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Чиновников горсовета Кривого Рога подозревают в хищении десятков миллиардов бюджетных средств, - ГБР. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Работники ГБР в рамках уголовного производства устанавливают причастность налоговиков и должностных лиц городского совета Кривого Рога к хищению миллиардов бюджетных средств при ремонте дорог, строительстве инфраструктурных объектов в городе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Аудиторская проверка установила, что одно из местных обществ регулярно получало подряды городского совета Кривого Рога. Цены по договорам были завышены в несколько раз, в основном работы выполнялись только на бумаге. Если же проводились, то дельцы использовали дешевые или некачественные материалы, которые не соответствовали заявленной документации.

Чиновники городского совета, являвшиеся заказчиками работ, на все проблемные вопросы "закрывали глаза" и не реагировали на нарушения. Также в ходе плановых проверок ничего не замечали и должностные лица управления Государственной налоговой службы в Днепропетровской области", - говорится в сообщении.

Чиновников горсовета Кривого Рога подозревают в хищении десятков миллиардов бюджетных средств, - ГБР 01

В отчете Государственной аудиторской службы Украины отмечено, что ущерб государству от этих сделок составляет более 27 млрд гривен.

ГБР производит проверку изложенных в отчете фактов. В частности, работники Бюро провели обыски в Криворожском городском совете, ГУ ГНС в Днепропетровской области и частном обществе.

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Досудебное расследование продолжается по статье 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Чиновников горсовета Кривого Рога подозревают в хищении десятков миллиардов бюджетных средств, - ГБР 02

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Днепропетровская областная прокуратура, оперативное сопровождение – ГБР.

Чиновников горсовета Кривого Рога подозревают в хищении десятков миллиардов бюджетных средств, - ГБР 03
Чиновников горсовета Кривого Рога подозревают в хищении десятков миллиардов бюджетных средств, - ГБР 04
Фото: ГБР

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+10
В книжечках про большое зебильныцтво, которые сегодня раздавали в Раде, есть пояснение этой неприятности?
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15.12.2021 11:45
+8
Юзик на пенсию собирали? Вроде он там за "смотрящего".
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15.12.2021 11:46
+8
какая неожиданная новость)
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15.12.2021 11:46
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В книжечках про большое зебильныцтво, которые сегодня раздавали в Раде, есть пояснение этой неприятности?
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15.12.2021 11:45 Ответить
Юзик на пенсию собирали? Вроде он там за "смотрящего".
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15.12.2021 11:46 Ответить
Йузік вже насундучив бабла. Внукам хватіт.
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15.12.2021 12:11 Ответить
і сімейку Павлових зробили крайніми?
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15.12.2021 12:30 Ответить
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15.12.2021 12:21 Ответить
Так і "Велике будівництво" називають великим крадівництвом саме із за цього. По всій країні багато паперових будівництв. А викривають тільки тих що не заносять в офіс президента.
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15.12.2021 11:46 Ответить
сімейка Павлових, видать, заносила мертвечуку і рабіновичу... Не в ті двері!
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15.12.2021 12:31 Ответить
какая неожиданная новость)
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15.12.2021 11:46 Ответить
Ого! Как през "не свой" был, так тырили тысячи, миллионы. А теперь през свой -- можно повышать ставки! Все воруют, а на малой родине так тем более!
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15.12.2021 11:51 Ответить
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15.12.2021 11:52 Ответить
Херасе у них там бюджеты в миллиардах в Кривому Рагу
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15.12.2021 11:53 Ответить
І ще раз про населення

У 1989 росіян в Україні було більш як 11 мільйонів осіб.

За 1990-ті кількість росіян скоротилася на 3 мільйони, і за результатами перепису 2001 року їх чисельність була 8,3 мільйона.

А вже у 2020, КМІС провели опитування, де виявилося, що вони складають 4,1% від населення України, тобто близько 1,7 мільйона.

При цьому кількість українців за цей час зросла - більше ніж на 400 тисяч.

От тепер ви теж турбуєтеся через скорочення населення? 😁

Останній Капіталіст

Коли гуглиш демографічну статистику, то в голову приходять цікаві думки. Ну або бажання відлупцювати книжкою поборників традиційних цінностей на пару з совками, які виступають противниками інтеграції з ЄС. Бо уся ситуація нагадує мем Очікування/Реальність.

Очікування:
"Ааа, еврогеи, будут парады проводить, женщины рожать должны, а эти вот, как детей растить будете, западенцы, бла бла бла"(с)

А тепер реальність. Страшна й сувора як їбало Гогілашвілі.

- Коефіцієнт народжуваності на кінець 2005го року (наслідок ери Кучми і усього його правління) становив 1.21.
- Після чого каденція Ющенка, економічний підйом нульових, перші паростки демократизації , боротьби з корупцією і руху до ЄС. І результат - під кінець 2010 коефіцієнт зріс до 1.44. Все одно так собі, але явний плюс.
- На даний момент після усіх стрибків і зростань каденції Пороха наші показники були на рівні 1.5.
- Правління Найвеличнішого показало віру в майбутнє - настільки що народжуваність впала до 1.2. Навіть країна в смартфоні не допомогла. Як і об'єднання в Раді за традиційні цінності.

