчины, что на улице Маршала Тимошенко неизвестный ранил его ножом. По указанному адресу срочно выехали медики и следственно-оперативная группа Оболонского управления полиции.

Пассажир троллейбуса рассказал правоохранителям, что он заметил, как неизвестный пытался утащить кошелек у женщины и сделал ему замечание. Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник получил нож и ударил пострадавшего в грудь, а после скрылся.

Оперативники установили личность нападающего и место его нахождения. В указанный адрес выехали сотрудники уголовного розыска Главного и районного управлений полиции и сотрудники спецподразделения КОРД. Сотрудники полиции задержали 30-летнего местного жителя, ранее судимого за кражи, грабеж и нанесение тяжких телесных повреждений.

Кроме того, в ходе неотложного обыска в доме фигуранта правоохранители обнаружили шесть ножей и несколько баллончиков слезоточивого действия. Все изъято направлено на соответствующую экспертизу.

Следователь Оболонского управления полиции при процессуальном руководстве окружной прокуратуры сообщил фигуранту о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы. В ближайшее время районный суд изберет злоумышленнику меру пресечения.

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Карманник ударил ножом в грудь пассажира троллейбуса в Киеве, - полиция 01
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Топ комментарии
+41
Хулиганство ,за удар ножом грудь???? Желаю вам попасть такому "хулигану" в лапы!
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14.12.2021 16:32
+31
Не, ну хулиганка за удар ножом в грудь это сильно конечно. В принципе постМайданных мусоров можно переименовать в министерство по делам хулиганов.
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14.12.2021 16:23
+30
ну а що залишається бідному ексзамміністра робити(((
він то був впевнений що є@@ло не впізнають....
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14.12.2021 16:21
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ну а що залишається бідному ексзамміністра робити(((
він то був впевнений що є@@ло не впізнають....
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14.12.2021 16:21 Ответить
Хулиганство ,за удар ножом грудь???? Желаю вам попасть такому "хулигану" в лапы!
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14.12.2021 16:32 Ответить
Т е если чувак пытался украсть, а потом подрезал человека, ему дадут 2-4 года, а если не дай бог у подрезаного вором, в кармане лежала марихуана, то ему могут и 8-10 лет впаять за хранение и транспортировку якобы наркотика. У нас очень мало дают убийцам насильникам, предателям. Зато обычному пацану могу жизнь сломать за косяк безобидной конопли. Пора менять эту гнилую парадигму
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14.12.2021 16:47 Ответить
У нас законы писали сами преступники и у власти сидят преступники. Власть состоит из преступной пирамиды низ которой из таких карманников и форточников а вверху министры и начальники МВС и СБУ, Неужели вы думаете они своих тронут?
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14.12.2021 16:57 Ответить
Антон Семенович нарешті сказав:

"Нічого не вийде. І чорт буде, і дурна, й ідіотка. Маруся "Гогішвіллі" не поважає людей, і це так швидко не пройде...

-Я поважаю людей, - перебила Маруся.

-Ні, ти нікого не поважаєш Але що ж робити? Вона наша вихованка. Я
вважаю так, Катерино Григорівно ви доросла, розумна й досвідчена людина, а
Маруся - дівчинка з поганим характером. Давайте не будемо на неї ображати-
ся. Дамо їй право: хай вона називає вас ідіоткою і навіть сволоччю, - адже й та-
ке бувало, - а ви не ображайтеся. Це пройде. Згодні?...

