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Зе!Журналистика, реаниматоры СССР, кремлевский таксист. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Зе!Журналистика, реаниматоры СССР, кремлевский таксист. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Зробили це разом!

Также смотрите: "Очень х#ево, что ты начальство не узнаешь! Ты что, тупой? Ох#ел?" - появилось еще одно видео разговора Гогилашвили с патрульными в Киеве. ВИДЕО

Также смотрите: "Ездить на бронированном автомобиле с вооруженной охраной - такой привилегии нет даже у министра обороны. Что делал Гогилашвили в зоне ООС - надо выяснить", - Бутусов. ВИДЕО

Зе!Журналистика, реаниматоры СССР, кремлевский таксист. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Реаниматоры СССР

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин сожалеет о "распаде исторической России под названием Советский Союз": Иногда мне приходилось подрабатывать таксистом

Зе!Журналистика, реаниматоры СССР, кремлевский таксист. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Зе!Журналистика

Зе!Журналистика, реаниматоры СССР, кремлевский таксист. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Тоска по прошлому

Зе!Журналистика, реаниматоры СССР, кремлевский таксист. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

... это уже все поняли

Зе!Журналистика, реаниматоры СССР, кремлевский таксист. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Лишних уже "сливают"

Зе!Журналистика, реаниматоры СССР, кремлевский таксист. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Кто пытался, тот поймет...

Зе!Журналистика, реаниматоры СССР, кремлевский таксист. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Кремлевский таксист

Больше фотошопов смотрите здесь

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+46
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15.12.2021 00:52
+32
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15.12.2021 08:41
+17
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15.12.2021 08:35
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нипанятна кому кокошник ежедневно положено по статусу носить...бубе чы ермаку?чы обом правильно?
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15.12.2021 00:16 Ответить
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15.12.2021 00:52 Ответить
Клоун для піару бовкнув про 1000 грн. Щоб подати заявку на тисячу клоуна треба в зайти в дію, завантажити сертифікати, потім зайти в послуги і вибрати еПідтримка. Але прикол в тому, що коли заходиш в послуги, то дія повертає на сторінку авторизації. Авторизуєшся, заходиш в документи і клоун-дія каже "у вас ще не має сертифікатів". Завантажуєш сертифікат знов, заходиш в послуги і автоматично потрапляєш на стартову сторінку для авторизації, і так по колу.
Колись в молодших класах був такий прикол, таємно в когось брали підручник і на сторінці писали "давись на сторінці ...), переходиш на вказану сторінку, а там "дивись на сторінці ...) і так далі, а коли доходиш до останньої то там жирним шрифтом "дурний що шукав". Так і в дії. Як не шахрай то шарлатан, як не гогі то швілі, як не ара то хамія, як не клоун то віслюк.
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15.12.2021 05:16 Ответить
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15.12.2021 05:19 Ответить
Раніше це знали 25%, тепер - не менше 50%.
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15.12.2021 06:29 Ответить
Еще по "вовиной 1000"
договор заключается на 20 лет(!!!)

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15.12.2021 08:40 Ответить
Договір ви укладаєте з банком на е-картку, я так розумію, що вона не тільки для віслюкової тисячі. Треба буде поцікавитись в банку.
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15.12.2021 11:42 Ответить
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15.12.2021 07:14 Ответить
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15.12.2021 08:35 Ответить
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15.12.2021 08:41 Ответить
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17.12.2021 12:03 Ответить
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15.12.2021 08:42 Ответить
Обновленный канал "РАДА"
посмотрите их проморолик. всем все понятно как и что теперь будет освещать этот канал? Это Дом-2

https://twitter.com/i/status/1471001866540621829
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15.12.2021 08:59 Ответить
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15.12.2021 09:06 Ответить
Что Зе сбитый лётчик сомнений не вызывает, страшно то что он хочет стать Гастелло для государства Украина.
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15.12.2021 10:28 Ответить
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15.12.2021 10:04 Ответить
А п'ятиріччя "зеленого глиста"
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15.12.2021 10:35 Ответить
George Юрий Kozak

пн, 13 дек., 08:10 (2 дня назад)







кому: [email protected], [email protected], Національна, мне









Очень жаль что инвестняня канала "НАШ" -господин Мураев, ДО СИХ ПОР имеет морду лица не испорченную кулаками украинских патриотов (как господин Шуфрич, которого неоднократно лечили). У нас в Полтаве билборды с его призывами, через один подвержены народному одобрению, путем швыряния в них чернильных бомб. А все из-за того что Мураев вещает в народ свою поганную формулу любви к свинособакам-оккупантам из РФ. Большинству населения это не нравится. Канал "НАШ"- не наш. Он пророссийский, геббельсовский- поганка на теле информпространства Украины. Вот и мэр Полтавы - придурок Мамай, заработал на импичмент и попал в "Миротворец". А все благодаря вашему влиянию на его размягченные мозги. Теперь он вынужден прятаться в разных закоулках горисполкома тк активисты движения нардепа Бардиной, точно вскоре набьют ему сопатку. Так что продолжайте.Наступят выборы,. Украинцы победят вновь вашего кормильца -Мураева и ОПЗЖистов. С приветом, офицер времен СССР, Юрий Яковлевич из Полтавы

Слава Украине!

СМЕРТЬ СВИНОСОБАКАМ -ВЫКОРМЫШАМ ПУТИНА!
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15.12.2021 16:08 Ответить
ВИПУСКАЙ КРАКЕНА
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15.12.2021 19:21 Ответить
 
 