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Буковель (44) Укрзализныця (2637) Ивано-Франковская область (837) Большая стройка (722)

Восстановленная железнодорожная станция "Татаров-Буковель" открыта в Ивано-Франковской области, - "Укрзализныця". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Общество

"Укрзализныця" открыла восстановленную железнодорожную станцию "Татаров - Буковель" в селе Татаров Ивано-Франковской области.

Это позволит принимать больше пассажиров и запустить новые маршруты, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрзализныцю".

В рамках модернизации станции по программе "Большая стройка" платформу продлили со 180 до 324 метров, что позволит принимать поезда с 12-ю вагонами, а не 6-ти, как было до сих пор.

"На платформе установлено современное LED-освещение. Произведен ремонт фасада здания остановочного пункта, зала ожидания и железнодорожных касс. Продолжается обустройство привокзальной территории", - рассказали в "Укрзализныце".

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Станция, чье историческое название "Татаров" обещают сохранить на фасаде, была возведена в 1894 году и имеет статус памятника архитектуры.

"В 2021 году новым руководством АО "Укрзализныця" было принято решение в рамках программы "Большая стройка" провести реновацию этой станции", - информирует "Укрзализныця".

Вместе с модернизацией станции уже до конца года запустят "Буковельский экспресс", который будет ходить по маршруту Львов – Татаров-Буковель – Ворохта. У него будет 3 вагона на 170 мест и возможность развивать скорость до 140 км/ч.

"На маршруте будет использоваться новый дизель-поезд производства Крюковского вагоностроительного завода ДПКР-3. Поезд имеет современные элементы интерьера и экстерьера, приспособлен для перевозки маломобильных групп населения", - говорится в анонсе перевозчика.

Напомним, президент Владимир Зеленский ранее заявил о плане обновления железной дороги по программе "Большая стройка". Для пассажиров закупят 500 новых спальных вагонов отечественного производства, запустят City Express и новые маршруты.

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Восстановленная железнодорожная станция Татаров-Буковель открыта в Ивано-Франковской области, - Укрзализныця 01
Восстановленная железнодорожная станция Татаров-Буковель открыта в Ивано-Франковской области, - Укрзализныця 02

Автор: Наталя Джума
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Для улюбленого олігарха Зєлі нічого не жалко.
Ти більше, платять за все не Зєля з Бенею.
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15.12.2021 09:22 Ответить
Красивое. Вот только очередной подгон беньямина от зелёного сопеля.
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15.12.2021 09:28 Ответить
Ну да.Подлый падлюка.Нет бы,как Питроликсеич,Медведчуку помогать...
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15.12.2021 10:31 Ответить
Ну вот насадил Питроликсеич тебя на бутылку - как это помогло Медведчуку?
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15.12.2021 11:03 Ответить
Питроликсеич кого-то насадил? Та его самого так насадило,шо аж потекло)))
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15.12.2021 13:50 Ответить
Красивая станция. Явно австрийцы строили.
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15.12.2021 10:44 Ответить
Був там півтора роки тому. Зовні наче нічого не змінилося. Теж тоді відмітив, що красиво...
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15.12.2021 11:32 Ответить
Автобусні шатли для Бені запустили, станцію для того ж оновили, коли буде аеропорт будуватись біля Буковеля???
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15.12.2021 09:35 Ответить
все для ковидных фуфлыжников
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15.12.2021 09:39 Ответить
https://drive.google.com/file/d/1FCx6k0jyxfcpYV99Bz38CvpfO4kavDmM/view?usp=sharing
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15.12.2021 09:43 Ответить
завідуйте кацапі, что Украина развивается. В отличии от рашки
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15.12.2021 09:47 Ответить
В планах відкриття ще однієї станції - Зеленський-Буковель...
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15.12.2021 09:53 Ответить
Теперь уже и укрзализныцю прогнули под бизнес каломойши. А вы говорите, что зе не борется с олигархами. Он еще как борется не жалея бюджетных денег, чтобы эти гниды зарабатывали еще больше. Ведь за все заплатят лошары, которых аж 73% в этой стране.
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15.12.2021 10:31 Ответить
Что значит "восстановленная"? А её что, разрушили ?
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15.12.2021 11:37 Ответить
Ага. Для буковеля. За бюджетный счёт.
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15.12.2021 11:51 Ответить
Допомогли "бідним" Коломойському і Шевченку за бюджетні і "ковідні" гроші.
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15.12.2021 16:10 Ответить
 
 