Марусині чорні очі глянули мені у вічі і заблищали сльозами образи; вона раптом закрила обличчя косинкою і з плачем вибігла з кімнати" (Макаренко А.С. Педагогічна поема. - 4.2, гл.2).
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14.12.2021 16:23 Ответить
Не, ну хулиганка за удар ножом в грудь это сильно конечно. В принципе постМайданных мусоров можно переименовать в министерство по делам хулиганов.
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14.12.2021 16:23 Ответить
Не надо 7 лет! Пусть пострадавший (после выздоровления) всандалит нож с проворотом в этого гопника и в расчете....
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14.12.2021 16:27 Ответить
А лучше пырнуть судью и прокурора которые за покушение на преднамеренное убийство инкриминируют преступнику всего лишь хулиганство. Или вы приравниваете жизнь гопника к жизни порядочного человека? Почему например не зарезать в отместку десять гопников? Например карманник или квартирный вор сам оценивает свою жизнь ценой чужого кошелька. Дать ему кошелек и перерезать горло.
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14.12.2021 16:52 Ответить
а краще тебе пирнути, кацапське бидло, щоб не писало дурні. ти багато горпників зарізало, чи тільки тут хєрой?
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14.12.2021 17:28 Ответить
Я тебя и твоих сородичей по карманной тяге задел? Вот когда я полезу к тебе в карман то можешь пырнуть а пока вас нужно вырезать чтобы не ломали и так трудную жизнь людям.
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14.12.2021 17:39 Ответить
бидлота кацапська, ти хоч само зрозуміло що ти напейсало, і чому я запропонував тебе вирізати?
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14.12.2021 17:53 Ответить
если не можешь украсть без свидетелей, ты не вор.
я это увидел, а значит сделал замечание и попросил на выход. они должны были покинуть тролейбус тихо и тогда всё было бы по другому. но вынять из кармана нож и вставить мне в грудь. он думал что таким образом остановит меня и скроется, не вышло.
как говорят не лезь, это их работа!!! не умеешь воровать иди работай грузчиком.
а желание прирезать у меня долго ещё сидело в голове. да и сейчас оно никуда не исчезло.
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14.12.2021 21:08 Ответить
раньше таким просто кисти рук отрубали и не заморачивались ... теперь же таких в президенты выбирают.. ну в крайнем случае в министры ...
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14.12.2021 16:31 Ответить
Где и когда отрубывали?
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14.12.2021 16:39 Ответить
Не волнуйся, тебя просто на бутылку насадят
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14.12.2021 21:13 Ответить
Кому шо болит))
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14.12.2021 22:15 Ответить
злоумышленник получил нож и ударил пострадавшего в грудь
Получил нож от кого, может от Бутусова? Писаки точно от него.
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14.12.2021 16:32 Ответить
Никогда раньше щипач (надо сказать,уважаемая в том мире профессия ) не брал в руки нож..... Разбой и мокруха это для щипача западло. Теперь всё переменилось. Не уважают традиции сукины дети!
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14.12.2021 16:35 Ответить
Не надо ля-ля. Карманники всегда резали людей. Моего товарища полоснули заточеной монетой по глазам когда он за руку поймал карманника. Чудом не задел сами глаза только шрам на все лицо остался. Думаешь мусора нашли преступника? х****там. И ето при том что даже водители трамваев знают карманников в лицо и иногда делают обьявление в трамвае что в салон зашли карманники будьте внимательны. Мне раз 5 резали и сумку и куртку в общественном транспорте и вряд ли ногтем. Мусора в одной лодке с преступным миром.
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14.12.2021 16:43 Ответить
