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У Офиса президента установили праздничную елку и новогодние украшения. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
Улицу Банковую в Киеве, где расположен офис президента, украсили к новогодним праздникам.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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Топ-автор
ЛЫСЫЙ-ЛЕТОПИСЕЦ. РАССКАЗЫ О ЗЕЛЕНИНЕ. Как Вова и его друзья впервые попробовали кокс
15 годин тому
висаджених вже
як час швидко летить...)))
Боооже! Яке сцикло!
прямо міламу в штани
та горі там шо попало
ліш би не біло вайни ))))
https://youtu.be/p7tKCCYQrRc
А где-то по-другому?)
Сделать я этого не смогу по одной простой причине: я считаю это хулиганством.
Но вот Бубочке на его елочку я бы такую картиночку с удовольствием повесила.