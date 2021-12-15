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ВР (28728) Слуга народа (2547) Виталий Безгин (38) Большая стройка (722)

Депутатам в Раде раздают книги о "Большом строительстве". ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Сегодня, 15 декабря, перед началом заседания ВР на рабочие места депутатов разложили книги, посвященные программе президента "Большое строительство".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

По словам нашего корреспондента, эти книги также носят в кулуарах Рады, активно распаковывают коробки с книгами и уносят в сессионный зал. К процессу привлечены работники аппарата ВР, а также некоторые депутаты "Слуги народа", например, Виталий Безгин.

Депутатам в Раде раздают книги о Большом строительстве 01
Депутатам в Раде раздают книги о Большом строительстве 02
Депутатам в Раде раздают книги о Большом строительстве 03
Депутатам в Раде раздают книги о Большом строительстве 04

Депутаты от "Европейской солидарности" коллективно сдали розданные экземпляры.

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Топ комментарии
+23
Почалось.

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15.12.2021 10:36
+12
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15.12.2021 10:31
+12
velyke kradivnycstvo

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15.12.2021 10:42
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15.12.2021 10:31 Ответить
деребан бюджетних коштів не тільки на дорогах, а ще на піарі.. за чий рахунок надрукували ці книжки, невже за особисті блазня?
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15.12.2021 11:18 Ответить
Большая стройка" помогает Зеленскому не войти в историю, а украсть: только один подрядчик тратит бюджетные деньги со скоростью 4 млн грн в час,
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15.12.2021 10:31 Ответить
доведеться Яну де Бонту знімати "Speed_2". Але вже про швидкість розкрадання бюджету України. Кіану Рівзові та Сандрі Баллок треба бути напоготові
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15.12.2021 10:39 Ответить
velyke kradivnycstvo

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15.12.2021 10:42 Ответить
А де ж ті кошти та дороги за часів шоколадного?!
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15.12.2021 10:46 Ответить
А де ж ті кошти та дороги за часів шоколадного?! - Сейчас в радостном настоящем живут 73% -большинство-избирателей Украины. Скоро осуществится мечта большинства-украинская земля будет продана. И тогда наступит светлое будущее. Но часто комментаторы идут в это светлое будущее с головой повёрнутой назад, в тёмное , страшное и злочинное прошлое режима Порошенко как бы Пиночета .Это раньше за дороги, землю, санкции, войну, суды, медицину,зарплаты, пенсии, тарифы, и прочее-до городских сортиров включительно- отвечал Порошенко. Сейчас за за дороги, землю,санкции, войну, суды, медицину, зарплаты, пенсии, тарифы , и прочее-до городских сортиров включительно-отвечает Зеленский. Не все это осознали. Осознавшие должны разъяснить не осознавшим что президент Зеленский. Не Порошенко. Не Кучма. Не Янукович. Не Ющенко Не Кравчук. Президент -Зеленский.
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15.12.2021 10:53 Ответить
І не сподівайтеся, не відповість. Заявить, что не мав конституційних повноважень.
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15.12.2021 12:13 Ответить
а де ж робота мінцифри, де держава у смартфоні...
чому туди не скинути цю книжку, або на сайті партії...
для чого папір переводити...на ньому можна було б надрукувати по живій 1000 грн і роздати всім вакцинованим двічі...
но, нє, всьо наоборот роблять ці слуги
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15.12.2021 10:56 Ответить
В армии они, млять! В восстановленной и вооруженной хоть чем-то армии! В ракетной программе. В освобожденных районах Донбасса, баран ты зе-блевотный. Но тебе же клоуны в глаза ссут, куда уж тут увидеть! То, что над Киевом сегодня развевается украинский флаг, точно не заслуга маланского шута. Это заслуга Пороха. Хорош он был, плох ли, но это ЕГО заслуга. Ты можешь любить или ненавидеть Пороха, но отрицать очевидные вещи ты не можешь. Точно так же только абсолютно тупое существо не может не увидеть грандиозного разграбления страны и умышленного торопливого разрушение государственного аппарата. Шурик, ты дурак или слепой?
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15.12.2021 11:04 Ответить
зебіл, ти просто тупеньке - що тобі кажуть в зомбоящику, те ти й повторюєш.
По факту маємо:

