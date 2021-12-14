Карманник ударил ножом в грудь пассажира троллейбуса в Киеве, - полиция. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости
Нарушитель ударил оппонента ножом в грудь, а после скрылся с места преступления.
Об этом сообщает у Facebook полиция Киева, информирует Цензор.НЕТ.
В полицию поступило сообщение от мужчины, что на улице Маршала Тимошенко неизвестный ранил его ножом. По указанному адресу срочно выехали медики и следственно-оперативная группа Оболонского управления полиции.
Пассажир троллейбуса рассказал правоохранителям, что он заметил, как неизвестный пытался утащить кошелек у женщины и сделал ему замечание. Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник получил нож и ударил пострадавшего в грудь, а после скрылся.
Оперативники установили личность нападающего и место его нахождения. В указанный адрес выехали сотрудники уголовного розыска Главного и районного управлений полиции и сотрудники спецподразделения КОРД. Сотрудники полиции задержали 30-летнего местного жителя, ранее судимого за кражи, грабеж и нанесение тяжких телесных повреждений.
Кроме того, в ходе неотложного обыска в доме фигуранта правоохранители обнаружили шесть ножей и несколько баллончиков слезоточивого действия. Все изъято направлено на соответствующую экспертизу.
Следователь Оболонского управления полиции при процессуальном руководстве окружной прокуратуры сообщил фигуранту о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы. В ближайшее время районный суд изберет злоумышленнику меру пресечения.
Пожалуйста, подождите...
він то був впевнений що є@@ло не впізнають....
"Нічого не вийде. І чорт буде, і дурна, й ідіотка. Маруся "Гогішвіллі" не поважає людей, і це так швидко не пройде...
-Я поважаю людей, - перебила Маруся.
-Ні, ти нікого не поважаєш Але що ж робити? Вона наша вихованка. Я
вважаю так, Катерино Григорівно ви доросла, розумна й досвідчена людина, а
Маруся - дівчинка з поганим характером. Давайте не будемо на неї ображати-
ся. Дамо їй право: хай вона називає вас ідіоткою і навіть сволоччю, - адже й та-
ке бувало, - а ви не ображайтеся. Це пройде. Згодні?...
Марусині чорні очі глянули мені у вічі і заблищали сльозами образи; вона раптом закрила обличчя косинкою і з плачем вибігла з кімнати" (Макаренко А.С. Педагогічна поема. - 4.2, гл.2).
я это увидел, а значит сделал замечание и попросил на выход. они должны были покинуть тролейбус тихо и тогда всё было бы по другому. но вынять из кармана нож и вставить мне в грудь. он думал что таким образом остановит меня и скроется, не вышло.
как говорят не лезь, это их работа!!! не умеешь воровать иди работай грузчиком.
а желание прирезать у меня долго ещё сидело в голове. да и сейчас оно никуда не исчезло.
Получил нож от кого, может от Бутусова? Писаки точно от него.
Зараз такої "професії" не має , бо вимагає цей фах вимагає високий рівень концентрації , нервів , координації руху , а змісту в ньому усе меньше й меньше . В розвинутих країнах - так в згалом нема . Як й "квартиних шахраїв" . Бо усіх гроші на рахунках , ціності продати усе складнійше й складнійше . Готівки в людей усе меньше й меньше .
Карманник смотрит на руки пианиста и говорит: - такие пальчики и такой ерундой занимаются.
А еще совсем недавно, шипачик даже лезвия от бритвы с собой не брали. Куда катится этот мир?
"усе, що не згвалтування, то *********".
Писался так чтоб своих блатных и бандитов которые сбивают людей в пьяном виде или сдают города сепарам, засудить было нереально, но зато простого смертного за самооборону в своем доме можно было засадить на 12 лет
Зачем я плачу налоги, чтобы на мои же деньги тунеядцы в погонах занимались антиполицией?!
До 18 года полицию контролировала прокуратура, где тоже сидят те еще работнички. После 18 года у них эту функцию контроля забрали и теперь какой то очень внутренний отдел полиции расследует жалобы на полицию. В результате моей жалобы на бездействие, эту жалобу рассматривает то самое лицо, на которое я пожаловался. Это ведь маразм. Аваков ушел, а клоуны остались.