Вот и вступили в противоречие....Я написал "никогда" ,а получил в ответ,- "всегда" ..... А истина посередине ! "Никогда" - это ,когда законы той жизни уважали,а "всегда" или точнее "теперь" ,когда традиции перестали уважать. Мы описываем разные периоды жизни в той среде.
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14.12.2021 17:35 Ответить
в яком том, кримінальном, поважна, тьху, мерзота, що підлягає пожиттєвій ізолчції від суспільства і примусовим роботам.
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14.12.2021 17:30 Ответить
Здесь никто не романтизирует криминальный мир. Но, его "герои" такие же люди и у них существуют свои представления о добре и зле,свои законы и правила. Историей доказано ,что жестокость наказания проблему не решает....
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14.12.2021 17:44 Ответить
свої уявлення, свої закони і правила, бугага, вони існують тільки для бидла і в хворій уяві тих кому подобається "кримінальний світ"
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14.12.2021 17:55 Ответить
Нормальное такое хулиганство, пырнуть ножом человека. В Украине свобода только для преступников.
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14.12.2021 16:39 Ответить
Говорят, что раньше для карманника было западло идти на "работу" имея нож или бритву в кармане, для вспарывания сумок и т.п. они пользовались заточенной монетой. Даже в этом проявляется кризис профессионализма ))
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14.12.2021 16:42 Ответить
снял с языка
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14.12.2021 17:26 Ответить
а ти спльовуй
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14.12.2021 17:31 Ответить
раньше це коли, і що значить "в западло", тобто йти грабувати обкрадити людей це нормальна поважна робота? ага.
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14.12.2021 17:32 Ответить
Таким вышку надо давать за умысел.Слишком благосклонная фемида.Особенно за рецидив.
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14.12.2021 16:47 Ответить
фух....сколько только пишут а я читаю всё это и смотрю сутками...... взять бы это биомассу всю ,этих все преступников погрузить на самосвал и высыпать крематорий..... жостко скажите!? а зачем эти мрази живут, калечат людей, убивают, им не место среди живых, ходить и оглядываться и боятся таких подонков, бродячих и не бродячих собак тоже.... на их месте могут оказаться каждый из нас .не забывайте про это никогда!!((
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14.12.2021 16:48 Ответить
ніт, жорстокіше буде їх на примусові роботи, а там віони самі один одного переіжуть.
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14.12.2021 17:33 Ответить
ну фантазировать что угодно сними можно без конца что с ними делать и как..... главное одно что эта мразота вся уже так распоясалась и расплодилась везде ....что просто что не возьми любой сайт новостей и просто читай заглавие ветки новостей только.... ограбили. зарезали, напали. взорвали, перестрелка, нападение, взорвали,задержали, арестовали.... сбили на зебре, на тротуаре и так далее ...
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14.12.2021 17:40 Ответить
на моём месте может оказаться любой. но в тот момент в троллейбусе все сидели молча и делали вид что ничего не происходит. был бы у меня нож обоих бы зарезал, и не задумался бы
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14.12.2021 21:17 Ответить
а второй кто из двоих...непонял??((
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14.12.2021 22:32 Ответить
Проклятый Портнов!!!
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14.12.2021 16:48 Ответить
Да не, это этот, как его... Гоги..., ну который "один с таким **#лом".
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14.12.2021 17:46 Ответить
От Портнова вреда в миллион раз больше чем от карманника
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14.12.2021 21:14 Ответить
Раньше карманники с ножами не ходили а максимум с остро заточенными пятаками.
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14.12.2021 16:48 Ответить
А хто ствержує , що воно було "карманником" ?!

