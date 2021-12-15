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ВР (28728) Слуга народа (2547)

"Как говорит один еврей: не нужно нервничать и убиваться. Тебе за это не заплатят": "слуги народа" подбадривают друг друга в ВР. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

Депутаты фракции "Слуга народа" во время заседания ВР обменивались "мотивационными" картинками.

Об этом сообщает корреспондент "Цензор.НЕТ".

На фото видно, как абонент "Артем Чорноморов НД С.Н." отправляет нардепу Анатолию Гунько изображение с надписью "Как говорит один еврей: не нужно нервничать и убиваться. Тебя за это не заплатят". Отметим, что в партии "Слуга народа" есть народный депутат Черноморов Артем Олегович. Он – председатель подкомитета по вопросам экономической и финансовой политики в агропромышленном комплексе Комитета Верховной Рады Украины по аграрной и земельной политике.

Как говорит один еврей: не нужно нервничать и убиваться. Тебе за это не заплатят: слуги народа подбадривают друг друга в ВР 01
Как говорит один еврей: не нужно нервничать и убиваться. Тебе за это не заплатят: слуги народа подбадривают друг друга в ВР 02

Как говорит один еврей: не нужно нервничать и убиваться. Тебе за это не заплатят: слуги народа подбадривают друг друга в ВР 03

В среду в парламенте рассмотрят назначение трех членов Нацсовета по телерадио, усиление ответственности за правонарушения в сфере градостроительства, законопроекты в сфере здравоохранения, ратификации и постановления о выборах.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+21
Слуга вже новенький айфон прикупив...
А народ може собі айфони дозволити ? Прям кожний виборець Слуг народових ?
Чомусь слуги купують. А їхні господарі живуть у злиднях.
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15.12.2021 12:23
+17
Ну так это Зеля по этому принципу живет.
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15.12.2021 12:20
+17
Яких слуг обрали господарі таких і мають. Ажопадєлаєш?
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15.12.2021 12:28
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Ну так это Зеля по этому принципу живет.
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15.12.2021 12:20 Ответить
https://music.youtube.com/watch?v=PI5EwW6fGZw&feature=gws_kp_track
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15.12.2021 12:24 Ответить
Він не тільки "живьот",він сам "етот одін єврєй"...
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15.12.2021 12:26 Ответить
- Видите, - сказал Остап, - все произошло так, как я вам говорил. Мы ехали. На дороге валялись деньги. Я их подобрал. Смотрите, они даже не запылились. (с)
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15.12.2021 12:28 Ответить
а если скинемся и заплатим.... чтоб убились
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15.12.2021 14:14 Ответить
Слуга вже новенький айфон прикупив...
А народ може собі айфони дозволити ? Прям кожний виборець Слуг народових ?
Чомусь слуги купують. А їхні господарі живуть у злиднях.
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15.12.2021 12:23 Ответить
Яких слуг обрали господарі таких і мають. Ажопадєлаєш?
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15.12.2021 12:28 Ответить
Та нічого не падєлаєж..
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15.12.2021 12:36 Ответить
нічого ти не розумієш, то псьо через Порошенка, а бубан маладец, а друзі які у нього всі як на підбір молодці розумні гарні ніфіга не наркомани не про.кацапськи настроєні люди, в жодного подвійного громадянства немає і з коломойським він бореться бо бубан же справжній українець а не якийсь ж.и.д, і взагалі він найвеличнши правитель у всому світі, та що світ всесвіті, правда лище у імбецильних головах його відсталого електорату.
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15.12.2021 12:32 Ответить
Та не, мразота зелёная, как раз пора начинать нервничать вашей шобле безмозглой...
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15.12.2021 12:25 Ответить
Дітвора грається.
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15.12.2021 12:26 Ответить
Хай би і гралась, дома, за мамин рахунок, хоч до глибокої старості.
А ці алісняві вилупки граються долею держави за наш рахунок.
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15.12.2021 12:52 Ответить
От *** работа, не бей лежачего. Ни *** не делаешь, картинки, видосики, проститутки. А в конце месяца зарплатка, конвертик, откатик. Твари,млять.
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15.12.2021 12:31 Ответить
Нє, "проститутки" то для народу, дальнобоїв там усяких. Для "слуг" лише ескортниці, елітні, з пластикою, "анал табу"....
Для "слуг" УСЕ! Народу ЗАКОН, податки - на городи 5600, на воду, на повітря!
Усе, як заповідав МУСОЛІНІ!
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15.12.2021 12:53 Ответить
Дегенераты.
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15.12.2021 12:35 Ответить
почти пол тысячи ушлёпков на содержании у народа ...нахер там их столько ??? по несколько депутатов от области и досить !
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15.12.2021 12:35 Ответить
Двадцать от области - это же нормально. Может хоть кого-то из них выберут адекватных. А то, что Коломойскому деньги тратить на своих, прикормленных, это да, это проблема. Потому они и борются за сокращение парламента.
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15.12.2021 13:36 Ответить
Застой мы пережили как-то - ну и отстой переживём..(с)
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15.12.2021 12:35 Ответить
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15.12.2021 12:37 Ответить
Украина очень богатая страна на казнокрадов и капитулянтов.Кто больше всех вопит,тот казнокрад и капитулянт в одном лице.
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15.12.2021 12:40 Ответить
Свобода слова в действии. Народ начинает говорить слово еврей без страха обвинения в антисемитизме.
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15.12.2021 12:42 Ответить
Споконвіку в нас їх ж.и.д.ами називали.
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15.12.2021 12:46 Ответить
А в нас без крапок: жиди.
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15.12.2021 12:55 Ответить
Недавно вийшов з бану на 3 доби за слово без крапок. Так що...
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15.12.2021 13:17 Ответить
Так Ви ж не забувайте про новий Закон "Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні", який підписав найвеличніший. Цікаве роз*яснення
https://www.pravda.com.ua/news/2021/10/7/7309709/
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15.12.2021 13:45 Ответить
Спеціально скопіював з вікіпедії:
Семіти - група народів, що населяють або населяли Північну та Східну Африку і частину Азії та мова яких належить до Семітської групи мов. До них належать стародавні вавилоняни, ассирійці, фінікійці та ін., а також ******* народи: араби, євреї, ассирійці, друзи.
Чому така особлива увага одному з цих народів? А може тому, що вони самі собі вирішили, що воно Богом вибрані? А як це тоді назвати? Гітлер, до речі, також щось подібне сповідував і що з того вийшло? Виходить, що семітизм то такий різновид нацизму, а що ж тоді антисемітизм?
До речі, в світі є лише одна причина всіляких погромів чи Холокостів - поведінка і ментальність їх самих: нехтування і зневага всіх можливих і неможливих загальнолюдських норм і правил дише заради отримання ґешефту.
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15.12.2021 14:04 Ответить
Воно й так. Але якщо вони так занепокоюються запобіганням антисемітизму, то може приймуть Закон про захист українців?
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15.12.2021 23:51 Ответить
Вони? Приймуть? Самому не смішно?
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16.12.2021 08:38 Ответить
А я стверджую, що приймуть?
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16.12.2021 12:47 Ответить
Наріду нак набрид єврей Вальцман, що він вирішив обрати собі чистокровного українця Зеленського. ЗІ Гугл знає тільки одну людину на Прізвище Вальцман і це Порошенко.
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15.12.2021 12:48 Ответить
Ясный перец...Порошено нассал Путлеру в пасть от Харькова до Одессы,а следом насрал Голобородьке типа борись вова с короновирусом... а я отдохну...
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15.12.2021 12:51 Ответить
Цензор, ви ж самі ту тему зачепили, а потім банити будете навіть за слово ж.и.д.
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15.12.2021 12:45 Ответить
Зебобики, убиваться и нервничать уже поздно. Вам все одно кранты
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15.12.2021 12:46 Ответить
27 апреля 1856 года знаменитый рюсский композитор Михаил Иванович Глинка уезжая из РАБссии навсегда в Пруссию на границе разделся догола и сжег всю одежду...и сказал : Дай Бог мне никогда больше не видеть єту сраную срану и ее людей...и шагнул за шлагбаум...