цифры еще красноречиваее, если их сравнить:
- при Порошенко в 2018 году построили 3.8 тыс.км дорог за 47 млрд.грн при гарантиях 5-10 лет;
- при зеЛохе в 2020 году построили 4 тыс.км. дорог за 136+ млрд.грн при гарантиях 1-3 года)

https://www.dsnews.ua/economics/***********-po-doroge-zelenskiy-sovral-o-stroitelstve-dorog-v-30-raz-21122020-410161



Президента Владимира Зеленского во время интервью изданию New York Times охватило головокружение от успехов. Иначе как по-другому назвать то, как он описал успехи в главной своей программе - дорожного строительства "Большая стройка".

"Мы это уже сделали, и это подтверждено, 4000 км дорог в этом году, что превышает общее количество километров дорог, сделанных за предыдущие 10 лет. За год мы сделали в 10 раз больше, чем за 10 лет в сумме", - сказал идейный вдохновитель закатывания в асфальт миллиардов гривень украинских налогоплательщиков, выделенных на медицину.

Подсчитаем, соответствует ли действительности эта похвальба.

Президент использовал размытую формулировку, поэтому будем считать, что под выражением "построили дороги" подразумевается - отремонтировали и создали новые, как это принято в официальных сообщениях.

Итак, в этом году властям удалось увеличить километраж отремонтированных и построенных дорог, достигнув отметки в 4 тыс. км (если "Укравтодор" нам говорит правду). Но за предшествующие "Большой стройке" Зеленского 10 лет (то есть за 2010-2019 гг.) в Украине было отремонтировано и построено 14,6 тыс. км дорог. Это в 3,65 раза превышает показатели текущего года, а никак не в 10 раз меньше. Выходит, Зеленский в 36 раз завысил свои достижения.

Чтобы не ошибиться столь чудовищно (если это действительно была ошибка, а не глупая похвальба), Зеленскому достаточно было хотя бы почитать отчеты "Укравтодора", которому он и депутаты от "Слуги народа" в этом году выделили беспрецедентное финансирование - 136 млрд грн. Еще в начале этого года "Укравтодор" рапортовал о результатах за прошлый, 2019 г., в котором команда нынешнего президента успела немного порулить дорожным строительством - тогда было построено и отремонтировано 2,4 тыс. км дорог.
Но и у предыдущих президентов было чем гордиться в плане дорожного строительства. Самым продуктивным годом Петра Порошенко (хотя он дорогами особо и не занимался - это был удел Кабмина) оказался 2018 г. - тогда удалось достичь отметки ремонта и строительства в 3,8 тыс. км. Даже у Виктора Януковича были периоды активной дорожной лихорадки - в 2011 г. в Украине было построено и отремонтировано 2 тыс. км дорог, в 2012 г. - 1,6 тыс. Те результаты были связаны с подготовкой к Евро-2012 - страна пыталась хоть что-то сделать, чтобы болельщики доехали до стадионов и смогли поездить по стране.
https://www.dsnews.ua/economics/***********-po-doroge-zelenskiy-sovral-o-stroitelstve-dorog-v-30-raz-21122020-410161



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15.12.2021 11:15 Ответить
https://www.dsnews.ua/economics/***********-po-doroge-zelenskiy-sovral-o-stroitelstve-dorog-v-30-raz-21122020-410161

