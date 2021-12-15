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Депутатам в Раде раздают книги о "Большом строительстве". ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины
Сегодня, 15 декабря, перед началом заседания ВР на рабочие места депутатов разложили книги, посвященные программе президента "Большое строительство".
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
По словам нашего корреспондента, эти книги также носят в кулуарах Рады, активно распаковывают коробки с книгами и уносят в сессионный зал. К процессу привлечены работники аппарата ВР, а также некоторые депутаты "Слуги народа", например, Виталий Безгин.
Депутаты от "Европейской солидарности" коллективно сдали розданные экземпляры.
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+23 Максим Максимович b5166c8f
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+12 Прутень Табáков
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Пожалуйста, подождите...
чому туди не скинути цю книжку, або на сайті партії...
для чого папір переводити...на ньому можна було б надрукувати по живій 1000 грн і роздати всім вакцинованим двічі...
но, нє, всьо наоборот роблять ці слуги
По факту маємо:
цифры еще красноречиваее, если их сравнить:
- при Порошенко в 2018 году построили 3.8 тыс.км дорог за 47 млрд.грн при гарантиях 5-10 лет;
- при зеЛохе в 2020 году построили 4 тыс.км. дорог за 136+ млрд.грн при гарантиях 1-3 года)
https://www.dsnews.ua/economics/***********-po-doroge-zelenskiy-sovral-o-stroitelstve-dorog-v-30-raz-21122020-410161
Президента Владимира Зеленского во время интервью изданию New York Times охватило головокружение от успехов. Иначе как по-другому назвать то, как он описал успехи в главной своей программе - дорожного строительства "Большая стройка".
"Мы это уже сделали, и это подтверждено, 4000 км дорог в этом году, что превышает общее количество километров дорог, сделанных за предыдущие 10 лет. За год мы сделали в 10 раз больше, чем за 10 лет в сумме", - сказал идейный вдохновитель закатывания в асфальт миллиардов гривень украинских налогоплательщиков, выделенных на медицину.
Подсчитаем, соответствует ли действительности эта похвальба.
Президент использовал размытую формулировку, поэтому будем считать, что под выражением "построили дороги" подразумевается - отремонтировали и создали новые, как это принято в официальных сообщениях.
Итак, в этом году властям удалось увеличить километраж отремонтированных и построенных дорог, достигнув отметки в 4 тыс. км (если "Укравтодор" нам говорит правду). Но за предшествующие "Большой стройке" Зеленского 10 лет (то есть за 2010-2019 гг.) в Украине было отремонтировано и построено 14,6 тыс. км дорог. Это в 3,65 раза превышает показатели текущего года, а никак не в 10 раз меньше. Выходит, Зеленский в 36 раз завысил свои достижения.
Чтобы не ошибиться столь чудовищно (если это действительно была ошибка, а не глупая похвальба), Зеленскому достаточно было хотя бы почитать отчеты "Укравтодора", которому он и депутаты от "Слуги народа" в этом году выделили беспрецедентное финансирование - 136 млрд грн. Еще в начале этого года "Укравтодор" рапортовал о результатах за прошлый, 2019 г., в котором команда нынешнего президента успела немного порулить дорожным строительством - тогда было построено и отремонтировано 2,4 тыс. км дорог.
Но и у предыдущих президентов было чем гордиться в плане дорожного строительства. Самым продуктивным годом Петра Порошенко (хотя он дорогами особо и не занимался - это был удел Кабмина) оказался 2018 г. - тогда удалось достичь отметки ремонта и строительства в 3,8 тыс. км. Даже у Виктора Януковича были периоды активной дорожной лихорадки - в 2011 г. в Украине было построено и отремонтировано 2 тыс. км дорог, в 2012 г. - 1,6 тыс. Те результаты были связаны с подготовкой к Евро-2012 - страна пыталась хоть что-то сделать, чтобы болельщики доехали до стадионов и смогли поездить по стране.
https://www.dsnews.ua/economics/***********-po-doroge-zelenskiy-sovral-o-stroitelstve-dorog-v-30-raz-21122020-410161
президента Владимира зеленского во время интервью изданию New York Times охватило головокружение от "успехов". Иначе как по-другому назвать то, как он описал успехи в главной своей программе - дорожного строительства "Большая стройка".
"Мы это уже сделали, и это подтверждено, 4000 км дорог в этом году, что превышает общее количество километров дорог, сделанных за предыдущие 10 лет. За год мы сделали в 10 раз больше, чем за 10 лет в сумме", - сказал идейный вдохновитель закатывания в асфальт миллиардов гривень украинских налогоплательщиков, выделенных на медицину.
Подсчитаем, соответствует ли действительности эта похвальба.
Президент использовал размытую формулировку, поэтому будем считать, что под выражением "построили дороги" подразумевается - отремонтировали и создали новые, как это принято в официальных сообщениях.
Итак, в этом году властям удалось увеличить километраж отремонтированных и построенных дорог, достигнув отметки в 4 тыс. км (если "Укравтодор" нам говорит правду). Но за предшествующие "Большой стройке" Зеленского 10 лет (то есть за 2010-2019 гг.) в Украине было отремонтировано и построено 14,6 тыс. км дорог. Это в 3,65 раза превышает показатели текущего года, а никак не в 10 раз меньше. Выходит, Зеленский в 36 раз завысил свои достижения.
Чтобы не ошибиться столь чудовищно (если это действительно была ошибка, а не глупая похвальба), Зеленскому достаточно было хотя бы почитать отчеты "Укравтодора", которому он и депутаты от "Слуги народа" в этом году выделили беспрецедентное финансирование - 136 млрд грн. Еще в начале этого года "Укравтодор" рапортовал о результатах за прошлый, 2019 г., в котором команда нынешнего президента успела немного порулить дорожным строительством - тогда было построено и отремонтировано 2,4 тыс. км дорог.
Но и у предыдущих президентов было чем гордиться в плане дорожного строительства. Самым продуктивным годом Петра Порошенко (хотя он дорогами особо и не занимался - это был удел Кабмина) оказался 2018 г. - тогда удалось достичь отметки ремонта и строительства в 3,8 тыс. км. Даже у Виктора Януковича были периоды активной дорожной лихорадки - в 2011 г. в Украине было построено и отремонтировано 2 тыс. км дорог, в 2012 г. - 1,6 тыс. Те результаты были связаны с подготовкой к Евро-2012 - страна пыталась хоть что-то сделать, чтобы болельщики доехали до стадионов и смогли поездить по стране.
https://www.dsnews.ua/economics/***********-po-doroge-zelenskiy-sovral-o-stroitelstve-dorog-v-30-raz-21122020-410161
Луценко за букеты цветов скоко в СИЗО парился? Тут подороже будет...
Пам'ятаєте ?
По ходу, 73% читателей будут её конспектировать.....
PS: зЕлох, а за воровство, придётся ответить!!!
" Велике крадівництво - годівництво".