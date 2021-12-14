Карманник ударил ножом в грудь пассажира троллейбуса в Киеве, - полиция. ФОТО

Нарушитель ударил оппонента ножом в грудь, а после скрылся с места преступления.

Об этом сообщает у Facebook полиция Киева, информирует Цензор.НЕТ.

В полицию поступило сообщение от мужчины, что на улице Маршала Тимошенко неизвестный ранил его ножом. По указанному адресу срочно выехали медики и следственно-оперативная группа Оболонского управления полиции.

Пассажир троллейбуса рассказал правоохранителям, что он заметил, как неизвестный пытался утащить кошелек у женщины и сделал ему замечание. Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник получил нож и ударил пострадавшего в грудь, а после скрылся.

Оперативники установили личность нападающего и место его нахождения. В указанный адрес выехали сотрудники уголовного розыска Главного и районного управлений полиции и сотрудники спецподразделения КОРД. Сотрудники полиции задержали 30-летнего местного жителя, ранее судимого за кражи, грабеж и нанесение тяжких телесных повреждений.

Кроме того, в ходе неотложного обыска в доме фигуранта правоохранители обнаружили шесть ножей и несколько баллончиков слезоточивого действия. Все изъято направлено на соответствующую экспертизу.

Следователь Оболонского управления полиции при процессуальном руководстве окружной прокуратуры сообщил фигуранту о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы. В ближайшее время районный суд изберет злоумышленнику меру пресечения.

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