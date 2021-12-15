РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11491 посетитель онлайн
Новости Фото Политика Украины
1 797 45
Восточное партнерство (171) Зеленский (16534) Евросоюз (15875) Шарль Мишель (212)

Зеленский встретился с президентом Евросовета Мишелем: наша цель – полноправное членство Украины в ЕС

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем перед саммитом "Восточного партнерства".

Об этом Зеленский написал в твитере, информирует Цензор.НЕТ.

"Скоординировал с Шарлем Мишелем позиции перед 6-м саммитом "Восточного партнерства". Наша цель – полноправное членство Украины в Европейском Союзе. Проинформировал о ситуации на восточных границах. Ожидаем четких сигналов по результатам заседания Европейского совета 16 декабря о недопустимости эскалации", - отметил президент.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский едет в Брюссель для участия в шестом саммите Восточного партнерства. Запланирован ряд встреч, - ОПУ

Зеленский встретился с президентом Евросовета Мишелем: наша цель – полноправное членство Украины в ЕС 01
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+5
Израиль и Турция без ЕС успешно дебилам глаз на жопу натягивают . Была бы воля и желание .
показать весь комментарий
15.12.2021 13:29
+4
И в наркотическом угаре перепутал его с Денисом Шморгалем. Уж дюже похожи

показать весь комментарий
15.12.2021 13:24
+4
В маленький Израиль США вливает миллиарды долларов в год -
это как если б в Украину вливали десятки миллиардов.
А Турция - авторитарная страна.
Второе Украине не надо, а первое с такими избирателями не светит.
показать весь комментарий
15.12.2021 13:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
И в наркотическом угаре перепутал его с Денисом Шморгалем. Уж дюже похожи

показать весь комментарий
15.12.2021 13:24 Ответить
Близнецы - братья
Надо было с собой в Брюссель брать Шмыгаля
Крутой трюк !
показать весь комментарий
15.12.2021 13:27 Ответить
показать весь комментарий
15.12.2021 13:27 Ответить
«Почему мы не в ЕС ?»
хороший вопрос .
Янек был изгнан именно за отказ от ЕС
показать весь комментарий
15.12.2021 13:25 Ответить
Читаешь новости про гогилашвили, про мецгера, про трухина, и, главное,
про самого зеленского (как, КАК можно президентом было выбрать комика?), и думаешь - ЕС?
Да, да..
ЕС, ага.
показать весь комментарий
15.12.2021 13:40 Ответить
Еой , я Вам скажу - не идиализируйте ЕС . Если взять , к примеру, балканские страны , то там тоже цирк отдыхает .
Украину не берут из-за раши , бо та претендует на этот регион .
ПОТОМУ ВСЕМИ СИЛАМИ НАДО ОТРЫВАТЬСЯ ОТ РАШИ , резать ее щупальца во всех сферах . И в данном вопроселюбая власть подойдёт - главное чтобы резала и резала.
показать весь комментарий
15.12.2021 14:00 Ответить
Сейчас надо поднять вопрос о проголосованных законах за 7 лет ( после войны). Те законы , которые в одном русле с ЕС - оставить .
