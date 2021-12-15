Зеленский встретился с президентом Евросовета Мишелем: наша цель – полноправное членство Украины в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем перед саммитом "Восточного партнерства".

Об этом Зеленский написал в твитере, информирует Цензор.НЕТ.

"Скоординировал с Шарлем Мишелем позиции перед 6-м саммитом "Восточного партнерства". Наша цель – полноправное членство Украины в Европейском Союзе. Проинформировал о ситуации на восточных границах. Ожидаем четких сигналов по результатам заседания Европейского совета 16 декабря о недопустимости эскалации", - отметил президент.

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