президента Владимира зеленского во время интервью изданию New York Times охватило головокружение от "успехов". Иначе как по-другому назвать то, как он описал успехи в главной своей программе - дорожного строительства "Большая стройка".
"Мы это уже сделали, и это подтверждено, 4000 км дорог в этом году, что превышает общее количество километров дорог, сделанных за предыдущие 10 лет. За год мы сделали в 10 раз больше, чем за 10 лет в сумме", - сказал идейный вдохновитель закатывания в асфальт миллиардов гривень украинских налогоплательщиков, выделенных на медицину.
Подсчитаем, соответствует ли действительности эта похвальба.
Президент использовал размытую формулировку, поэтому будем считать, что под выражением "построили дороги" подразумевается - отремонтировали и создали новые, как это принято в официальных сообщениях.
Итак, в этом году властям удалось увеличить километраж отремонтированных и построенных дорог, достигнув отметки в 4 тыс. км (если "Укравтодор" нам говорит правду). Но за предшествующие "Большой стройке" Зеленского 10 лет (то есть за 2010-2019 гг.) в Украине было отремонтировано и построено 14,6 тыс. км дорог. Это в 3,65 раза превышает показатели текущего года, а никак не в 10 раз меньше. Выходит, Зеленский в 36 раз завысил свои достижения.

Чтобы не ошибиться столь чудовищно (если это действительно была ошибка, а не глупая похвальба), Зеленскому достаточно было хотя бы почитать отчеты "Укравтодора", которому он и депутаты от "Слуги народа" в этом году выделили беспрецедентное финансирование - 136 млрд грн. Еще в начале этого года "Укравтодор" рапортовал о результатах за прошлый, 2019 г., в котором команда нынешнего президента успела немного порулить дорожным строительством - тогда было построено и отремонтировано 2,4 тыс. км дорог.
Но и у предыдущих президентов было чем гордиться в плане дорожного строительства. Самым продуктивным годом Петра Порошенко (хотя он дорогами особо и не занимался - это был удел Кабмина) оказался 2018 г. - тогда удалось достичь отметки ремонта и строительства в 3,8 тыс. км. Даже у Виктора Януковича были периоды активной дорожной лихорадки - в 2011 г. в Украине было построено и отремонтировано 2 тыс. км дорог, в 2012 г. - 1,6 тыс. Те результаты были связаны с подготовкой к Евро-2012 - страна пыталась хоть что-то сделать, чтобы болельщики доехали до стадионов и смогли поездить по стране.
https://www.dsnews.ua/economics/***********-po-doroge-zelenskiy-sovral-o-stroitelstve-dorog-v-30-raz-21122020-410161
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15.12.2021 11:21 Ответить
казалось бы, сильнее уже не зашквариться... но нет предела совершенству!
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15.12.2021 10:32 Ответить
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15.12.2021 10:33 Ответить
Чекаємо розслідування "за чий рахунок банкет"😄
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15.12.2021 10:34 Ответить
"безугла" вже почала розслідувати. Результати не забаряться
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15.12.2021 10:35 Ответить
Чекай, тільки дивись мохом не зарости.
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15.12.2021 11:01 Ответить
"брежнєв" був скромнішим: у нього "мАлая_зємля", а у блаЗЄнського -- все "бАльшоє"
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15.12.2021 10:34 Ответить
і буде "велика Зірка Хероя" і "Орден Святої Піздюліни"
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15.12.2021 10:44 Ответить
Почалось.