Те законы , которые писали с российских лекал - уничтожить , А АВТОРОВ ЭТИХ ЗАКОНОВ ОПРИЛЮДНИТЬ ДЛЯ ПОЗОРНОГО СТОЛБА ,
показать весь комментарий
15.12.2021 14:04 Ответить
Израиль и Турция без ЕС успешно дебилам глаз на жопу натягивают . Была бы воля и желание .
показать весь комментарий
15.12.2021 13:29 Ответить
ЄС та НАТО треба будувати в Україні ,власною волею !!!))))
показать весь комментарий
15.12.2021 13:31 Ответить
В маленький Израиль США вливает миллиарды долларов в год -
это как если б в Украину вливали десятки миллиардов.
А Турция - авторитарная страна.
Второе Украине не надо, а первое с такими избирателями не светит.
показать весь комментарий
15.12.2021 13:46 Ответить
Яке Єс ?? Кому це кубло корпумпованих гельмінтів потрібне ,цей розплідник кремлівської гидоти !!!)))
показать весь комментарий
15.12.2021 13:30 Ответить
Парадокс в том, что при нахрждении в ЕС это кубло и всех их приспешников быстро бы пересажали бы.
Это ответ на вопрос, а действительно ли они хотят в ЕС или только воздух сотрясают
показать весь комментарий
15.12.2021 13:38 Ответить
Ніякого парадокса ,звіздіти про членство та прагнути членства ,це різні речі !!)))
показать весь комментарий
15.12.2021 13:49 Ответить
А никакого секрета вступления в ЕС нет.
Там всё предельно просто - верховенство права.
Или по другому, суды и только суды являются надежными защитниками частного капитала.
Не власть, не мессия- президент, не кукловоды. Только эффективно работающая судебная система.
Эффективность судов определяется предельно просто - высокий уровень доверия населения страны к судам.
И всё. Выполните это условие и не будете знать куда потратить деньги из-за их количества. И это не шутка
показать весь комментарий
15.12.2021 13:58 Ответить
Судова система ,це складова частина державної влади,одна з гілок державної влади !!)))
показать весь комментарий
15.12.2021 14:06 Ответить
Исполнительная власть - это первая веткв
Законодательная власть - это вторая
Судебная власть - это третья
СМИ - это четвёртая.
Все ветки власти должны быть независимыми и обеспечивать баланс.
При коррупции и диктатуре кто то хочет единолично контролировать все ветви власти
показать весь комментарий
15.12.2021 16:14 Ответить
Всі інституції державної влади України ,це кубла корумпованих гельмінтів !!!))))
показать весь комментарий
15.12.2021 16:26 Ответить
Ну когда то же надо разгребать эти авгиевы конюшни?
Куча стран через это прошло. Процесс абсолютно известный. Просто нужна воля.
Для начала нужно понять всем элитам, что это необходимо для их же бепасности и процветания
Через этот процесс осознанно прршли все страны запада.
Именно потому, что этот процесс прошел осознанно, они и называются цивилизованными.
То есть при виде корыта у них не текут слюни и не появляется хватательный рефлекс как у быдла, а они спокойно и честно и открыто распределяют ресурсы.
Если народу покажется, что ресурсами можно распорядиться лучше - они выберут другую власть, которая предложит свой вариант

