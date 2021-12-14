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Киев (24534) Новый год (805) Богачук Олег (1431) Офис Президента (1692)

У Офиса президента установили праздничную елку и новогодние украшения. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Улицу Банковую в Киеве, где расположен офис президента, украсили к новогодним праздникам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

У Офиса президента установили праздничную елку и новогодние украшения 01
У Офиса президента установили праздничную елку и новогодние украшения 02

У Офиса президента установили праздничную елку и новогодние украшения 03

У Офиса президента установили праздничную елку и новогодние украшения 04
У Офиса президента установили праздничную елку и новогодние украшения 05


У Офиса президента установили праздничную елку и новогодние украшения 06
У Офиса президента установили праздничную елку и новогодние украшения 07
У Офиса президента установили праздничную елку и новогодние украшения 08
У Офиса президента установили праздничную елку и новогодние украшения 09
У Офиса президента установили праздничную елку и новогодние украшения 10
У Офиса президента установили праздничную елку и новогодние украшения 11


У Офиса президента установили праздничную елку и новогодние украшения 12

У Офиса президента установили праздничную елку и новогодние украшения 13

У Офиса президента установили праздничную елку и новогодние украшения 14
У Офиса президента установили праздничную елку и новогодние украшения 15
У Офиса президента установили праздничную елку и новогодние украшения 16
У Офиса президента установили праздничную елку и новогодние украшения 17

У Офиса президента установили праздничную елку и новогодние украшения 18

У Офиса президента установили праздничную елку и новогодние украшения 19
У Офиса президента установили праздничную елку и новогодние украшения 20
У Офиса президента установили праздничную елку и новогодние украшения 21

У Офиса президента установили праздничную елку и новогодние украшения 22
У Офиса президента установили праздничную елку и новогодние украшения 23
У Офиса президента установили праздничную елку и новогодние украшения 24
У Офиса президента установили праздничную елку и новогодние украшения 25

У Офиса президента установили праздничную елку и новогодние украшения 26

Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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Топ комментарии
+21
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14.12.2021 23:32
+19
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14.12.2021 23:46
+18
Еще одному будет полный ... йолка

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14.12.2021 23:29
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Йолка ...
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14.12.2021 23:26 Ответить
Пусть в новом году - на каждой ветке этой елки будет висеть криворожый блазень та вся его шобла слуг урода!
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14.12.2021 23:30 Ответить
п.с. бубОчке-писюанисту поставили отдельный домик, с подарками.. шоб оно могло уединиться с "мукой" от гогилашвили
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14.12.2021 23:32 Ответить
понять сложно зачем в ту инсталяцию вбухали Москвич 403 что хотя бы Горбатый ЗАЗ 965 не нашли???
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15.12.2021 00:10 Ответить
это не "москвич 403", а "москвич 400/401", и по факту это "Опель кадет". Изготовлен на немецком оборудовании и из немецкого металла
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15.12.2021 08:51 Ответить
Нєдоросль впала у дитинство. Це і є його посох-фізичний стан - дитяча собистість у тілі дорослого чоловіка. Такий без няні не виживе. Ось для чого йому потрібен Єрмак. То така собі пушкінська няня Аріна Родіоновна у нєдоросля Зєлєнского.
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15.12.2021 00:20 Ответить
Йолка наближається
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14.12.2021 23:27 Ответить
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14.12.2021 23:56 Ответить
Ага
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14.12.2021 23:27 Ответить
Еще одному будет полный ... йолка

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14.12.2021 23:29 Ответить
Ялинковий злодій
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14.12.2021 23:32 Ответить
Велике йолківництво
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14.12.2021 23:30 Ответить
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14.12.2021 23:32 Ответить
Не намайданились ще? ***** чекає!
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15.12.2021 08:54 Ответить
Кацап, ты заблудился! "намайданились", мля
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15.12.2021 11:33 Ответить
Йоооолка! З таким Москвичем, щоб це нагадувало Зелі ті часи коли він ще ходив під стіл пішки.
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14.12.2021 23:33 Ответить
Йолачка гарі !!!!
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14.12.2021 23:33 Ответить
Немов горілочка.)
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14.12.2021 23:37 Ответить
одна, з мільярда
висаджених вже
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14.12.2021 23:34 Ответить
і висажених і вже й зрубаних )))
як час швидко летить...)))
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14.12.2021 23:46 Ответить
Гильотину там поставить надо! А на здании написать *Бастилия*. И в ночь под рождество (католическое) и начать Варфоломеевскую ночь. и к утру всё закончить. Классика жанра. Проверено другими.
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14.12.2021 23:34 Ответить
Ялинку можна використати як таран, а із іграшкових кульок зробити щось на кшталт "яскравого коктейля". 😁
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14.12.2021 23:36 Ответить
та не лякайте малюка-ЗЕлюка.... і так охорони 70 чел... а то ще посилить )))
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14.12.2021 23:47 Ответить
70 бодігардів охороняють мами Риминого синачку?

