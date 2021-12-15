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Зеленский встретился с президентом Евросовета Мишелем: наша цель – полноправное членство Украины в ЕС
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем перед саммитом "Восточного партнерства".
Об этом Зеленский написал в твитере, информирует Цензор.НЕТ.
"Скоординировал с Шарлем Мишелем позиции перед 6-м саммитом "Восточного партнерства". Наша цель – полноправное членство Украины в Европейском Союзе. Проинформировал о ситуации на восточных границах. Ожидаем четких сигналов по результатам заседания Европейского совета 16 декабря о недопустимости эскалации", - отметил президент.
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+5 Envoy
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Надо было с собой в Брюссель брать Шмыгаля
Крутой трюк !
хороший вопрос .
Янек был изгнан именно за отказ от ЕС
про самого зеленского (как, КАК можно президентом было выбрать комика?), и думаешь - ЕС?
Да, да..
ЕС, ага.
Украину не берут из-за раши , бо та претендует на этот регион .
ПОТОМУ ВСЕМИ СИЛАМИ НАДО ОТРЫВАТЬСЯ ОТ РАШИ , резать ее щупальца во всех сферах . И в данном вопроселюбая власть подойдёт - главное чтобы резала и резала.
Те законы , которые писали с российских лекал - уничтожить , А АВТОРОВ ЭТИХ ЗАКОНОВ ОПРИЛЮДНИТЬ ДЛЯ ПОЗОРНОГО СТОЛБА ,
это как если б в Украину вливали десятки миллиардов.
А Турция - авторитарная страна.
Второе Украине не надо, а первое с такими избирателями не светит.
Это ответ на вопрос, а действительно ли они хотят в ЕС или только воздух сотрясают
Там всё предельно просто - верховенство права.
Или по другому, суды и только суды являются надежными защитниками частного капитала.
Не власть, не мессия- президент, не кукловоды. Только эффективно работающая судебная система.
Эффективность судов определяется предельно просто - высокий уровень доверия населения страны к судам.
И всё. Выполните это условие и не будете знать куда потратить деньги из-за их количества. И это не шутка
Законодательная власть - это вторая
Судебная власть - это третья
СМИ - это четвёртая.
Все ветки власти должны быть независимыми и обеспечивать баланс.
При коррупции и диктатуре кто то хочет единолично контролировать все ветви власти
Куча стран через это прошло. Процесс абсолютно известный. Просто нужна воля.
Для начала нужно понять всем элитам, что это необходимо для их же бепасности и процветания
Через этот процесс осознанно прршли все страны запада.
Именно потому, что этот процесс прошел осознанно, они и называются цивилизованными.
То есть при виде корыта у них не текут слюни и не появляется хватательный рефлекс как у быдла, а они спокойно и честно и открыто распределяют ресурсы.
Если народу покажется, что ресурсами можно распорядиться лучше - они выберут другую власть, которая предложит свой вариант
Это демократия и она многократно доказала свою жизнеспособность.
Украина тоже пройдёт этот путь
Это так убого и глупо, что диву даёшься как такое самоизобличение могло прозвучать.
Но дуракам ведь не докажешь, что они дураки
Вся страна делает вид, что не понимает этого.
Это же ясно как божий день.
От тільки виженемо зепогань мітлою сортирною та 73 дупоголовим курячий мозок дамо.
А так, да, давно готові
Хотя если просто идти по этому пути то вступать не обязательно, но благосостояние граждан и економический климат уже появится и будет ощутим. Сам факт входа в еврозону лучше для нас не сделает сейчас.