Это демократия и она многократно доказала свою жизнеспособность.
Украина тоже пройдёт этот путь
показать весь комментарий
15.12.2021 16:41 Ответить
Якби в мудрого наріда була воля та мізки ,то Україна мала би реальну державну владу ,а не лялькову імітацію !!! Країна без реальної держаної влади ,це корабель без керма та вітрил !!!)))
показать весь комментарий
15.12.2021 16:46 Ответить
Эволюция вещь постепенная, но необратимая.
показать весь комментарий
15.12.2021 17:47 Ответить
Асиміляція теж досить довготривалий процес і її наслідки край небеспечні для країн та народів !!)))
показать весь комментарий
15.12.2021 17:51 Ответить
а как же инвестняни?)
показать весь комментарий
15.12.2021 14:59 Ответить
Инвестняни - это маразм, который мог родиться в мозгу коррупционера, который пытается замаскировать свою сущность.
Это так убого и глупо, что диву даёшься как такое самоизобличение могло прозвучать.
Но дуракам ведь не докажешь, что они дураки
показать весь комментарий
15.12.2021 16:17 Ответить
особенно эпично этот мразм звучал на форуме в Давосе)))) если понимаете о чем я?) а то лень расписывать эти простые вещи заново)
показать весь комментарий
17.12.2021 09:21 Ответить
Никто всё равно не собирается даже в будущем принимать Украину в ЕС.
Вся страна делает вид, что не понимает этого.
показать весь комментарий
15.12.2021 13:34 Ответить
Проведешь судебную реформу, народ покажет высокий уровень доверия к ней - ЕС сам откроет двери и будет звать к себе.
Это же ясно как божий день.
показать весь комментарий
15.12.2021 13:34 Ответить
бубочці брехати - як на роялі зіграти
показать весь комментарий
15.12.2021 13:35 Ответить
З кротофермою в ЄС? Ти чо?
показать весь комментарий
15.12.2021 13:36 Ответить
Украинское еврейство станет тем локомотивом, который приведет Украину в ЕС,- Коломойский. 02.12.10. Нынешнее поколение благодаря украинскому еврейству будет жить при ЕС.
показать весь комментарий
15.12.2021 13:42 Ответить
Лет через 50 мож и будет...советское говно не потопляемо...ждите карман шире
показать весь комментарий
15.12.2021 13:44 Ответить
Да да, Зеля ты им забыл рассказать за борьбу с олигахами, на примере Бени.
показать весь комментарий
15.12.2021 13:45 Ответить
"Наша мета - повноправне членство України в Європейському Союзі"
От тільки виженемо зепогань мітлою сортирною та 73 дупоголовим курячий мозок дамо.
А так, да, давно готові
показать весь комментарий
15.12.2021 13:46 Ответить
Дипломатический коллапс Голобородьки... пусь чувак катается по миру...он же не Бункерная Крыса...
показать весь комментарий
15.12.2021 13:47 Ответить
Я считаю, что Зеленский (хоть я и, мягко говоря его не уважаю) прав. Хватит показывать европейскую конфетку на расстоянии. Германия уже показала себя наложением вето на продажу снайперских винтовок и другого мелкого оружия Украине. Если очередной обман с их стороны, то лучше создавать военный и экономический союз с Польшей и прибалтийскими странами по противостоянию с парашей!!!
показать весь комментарий
15.12.2021 13:55 Ответить
Так Германия себя показала после встречи Меркель с зебобой сразу)зекрыса вообще ничего не делает ,но вопит -не вижу ничего конструктивного на практике от этого
показать весь комментарий
15.12.2021 14:07 Ответить
показать весь комментарий
15.12.2021 14:34 Ответить
Уважаемый, наша ошибка (в том числе и нашего президента) в том, что все хотят видеть итог "Украина - страна из евросоюза". Но это в корне неправильное и вредное по сути мнение. Важен не факт самого вступления, а пройденный для этого путь! от нас требуется не много, и не мало адекватность, прогнозируемость (это пожалуй почти самое важное), верховенство права и независимая судебная ветвь власти. Все!) больше ничего) Это то что мы начали демонстрировать после того как остыли ожесточенные бои на востоке. За то что мы начали к этому идти нам дали безвиз, авансом по сути. И этот путь быстрым не может быть, мы мало того что должны это сделать, но потом показать приемственность власти, демократичность и независимо от смены власти не сворачивать с этого курса никуда! Но мы выбрали ватного вороватого шоумена и дали ему самую большую за всю историю независимости власть. И он туда точно не идет) развернув страну боком к ЕС мы точно не можем считаться прогнозируемыми, а в такие страны инвесторы не идут, что отдаляет нас от самого вступления.
Хотя если просто идти по этому пути то вступать не обязательно, но благосостояние граждан и економический климат уже появится и будет ощутим. Сам факт входа в еврозону лучше для нас не сделает сейчас.
показать весь комментарий
15.12.2021 15:13 Ответить
Сам дорогу до Мишеля нашел?а то судя по тому как тебя встречали -могли и под сраку дать ,типа сам дорогу ищи
показать весь комментарий
15.12.2021 14:05 Ответить
а как встречали?
показать весь комментарий
15.12.2021 15:00 Ответить
С телефона не могу фотку вставить,но там два каких то клерка среднего звена ,как будто домой шли и решили с зебобой поздороваться
показать весь комментарий
15.12.2021 15:26 Ответить
ну блин) ребята не знали, что перед ними величайший лидер современности)
показать весь комментарий
15.12.2021 15:30 Ответить
Навдо было Гогилашвили с собой взять для наглядной демонстрации того, что стоит между Украиной и ЕС.
показать весь комментарий
15.12.2021 14:13 Ответить
к роялю водил?
показать весь комментарий
15.12.2021 14:22 Ответить
 
 