Зараз такої "професії" не має , бо вимагає цей фах вимагає високий рівень концентрації , нервів , координації руху , а змісту в ньому усе меньше й меньше . В розвинутих країнах - так в згалом нема . Як й "квартиних шахраїв" . Бо усіх гроші на рахунках , ціності продати усе складнійше й складнійше . Готівки в людей усе меньше й меньше .
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14.12.2021 17:11 Ответить
Анєхдот згадала:
Карманник смотрит на руки пианиста и говорит: - такие пальчики и такой ерундой занимаются.
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14.12.2021 17:21 Ответить
не так всё..... мои знакомые ломбарде работают, я там часто бываю поболтать... при мне сдают всяко разное и ворованное тоже наверняка . наркоманов толпы прут быдла всякого. от куда всё это, я имею ввиду всякие павэр банки, зарядки телефоны и всякие другие планшеты, наушники и так далее .всё с карманов,сумок и сейчас модные рюкзаки.... бери сзади всё что есть.... рюкзаки это клондайк для воров.... как барсетки и сумки для автоворов...другое м6ногое добро с ограблений просто разбойных на улицах и другое с квартирных краж....потом уже просто пенсионеры и люди которым нужно перебиться с деньгами заложить что или продать ломбарду...вот такие дела для чего ломбарды.....((
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14.12.2021 17:50 Ответить
Были шипачи, а теперь это мокрушник.
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14.12.2021 19:41 Ответить
ну раньше то и ножей нормальных всевозможных не было как кустарных из зон, а монеты заточенные не для нападения на свидетеле .а для порезки сумок ... а в случае чего она монета смешивалась в кармане с другой мелочью... я знаю были даже случаи одинокие что , чтобы карманники не лазили по карманам .некоторые чудаки в швы кармана пальто к примеру вставляли тогда лезвия чтобы кто полезит в карман в транспорте порезал руки....
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14.12.2021 17:44 Ответить
О времена! О нравы!
А еще совсем недавно, шипачик даже лезвия от бритвы с собой не брали. Куда катится этот мир?
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14.12.2021 17:15 Ответить
Таки «нет у нас методов против Кости Сапрыкина».
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14.12.2021 17:18 Ответить
Лет десять назад три таких подонка попытались в троллейбусе девушке в сумку залезть. Я девушку отодвинул и предложил карманнику "" поговорить"". Он глазами меня сверлил ,но " разговаривать" побоялся. Я конечно зря так рисковал, но здоровья ещё хватало. Так что они на остановке вышли, хотя по виду явные сидельцы. Поступок мой был явно на эмоциях и рискованный.
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14.12.2021 18:13 Ответить
вот и я думал что выйдут. но когда увидел что рука в кармане а потом и блеск торца рукоятки, понял что надо обороняться
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14.12.2021 22:46 Ответить
Мне кажется, после второго раза из тюрьмы выпускать (живым) не следут. Все с животным уже понятно - невменяемо и нахрен обществу не нужно.
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14.12.2021 18:29 Ответить
..при "хороших" зелёных адвокатах у властелина ножа у потерпевшего есть возможность сесть и надолго..)( мы все тут, в этом зелином говне, бо жлобы-интеллоХтуалы так наголосувалы..(((
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14.12.2021 18:52 Ответить
Лицо не показали, дабы не опознали другие потерпевшие и не дали дополнительных показаний? Работаете на то, что бы воры быстрее отбыли срок и скорее опять...?
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14.12.2021 19:03 Ответить
Стаття передбачає позорне покарання..Шкода , що вдарив не дипутата або синка дипутата..А як на мене простіше до стіни і ....Менше хламу буде в державі...
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14.12.2021 19:40 Ответить
А если этому хулигану отрезать голову натурально, это проканает за хулиганку ?
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14.12.2021 20:02 Ответить
- щось так з минулого "руським духом" потягнуло , хочеться накинути одежину ...
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14.12.2021 21:17 Ответить
кацапом засмерділо.
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14.12.2021 22:16 Ответить
А коли буває спроба вбивства, якщо ударнжем в груди - це ***********?!... Наевно такі самі Голігашвілі зелені - слідчі!...
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14.12.2021 22:16 Ответить
У ментів уже багато десятиліть свій кримінальний кодекс, в якому
"усе, що не згвалтування, то *********".
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15.12.2021 11:09 Ответить
Ну а что вы хотите если нынешний уголовный кодекс писал Портнов?
Писался так чтоб своих блатных и бандитов которые сбивают людей в пьяном виде или сдают города сепарам, засудить было нереально, но зато простого смертного за самооборону в своем доме можно было засадить на 12 лет
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15.12.2021 11:54 Ответить
Полиция защищает преступников, а не народ! Зачем нам такая полиция?
Зачем я плачу налоги, чтобы на мои же деньги тунеядцы в погонах занимались антиполицией?!
До 18 года полицию контролировала прокуратура, где тоже сидят те еще работнички. После 18 года у них эту функцию контроля забрали и теперь какой то очень внутренний отдел полиции расследует жалобы на полицию. В результате моей жалобы на бездействие, эту жалобу рассматривает то самое лицо, на которое я пожаловался. Это ведь маразм. Аваков ушел, а клоуны остались.
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15.12.2021 13:01 Ответить
СОМАЛІ. Чому лише 7 років? Може краще дати пожиттєве? А ще краще ввести смертну кару та очищати Україну від біовідходів. Це був замах на вбивство. А так він відсидить 7 та знову вийде.
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15.12.2021 14:28 Ответить
Це не *********, а стаття "Замах на вбивство". Може менти таких "*********" в Нацдружини набирають, а потім іх використовують в кришуванні злочинного бізнесу?
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20.12.2021 15:02 Ответить
 
 