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15.12.2021 10:36 Ответить
У Іліча це рочалося набагато пізніше!
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15.12.2021 10:56 Ответить
ZEфілія не лікується.
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15.12.2021 10:37 Ответить
хто автор і який гонорар за книгу?
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15.12.2021 10:42 Ответить
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15.12.2021 10:42 Ответить
Интересно,средства потраченные на пиар,помогли бы земляку президента?
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15.12.2021 10:43 Ответить
блін, який махровий совок. думав, що вже пережив те
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15.12.2021 10:44 Ответить
совок - це трагікомедія, а зесовок- це кумедія яка закінциться для дійових осіб трагедією.
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15.12.2021 10:46 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=knMDyLabc90
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15.12.2021 11:00 Ответить
Махровейший, только гораздо в худшем исполнении
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15.12.2021 11:48 Ответить
На какие шиши эта макулатура напечатана?
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15.12.2021 10:47 Ответить
За наші! Мало того, за ту херню і наші діти і наші внуки ще будуть розраховуватись.
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15.12.2021 10:50 Ответить
"Мурзилка"! Хоч з автографом найвеличнішого?
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15.12.2021 10:50 Ответить
Сборник комиксов. Все истории друзей и подруг " Оушена".
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15.12.2021 10:50 Ответить
А ще треба видати ,,Матеріали 2 -го . Трускавецького з'їзду партії"!
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15.12.2021 10:53 Ответить
В трьох томах: Матеріали. Стенограма виступів. Спогади учасників.
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15.12.2021 11:26 Ответить
Моніка Зєлєнскі пише мемуари.
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15.12.2021 10:53 Ответить
Трилогию по типу Артура Хейли - "КВН", "Картель-95", "Колёса" .......
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15.12.2021 11:17 Ответить
Можна і "Моя шаурма", "Пригоди Зетроніка в спортивному залі", "Подорож в Оман через Буковель".
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15.12.2021 12:18 Ответить
Усі дороги, об'єкти інфраструктури які були в процесі будівництва та майже добудовані за часів Порошенка - привласнено клоуном і ко!
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15.12.2021 10:57 Ответить
Вот и шо это такое было? Если это отчет - так там циферьки верифицированные должны быть а не картиночки, а если реклама - то кто блин рекламирует после того как впарил а не до?
Луценко за букеты цветов скоко в СИЗО парился? Тут подороже будет...
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15.12.2021 10:58 Ответить
Це совок.
Пам'ятаєте ?
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15.12.2021 11:00 Ответить
Народу показали на какие книжки он сможет использовать прививочную тысячу.....
По ходу, 73% читателей будут её конспектировать.....
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15.12.2021 11:04 Ответить
А где надпись на титульном листе "За гроші платників податків"?
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15.12.2021 11:04 Ответить
Мао Дзедун однако и Свидетели Еговы...
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15.12.2021 11:08 Ответить
пора бы в школьную программу вести заслужили
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15.12.2021 11:08 Ответить
Сколько ни говори слово "халва", а во рту слаще не станет!
PS: зЕлох, а за воровство, придётся ответить!!!
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15.12.2021 11:12 Ответить
Ці книги повинні лежати на столі кожного хто голосував за Зе-банду і прикріплені на могилах хто помер від ковіду
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15.12.2021 11:14 Ответить
Как украсть 30 млрд из короновирусного фонда в разгар пандемии и гордится этим. Зе-дно с каждым днем все глубже и глубже.
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15.12.2021 11:16 Ответить
От де можна його побачити, а чому не серіал?
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15.12.2021 11:19 Ответить
Интересно получается ,большинство населения юго востока Украины составляет советский нарид Украины( это те у кого нет свого государства(ссср распалось в 1991г осталась только столица Мацква) и вот у этого нарида Украины нынешняя власть хочет провести опрос о статусе оккупированного Донбасса, Я помню как в Польше делали опрос среди заробитчан которых много было с Донецкой области(бывшая Сталинская обл) вопрос был ..Как вы относитесь к Степану Бандере?
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15.12.2021 11:20 Ответить
гребаный совок
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15.12.2021 11:24 Ответить
А шо то за чмо с хвостиками на голове, андроид что ли:? Оцэ быкуют, так быкуют. Да, предела идиотизма нет. Юля, это не публичный дом, это дурка, бросайте мандаты и тикайтэ.
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15.12.2021 11:27 Ответить
лучше бы в ато коптеров кулили за бабки на эту книжку. а страждущим можно pdf сделать для чтения на планшете...
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15.12.2021 11:28 Ответить
Несомненно ожидается дефицит туалетной бумаги! Опять. ВНЕЗАПНО.
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15.12.2021 12:46 Ответить
А "Цитатник Шмарклі" ще не надрукували для усіх шкіл і ВОЗів?
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15.12.2021 13:27 Ответить
Это ппц, товарищи!!!!
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15.12.2021 14:47 Ответить
Більш відповідає назва
" Велике крадівництво - годівництво".
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15.12.2021 18:36 Ответить
зрадазрада.
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16.12.2021 02:33 Ответить
 
 