Боооже! Яке сцикло!
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14.12.2021 23:50 Ответить
це добре. файно, красиво. був в Івано-Франківську, вже стоїть ялинка, українці гуляють, пьють глінтвейн, матюкаються, обіймаються. Життя йде. З наступаючим Новим Роком! Миру добра та щастя.
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14.12.2021 23:37 Ответить
😁
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14.12.2021 23:41 Ответить
Ніяка ялинка ще не стоїть ,у нас традиційно оформляют на свято Миколая . Дебіл , у Івано -Франківську , ти і близько не був .
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15.12.2021 12:00 Ответить
був. Мерсі за компліман і вам того ж.
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15.12.2021 16:52 Ответить
Однозначно при упоминании президента надо говорить ЙОЛКА - так уж исторически сложилось)))
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14.12.2021 23:38 Ответить
Во детишкам радости будет. А взрослые злые стали.
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14.12.2021 23:39 Ответить
Ага. Там полный ОП детишек. С единственным инстинктом набивать собственные карманы.
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14.12.2021 23:42 Ответить
Ох, чую буде знову дурнувате новорічне привітання зелоха, яке стане предметом чергових лулзів, скандалів, ганьби.
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14.12.2021 23:40 Ответить
Знов зачитає дітлахам казачку про ВВП та відсотки зростання економіки України!!!Цього року ще додасть про "Велике крадівництво" та лярд дерев !!!)))
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14.12.2021 23:52 Ответить
Хай вийде та скаже ,що йде геть , це буде найкраще привітання
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14.12.2021 23:57 Ответить
Ніколи не слухав його привітання.
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15.12.2021 09:10 Ответить
Как трогательно. Кого на неё посадят? Татарова? Д'ерьмака? Может самого клована?
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14.12.2021 23:40 Ответить
звйоздочка моя, тико для тибя заспиваю писню цю задушевную...
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14.12.2021 23:42 Ответить
буба ермаку...
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14.12.2021 23:43 Ответить
з нєба звйоздочка упала
прямо міламу в штани
та горі там шо попало
ліш би не біло вайни ))))
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14.12.2021 23:49 Ответить
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14.12.2021 23:51 Ответить
також гуд,хоч і не гадюкіни
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14.12.2021 23:54 Ответить
писець...Яка усьо ж таки нечисть з*явилася в країні після "регістрації" у публічній площині синів та дочок Пітера...
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15.12.2021 09:13 Ответить
а эту иллюминацию тоже будут "планово" отключать на 5-6 часов как населенные пункты в Киевской области?
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14.12.2021 23:44 Ответить
не...теперь те пункты будет отключать на 7-8, шобы тутко сияло... )))
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14.12.2021 23:51 Ответить
И не только. И Херсон и Херсонская обл. подвергаются веерным отключениям, вже сьогодні, і вчора, і місяць тому.
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15.12.2021 00:11 Ответить
Вот это у вас там мощные йолки...
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15.12.2021 02:14 Ответить
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14.12.2021 23:46 Ответить
зачётная фотка...мне она приглянулась ещё тогда...
https://youtu.be/p7tKCCYQrRc
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14.12.2021 23:59 Ответить
а им фиолетово: у дитятей питера креатива ноль - тому они тыряют все что под руку попадет то у пацаков, то у папередников допетровской эпохи...
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15.12.2021 09:23 Ответить
это ж скоро у бедосика зимние каникулы. наверно опять, по нищенски, в Буковель поедет

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14.12.2021 23:54 Ответить
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15.12.2021 00:00 Ответить
Шикарное видео было - как 1-го декабря, три сотрудника милиции, которые поставлены охранять недостроенную "йолку", убегают от 300 000 украинцев которые пришли на Майдан.
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15.12.2021 00:09 Ответить
мдя, уж...Я думал, що шикарное видео - это где 300 000 сотрудников милиции убегают от трех украинцев, пришедших на Майдан...
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15.12.2021 09:32 Ответить
Нормально. Красиво. Стиль слизан у Европы.
А где-то по-другому?)
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15.12.2021 03:48 Ответить
А Украина - уже не Европа? Я что-то пропустил?!
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15.12.2021 07:26 Ответить
не только пропустили - а еще и в анабиозе...Или в коме...
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15.12.2021 09:33 Ответить
Когда я написала в комментарии на канале Sky News, что на выборах в штате Витория я голосовать не буду, ибо не за кого, и пусть меня штрафуют, то сердечные комментаторы посоветовали мне нарисовать на избирательном бюллетене мужской половой орган и отослать в избирательную комиссию штата как мое волеизъявление.
Сделать я этого не смогу по одной простой причине: я считаю это хулиганством.
Но вот Бубочке на его елочку я бы такую картиночку с удовольствием повесила.
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15.12.2021 04:44 Ответить
А правду гвоорят что в Австралии очень скукчно?
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15.12.2021 11:22 Ответить
А де подівся безголовий півень? Можна лише здогадатися.
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15.12.2021 07:18 Ответить
Долбанный рагуль зеленский не может жить без своего рагулячего совка! Что делает на рождественской инсталяции совковый говноавтомобиль? А накуя в окнах елки? Это очередной виток рагулизма, или верховный сцикун боится, что протестующие полезут к нему в окна!
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15.12.2021 07:27 Ответить
Цікаво, що збираються св'яткувати? Цей повний здепець у всьому, до чого за два з половиною роки змогли дотягти свої загрібущі рученята?
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15.12.2021 07:43 Ответить
Снігуронькою буде Шуляк?
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15.12.2021 08:16 Ответить
Юзік.
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15.12.2021 16:03 Ответить
все, что не робить Петро - от лукавого
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15.12.2021 08:24 Ответить
Не подскажите, а с какой стороны ларьки с бесплатным пивом?
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15.12.2021 11:47 Ответить
Хорошо. Красиво.
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16.12.2021 02:20 Ответить
 
 