Из воспоминаний сестрі Глинки,Шестаковой в ежемесячном жкрнале Том II...санктъ-Питирбюргер 1870 год...
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15.12.2021 12:46 Ответить
І якось так поступово спадає з євреїв ореол святості. Довибиралися.
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15.12.2021 12:49 Ответить
До цього, що наобирали, самі євреї ставляться з презирством.
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15.12.2021 12:53 Ответить
Иисус Христос тоже был Палестинцем... еврей это тяжкая Ноша...
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15.12.2021 12:53 Ответить
Будь який русифікований юдей стає євреєм.
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15.12.2021 13:42 Ответить
Слуга урода
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15.12.2021 13:13 Ответить
***
не надо так убиваться - так вы никогда не убьетесь !!
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15.12.2021 13:14 Ответить
Зеленский это позор и грязное пятно для части интеллектуального и цивилизованного еврейского народа.А для Украины стыдно иметь такого президента.
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15.12.2021 13:20 Ответить
Хоча б не "поубивалися" за народ такі державники, бо не "переживемо" втрати.
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15.12.2021 13:21 Ответить
Шкода але з за ЗеБені і його зеленої команди обрізаних винуватими у всіх бідах залишутьсяєвреї.
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15.12.2021 13:43 Ответить
а вы уже забыли какая нация совершила октябрьский переворот и под чьим руководством забирали хлеб в 33 году.Ну тогда бубочка не последний еврей -президент Украины.Украинец Петя не продошел мудрому нариду
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15.12.2021 14:24 Ответить
Які браві "слуги" і їх ватажок Беня. Почекайте, що буде через 2,5 роки, якщо ще до цього ми і країна доживемо.
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15.12.2021 13:46 Ответить
Лайно не може бути іншим-бо воно лайно...
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15.12.2021 14:48 Ответить
Партийный логотип "Слуг народа".
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15.12.2021 16:13 Ответить
зря смеетеся. чтоб их "переизбрать" ох как нужно будет попотеть.
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15.12.2021 17:20 Ответить
 
 