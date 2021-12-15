"Как говорит один еврей: не нужно нервничать и убиваться. Тебе за это не заплатят": "слуги народа" подбадривают друг друга в ВР. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж
Депутаты фракции "Слуга народа" во время заседания ВР обменивались "мотивационными" картинками.
Об этом сообщает корреспондент "Цензор.НЕТ".
На фото видно, как абонент "Артем Чорноморов НД С.Н." отправляет нардепу Анатолию Гунько изображение с надписью "Как говорит один еврей: не нужно нервничать и убиваться. Тебя за это не заплатят". Отметим, что в партии "Слуга народа" есть народный депутат Черноморов Артем Олегович. Он – председатель подкомитета по вопросам экономической и финансовой политики в агропромышленном комплексе Комитета Верховной Рады Украины по аграрной и земельной политике.
В среду в парламенте рассмотрят назначение трех членов Нацсовета по телерадио, усиление ответственности за правонарушения в сфере градостроительства, законопроекты в сфере здравоохранения, ратификации и постановления о выборах.
Пожалуйста, подождите...
А народ може собі айфони дозволити ? Прям кожний виборець Слуг народових ?
Чомусь слуги купують. А їхні господарі живуть у злиднях.
А ці алісняві вилупки граються долею держави за наш рахунок.
Для "слуг" УСЕ! Народу ЗАКОН, податки - на городи 5600, на воду, на повітря!
Усе, як заповідав МУСОЛІНІ!
https://www.pravda.com.ua/news/2021/10/7/7309709/
Семіти - група народів, що населяють або населяли Північну та Східну Африку і частину Азії та мова яких належить до Семітської групи мов. До них належать стародавні вавилоняни, ассирійці, фінікійці та ін., а також ******* народи: араби, євреї, ассирійці, друзи.
Чому така особлива увага одному з цих народів? А може тому, що вони самі собі вирішили, що воно Богом вибрані? А як це тоді назвати? Гітлер, до речі, також щось подібне сповідував і що з того вийшло? Виходить, що семітизм то такий різновид нацизму, а що ж тоді антисемітизм?
До речі, в світі є лише одна причина всіляких погромів чи Холокостів - поведінка і ментальність їх самих: нехтування і зневага всіх можливих і неможливих загальнолюдських норм і правил дише заради отримання ґешефту.
Из воспоминаний сестрі Глинки,Шестаковой в ежемесячном жкрнале Том II...санктъ-Питирбюргер 1870 год...
не надо так убиваться - так вы никогда не убьетесь !!