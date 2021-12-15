Чиновников горсовета Кривого Рога подозревают в хищении десятков миллиардов бюджетных средств, - ГБР. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
Работники ГБР в рамках уголовного производства устанавливают причастность налоговиков и должностных лиц городского совета Кривого Рога к хищению миллиардов бюджетных средств при ремонте дорог, строительстве инфраструктурных объектов в городе.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.
"Аудиторская проверка установила, что одно из местных обществ регулярно получало подряды городского совета Кривого Рога. Цены по договорам были завышены в несколько раз, в основном работы выполнялись только на бумаге. Если же проводились, то дельцы использовали дешевые или некачественные материалы, которые не соответствовали заявленной документации.
Чиновники городского совета, являвшиеся заказчиками работ, на все проблемные вопросы "закрывали глаза" и не реагировали на нарушения. Также в ходе плановых проверок ничего не замечали и должностные лица управления Государственной налоговой службы в Днепропетровской области", - говорится в сообщении.
В отчете Государственной аудиторской службы Украины отмечено, что ущерб государству от этих сделок составляет более 27 млрд гривен.
ГБР производит проверку изложенных в отчете фактов. В частности, работники Бюро провели обыски в Криворожском городском совете, ГУ ГНС в Днепропетровской области и частном обществе.
Досудебное расследование продолжается по статье 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.
Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Днепропетровская областная прокуратура, оперативное сопровождение – ГБР.
Пожалуйста, подождите...
У 1989 росіян в Україні було більш як 11 мільйонів осіб.
За 1990-ті кількість росіян скоротилася на 3 мільйони, і за результатами перепису 2001 року їх чисельність була 8,3 мільйона.
А вже у 2020, КМІС провели опитування, де виявилося, що вони складають 4,1% від населення України, тобто близько 1,7 мільйона.
При цьому кількість українців за цей час зросла - більше ніж на 400 тисяч.
От тепер ви теж турбуєтеся через скорочення населення? 😁
Останній Капіталіст
Коли гуглиш демографічну статистику, то в голову приходять цікаві думки. Ну або бажання відлупцювати книжкою поборників традиційних цінностей на пару з совками, які виступають противниками інтеграції з ЄС. Бо уся ситуація нагадує мем Очікування/Реальність.
Очікування:
"Ааа, еврогеи, будут парады проводить, женщины рожать должны, а эти вот, как детей растить будете, западенцы, бла бла бла"(с)
А тепер реальність. Страшна й сувора як їбало Гогілашвілі.
- Коефіцієнт народжуваності на кінець 2005го року (наслідок ери Кучми і усього його правління) становив 1.21.
- Після чого каденція Ющенка, економічний підйом нульових, перші паростки демократизації , боротьби з корупцією і руху до ЄС. І результат - під кінець 2010 коефіцієнт зріс до 1.44. Все одно так собі, але явний плюс.
- На даний момент після усіх стрибків і зростань каденції Пороха наші показники були на рівні 1.5.
- Правління Найвеличнішого показало віру в майбутнє - настільки що народжуваність впала до 1.2. Навіть країна в смартфоні не допомогла. Як і об'єднання в Раді за традиційні цінності.
Поверніть євроінтеграторів будь ласка. А то якось жінкам (та й чоловікам) ростити дітей ними комфортніше.
Yaroslav Lastoveskij
Якось починають випливати цікаві речі.
рыба гниет с головы а преЗЕдентская пи***братия с криворожья )))))
Короче вы для нас, а получается Мы для вас!!! Пост . советские чиновники-БЫКИ!!!!!
В 2021 г. бюджет Кривого Рога -7 ,6 млрд. грн.
Как можно украсть 27 млрд., пусть даже за несколько лет ?
По любому образование, медицина, благоустройство и т.п. финансировались......
Что-то ДБР перевозбудилось !!!
2. В Киеве, Днепре, Харькове украли еще больше и шо? ...
Чтобы поднять кфт затрат при строительстве существуют разные уловки в законах и постановах
Налоговая Днепра , а значит под контролем Бени и он тоже воровал из бюджета