Поверніть євроінтеграторів будь ласка. А то якось жінкам (та й чоловікам) ростити дітей ними комфортніше.

Yaroslav Lastoveskij
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15.12.2021 11:57 Ответить
Навіть після смерті міського голови Кривого Рогу та його рідних не знято з порядку денного питання 1ярда зелені у Зеленського.
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15.12.2021 11:59 Ответить
а представляете сколько на великом крадивницве напиляли
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15.12.2021 12:06 Ответить
Мера вже не дістануть, далеко втік...
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15.12.2021 12:07 Ответить
Это повсеместная картина головы громад и местные депутаты шобло еще на ремонтах бабло косят приличное...
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15.12.2021 12:10 Ответить
да только не всем громадам отваливают такие космические субвенции
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15.12.2021 12:22 Ответить
Може тепер взнаємо справжню причину чому мер Кривого Рогу копита відкинув.
Якось починають випливати цікаві речі.
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15.12.2021 12:10 Ответить
Теперь точно не узнаем, велике крадівництво любе тишу.
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15.12.2021 12:39 Ответить
це вони шукають дурніш за себе, подивиться що сума вкраденого у три рази перевершує бюджет міста, хто вкрав ці гроші ще невідомо,але вже ясно кому вигідно це вкрадене перекинути на покійника.
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15.12.2021 12:46 Ответить
для зеленой плесени крали...
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15.12.2021 12:13 Ответить
ну и для себя трошки ))) крысили короче )))
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15.12.2021 12:23 Ответить
Надо у китайцев позаимствовать...

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15.12.2021 12:14 Ответить
нижний швабрастан
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15.12.2021 17:27 Ответить
Ничего не замечала Днепропетровская налоговая? Какая досада. Так может расходы руководителей этой чудесной конторы проверить? При чём за последние эдак лет 15 И украденные деньги не забудьте вернуть, желательно с процентами, а не смешными 6-ю годами тюрьмы, тем более нашей, пугайте
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15.12.2021 12:17 Ответить
та ну!! не может быть !!! )))))
рыба гниет с головы а преЗЕдентская пи***братия с криворожья )))))
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15.12.2021 12:19 Ответить
Да если им позволяют - они воруют!!! Они то воры - это понятно, а вы зачем??? Что бы кассовые аппараты на упрощенку ставить? В Днепре в центре города одни парковочные автоматы , это чей город наш или ИХ???
Короче вы для нас, а получается Мы для вас!!! Пост . советские чиновники-БЫКИ!!!!!
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15.12.2021 12:20 Ответить
27 это миллиард долларов. Каков размах.
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15.12.2021 12:21 Ответить
Так как еще себе летнюю базу отдыха в Скадовске отстроить - называется «Слава» - за какие деньги? Где они будут свои задницы летом прогревать?
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15.12.2021 12:25 Ответить
Цифры нереальные !!!
В 2021 г. бюджет Кривого Рога -7 ,6 млрд. грн.
Как можно украсть 27 млрд., пусть даже за несколько лет ?
По любому образование, медицина, благоустройство и т.п. финансировались......
Что-то ДБР перевозбудилось !!!
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15.12.2021 12:25 Ответить
Не волнуйся ,зеленая власть знает как повесить на покойника все грехи,жмурику то уже все равно.
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15.12.2021 12:38 Ответить
украли больше чем бюджет города в 3 раза украли то чего не было выборы на носу в городе нужен свой зеленый мэр вот и все расклады
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15.12.2021 12:34 Ответить
допрос - суд - тюрьма
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15.12.2021 12:39 Ответить
Задачка для молодших класів.Якщо правоохоронні і антикорупційні органи самі є корупційними то хто тоді ті,проти яких вони борються?Правильна відповідь - ті,які працюють чесно,притримуються закону і не хочуть ділитись...Ось така проста логіка...
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15.12.2021 12:47 Ответить
1. Никто не сядет
2. В Киеве, Днепре, Харькове украли еще больше и шо? ...
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15.12.2021 13:05 Ответить
Это на секундочку 1млрд(!) долларов
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15.12.2021 13:11 Ответить
ти голова! вмієш рахувати.
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15.12.2021 17:06 Ответить
Вообще везде проверки покажут перерасходы . Если задним числом проверять
Чтобы поднять кфт затрат при строительстве существуют разные уловки в законах и постановах
Налоговая Днепра , а значит под контролем Бени и он тоже воровал из бюджета
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15.12.2021 13:54 Ответить
Это всё конечно прикольно, но товарищи родители не забываем сдавать на шторы, лампочки, и..млять,чтоещёпришить..а, на линолеум!Дети -это святое!
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15.12.2021 14:08 Ответить
а чого ДБР з Полтави?
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15.12.2021 16:29 Ответить
ключ.слово миллиардов саксилиардов трильонов пупельонов....
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15.12.2021 17:26 Ответить
пожиттєве з конфіскацією
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02.04.2022 10:40 Ответить
 
 